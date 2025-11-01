Nu Roger Federer e cel mai bogat! Adevăratul ”rege al banilor” din tenis
Fanatik, 1 noiembrie 2025 06:10
Cum arată un top cu cele mai mari câștiguri din tenis, în circuitul ATP, printre jucătorii actuali și cei retrași în ultimii ani. Roger Federer nu este cel mai bogat. Cine l-a întrecut.
• • •
Acum 30 minute
06:10
Acum 6 ore
00:50
Dennis Man i-a vrăjit pe olandezi cu ultimul său gol la PSV: „Savuros! Acei fundași parcă nici nu erau acolo”. Video # Fanatik
Dennis Man a înscris și a oferit un assist în ultimul meci al lui PSV din Eredivisie, iar presa din Olanda a avut doar cuvinte de laudă pentru el. Ce au scris despre român după PSV - Sittard 5-2
00:40
Cine e politicianul acuzat de MM Stoica ca a înjurat FCSB: “Ne-a zis de morţi tot meciul!” # Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit că politicianul care i-a înjurat pe cei de la FCSB din minutul 1 până în minutul 90 cu Gloria este nimeni altul decât Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa.
Acum 8 ore
00:20
FANATIK a aflat în exclusivitate toate culisele despărțirii lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. Fostul selecționer al României nu duce lipsă de oferte și ar putea ajunge în Golf
00:10
Zeljko Kopic a făcut anunțul despre doi jucători de la Dinamo după revenirea cu CFR Cluj: „Abia atunci vor primi minute” # Fanatik
Prima reacție a lui Zeljko Kopic după victoria obținută de Dinamo în fața rivalilor de la CFR Cluj. Antrenorul croat, pe deplin mulțumit de prestația elevilor săi.
00:00
A pățit-o a treia oară în acest sezon în Dinamo – CFR Cluj 2-1 și a dat declarația serii: „Trebuie să mai merg pe la biserică” # Fanatik
Alex Musi a marcat primul gol al meciului dintre Dinamo și CFR, însă reușita sa a fost anulată pentru ofsaid. La finalul partidei, tânărul atacant a oferit declarația serii
31 octombrie 2025
23:40
Antrenorul de la CFR Cluj l-a văzut pe Louis Munteanu în lacrimi după 1-2 cu Dinamo și nu s-a ferit de cuvinte: „Am discutat” # Fanatik
CFR Cluj se întoarce fără puncte în Gruia după meciul cu Dinamo de pe Arena Națională. Cum explică antrenorul ardelenilor eșecul în fața echipei lui Kopic.
23:40
Andrei Nicolescu a intrat în direct imediat după Dinamo – CFR Cluj 2-1: „Un real câștig. E victoria lui” # Fanatik
Prima reacție a lui Andrei Nicolescu după Dinamo - CFR 2-1. Președintele echipei din capitală, încântat de ce a văzut în duelul cu echipa din Gruia. Ce a lăudat.
23:20
Zeljko Kopic a oferit imaginea serii după „remontada” de vis a lui Dinamo cu CFR Cluj. Nebunie pe Arena Națională. Foto # Fanatik
Cum s-a trăit finalul partidei Dinamo - CFR Cluj 2-1. Zeljko Kopic, antrenorul echipei din capitală, le-a făcut pe plac suporterilor. Gestul făcut de croat.
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.75 la Superbet pentru U Cluj – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 1 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul U Cluj - FCSB
23:10
Ce s-a ales de Dani Alves, unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Ce face astăzi, la 7 luni de când a primit cea mai importantă veste din viața lui # Fanatik
Dani Alves va rămâne cu siguranță unul dintre cei mai faimoși jucători din istorie. Cu ce a ajuns însă să se mai ocupe acesta având în vedere evenimentele din viața sa?
23:00
Louis Munteanu a început să plângă în direct după Dinamo - CFR Cluj 2-1. Atacantul oaspeților nu a mai rezistat după o nouă înfrângere. Cum a fost surprins la flash-interviu.
