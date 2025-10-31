Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână

G4Media, 31 octombrie 2025 19:30

Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 5 minute
19:50
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei / Decizia este la președintele Trump (CNN) G4Media
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
19:30
Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână G4Media
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite...   © G4Media.ro.
19:30
SURSE Două judecătoare de la Înalta Curte apropiate de Lia Savonea au înlăturat alte 3 judecătoare din dosarul fostului șef al Fiscului, Şerban Pop, și al omului de afaceri Horia Simu / Motivul admiterii cererii de recuzare: completul voia să sesizeze Curtea de Justiţie a UE astfel încât faptele să nu fie considerate prescrise G4Media
Un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, cu majoritate de voturi (2 la 1), cererea de recuzare formulată de inculpaţi...   © G4Media.ro.
Acum o oră
19:20
P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey G4Media
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey, lângă New York, pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani și...   © G4Media.ro.
19:20
Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul PSD la care candidează singur: Este inadmisibil ca de trei zile să nu iasă nimeni să spună ceva despre diminuarea trupelor americane. La guvern se tace în acest moment G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și unic candidat la congresul de săptămâna viitoare, și-a întețit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. El a lansat...   © G4Media.ro.
19:10
Oraşul Novaci, cu zona Rânca, declarat staţiune turistică de interes naţional, anunță ministrul Turismului G4Media
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes...   © G4Media.ro.
19:00
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR G4Media
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:50
O specie de balenă care își ”repară” propriul ADN, posibilă cheie pentru cercetările privind longevitatea G4Media
Balenele de Groenlanda (Balaena mysticetus), mamifere uriașe a căror vârstă depășește frecvent 200 de ani, sunt noua țintă a cercetătorilor care studiază condițiile specifice care...   © G4Media.ro.
18:50
Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk) G4Media
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene...   © G4Media.ro.
18:20
CEO-ul Nvidia se alătură liderilor din tehnologie care contribuie financiar la noua sală de bal a Casei Albe G4Media
Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a anunțat că a contribuit financiar la construcția noii săli de bal a Casei Albe, un proiect inițiat de...   © G4Media.ro.
18:00
SUA se pregătesc să lovească ținte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro G4Media
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:50
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene / Măsura ar fi motivată de necesitatea de a asigura securitatea energetică a ţării, după sancțiunile impuse de SUA companiei ruse Lukoil G4Media
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene...   © G4Media.ro.
17:50
Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri G4Media
Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri...   © G4Media.ro.
17:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! / Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate...   © G4Media.ro.
17:40
Rămâne cum au stabilit procurorii: instigarea la alungarea ungurilor din țară nu e infracțiune G4Media
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Fănel Rusu, a confirmat soluția de clasare dispusă de Parchetul Babadag, într-un dosar în care președintele Consiului Județean...   © G4Media.ro.
17:30
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România: Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite G4Media
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR), dr. Răzvan Ovidiu Curcă, spune că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, Campania...   © G4Media.ro.
17:20
VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile și drumurile, după aproape 2 milenii G4Media
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, cu prilejul săpăturilor pentru o viitoare autobază a orașului: o porțiune...   © G4Media.ro.
17:20
Președintele Nicușor Dan contestă la CCR legea prosumatorilor G4Media
Președintele Nicușor Dan a sesizat, vineri, la Curtea Constituțională legea prosumatorilor, care le oferă beneficii în plus celor care își produc singuri energia electrică. Legea,...   © G4Media.ro.
17:10
ÎCCJ nu e de acord cu interzicerea neonicotinoidelor. Hotărârea definitivă în favoarea apicultorilor a fost casată. Romapis: „Este un mod de a tergiversa aplicarea unei hotărâri judecătorești” G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a casat, ieri, sentința prin care Curtea de Apel Cluj declara ilegală acordarea de derogări pentru folosirea neonicotinoidelor....   © G4Media.ro.
17:10
Ucraina cere Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles G4Media
Kievul i-a solicitat vineri Uniunii Europene să majoreze taxele vamale asupra importurilor de produse ruse care nu sunt deocamdată supuse sancţiunilor adoptate de Bruxelles de...   © G4Media.ro.
17:10
Raluca Turcan, despre invitaţia PSD către premierul Bolojan de a veni în Parlament: Tupeu G4Media
Liderul PNL Sibiu, deputatul Raluca Turcan, a calificat vineri, într-o conferinţă de presă, drept „tupeu” invitaţia adresată de grupul PSD de la Camera Deputaţilor premierului...   © G4Media.ro.
