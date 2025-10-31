America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro
Gândul, 31 octombrie 2025 17:50
Statele Unite ale Americii ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei „în câteva ore sua zile”. Atacurile planificate vizează distrugerea obiectivelor militare, presupus utilizate de cartelul de droguri „Cartel des los Soles”. Sursele au declarat pentru ziarul The Miami Herald că țintele atacurilor includ, de asemenea, „decapitarea ierarhiei cartelului” Știre în curs de actualizare Sursa Foto: […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
18:00
O rachetă utilizată de Rusia în Ucraina l-a determinat pe Trump să retragă SUA din Tratatul privind Forţele nucleare intermediare încheiat în 1987 # Gândul
Rusia a utilizat în ultimele luni în atacurile sale asupra Ucrainei o rachetă de croazieră a cărei dezvoltare l-a determinat pe președintele american Donald Trump să renunțe, în primul său mandat de președinte al SUA, la un pact de control al armelor nucleare cu Moscova, a declarat vineri ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, citat […]
18:00
Calendar ortodox noiembrie 2025: când pică Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea în biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei # Gândul
Calendar ortodox noiembrie 2025, credincioșii ortocși au parte de trei sărbători religioase: Soborul Sfinților Mihail și Gavriil (8 noiembrie), Intrarea în biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) și Sfântul Apostol Andrei (30 noiembrie). Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt considerați, „patronii oilor”, existând credința că cei doi sfinți vor avea grijă ca acestea să fie […]
Acum 30 minute
17:50
Tanzania ajunge la 700 de morți în revolta împotriva actualului Președinte care și-a descalificat contracandidații. A treia zi de proteste # Gândul
700 de oameni au fost uciși în Tanzania în protestele violente declanșate după alegerile prezidențiale. Președinta Samia Suluhu Hassan, care conduce țara cu „o mână de fier” din 2021, și-a descalificat toți adversarii politici. Unii au fost arestați și închiși, iar alții au fost excluși din cursa electorală. Proteste violente au izbucnit pe 29 octombrie, […]
17:50
Cum poți evita țepele la achiziția unei locuințe. Reputația dezvoltatorilor imobiliari este CHEIA tranzacției # Gândul
Experții în domeniul imobiliar avertizează asupra țepelor care pândesc cumpărătorii la achiziție unnei locuințe. Cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari. Deși de foarte multe ori este un aspect neglijat, cumpărătorii trebuie să țină cont de reputația dezvoltatorilor imobiliari atunci când aleg să cumpere un apartament nou. Dincolo de cel mai bun preț, […]
17:50
America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro # Gândul
Statele Unite ale Americii ar putea lansa atacuri asupra Venezuelei „în câteva ore sua zile”. Atacurile planificate vizează distrugerea obiectivelor militare, presupus utilizate de cartelul de droguri „Cartel des los Soles”. Sursele au declarat pentru ziarul The Miami Herald că țintele atacurilor includ, de asemenea, „decapitarea ierarhiei cartelului” Știre în curs de actualizare Sursa Foto: […]
17:40
FOTO. Cum a fost perioada STUDENȚIEI la Paris pentru Oana Roman. ”Nu aveam timp de haine, nu aveam timp de cumpărături” # Gândul
Oana Roman a povestit despre perioada studenției sale la Paris. Aceasta a afirmat că nu avea timp de nimic la acea vreme în afară de studiu. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva, Oana Roman a vorbit despre cum a schimbat-o perioada în care a fost la studii în Franța, la Paris, și despre […]
17:40
Kamala Harris face dezvăluiri: „Biden m-a dezamăgit profund și m-a înfuriat“. Ce spune despre dezbaterea TV cu Donald Trump # Gândul
Fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, a sugerat, joi, în timpul unui podcast, că fostul președinte Joe Biden „nu a vrut” să participe la dezbaterea dezastruoasă cu Donald Trump, din 2024. Kamala a mărturisit că și-a data seama că „ceva nu era în regulă” cu Biden, înainte de prestația acestuia la dezbaterea care a […]
17:40
Imagini spectaculoase de pe AUTOSTRADA A8. 12 oferte depuse pentru tronsonul 3 Târgu Neamț- Iași -Ungheni. La cât se ridică valoarea de proiectare # Gândul
Compania Națională de Investiții Rutiere a primit astăzi, 12 oferte la contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 3 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț (Moțca)- Iași-Ungheni. Contractul pentru tronsonul 3 Lețcani (DN28)-DN24 (Iași) are o valoare estimată de 5,29 miliarde lei și o durată de realizare este de 46 de luni, din care 10 luni pentru […]
Acum o oră
17:30
22 de magistrați pleacă la pensie fericiți. Unul dintre ei este judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ care are doar 48 de ani # Gândul
