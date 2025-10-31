Olguța Vasilescu, nemulțumită de cum funcționează guvernul: Bolojan vrea neapărat disponibilizări, facturi PNRR neplătite de 6-7 luni

15:50

Salariul pe care noul vicepremier al Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, l-a avut la Asociația Dăruiește Viață a devenit o nouă temă de scandal în coaliția de guvernare. PSD a acuzat-o la Digi24 - prin vocea senatorului Daniel Zamfir - pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în proiectul construirii spitalului din donații, pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună. Reprezentanții USR susțin că este normal ca angajații ONG-urilor să fie plătiți, în vreme ce Daniel Fenechiu, senator PNL, a spus că astfel de certuri în coaliția de guvernare au dus AUR „la scorul la care a ajuns”. La rândul ei, Oana Gheorghiu a trimis o precizare către Digi24, în care a arătat că a fost plătită cu 20.000 de lei pe lună, „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”.