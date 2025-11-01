Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie
Digi24.ro, 1 noiembrie 2025 15:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 1 noiembrie
Acum 5 minute
15:40
Descoperire majoră: cercetătorii au reușit să elimine complet leucemia în modele preclinice # Digi24.ro
Cercetătorii au descoperit o strategie de tratament care omoară celulele canceroase și activează sistemul imunitar, astfel reuşind să elimine complet leucemia, în modele preclinice. Rezultatele deschid calea pentru noi tratamente de imunoterapie împotriva unor forme de cancere ale sângelui.
15:40
Heidi Klum a devenit personajul mitic „Meduza”, la petrecerea de Halloween 2025. Imagini cu transformarea spectaculoasă # Digi24.ro
Heidi Klum și-a dezvăluit costumul pentru 2025 la petrecerea anuală de Halloween, dovedind încă o dată de ce look-ul ei este unul dintre cele mai așteptate ale sezonului. Fostul top model a ales, anul acesta, personajul mitic Meduza pentru evenimentul din 31 octombrie.
Acum 15 minute
15:30
Situația din Gaza, dezbătută luni la Istanbul. Ce oficiali de rang înalt participă la întâlnire # Digi24.ro
Miniştrii de externe din opt ţări se vor întâlni luni la Istanbul, în Turcia, pentru a discuta situaţia din Fâşia Gaza şi pentru a lua eventual măsuri către o „următoare fază” în procesul de pace, a anunţat vineri ministrul de externe turc, Hakan Fidan, citat de EFE.
Acum 30 minute
15:20
Acum o oră
15:10
Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timișoara: un bărbat dus la spital cu arsuri grave, zeci de oameni evacuați # Digi24.ro
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timişoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat, iar un bărbat a suferit arsuri pe 30 - 40% din corp. El a fost dus de urgenţă la spital. Este posibil să fi fost o acumulare de gaze, iar deflagrația să fi avut loc din cauza aprinderii unei țigări, mai spune ISU Timiș.
15:00
O judecătoare din București a sunat la 112 reclamând că a fost agresată de soţul ei. Bărbatul este poliţist # Digi24.ro
O femeie care este judecător la Cornetu a sunat la 112, reclamând că a fost agresată de soţul ei, într-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. La faţa locului, poliţiştii au constatat că femeia avea urme de violenţă pe corp, dar a refuzat emiterea unui ordin de protecţie. Surse judiciare au precizat că agresorul este poliţist în Ilfov, iar conducerea instituţiei a dispus verificări, potrivit News.ro.
Acum 2 ore
14:30
Satira momentului. Parodie despre „agentul constatator” care a dat amenda lui Marian Rădună după marșul Colectiv # Digi24.ro
Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au recreat discuția între Marian Rădună și jandarmul care l-a amendat cu 3.000 lei, pe motiv că marșul Colectiv din 30 octombrie nu s-ar fi încheiat la ora 23.00. Sceneta satirică filmată de Cătălina Mihai a devenit virală pe rețelele de socalizare.
14:20
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, a depus jurământul. Mesajul Maiei Sandu # Digi24.ro
Noul cabinet de miniştri al Republicii Moldova condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus, sâmbătă, jurământul de învestire în prezenţa preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a preşedintelui Parlamentului, Igor Grosu.
13:50
Un bărbat, costumat în vrăjitor, a spart un magazin din Timiș. Trucul prin care a dispărut cu un laptop de peste 10.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat de 45 de ani a fost reţinut de poliţişti, după ce a dat o spargere într-un magazin din Lugoj, judeţul Timiş, costumat de Halloween. El a furat un laptop de peste 10.000 de lei. Poliţiştii au aflat şi că acesta a condus o maşină pe străzile din Lugoj, deşi nu are permis.
Acum 4 ore
13:40
Scene neobișnuite pe frontul din Ucraina: O cămilă folosită de trupele ruse, capturată de soldaţii ucraineni lângă Harkov # Digi24.ro
Conflictul sângeros care opune Kievul şi Moscova de trei ani şi jumătate dă naştere şi la scene neobişnuite. Luna trecută, o cămilă folosită de trupele ruse a fost capturată de soldaţii ucraineni în estul ţării.