De la data de 1 noiembrie 2025, vor ieși la pensie 22 de magistrați cărora președintele Nicuşor Dan le-a semnat, azi, decretele de pensionare. Unii dintre ei au date de retragere pînă la finele luni decembrie a acestui an. Printre cei pentru care au fost semnate decrete de pensionare se numără Mihail Udroiu – judecător […]
17:30
Moșii de toamnă, 1 noiembrie 2025. Tradiții și superstiții: ce nu ai voie să faci în această zi # Gândul
Moșii de toamnă pică în 2025, sâmbătă, 1 noiembrie. Această zi de pomenire a morților mai este cunoscută și ca Moșii de Sfântul Dumitru. În sâmbăta morților, fiecare colivă, lumânare aprinsă și pomană înseamnă o rază de lumină trimisă către sufletul celui adormit. Moșii de toamnă 2025 este una dintre cele mai importante zile pomenire […]
17:20
Cele mai căutate locuri de muncă în România. Care este oferta pentru tinerii fără studii superioare # Gândul
Peste 6 milioane de români fără facultate sunt în căutarea unui loc de muncă stabil. Discrepanțele dintre cererea și oferta de pe piață sunt însă tot mai vizibile, iar domeniile care au nevoie disperată de forță de muncă nu sunt întotdeauna cele care reușesc să-i atragă pe candidați. De la electricieni, mecanici și instalatori, până la […]
17:10
Casa Albă a publicat un videoclip cu tematică de Halloween în care democrații sunt prezentați drept fantome, în contextul actualei blocări a activității guvernului federal. Clipul, postat pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, este însoțit de o descriere care îi compară pe democrați cu niște fantome care dispar din vederea publică […]
17:10
Cătălin Drulă, cel care azi abuzează de numele lui Nicușor Dan, îl compara în trecut cu Ceaușescu și punea umărul la debarcarea lui din fruntea USR. Acum Nicușor Dan participă la lansarea candidaturii lui Drulă # Gândul
Președintele Nicușor Dan va participa duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut în compara pe Nicușor Dan […]
17:10
Sediul AUR, VANDALIZAT! George Simion: Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului # Gândul
„Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică din România. Cer oficial protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului AUR”, afirmă George Simion, potrivit unui comunicat al AUR. Fostul candidat la prezidențiale spune în data de 30 octombrie, „faţada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca […]
Acum 2 ore
17:00
Nicuşor Dan atacă la CCR Legea energiei electrice şi a gazelor naturale. Spune că actul normativ a fost adoptat cu încălcarea limitelor reexaminării # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie […]
17:00
Casa Albă a publicat un videoclip cu tematică de Halloween în care democrații sunt prezentați drept fantome, în contextul actualei blocări a activității guvernului federal. Clipul, postat pe contul oficial al Casei Albe de pe platforma X, este însoțit de o descriere care îi compară pe democrați cu niște fantome care dispar din vederea publică […]
16:50
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins criță la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda expirate # Gândul
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
16:50
Un tânăr care urma să devină tata a murit la câteva luni după ce a suferit leziuni grave, într-un accident de mașină în Florida. Dar înainte de a muri, el a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată. Daniel Waterman, în vârstă de 22 de ani, s-a trezit din comă pentru puțin timp și […]
16:50
Nicușor Dan a trimis la CCR o nouă sesizare de neconstituționalitate. Este vorba despre legea energiei electrice și gazelor naturale # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012. Nicușor Dan a trimis șefei CCR, Elena Simina Tănăsescu, o Lege care a fost transmisă inițial spre promulgare în data de 25 noiembrie 2023. Textul aducea o serie […]
16:40
FOTO. Elena Merișoreanu, despre viața grea a PENSIONARILOR. ”E cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară” # Gândul
Elena Merișoreanu, în vârstă de 78 de ani, a vorbit despre viața grea a pensionarilor din România. ”Să poftești la mâncare, în fața rafturilor e cel mai dureros lucru care se poate întâmpla într-o țară”, a spus aceasta. Elena Merișoreanu este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de folclor. Cântăreața […]
16:40
Grindeanu: Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament. I-am chemat pentru români # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Hunedoara, despre chemarea în Parlament a premierului Ilie Bolojan și a celor doi miniștri, cel al Apărării și cel de Externe că scopul este pentru a da explicații populației. „Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-i aud pe Bolojan sau pe Moșteanu sau pe Țoiu în Parlament”, a […]
16:40
Șoferie cu de toate. Un moldovean fără permis din Onești a fost surprins beat la volanul unei mașini neasigurate cu numere de Finlanda neînmatriculată # Gândul