17:10
Şeful Salvamont Braşov, după accidentele grave produse pe munte: Muntele nu iartă lipsa de pregătire / Pentru cei care cred că amenzile ar fi soluţia: nu frica de pedeapsă, ci educaţia salvează vieţi G4Media
Directorul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu, anunţă că, după accidentele grave produse pe munte în ultima perioadă, acţiunile de informare ale Salvamont s-au intensificat,...   © G4Media.ro.
17:00
iPhone-ul este mai puțin sigur decât telefoanele cu Android, indică un nou studiu Google G4Media
Escrocheriile pe telefonul mobil sunt o afacere globală în plină expansiune, alimentată de instrumente AI din ce în ce mai sofisticate, care fac ca tentativele...   © G4Media.ro.
17:00
Italia cere Băncii Centrale Europene să „slăbească” moneda euro pentru a stimula exporturile, după ce instituția financiară europeană a menținut dobânda de referință la 2% G4Media
Ministrul italian al Afacerilor Externe, Antonio Tajani, a cerut vineri Băncii Centrale Europene (BCE) să reducă dobânzile pentru a „slăbi euro” şi a stimula exporturile,...   © G4Media.ro.
16:50
Un grup media apropiat de partidul lui Viktor Orban a achiziţionat tabloidul cel mai citit din Ungaria G4Media
Grupul media elveţian Ringier a anunţat vineri că îşi vinde divizia ungară, inclusiv tabloidul cel mai citit din Ungaria, Blikk, grupului Indamedia, considerat apropiat de...   © G4Media.ro.
16:50
Dezvoltatorii imobiliari, obligaţi să contribuie la construirea de şcoli în apropierea ansamblurilor de locuințe noi din Sectorul 1, a decis Consiliul Local G4Media
Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligaţi să contribuie la construirea de şcoli primare unde nu sunt unităţi de învăţământ în apropiere, a decis, vineri, Consiliul Local...   © G4Media.ro.
16:40
Furie în Italia după scandări fasciste ale aripii de tineret a partidului Giorgiei Meloni G4Media
Un videoclip cu scandări fasciste intonate în faţa sediului din oraşul Parma al partidului şefei guvernului italian, Giorgia Meloni, a provocat indignare în rândul opoziţiei...   © G4Media.ro.
16:40
Aproximativ 700 de persoane ar fi fost ucise în timpul manifestațiilor anti-regim din Tanzania, afirmă opoziția / Amnesty International denunță un „val de teroare” marcat de „dispariții forțate” și „execuții extrajudiciare” înainte de vot G4Media
Aproximativ 700 de persoane au fost ucise în timpul manifestațiilor împotriva puterii din Tanzania, a afirmat vineri principalul partid de opoziție din această țară din...   © G4Media.ro.
16:40
George Simion, după vandalizarea sediului central al AUR: Cer oficial SPP protecţie pentru mine, familia mea şi colegii din conducerea partidului / Instituţiile de forţă din Bucureşti discriminează opoziţia politică G4Media
Preşedintele AUR, George Simion, solicită intervenţia Serviciului de Pază şi Protecţie (SPP) pentru asigurarea protecţiei personale, a familiei sale şi a colegilor din conducerea partidului,...   © G4Media.ro.
16:40
Europol susține că a descoperit, în colaborare cu Republica Moldova şi Ucraina, sute de mercenari ai Wagner şi Redut care ar fi comis crime de război G4Media
Cel puţin 654 de combatanţi ai companiilor militare private ruseşti Wagner şi Redut au fost identificaţi de Europol ca suspecţi de crime de război, inclusiv...   © G4Media.ro.
16:30
Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate / Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu...   © G4Media.ro.
16:20
Doi tineri din Gorj şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro, iar cu banii primiţi şi-au cumpărat o mașină G4Media
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de...   © G4Media.ro.
16:10
Cum recunoști primul semn de anxietate la câine în preajma copiilor. Ce trebuie să știe stăpânii de câini despre stresul animalelor G4Media
Pentru stăpâni nu există lucruri mai drăguțe decât un copil mic care îmbrățișează animalele de companie, dar pentru mulți câini, mișcările imprevizibile, sunetele puternice și joaca...   © G4Media.ro.
16:10
Trump a organizat petrecerea de Halloween la Casa Albă cu supereroi şi sosii ale sale / Cuplul prezidențial a împărțit dulciuri copiilor și părinților lor care stăteau la coadă G4Media
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi – de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial – în...   © G4Media.ro.
16:10
ANAF a notificat companiile de stat care înregistrează obligaţii fiscale restante / Datoriile totalizează 9,42 miliarde lei G4Media
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează companiile de stat, care au datorii neachitate până la data de 30 septembrie 2025, că trebuie să plătească...   © G4Media.ro.