13:30
Alertă în spațiul aerian al NATO. Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară rusească # Digi24.ro
A fost din nou alertă în spațiul aerian al NATO, vineri seara. Polonia a mobilizat mai multe avioane de luptă pentru a intercepta o aeronavă militară de recunoaștere rusească ce zbura deasupra Mării Baltice.
13:10
IGPR îi răspunde lui George Simion, care a acuzat poliția că nu a luat măsuri, deşi ar fi primit peste 90 de ameninţări cu moartea # Digi24.ro
Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, sâmbătă, că Poliţia „tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”. Precizările vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi nu s-a luat nicio măsură. Poliţia anunţă, de asemenea, că a fost deschis un dosar penal în luna septembrie, când lideri AUR au depus o plângere care reclama ameninţări cu moartea primite de George Simion.
13:00
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție # Digi24.ro
Mark Galeotti, istoricul și analistul în politica și securitatea Rusiei, susține că noile arme nucleare ale Moscovei sunt „practic apocaliptice”, explicând că acestea sunt prea puternice să fie folosite „cu excepția cazului în care ești dispus să distrugi lumea”, relatează BBC.
12:40
Prezenţa unei drone neidentificate a dus la suspendarea temporară a traficului aerian pe Aeroportul din Berlin vineri seară, într-un incident care se adaugă evenimentelor similare din mai multe ţări europene, care au fost descrise drept acte de război hibrid de către guvernele statelor respective.
12:30
Produse contrafăcute în valoare de 1,2 milioane de lei, descoperite de polițiștii de frontieră. Mii de haine și parfumuri confiscate # Digi24.ro
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o valoare de peste 1.200.000 lei, toate inscripţionate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.
12:20
Guvernul reduce numărul muncitorilor străini cu 10.000, în 2026. Patronatele au cerut o creștere. Explicațiile ministrului Muncii # Digi24.ro
12:00
Povestea femeii de 93 de ani care nu-și arată vârsta și se simte ca la 39 de ani. Sfaturile ei pentru o viață lungă # Digi24.ro
Chris Meyer a împlinit 93 de ani în luna august, dar spune că se simte ca la 39 de ani și cei mai mulți oameni cred că are 70 de ani. Meyer, care este creatoare de bijuterii, are și câteva sfaturi pentru o viață lungă și fericită. Printre acestea: să te iubești și să te răsfeți și să bei doar cafea la micul dejun, potrivit Business Insider.
11:50
Se deschide oficial Marele Muzeu din Egipt. Mormântul lui Tutankhamon, dezvăluit pentru prima oară în întregime # Digi24.ro
Egiptul inaugurează oficial Marele Muzeu Egiptean, ceea ce intenționează să fie un punct de referință cultural al epocii moderne. La eveniemnt sunt așteptați lideri din toată lumea, în timp ce pentru public muzeul se deschide din 4 noiembrie, conform BBC.
Acum 6 ore
11:40
Departamentul de Justiţie al SUA investighează fundaţia Black Lives Matter, pentru delapidare # Digi24.ro
Departamentul de Justiţie al SUA investighează un presupus caz de delapidare de către administraţia fundaţiei independente Black Lives Matter, a relatat CBS News.
11:10
Ucraina anunță că a atacat conducta de produse petroliere din regiunea Moscovei. „Daune mult mai mari decât orice sancţiuni” # Digi24.ro
Un atac ucrainean a provocat explozii şi suspendarea operaţiunilor la o conductă rusă de produse petroliere din regiunea Moscovei, a declarat sâmbătă serviciul de informaţii militare al Ucrainei.
10:40
Averea secretă a Mariei Zaharova: Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe are apartament de lux în Moscova pe numele Rusiei # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, Maria Zaharova, a acumulat în secret, de la începutul războiului din Ucraina, milioane de ruble în proprietăți și venituri care depășesc cu mult câștigurile sale oficiale, scrie publicația de investigații Explainer, preluată de The Moscow Times.
