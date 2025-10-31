Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână
G4Media, 31 octombrie 2025 19:30
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite... © G4Media.ro.
Acum 5 minute
19:50
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei / Decizia este la președintele Trump (CNN) # G4Media
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:30
19:30
SURSE Două judecătoare de la Înalta Curte apropiate de Lia Savonea au înlăturat alte 3 judecătoare din dosarul fostului șef al Fiscului, Şerban Pop, și al omului de afaceri Horia Simu / Motivul admiterii cererii de recuzare: completul voia să sesizeze Curtea de Justiţie a UE astfel încât faptele să nu fie considerate prescrise # G4Media
Un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, cu majoritate de voturi (2 la 1), cererea de recuzare formulată de inculpaţi... © G4Media.ro.
Acum o oră
19:20
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey, lângă New York, pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani și... © G4Media.ro.
19:20
Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul PSD la care candidează singur: Este inadmisibil ca de trei zile să nu iasă nimeni să spună ceva despre diminuarea trupelor americane. La guvern se tace în acest moment # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și unic candidat la congresul de săptămâna viitoare, și-a întețit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. El a lansat... © G4Media.ro.
19:10
Oraşul Novaci, cu zona Rânca, declarat staţiune turistică de interes naţional, anunță ministrul Turismului # G4Media
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes... © G4Media.ro.
19:00
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR # G4Media
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:50
O specie de balenă care își ”repară” propriul ADN, posibilă cheie pentru cercetările privind longevitatea # G4Media
Balenele de Groenlanda (Balaena mysticetus), mamifere uriașe a căror vârstă depășește frecvent 200 de ani, sunt noua țintă a cercetătorilor care studiază condițiile specifice care... © G4Media.ro.
18:50
Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk) # G4Media
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene... © G4Media.ro.
18:20
CEO-ul Nvidia se alătură liderilor din tehnologie care contribuie financiar la noua sală de bal a Casei Albe # G4Media
Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a anunțat că a contribuit financiar la construcția noii săli de bal a Casei Albe, un proiect inițiat de... © G4Media.ro.
18:00
SUA se pregătesc să lovească ținte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro # G4Media
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de... © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:50
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene / Măsura ar fi motivată de necesitatea de a asigura securitatea energetică a ţării, după sancțiunile impuse de SUA companiei ruse Lukoil # G4Media
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene... © G4Media.ro.
17:50
Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri # G4Media
Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri... © G4Media.ro.
17:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! / Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir # G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate... © G4Media.ro.
17:40
Rămâne cum au stabilit procurorii: instigarea la alungarea ungurilor din țară nu e infracțiune # G4Media
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Fănel Rusu, a confirmat soluția de clasare dispusă de Parchetul Babadag, într-un dosar în care președintele Consiului Județean... © G4Media.ro.
17:30
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România: Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite # G4Media
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR), dr. Răzvan Ovidiu Curcă, spune că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, Campania... © G4Media.ro.
17:20
VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile și drumurile, după aproape 2 milenii # G4Media
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, cu prilejul săpăturilor pentru o viitoare autobază a orașului: o porțiune... © G4Media.ro.
17:20
Președintele Nicușor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituțională legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Legea,... © G4Media.ro.
17:10
ÎCCJ nu e de acord cu interzicerea neonicotinoidelor. Hotărârea definitivă în favoarea apicultorilor a fost casată. Romapis: „Este un mod de a tergiversa aplicarea unei hotărâri judecătorești” # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a casat, ieri, sentința prin care Curtea de Apel Cluj declara ilegală acordarea de derogări pentru folosirea neonicotinoidelor.... © G4Media.ro.
17:10
Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles # G4Media
Kievul i-a solicitat vineri Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles de... © G4Media.ro.
17:10
Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept „tupeu” invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului... © G4Media.ro.
17:10
Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire / Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi # G4Media
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat,... © G4Media.ro.
17:00
Escrocheriile pe telefonul mobil sunt o afacere globală în plină expansiune, alimentată de instrumente AI din ce în ce mai sofisticate, care fac ca tentativele... © G4Media.ro.
17:00
Italia cere Băncii Centrale Europene să „slăbească” moneda euro pentru a stimula exporturile, după ce instituția financiară europeană a menținut dobânda de referință la 2% # G4Media
Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a cerut vineri Băncii Centrale Europene (BCE) să reducă dobânzile pentru a „slăbi euro” şi a stimula exporturile,... © G4Media.ro.
16:50
Un grup media apropiat de partidul lui Viktor Orban a achiziţionat tabloidul cel mai citit din Ungaria # G4Media
Grupul media elveţian Ringier a anunţat vineri că îşi vinde divizia ungară, inclusiv tabloidul cel mai citit din Ungaria, Blikk, grupului Indamedia, considerat apropiat de... © G4Media.ro.
16:50
Dezvoltatorii imobiliari, obligaţi să contribuie la construirea de şcoli în apropierea ansamblurilor de locuințe noi din Sectorul 1, a decis Consiliul Local # G4Media
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să contribuie la construirea de şcoli primare unde nu sunt unităţi de învăţământ în apropiere, a decis, vineri, Consiliul Local... © G4Media.ro.
16:40
Un videoclip cu scandări fasciste intonate în faţa sediului din oraşul Parma al partidului şefei guvernului italian, Giorgia Meloni, a provocat indignare în rândul opoziţiei... © G4Media.ro.