Un moldovean de 42 de ani, din municipiul Onești, s-a urcat la volan băut, fără să aibă permis, fără asigurare RCA și cu mașina cu numere de Finlanda, dar neînmatriculată. Bărbatul a fost reținut de polițiști, relatează Agerpres. Practic, șoferul temerar le-a comis aproaape pe toate, doar drogurile și furtul mașinii au lipsit. Bărbatul a […]
16:30
Reacția NASA după ce artista Kim Kardashian a spus, într-o emisiune, ca aselenizarea nu a avut loc: „Am fost pe Lună de 6 ori” # Gândul
La peste 50 de ani de la momentul în care omul a ajuns prima oară pe lună, NASA continuă să-i combată pe conspiraționiști. În prim-plan este acum vedeta TV Kim Kardashian, care susține că aselenizarea nu a avut loc. Ea a spus asta într-o emisiune la care nici măcar n-a reușit să-și aducă aminte numele […]
16:20
Șeful Jandarmeriei București a fost SCHIMBAT după ce doi subordonați l-au amendat pe organizatorului comemorării de la Colectiv # Gândul
Jandarmeria București a adus un nou șef în funcție, la o zi după ce organizatorul marșului pentru comemorarea victimelor Colectiv, desfășurat la data de 30 octombrie, a fost amendat. Jandarmeria București a adus în funcția de șef pe Colonelul Toma Marius Cezar, care ocupa, inițial, funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, […]
16:20
Cum poți rămâne fără mașină fără să ai nici o vină. Obiecte care nu trebuie uitate în habitaclu # Gândul
O simplă neatenție te poate lăsa fără mașină sau cu ea vandalizată. O simplă husă de telefon, fără mobil, poate păcăli un hoț, iar un laptop uitat în soare poate provoca un incendiu. Nu lăsa niciodată în maşină obiecte valoroase sau sensibile. În primul rând, riscul de furt creşte dacă văd hoţii obiecte la vedere. […]
16:20
Jandarmeria București are un nou șef. Cezar Marius Toma este și preot onorific la biserica persoanelor cu deficiențe de auz # Gândul
Conducerea Jandarmeriei București va avea un nou șef, începând cu 1 noiembrie. Acesta este Cezar Marius Toma și a deținut funcția de șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș. Funcția este vacantă încă de la finalul lunii august când general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române. […]
16:10
Grindeanu răspunde despre ArcelorMittal Hunedoara: Se caută soluții. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze # Gândul
Sorin Grindeanu a fost întrebat despre situația combinatului ArcelorMittal Hunedoara, recent închis, și a declarat că se caută soluții în acest sens. „Nu e simplu. E un contract de privatizare care știți că are anumite clauze”, a spus președintele interimar al PSD. Odată închisă compania ArcelorMittal, numărul șomerilor a crescut, iar Sorin Grindeanu a […]
Acum 4 ore
16:00
ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate # Gândul
După o perioadă mai dificilă pentru unii nativi, se pare că în sfârșit iese soarele și pe strada lor. Sunt acele zodii care își vor vedea toate dorințele îndeplinite. Astrele îi răsplătesc pentru toate eforturile pe care le-au făcut în ultima perioadă și vor avea un final de an excepțional. Leu Pentru nativii din Leu, […]
16:00
Dosar DNA în cazul vicepreședintelui CJ Brașov. Șerban Todorică Constantin este inculpat pentru abuz în serviciu # Gândul
Un nou caz de corupție la nivel înalt se îndreaptă spre tribunal. Direcția Națională Anticorupție informează că vicepreședintele CJ Brașov, acuzat de abuz în serviciu în cazul angajării unor membrii în consiliul de administrație, a fost plasat sub control judiciar. Procurorii din cadrul DNA – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii […]
15:40
FOTO. Dan Alexa și Alina Pușcău despre ce s-a întâmplat între ei la ”Asia Express”. ”Aș fi spus-o pentru că m-ar fi AVANTAJAT situația asta” # Gândul
Alina Pușcău și Dan Alexa au spus ce relație este între ei ei de fapt după ce s-a tot vorbit despre apropierea dintre ei la ”Asia Express”. Fotomodelul Alina Pușcău a participat la ”Asia Express” 2025 alături de Cristina Postu. La rândul său, Dan Alexa a făcut echipă cu colegul și prietenul său Gabi […]
15:40
Ucraina riscă să rămână fără bani până în februarie 2026. Cheltuielile militare ar urma să ajungă la 100-110 miliarde de dolari # Gândul
Ucraina va rămâne fără bani până în februarie 2026 dacă partenerii europeni ai Kievului nu vor găsi o modalitate de a continua finanțarea, relatează The Economist. Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de fonduri. Dacă nu se schimbă nimic, până la sfârșitul lunii februarie nu va mai avea bani. Potrivit calculelor The Economist, până […]
15:30
După dezvăluirile Gândul, „Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. Premierul Ilie Bolojan a devenit personajul LĂUDAT din serial, după propaganda făcută lui Radu Miruță # Gândul
În urma dezvăluirilor Gândul, serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul […]
15:30
Primele ARESTĂRI după explozia din blocul din cartierul Rahova: un angajat Distrigaz și doi de la firma privată # Gândul
Autoritățile au făcut primele arestări în dosarul exploziei din cartierul Rahova. Doi angajați ai firmei private și un angajat Distrigaz au fost arestați, după ce fuseseră anterior reținuți. Știre în curs de actualizare.