10:40
Crește numărul tinerilor vaccinați anti-HPV: peste 4.000 de beneficiari până în septembrie, după extinderea programului # Digi24.ro
De la începutul anului și până în luna septembrie, au fost vaccinați împotriva HPV peste 4.000 de tineri, însă numărul mediu de beneficiari pe lună a crescut până la 800, după ce promulgarea legii care a extins vaccinarea gratuită pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 de ani, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan.
10:10
Dan Motreanu: De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro şi a plătit 35 miliarde de euro # Digi24.ro
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, sâmbătă, un mesaj la 32 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în care explică ce rol a avut acesta pentru țara noastp.. Între altele, este vorba despre banii pe care România i-a primit de la Uniunea Europeană - 106 miliarde de euro – în timp ce a plătit 35 miliarde de euro.
10:10
Trei pui de pisică sălbatică, surprinși pe camerele de monitorizare jucându-se cu mama lor într-o pădure din Suceava # Digi24.ro
Trei pui de pisică sălbatică au fost surprinşi de camerele de monitorizare a faunei din Ocolul Silvic Marginea, în timp ce se joacă împreună cu mama lor, potrivit imaginilor distribuite pe reţelele de socializare de Romsilva.
09:50
Misiune de salvare contracronometru. Turist, salvat în ultima clipă de elicopterul Salvamont # Digi24.ro
Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului. Salvatorii au transmis că operațiunea a avut loc chiar înainte de apusul soarelui, când elicopterul nu s-ar mai fi putut ridica de la sol.
Acum 8 ore
09:30
Accident grav în Maramureș: o mașină a lovit în plin o căruță nesemnalizată. Un bebeluș a murit # Digi24.ro
Un accident grav s-a produs pe un drum din Maramureş. Un bebeluș a murit și mai multe persoane au ajuns la spital, după ce o mașină a izbit în plin o căruță nesemnalizată.
09:10
Situație critică pentru marii arși. Spitalul „Bagdasar Arseni” are 6 paturi, dar sunt tratați 12 pacienți # Digi24.ro
Digi24 a intrat în posesia unui memoriu care descrie situația critică în tratamentul marilor arși în România. Documentul este semnat de medicul de la Spitalul „Bagdasar-Arseni”, fost coordonator al compartimentului de arși, cercetat pentru ucidere din culpă pentru că nu ar fi văzut arsurile de pe spatele unui pacient, iar la câteva zile acesta a murit.
08:40
10 ani după tragedia din Colectiv: România a plătit peste 11 milioane euro pentru tratarea marilor arşi în străinătate # Digi24.ro
08:40
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente. Poate să combată superbacteriile periculoase # Digi24.ro
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.
08:10
Noiembrie începe cu temperaturi de vară. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele zile # Digi24.ro
Prima zi din noiembrie aduce vreme neobișnuit de caldă. Meteorologii anunță temperaturi mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade. Oana Catrina, meteorolog ANM, a vorbit la Digi24 despre prognoza meteo pentru următoarele zile.
Acum 12 ore
07:30
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din România și alte țări de la graniţa cu Rusia: „Semnal dezastruos” # Digi24.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei şi joacă direct în favoarea lui Vladimir Putin, scrie sâmbătă Kyiv Post, cotidianul ucrainean care a relatat primul despre această redimensionare a trupelor americane.
07:10
Mesaje de acum 109 ani. Ce au scris doi soldați australieni pe hârtiile plasate într-o sticlă în 1916 și descoperită accidental acum # Digi24.ro
Mesaje plasate într-o sticlă scrise de doi soldați australieni în 1916 au fost găsite mai bine de un secol mai târziu pe coasta de sud-vest a țării.
07:10
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat” # Digi24.ro
Cel mai bogat om de afaceri din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după ce o nouă rundă de sancțiuni americane împotriva sectorului energetic din Moscova a forțat Lukoil, compania pe care a fondat-o, să-și vândă operațiunile din străinătate, scrie TPWorld.
07:10
Dovleacul nu este numai un simbol al toamnei, ci și un ingredient versatil care poate transforma mesele obișnuite în experiențe culinare deosebite. Chef Kovacs Attila a prezentat pentru Digi24.ro două rețete care scot în evidență aroma sa naturală: biscuiți cu dovleac și ovăz și un risotto cremos cu arpacaș și dovleac.
