Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie

Situație halucinantă în vestul țării. Din ce în ce mai mulți administratori de bloc fug cu banii și lasă locatarii cu datorii. Compania de Termoficare din Timișoara a lansat avertismentul și anunță că deja are de recuperat 150 de mii de lei din astfel de cazuri. Zeci de familii din oraș au rămas în prag de iarnă fără căldură, fără apă caldă și fără banii de întreținere. Specialiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să verifice soldul facturilor la utilități și să sesizeze organele de anchetă cât mai repede pentru a putea recupera prejudiciul.