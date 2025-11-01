Specialiștii în nutriție au stabilit care este cel mai sănătos sandviș / Ce trebuie să conțină și, mai ales, cum poți reduce caloriile

G4Media, 1 noiembrie 2025 07:20

Indiferent dacă vrei o gustare, un sandviș pentru micul dejun sau cină, cu siguranță dorești ca acesta să fie cât mai sănătos și, mai ales,...   © G4Media.ro.

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
07:50
Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 202. Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru G4Media
Fost prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:40
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, pe fondul incertitudinii privind o nouă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezwrva federală a SUA, dar a consemnat a treia lună consecutivă de creştere G4Media
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până...   © G4Media.ro.
07:40
Amplu protest în Serbia, la Novi Sad, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, la un an de când s-a prăbușit acoperișul gării din acest oraş G4Media
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul...   © G4Media.ro.
07:30
Studiu fascinant despre pisici: 94% dintre stăpâni recunosc că felinele lor conduc casa. Pisica decide când, cu cine și cu ce se joacă G4Media
Pisicilor le place să se joace după propriile reguli, arată un studiu despre proprietari. 94% dintre stăpâni spun că pisica stabilește regulile în casă, aducând anumite...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:20
07:00
Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construcția unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă industrială a municipiului / Investiția e estimată la 130,3 milioane de lei G4Media
Pasajul rutier subteran plănuit de Primăria Cluj Napoca urmează să fie realizat pe strada Oașului, intersecție cu Bulevardul Muncii, iar  investiția estimată se ridică la...   © G4Media.ro.
07:00
Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună G4Media
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:50
Patru bulgari, suspectaţi că spionează pentru Rusia, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa G4Media
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război...   © G4Media.ro.
06:40
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie specială cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie „specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă...   © G4Media.ro.
06:30
Cinci pompieri din Argeș, răniţi după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat pe Drumul Expres Craiova – Piteşti G4Media
Cinci pompieri au fost răniţi, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti...   © G4Media.ro.
06:30
Zboruri suspendate timp de două ore pe aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la drone G4Media
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Dinamo câștigă pe teren propriu în fața CFR Cluj, după ce a fost condusă cu 1-0 G4Media
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă, transmite...   © G4Media.ro.
22:50
Animalele de companie în sezonul rece. Cum le ferești de accidentări în lunile întunecate, sfaturi vitale pentru stăpânii de câini și pisici G4Media
Medicii veterinari îndeamnă proprietarii de animale să facă patru lucruri esențiale pentru a le proteja toamna și iarna, când nopțile sunt mai lungi și dorința să iasă...   © G4Media.ro.
22:50
Trump spune că Viktor Orban a cerut derogare de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, dar nu i-a acordat-o G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că premierul ungar Viktor Orban a solicitat Statelor Unite o derogare de la sancțiunile pentru achiziționarea de petrol...   © G4Media.ro.
22:20
Ce sunt acele boabe verzi numite edamame de care auzim tot mai des în jurul nostru și nu știm care e treaba cu ele? Sunt unul dintre puținele alimente vegetale care conțin toate proteinele G4Media
Sunt acele boabe verzi care seamănă cu fasolea și pe care le întâlnim tot mai des: fie în preparate inspirate din gastronomia asiatică, fie congelate...   © G4Media.ro.
22:20
Încălzirea oceanelor ameninţă să destabilizeze banchizele din Antarctica, avertizează un studiu G4Media
Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un...   © G4Media.ro.
22:20
Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA (POLITICO) G4Media
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor...   © G4Media.ro.
22:00
China a lansat misiunea Shenzhou-21 către staţia Tiangong / Cei trei astronauţi sunt însoţiţi de patru şoareci care vor fi folosiţi în experimente ştiinţifice G4Media
Racheta chineză Long March-2F a decolat vineri seară din nord-vestul Chinei, transportând trei astronauţi către staţia spaţială Tiangong în vederea consolidării experienţei tehnice a ţării...   © G4Media.ro.
22:00
Un producător auto britanic solicită o anchetă privind sprijinul acordat de guvernul UK pentru vehiculele electrice din China / Suspiciuni că ar folosi subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate G4Media
Producătorul britanic de autovehicule Vauxhall, aflat sub tutela Stellantis, solicită guvernului Marii Britanii să investigheze dacă producătorii auto chinezi utilizează subvenții de stat pentru a...   © G4Media.ro.
22:00
„Mâini roșii” pe Memorialul Shoahului: patru bulgari, condamnați la pedepse cu închisoarea între doi și patru ani G4Media
Patru cetățeni bulgari au fost condamnați, vineri, 31 octombrie, la pedepse cu închisoarea de la doi la patru ani, fiind recunoscuți vinovați pentru aplicarea a...   © G4Media.ro.
21:30
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept „stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York / Maurizio Cattelan este și autorul bananei lipite cu bandă adezivă pe perete, vândută cu peste 6 milioane de dolari G4Media
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby’s,...   © G4Media.ro.
21:10
„Scutul Democrației Europene”: UE vrea să oblige platformele online să combată amenințările hibride, indică un document G4Media
Platformele online supuse normelor tehnologice istorice ale UE ar putea fi obligate să detecteze și să combată amenințările hibride în Europa, conform unei propuneri care...   © G4Media.ro.