15:30
Locuitorii Capitalei riscă AMENZI importante, dacă nu respectă noile reguli privind spațiile verzi # Gândul
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat un proiect care schimbă regulile de protecție a spațiilor verzi. Amenzile pentru încălcarea acestor reguli vor fi mai mari, iar cei responsabili vor avea noi obligații. Printre principalele schimbări se află creșterea amenzilor pentru tăierile ilegale de copaci, adică sancțiuni între 3.000 și 5.000 de lei pentru […]
15:10
Dan Dungaciu: „Am făcut tot ce ne stătea în putință ca să pulverizăm orice RELAȚIE politică cu America” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre incompetența strategică a României. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „N-a mai venit Biden, că el a fost prima victimă sau una dintre primele victime ale acestui război, victimă […]
15:10
Tensiunea ar putea crește între membrii familiei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Berbec Astăzi, problemele financiare ar putea lua o întorsătură neplăcută. Nu te enerva din cauza asta. Folosește-ți toată priceperea financiară pe care o ai pentru a pune lucrurile în ordine. Încearcă să rămâi calm și stăpân […]
15:10
Îl mai știi pe Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”? Celebrul actor a fost la un pas de moarte, anul trecut # Gândul
Celebrul actor Emil Mitrache, alias «Americanu’» din serialul „La Bloc”, a fost la un pas de moarte, anul trecut. Medicii au descoperit, întâmplător, o afecțiune gravă, un anevrism de aortă și a fost supus unei operații pe cord deschis. El a povestit cum i-a salvat viața soția sa. Totul a pornit de la o simplă […]
15:10
„Las Fierbinți” ajunge iar în vizorul CNA. După propaganda făcută lui Radu Miruță, premierul Ilie Bolojan a devenit personajul „LĂUDAT” din serial # Gândul
Serialul „Las Fierbinți” ajunge din nou în atenția Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după ce într-un nou episod este menționat numele Ilie Bolojan. Replica „Mie îmi place de Bolojan! E bizon” a stârnit controverse, iar Consiliul a confirmat că va analiza cazul, la doar câteva zile după scandalul legat de ministrul Radu Miruță. Scandalul „Miruță” […]
15:00
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare impresionantă # Gândul
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat până astăzi în Altarul Catedralei Naționale. Vineri dimineață, chiar dacă a fost oficiat un Te Deum cu ocazia Zilei Clerului Militar, între orele 08:00-08:30, accesul în interiorul lăcașului de cult nu a fost restricționat în niciun fel, a precizat Biroul de Presă și relații publice al Patriarhiei Române. Coada […]
15:00
Șeful Jandarmeriei Române prezintă scuze în urma incidentului din noaptea comemorării victimelor de la Colectiv # Gândul
Șeful Jandarmeriei Române, general maior Alin Mastan, prezintă public scuze pentru atitudinea jandarmului care a amendat cu 3.000 de lei pe organizatorul comemorării victimelor de la Colectiv, eveniment petrecut acum 10 ani, în București. Într-un scurt video, generalul Mastan a prezentat scuze publice în urma incidentului care a avut loc în seara de joi spre […]
15:00
Castelul Bran îmbracă haine de sărbătoare, vineri, 31 octombrie 2025. Celebra fortificație care, cândva, a fost o unitate militară de apărare este, în prezent, una dintre cele mai populare obiective turistice din România. Pentru că se sărbătorește Halloweenul, turiștii care ajung aici vor avea parte de o surpriză: cină de „groază”, un tur special, dar […]
14:50
Acesta este un banc și trebuie tratat ca atare. Este unul despre medici…. – Vrei să ne jucăm de-a doctorul? – Da. – Atunci, pune-mi un plic cu bani în buzunar. Să râdem în continuare: Mesajele gravate pe interiorul verighetelor Când ne-am căsătorit, am stabilit împreună cu soția să ne gravăm pe interiorul verighetelor câte […]
14:50
Cum arată Imperiul lui Radu Mazăre din Madagascar. Imagini SPECTACULOASE din paradisul în care s-a refugiat fostul primar al Constanței, după ce a ieșit din pușcărie. Ospățuri exotice alături de soție, peisaje de vis și un animal de companie surpriză # Gândul
