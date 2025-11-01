Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026. Patronatele au cerut o creștere. Explicațiile ministrului Muncii

07:10

Măsura dură a regelui Charles de a-l exila pe fratele său mai mic, Andrew, din viața publică a fost motivată de dorința de a proteja o monarhie slăbită înainte de a preda Coroana, dar rămâne de văzut dacă daunele profunde pot fi limitate, scriu jurnaliștii Reuters. Charles l-a deposedat pe Andrew de titlul de prinț, l-a evacuat din conacul său de lângă Castelul Windsor și a declarat că el și regina se gândesc la supraviețuitorii abuzurilor, încercând astfel să pună capăt scandalului legat de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, scandal care a zguduit familia regală timp de ani de zile.