21:10
Oana Țoiu, discuție telefonică cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre” G4Media
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, vineri seara, pe rețelelele de socializare, că a avut o convorbire telefonică cu Matt Whitaker, ambasadorul SUA...   © G4Media.ro.
21:10
21:10
Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a acuzat vineri pe premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ”omul de porţelan” și „dictatorul de la Oradea”, că “începe...   © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan G4Media
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza,...   © G4Media.ro.
20:40
Premierul rus Mişustin vizitează China, după întâlnirea Trump-Xi G4Media
=Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai...   © G4Media.ro.
20:30
Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane: „Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste” G4Media
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor...   © G4Media.ro.
20:20
Folosește Rusia racheta 9M729 în Ucraina? Ce se știe despre acest tip de armă? G4Media
Potrivit agenției Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5...   © G4Media.ro.
20:00
India va lansa duminică satelitul CMS-03, de peste 4 tone, cel mai greu din istoria sa spaţială G4Media
Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei...   © G4Media.ro.
20:00
Microsoft a recunoscut că „nu poate garanta” suveranitatea datelor UE / Compania ar trebui să permită autorităților americane accesul indiferent de locația serverelor G4Media
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienții din Franța sau din alte țări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud...   © G4Media.ro.
20:00
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlamentul de la Chișinău G4Media
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters, citată de Agerpres....   © G4Media.ro.
19:50
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei / Decizia este la președintele Trump (CNN) G4Media
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu...   © G4Media.ro.
19:30
Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână G4Media
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite...   © G4Media.ro.
19:30
SURSE Două judecătoare de la Înalta Curte apropiate de Lia Savonea au înlăturat alte 3 judecătoare din dosarul fostului șef al Fiscului, Şerban Pop, și al omului de afaceri Horia Simu / Motivul admiterii cererii de recuzare: completul voia să sesizeze Curtea de Justiţie a UE astfel încât faptele să nu fie considerate prescrise G4Media
Un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, cu majoritate de voturi (2 la 1), cererea de recuzare formulată de inculpaţi...   © G4Media.ro.
19:20
P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey G4Media
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey, lângă New York, pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani și...   © G4Media.ro.
19:20
Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul PSD la care candidează singur: Este inadmisibil ca de trei zile să nu iasă nimeni să spună ceva despre diminuarea trupelor americane. La guvern se tace în acest moment G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și unic candidat la congresul de săptămâna viitoare, și-a întețit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. El a lansat...   © G4Media.ro.
19:10
Oraşul Novaci, cu zona Rânca, declarat staţiune turistică de interes naţional, anunță ministrul Turismului G4Media
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes...   © G4Media.ro.
19:00
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR G4Media
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:50
O specie de balenă care își ”repară” propriul ADN, posibilă cheie pentru cercetările privind longevitatea G4Media
Balenele de Groenlanda (Balaena mysticetus), mamifere uriașe a căror vârstă depășește frecvent 200 de ani, sunt noua țintă a cercetătorilor care studiază condițiile specifice care...   © G4Media.ro.
18:50
Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk) G4Media
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene...   © G4Media.ro.
18:20
CEO-ul Nvidia se alătură liderilor din tehnologie care contribuie financiar la noua sală de bal a Casei Albe G4Media
Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a anunțat că a contribuit financiar la construcția noii săli de bal a Casei Albe, un proiect inițiat de...   © G4Media.ro.
18:00
SUA se pregătesc să lovească ținte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro G4Media
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de...   © G4Media.ro.
17:50
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene / Măsura ar fi motivată de necesitatea de a asigura securitatea energetică a ţării, după sancțiunile impuse de SUA companiei ruse Lukoil G4Media
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene...   © G4Media.ro.
17:50
Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri G4Media
Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri...   © G4Media.ro.
17:40
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! / Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir G4Media
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a afirmat, vineri, într-o postare pe Facebook, că vor fi mulți „bani negri” aruncați împotriva sa, „din toate...   © G4Media.ro.
17:40
Rămâne cum au stabilit procurorii: instigarea la alungarea ungurilor din țară nu e infracțiune G4Media
Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Fănel Rusu, a confirmat soluția de clasare dispusă de Parchetul Babadag, într-un dosar în care președintele Consiului Județean...   © G4Media.ro.
17:30
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România: Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite G4Media
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR), dr. Răzvan Ovidiu Curcă, spune că aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite, Campania...   © G4Media.ro.
17:20
VIDEO EXCLUSIV Oraș roman uriaș, descoperit la Alba Iulia: Cum arată clădirile și drumurile, după aproape 2 milenii G4Media
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții, cu prilejul săpăturilor pentru o viitoare autobază a orașului: o porțiune...   © G4Media.ro.