Mare, soare, plajă și suflu de „pământ” românesc în Madagascar, acolo unde Radu Mazăre, primar al Constanței pentru 15 ani și un personaj emblematic al politicii românești la vremea lui – și-a deschis un resort de patru stele. Fostul edil – care a transformat cândva Constanța într-un oraș exotic cu palmieri și carnavale – pe […]
14:40
FOTO. Simona Secrier, declarații emoționante despre Mihai Constantinescu. Care a fost ultima CONVERSAȚIE cu artistul # Gândul
Simona Secrier, cea care i-a fost parteneră de viață regretatului artist Mihai Constantinescu, a făcut declarații emoționante despre acesta și a spus care a fost ultima conversație pe care au avut-o. Mihai Constantinescu a fost căsătorit cu Simona Secrier. Artistul a mai avut un mariaj cu Mihaela Constantinescu. La șase ani de la dispariția artistului, […]
14:30
Patriarhia Română a anunțat câți credincioși s-au închinat în Altarul Catedralei Naționale, până acum. COADA este în continuare una impresionantă # Gândul
Peste 120.000 de credincioși s-au închinat până astăzi în Altarul Catedralei Naționale. Vineri dimineață, chiar dacă a fost oficiat un Te Deum cu ocazia Zilei Clerului Militar, între orele 08:00-08:30, accesul în interiorul lăcașului de cult nu a fost restricționat în niciun fel, a precizat Biroul de Presă și relații publice al Patriarhiei Române. Coada […]
14:20
IPS Teodosie a pierdut dreptul de a da binecuvântări la Facultatea „Ovidius”. Patriarhul Daniel îi va prelua atribuțiile în cadrul instituției # Gândul
Mitropolia Munteniei și Dobrogei i-a retras dreptul lui IPS Teodosie de a da binecuvântări pentru angajări și promovări la Facultatea de Teologie de la „Ovidius”. Hotărârea a fost dată de sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, potrivit unor surse. Controversatul arhiepiscop al Tomisului a fost în centrul mai multor scandaluri publice, în ultimii ani, fiind un […]
14:20
Trump își face „trupe“ interne, în lupta cu protestatarii democraților: Pentagonul dislocă 20.000 de luptători. Când vor fi gata să iasă pe străzi # Gândul
Administrația lui Donald Trump plănuiește să pregătească zeci de mii de soldați ai Gărzii Naționale a Statelor Unite pentru operațiuni interne — inclusiv pentru acțiuni în cazul tulburărilor în masă și protestelor stradale. Potrivit unei informațiilor The Guardian, un înalt oficial militar american a ordonat gărzilor naționale din toate cele 50 de state americane să […]
14:10
Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni din Brăila. Șoferul a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție” # Gândul
Un incident rutier a avut loc la Brăila, joi, 30 octombrie 2025. Două surori, de 4 și 14 ani, au fost lovite pe o trecere de pietoni de un șofer în vârstă de 40 de ani. Conducătorul auto, care este cercetat penal, acum, a invocat în fața anchetatorilor „un moment de neatenție”. Incidentul a avut […]
14:10
Huzur la BNR. În plină AUSTERITATE, instituția condusă de Isărescu cumpără fructe de mare de 1 milion de euro. Ce delicatese mănâncă angajații # Gândul
Țara arde și băncile se arpovizionează. Banca Națională a României a plătit 1.100.000 euro în două licitații pentru fructe de mare, pește și legume proaspete. BNR se apără și spune că e vorba de achiziții pe termen lung controlate de Curtea de Conturi, iar angajații scot bani din propriul buzunar pentru mesele consumate la cantină. […]
14:10
Primul succes al anului pentru Finanțe. România reușește să se împrumute în 2025 cu dobânzi sub 7% # Gândul
Guvernul Bolojan a reușit, pentru prima dată în acest an, să se împrumute în lei cu dobânzi sub 7%. Ministerul Finanțelor a anunțat că a fost realizată o operațiune de succes prin care riscul de refinanțare al datoriei publice a fost redus. Cheltuielile cu dobânzile au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut când […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.