22:50
Cum a trăit Daniel Pancu din tribune derby-ul Dinamo – CFR Cluj. Fanatik a urmărit timp de 90 de minute fiecare reacție a antrenorului. Foto # Fanatik
Daniel Pancu a fost prezent pe stadion la primul său meci după ce a preluat CFR Cluj, însă nu a stat pe bancă. Cum a trăit antrenorul derby-ul cu Dinamo
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Câștig de 445 de lei cu meciuri din România, Anglia și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 1 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 445 lei, în urma unor partide din campionatul României, cel al Angliei și cel al Germaniei.
22:40
Incident șocant în Ilfov! Un copil de doar 12 ani a înjunghiat un bărbat în curtea casei în timp ce colinda de Halloween # Fanatik
Incident șocant în noaptea de Halloween: un copil de 12 ani a înjunghiat un bărbat în Ilfov. Victima a fost transportată de urgență la spital. De la ce a pornit tot scandalul.
Acum 12 ore
22:20
Gol de cascadorii râsului în Dinamo – CFR Cluj! Emerllahu și-a dat cu stângul în dreptul și era cât pe ce să rateze cu poarta goală. Video # Fanatik
CFR Cluj a fost cât pe ce să rateze o ocazie uriașă! Emerllahu nu și-a calculat bine execuția, însă mingea a intrat, totuși, în poarta apărată de Alexandru Roșca
22:00
Un nou meci de vis pentru Dennis Man. Fotbalistul român a înscris și a dat o pasă de gol pentru PSV în duelul cu Sittard din Eredivise. Show făcut de atacant.
21:50
Virgil Ghiță a lovit din nou ca în România – Austria! Gol fabulos pentru Hannover în minutul 85. Video # Fanatik
Virgil Ghiță este de neoprit! Fundașul internațional a dat din nou lovitura pentru Hannover. Internaționalul român i-a adus un punct echipei sale în ultimele minute de joc
21:40
Iuliu Mureșan, noul președinte al celor de la CFR Cluj, se confruntă cu o problemă medicală. Oficialul echipei din Gruia a ratat derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională.
21:20
Mihai Stoica a dat nas în nas cu Istvan Kovacs la Cluj! „Ce să faci, să te prefaci că nu-l vezi?”. Ce au discutat cei doi. Foto # Fanatik
Mihai Stoica, întâlnire neașteptată cu Istvan Kovacs la Cluj. Ce a vorbit președintele de la FCSB cu arbitrul FIFA. Laude pentru centralul din Carei.
21:10
Întâlnire de gradul zero! Demis recent de la echipă, antrenorul s-a văzut cu directorul sportiv al lui Dinamo pe Arena Națională. Foto # Fanatik
La nici două săptămâni după ce a fost demis de echipa de club, antrenorul a fost văzut împreună cu directorul sportiv al lui Dinamo înainte de meciul cu CFR Cluj de pe Arena Națională
21:10
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de euro pe an. Cine a preluat afacerea # Fanatik
Horațiu Potra a renunțat la cea mai importantă afacere pe care o deținea în România. Șeful mercenarilor și-a vândut părțile sociale din compania care ducea militari români în Congo.
20:50
Gigi Becali râde de demiterea lui Edi Iordănescu: “Vezi!? Du-te să antrenezi pe CSA. Mirel Rădoi și cu Edi, cei mai tari pe teorie” # Fanatik
Gigi Becali s-a amuzat pe seama demiterii lui Edi Iordănescu din Polonia. Comparație fabuloasă cu finul Mirel Rădoi. Ce a spus patronul FCSB, de fapt, despre cei doi antrenori.
20:40
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în vestiar # Fanatik
Un mare club de fotbal a ajuns în mijlocul unui scandal. Jucătoarele acuză că au fost filmate de mai multe ori, fără acordul lor, în vestiare și la dușuri.