07:10
Postul Nașterii Domnului 2025: Ce alimente sunt interzise pentru 40 de zile. Cum explică preotul perioada de pregătire până la Crăciun # Digi24.ro
Postul Nașterii Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Postul Crăciunului, este una dintre cele mai importante etape de pregătire din calendarul bisericii ortodoxe. Este un timp al curățirii sufletești și trupești, în care credincioșii se apropie de sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
07:10
Situație halucinantă în Timișoara: S-au înmulțit fraudele cu bani de întreținere. Zeci de familii au rămas fără căldură și apă caldă # Digi24.ro
Situație halucinantă în vestul țării. Din ce în ce mai mulți administratori de bloc fug cu banii și lasă locatarii cu datorii. Compania de Termoficare din Timișoara a lansat avertismentul și anunță că deja are de recuperat 150 de mii de lei din astfel de cazuri. Zeci de familii din oraș au rămas în prag de iarnă fără căldură, fără apă caldă și fără banii de întreținere. Specialiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să verifice soldul facturilor la utilități și să sesizeze organele de anchetă cât mai repede pentru a putea recupera prejudiciul.
07:10
Medicamente pe care medicii nu recomandă să le iei când bei cafea: „Combinația poate provoca palpitații și creșterea tensiunii” # Digi24.ro
Cafeaua face parte din rutina zilnică a multor persoane, însă specialiștii atrag atenția că principalul compus activ al băuturii, cofeina, poate interacționa cu anumite medicamente, influențându-le absorbția, eficiența sau efectele asupra organismului.
07:10
Calendar ortodox pentru luna noiembrie 2025: Trei sărbători importante sunt menționate cu cruce roșie # Digi24.ro
În luna noiembrie 2025, calendarul ortodox marchează mai multe sărbători cu cruce roșie, cu o semnificație deosebită în viața spirituală a credincioșilor. Printre acestea se numără prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei.
07:10
Black Friday, cu buzunarele goale. Ce buget alocă românii în acest an pentru „oferte”. Vânzător: „Există o oarecare emoție în piață” # Digi24.ro
Magazinele pregătesc superoferte pentru Black Friday, dar inflația a cam golit buzunarele românilor. Deși perioada cu cele mai mari reduceri din an este săptămâna viitoare, oamenii sunt ademeniți de oferte încă de acum. Chiar și așa, patru din zece români spun că vor cheltui mai puțin, arată un studiu recent, în timp ce alții nu vor cheltui mai mult de 1.000 de lei, în perioada reducerilor. „Există o oarecare emoție în piață”, recunosc vânzătorii.
07:10
Spitale devenite „abatoare umane”: Sute de civili au fost uciși de rebeli în Sudan, după căderea ultimului bastion al armatei în Darfur # Digi24.ro
Forțele de Sprijin Rapid (RSF), care au cucerit recent orașul El Fasher după lupte intense contra armatei din Sudan, au masacrat sute de pacienți și membri ai personalului din mai multe centre medicale, transformând un spital de copii și o maternitate în „abatoare umane”, potrivit unor organizații umanitare și oficiali locali.
07:10
Kilometraj manipulat, accidente nedeclarate. România, printre țările europene cu cele mai multe probleme la mașinile SH vândute # Digi24.ro
România are un număr mare de „rable” sau mașini „la mâna a doua” pe o piață auto în care se dau „țepe” la autoturisme care au kilometrajul dat înapoi sau accidente neînregistrate. Acestea rămân practici comune, arată un studiu realizat recent.
07:10
Cazurile de depresie, cu 40% mai multe în ultimii trei ani. Mărturia dramatică a uneia dintre paciente: „Uneori, nu pot vorbi” # Digi24.ro
Depresia afectează tot mai mulți români. La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, de exemplu, numărul pacienților diagnosticați cu această afecțiune a crescut cu 40%, în doar trei ani. Potrivit cifrelor, sunt mai multe femei decât bărbați care ajung la medic. Specialiștii o pun pe seama vitezei și a presiunii în care trăim zi de zi: oamenii nu mai comunică față în față, iar de aici apare și sentimentul de însingurare, care se transformă apoi în depresie. Este și cazul unei femei din Iași, care a înțeles, în final, că povara era mult prea mare și a decis să ceară ajutor specializat.
