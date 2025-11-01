Singura țară cu interdicție generațională a fumatului. Ce înseamnă această măsură

16:40

Metropola americană Houston se confruntă cu o criză tot mai mare de siguranță publică, pe măsură ce tot mai multe cadavre continuă să apară în zona sa mlăștinoasă. Potrivit Institutului de Medicină Legală din comitatul Harris, cel puțin 24 de persoane au fost găsite moarte pe căile navigabile ale orașului până acum, în acest an, aproape triplu față de cele nouă decese înregistrate în aceeași perioadă din 2023 și același număr ca în întregul an 2024. Această creștere a alimentat teoriile despre un posibil criminal în serie, deși poliția și oficialii locali insistă că nu există dovezi că morțile ar avea legătură, potrivit El Pais.