20:40
Imagini emoționante pe Arena Națională la 10 ani de la tragedia de la Colectiv! Ce omagii au adus Dinamo și CFR Cluj. Foto și Video # Fanatik
Partida dintre Dinamo și CFR Cluj a avut parte de un moment de-a dreptul emoționant. Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate în debutul duelului.
20:20
Cum a fost surprins Rodrigo De Paul la concertul iubitei sale. Fotbalistul este cel mai mare fan al lui TINI. Video # Fanatik
Rodrigo De Paul, surprins de fani la concertul iubitei sale din Argentina. Fotbalistul s-a distrat pe cinste și a fost foarte mândru de prestația lui TINI.
20:00
Moartea antrenorului român a oprit ședința de guvern. Reverența președintelui Franței: “A fost unul dintre cei mai mari!” # Fanatik
Eveniment major în fotbalul european. Ce a făcut președintele Franței în timpul ședinței de guvern când a primit vestea morții unui antrenor român. Ce s-a întâmplat imediat.
19:50
Mihai Stoica a testat piaţa portugheză pentru jucători pe care să îi transfere la FCSB! Ce spune managerul general al campioanei despre salariile fotbaliştilor lusitani care ar putea semna cu roş-albaştri.
19:40
Ce s-a ales de una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep. La 35 de ani, a făcut anunțul surprinzător: „Au trecut mai bine de 20 de ani…” # Fanatik
Una dintre cele mai mari rivale ale Simonei Halep din lumea tenisului a făcut un anunț surprinzător. Răspunsul dur pe care l-a dat criticilor primite în ultima vreme.
19:20
Elias Charalambous a anunțat două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu U Cluj: „Sunt 100%”. Ce se întâmplă cu Denis Alibec # Fanatik
Elias Charalambous a anunțat că vor avea loc mai multe schimbări în formula de start pentru meciul cu U Cluj. Cum a comentat interesul viitoarei adversare pentru Denis Alibec
19:10
Fabulos! Mihai Stoica a dat nas în nas cu CFR Cluj în avion! Ce spune de numirea lui Daniel Pancu # Fanatik
Mihai Stoica s-a întâlnit cu CFR Cluj în avion. Managerul FCSB-ului a povestit cum a decurs întâlnirea cu rivalii și a comentat numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică
18:50
Mai are contract un an și jumătate cu Universitatea Craiova și dezvăluie: „Sunt deschis pentru prelungire. Este un club unic” # Fanatik
Contractul unui oficial de la Universitatea Craiova expiră peste un an și jumătate, însă își dorește o prelungire. Despre cine este vorba și ce a spus despre clubul oltean.
18:40
Ioan Andone știe care sunt echipele care vor intra în play-off. O forță a SuperLigii, singura incertitudine. Exclusiv # Fanatik
Ioan Andone a vorbit despre echipele favorite la play-off, dar și despre tensiunile care au fost la la Universitatea Craiova între Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram.
18:20
Culisele dezastrului lui Dan Şucu la Genoa. Ioan Becali: “Sunt foarte răi! Dacă retrogradează, o să-i ceară toţi să plece în România” # Fanatik
Genoa are un start de sezon dezastruos. Dacă va retrograda din Serie A, pierderile financiare ale lui Dan Şucu vor fi uriaşe. În plus, presiunea fanilor va fi foarte greu de suportat.
18:00
Spectacol total în FCSB 2 – Dinamo 2! Remontada de la 0-2 și goluri decisive în minutele 89 și 90+3. Video # Fanatik
Partida din Liga a 3-a, dintre FCSB 2 și Dinamo 2, a fost una plină de suspans, cu o răsturnare de scor incredibilă, greșeli de portar și un gol de ținut minte.
17:50
Dinamo - CFR Cluj este primul meci din etapa 15 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
17:40
Mirel Rădoi și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova – Rapid și i-a „înțepat” pe giuleșteni: „Nu este cel mai redutabil adversar” # Fanatik
Mirel Rădoi a trecut peste toate discuțiile din ultima perioadă și și-a făcut calculele înainte de Universitatea Craiova - Rapid! Cum a motivat absențele lui Baiaram și Assad din meciul de Cupă.