16:40
Aproximativ 700 de persoane ar fi fost ucise în timpul manifestațiilor anti-regim din Tanzania, afirmă opoziția / Amnesty International denunță un „val de teroare” marcat de „dispariții forțate” și „execuții extrajudiciare” înainte de vot # G4Media
Aproximativ 700 de persoane au fost ucise în timpul manifestațiilor împotriva puterii din Tanzania, a afirmat vineri principalul partid de opoziție din această țară din... © G4Media.ro.
16:40
George Simion, după vandalizarea sediului central al AUR: Cer oficial SPP protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului / Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică # G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului,... © G4Media.ro.
16:40
Europol susține că a descoperit, în colaborare cu Republica Moldova şi Ucraina, sute de mercenari ai Wagner şi Redut care ar fi comis crime de război # G4Media
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv... © G4Media.ro.
16:30
Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate / Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu... © G4Media.ro.
16:20
Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro, iar cu banii primiţi şi-au cumpărat o mașină # G4Media
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de... © G4Media.ro.
16:10
Cum recunoști primul semn de anxietate la câine în preajma copiilor. Ce trebuie să știe stăpânii de câini despre stresul animalelor # G4Media
Pentru stăpâni nu există lucruri mai drăguțe decât un copil mic care îmbrățișează animalele de companie, dar pentru mulți câini, mișcările imprevizibile, sunetele puternice și joaca... © G4Media.ro.
16:10
Trump a organizat petrecerea de Halloween la Casa Albă cu supereroi şi sosii ale sale / Cuplul prezidențial a împărțit dulciuri copiilor și părinților lor care stăteau la coadă # G4Media
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi – de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial – în... © G4Media.ro.
16:10
ANAF a notificat companiile de stat care înregistrează obligaţii fiscale restante / Datoriile totalizează 9,42 miliarde lei # G4Media
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează companiile de stat, care au datorii neachitate până la data de 30 septembrie 2025, că trebuie să plătească... © G4Media.ro.
16:00
Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată # G4Media
Judecătoria Sectorului 5 București a emis vineri, 31 octombrie, mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați... © G4Media.ro.
16:00
Grindeanu: La Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Năstase mi-a şi confirmat, o să vină / Noi nu am fost nicioată progresiști # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că... © G4Media.ro.
16:00
SUA şi Filipine au creat o nouă echipă operativă pentru consolidarea cooperării militare între cele două țări în Marea Chinei de Sud # G4Media
Statele Unite şi Filipine au format o nouă echipă operativă comună menită să consolideze cooperarea şi să sporească disponibilitatea militară în zone precum Marea Chinei... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Ministrul Economiei, despre retragerea unei părţi a trupelor americane: Cât timp suntem în NATO, nu e un pericol / Luni vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall # G4Media
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă (USR), a declarat, vineri, în contextul retragerii unei părţi a trupelor americane din România, că ţara noastră... © G4Media.ro.
15:40
Cum a recacționat NASA după ce Kim Kardashian a susţinut că omul nu a ajuns niciodată pe Lună # G4Media
Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, determinându-l pe administratorul interimar al NASA să îi confirme că aceasta... © G4Media.ro.
15:30
BREAKING România, la coada Europei în privința ratei de adoptare a AI, cu numai 15,3%, indică un raport Microsoft / Cu cât ne-au devansat Albania, R. Moldova, Serbia, Bulgaria și Ungaria # G4Media
România se situează sub media Uniunii Europene în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, indică un nou raport publicat de Microsoft. Țara... © G4Media.ro.
15:30
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum / Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est şi continuarea participării cu trupe militare în România # G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din... © G4Media.ro.
15:30
Retragerea parţială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creşterii cheltuielilor militare, consideră Comisia Europeană # G4Media
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul... © G4Media.ro.
15:20
ONU cere încetarea atacurilor americane pe mare ce vizează presupuşi narcotraficanţi şi denunţă execuţii extrajudiciare # G4Media
ONU a cerut vineri Statelor Unite ale Americii să pună capăt loviturilor aeriene din Caraibe şi Pacific împotriva unor nave despre care susţin că aparţin... © G4Media.ro.
15:20
România are o rată de adoptare a AI de numai 15,3%, sub media UE, indică un raport Microsoft / Cum se poziționează Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova # G4Media
România se situează sub media Uniunii Europene în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, indică un nou raport publicat de Microsoft. Țara... © G4Media.ro.
15:10
Avocata principală a armatei israeliene a demisionat după ce a divulgat un videoclip cu abuzarea unui deţinut palestinian # G4Media
Avocata principală a armatei israeliene, general maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, a declarat vineri, într-o scrisoare de demisie, că este responsabilă de divulgarea unui videoclip în care... © G4Media.ro.
15:10
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # G4Media
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel, transmite News.ro. „În... © G4Media.ro.
15:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a... © G4Media.ro.
15:00
O profesoară din Italia, achitată după ce a recunoscut că făcut sex cu minori / ”Am făcut-o, însă acum mi-am pierdut interesul. Nu e o crimă” / „Voi face apel pentru a mă întoarce la catedră„ / În primă instanță a fost condamnată la 7 ani și 3 luni de închisoare # G4Media
Daniela Casulli, o profesoară în vârstă de 48 de ani cunoscută sub numele de „mătușa Martina” și acuzată de pornografie infantilă și corupere de minori... © G4Media.ro.
15:00
Două persoane, rănite de gloanțe la Bruxelles în cea mai recentă confruntare între bande infracţionale rivale # G4Media
Două persoane au suferit răni produse de gloanţe în timpul unei confruntări între bande rivale joi în zori la Bruxelles, a anunţat vineri Parchetul din... © G4Media.ro.