07:10
„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew # Digi24.ro
Măsura dură a regelui Charles de a-l exila pe fratele său mai mic, Andrew, din viața publică a fost motivată de dorința de a proteja o monarhie slăbită înainte de a preda Coroana, dar rămâne de văzut dacă daunele profunde pot fi limitate, scriu jurnaliștii Reuters. Charles l-a deposedat pe Andrew de titlul de prinț, l-a evacuat din conacul său de lângă Castelul Windsor și a declarat că el și regina se gândesc la supraviețuitorii abuzurilor, încercând astfel să pună capăt scandalului legat de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, scandal care a zguduit familia regală timp de ani de zile.
07:10
Traficul de persoane, un fenomen alarmant. Cum se pregătește Europa pentru salvarea victimelor # Digi24.ro
Traficul de persoane rămâne un flagel fără sfârșit în Europa. Anchetatorii pierd urma victimelor pentru că traficanții le mută dintr-o țară în alta și schimbă rapid adresele, telefoanele, chiar identitatea. În lipsa unor canale de comunicare rapide între polițiști, o anchetă începe într-o țară și, până să se lege probele, victimele dispar deja în alt stat. Organizația pentru Securitate și Cooperare din Europa a facut un exercițiu cu 20 de țări unde polițiștii și procurorii pot învăța să se coordoneze dincolo de frontiere și să pună frână fenomenului care distruge vieți. O echipă Digi24 a participat în exclusivitate la simularea din Germania.
Acum 24 ore
02:10
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași în cadrul parteneriatului cu România # Digi24.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, anunţă, vineri seară, că a discutat cu ambasadorul SUA la NATO, Matt Whitaker, la câteva zile după ce SUA a decis redimensionarea trupelor în România şi în regiune. „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forţă catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre”, a transmis Ţoiu.
01:10
„Eram bolnav. Scăpat de sub control.” P. Diddy, dus într-o închisoare din New Jersey după condamnarea pentru abuzuri # Digi24.ro
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-un penitenciar din statul New Jersey, în apropiere de New York, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de patru ani şi două luni de închisoare, primită la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, potrivit unui document publicat vineri de Biroul Federal al Închisorilor, informează AFP și Agerpres.
00:40
Donald Trump se laudă cu o baie renovată în Casa Albă. Președintele SUA a publicat 23 de fotografii cu realizarea sa # Digi24.ro
Președintele Donald Trump se laudă cu o baie din Casa Albă. Liderul american a făcut nu mai puțin de 7 postări pe rețeaua Truth Social despre baia Lincoln care a fost renovată.
00:20
Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo # Digi24.ro
Parlamentarii din opoziție și activiștii societății civile afirmă că liderii Ucrainei folosesc instrumentele juridice pentru a intimida oponenții și a reduce la tăcere criticii, scrie Politico într-un articol dedicat cazului fostului șef al companiei ucrainene responsabile cu energia electrică, care este trimis în judecată pentru acte de corupție, despre care unele voci spun că este doar o metodă ca puterea de la Kiev să pregătească un țap ispășitor pentru probleme cu energia ale Ucrainei din iarna ce va veni.
00:20
Actorul franco-turc Tchéky Karyo, care a jucat în aproximativ 80 de filme, inclusiv în „Ursul” („L'Ours”) de Jean-Jacques Annaud şi în „Nikita” („La Femme Nikita”) de Luc Besson, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 72 de ani, a confirmat agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP.
00:10
Bulgaria se pregătește să treacă la Euro, dar o petiție semnată de 200.000 de persoane cere un referendum pentru ieșirea din UE # Digi24.ro
Aproape 200.000 de semnături au fost depuse la parlamentul bulgar pentru un referendum propus privind aderarea țării la zona euro și rămânerea în Uniunea Europeană.