16:00
Trei suspecți în dosarul exploziei din cartierul Rahova au fost arestați preventiv sub acuzația de distrugere calificată G4Media
Judecătoria Sectorului 5 București a emis vineri, 31 octombrie, mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați...   © G4Media.ro.
16:00
Grindeanu: La Congres, am de gând să invit foştii preşedinţi ai partidului. Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană. Năstase mi-a şi confirmat, o să vină / Noi nu am fost nicioată progresiști G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, că la Congresul PSD are de gând să invite foştii preşedinţi ai partidului, el arătând că...   © G4Media.ro.
16:00
SUA şi Filipine au creat o nouă echipă operativă pentru consolidarea cooperării militare între cele două țări în Marea Chinei de Sud G4Media
Statele Unite şi Filipine au format o nouă echipă operativă comună menită să consolideze cooperarea şi să sporească disponibilitatea militară în zone precum Marea Chinei...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:50
Ministrul Economiei, despre retragerea unei părţi a trupelor americane: Cât timp suntem în NATO, nu e un pericol / Luni vom semna un contract pentru industria de apărare cu Rheinmetall G4Media
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă (USR), a declarat, vineri, în contextul retragerii unei părţi a trupelor americane din România, că ţara noastră...   © G4Media.ro.
15:40
Cum a recacționat NASA după ce Kim Kardashian a susţinut că omul nu a ajuns niciodată pe Lună G4Media
Vedeta americană de televiziune Kim Kardashian a pus sub semnul întrebării aselenizarea din 1969, determinându-l pe administratorul interimar al NASA să îi confirme că aceasta...   © G4Media.ro.
15:30
BREAKING România, la coada Europei în privința ratei de adoptare a AI, cu numai 15,3%, indică un raport Microsoft / Cu cât ne-au devansat Albania, R. Moldova, Serbia, Bulgaria și Ungaria G4Media
România se situează sub media Uniunii Europene în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, indică un nou raport publicat de Microsoft. Țara...   © G4Media.ro.
15:30
Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum / Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est şi continuarea participării cu trupe militare în România G4Media
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe din...   © G4Media.ro.
15:30
Retragerea parţială a trupelor americane din România demonstrează necesitatea creşterii cheltuielilor militare, consideră Comisia Europeană G4Media
Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-şi retrage parţial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul...   © G4Media.ro.
15:20
ONU cere încetarea atacurilor americane pe mare ce vizează presupuşi narcotraficanţi şi denunţă execuţii extrajudiciare G4Media
ONU a cerut vineri Statelor Unite ale Americii să pună capăt loviturilor aeriene din Caraibe şi Pacific împotriva unor nave despre care susţin că aparţin...   © G4Media.ro.
15:20
România are o rată de adoptare a AI de numai 15,3%, sub media UE, indică un raport Microsoft / Cum se poziționează Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova G4Media
România se situează sub media Uniunii Europene în ceea ce privește rata de adoptare a inteligenței artificiale, indică un nou raport publicat de Microsoft. Țara...   © G4Media.ro.
15:10
Avocata principală a armatei israeliene a demisionat după ce a divulgat un videoclip cu abuzarea unui deţinut palestinian G4Media
Avocata principală a armatei israeliene, general maiorul Yifat Tomer-Yerushalmi, a declarat vineri, într-o scrisoare de demisie, că este responsabilă de divulgarea unui videoclip în care...   © G4Media.ro.
15:10
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan G4Media
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel, transmite News.ro. „În...   © G4Media.ro.
15:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Timişoara: Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie / Estimăm că în februarie 2026 vor fi trataţi aici primii pacienţi cu arsuri grave G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie, la Timişoara. Ministrul a...   © G4Media.ro.
15:00
O profesoară din Italia, achitată după ce a recunoscut că făcut sex cu minori / ”Am făcut-o, însă acum mi-am pierdut interesul. Nu e o crimă” / „Voi face apel pentru a mă întoarce la catedră„ / În primă instanță a fost condamnată la 7 ani și 3 luni de închisoare G4Media
Daniela Casulli, o profesoară în vârstă de 48 de ani cunoscută sub numele de „mătușa Martina” și acuzată de pornografie infantilă și corupere de minori...   © G4Media.ro.
15:00
Două persoane, rănite de gloanțe la Bruxelles în cea mai recentă confruntare între bande infracţionale rivale G4Media
Două persoane au suferit răni produse de gloanţe în timpul unei confruntări între bande rivale joi în zori la Bruxelles, a anunţat vineri Parchetul din...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.