Acum 24 ore
17:20
Mihai Stoica, oficialul campioanei României, a vorbit despre accidentarea pe care David Miculescu a suferit-o în confruntarea de Cupa României, cu Gloria Bistrița.
17:20
Cine este soția lui Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan. Au împreună șase copii: „Ne-am dorit o familie obișnuită” # Fanatik
Cum reușește Marius Lazurca, noul consilier al lui Nicușor Dan, să îmbine cariera diplomatică și o familie cu 6 copii?
17:10
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului # Fanatik
Șefii BOR au ținut 15 ani ”în adormire” o societate pe acțiuni care a împrumutat numele celui mai mare proiect din ortodoxia română: Catedrala Mântuirii Neamului.
17:00
Sorin Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare: „Nu se poate să nu ții cont de ce propune PSD. Așa ceva nu acceptăm” # Fanatik
Noi tensiuni în coaliție. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit din nou despre posibila ieșire a partidului de la guvernare. Care sunt nemulțumirile social-democraților?
16:50
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Etapă incendiară în SuperLiga! Derby-uri cu tensiune, rezultate neașteptate și schimbări spectaculoase în clasament. Află scorurile finale, cine a făcut show pe teren și unde poți urmări rezumatele meciurilor
16:40
„E corect ca Rapid, Craiova sau CFR să schimbe programarea și să joace acasă cu echipele mici în Cupa Romaniei?” Reacția oficială a FRF # Fanatik
Prima etapă din Cupa României a stârnit o controversă uriașă din cauza faptului că Rapid, Craiova și CFR au jucat „acasă” meciurile cu Dumbrăvița, Sănătatea Cluj și CSM Slatina. Ce reacție a avut FRF
16:20
Gigi Becali a vorbit despre un posibil transfer al lui Denis Alibec de la FCSB la Universitatea Cluj, asta după ce atacantul a fost o dezamăgire completă în acest sezon.
16:10
Oldies But Goldies, sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Andrei Vochin, la al doilea episod despre implicarea familiei Ceaușescu în sport # Fanatik
La ediția de sâmbătă, 1 noiembrie, ora 10:30, a emisiunii ”Oldies But Goldies”, Horia Ivanovici și Andrei Vochin vă prezintă episodul al doilea despre implicarea familiei Ceaușescu în sport.
16:00
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!” # Fanatik
FCSB dă lovitura chiar din campionatul României. Mutarea pusă la cale de campioana en-titre. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
15:40
Situație scandaloasă în Gaza la nici o lună de la pacea lui Trump. Mărturiile dureroase ale palestinienilor # Fanatik
Situație scandaloasă în Gaza la nici măcar o lună de când președintele Trump a anunțat triumfător pacea dintre Israel și Palestina. Ce se întâmplă în teritoriu, de fapt?
15:30
Aurelian Ghișa a răspuns în direct criticilor după ce a jucat în Cupa României la 61 ani: “O sa mai joc! Mă antrenez de 3 ori pe săptămână” # Fanatik
Aurelian Ghișa, răspuns pentru contestatari. Ce le-a transmis, de fapt, celor care au comentat faptul că a intrat pe teren în Cupa României la 61 de ani.
15:20
“E greu pentru CFR Cluj să mai prindă play-off-ul!” Gigi Becali, analiză tăioasă în direct a luptei din SuperLiga # Fanatik
Sezon plin de tensiune în SuperLiga. Gigi Becali nu dă nicio șansă CFR-ului la calificarea în play-off. Care sunt echipele care luptă, de fapt, pentru titlu.
14:50
Ce transferuri vrea să facă Gigi Becali la FCSB! Lista anunțată în direct după discuția cu Mihai Stoica # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători vrea să aducă la FCSB în perioada de mercato din iarnă. Ce fotbaliști a descoperit Mihai Stoica în perioada petrecută în Portugalia.
