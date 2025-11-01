Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 202. Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru
G4Media, 1 noiembrie 2025 07:50
Fost prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie... © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
08:10
Ionuţ Moşteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară # G4Media
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, ”un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul... © G4Media.ro.
08:10
Idei de la Indagra. Bivolii, o soluție avantajoasă pentru micile ferme de familie. „Contrar înfățișării lor, sunt niște animale foarte blânde și se atașează foarte mult de fermierul care îi crește” # G4Media
Bivolii au făcut parte, ani de-a rândul, din „peisajul” zootehnic al României. În ultimele două decenii, însă, numărul lor a scăzut constant. Motivele au fost... © G4Media.ro.
08:10
Poliţia italiană a pus sub sechestru acţiuni ale holdingului Campari în valoare de peste un miliard de euro / Grupul de băuturi alcoolice, acuzat de fraudă fiscală # G4Media
Justiţia italiană a ordonat vineri punerea sub sechestru a unor acţiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro deţinute în grupul de băuturi spirtoase Campari... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
08:00
Ghinea îl acuză pe Boloș, după apariția informației că rețele de gaze din unele localități bihorene s-au construit fără a putea fi folosite: A devenit ministru și a stat ca curca în ploaie cu subiectul în brațe fără să facă nimic # G4Media
Fost ministrul USR al fondurilor europene, Cristian Ghinea îl acuză pe Marcel Boloș (ministru în guvernele conduse de PNL și PSD), că le-ar fi promis... © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 202. Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru # G4Media
Fost prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie... © G4Media.ro.
Acum o oră
07:40
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, pe fondul incertitudinii privind o nouă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezwrva federală a SUA, dar a consemnat a treia lună consecutivă de creştere # G4Media
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până... © G4Media.ro.
07:40
Amplu protest în Serbia, la Novi Sad, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, la un an de când s-a prăbușit acoperișul gării din acest oraş # G4Media
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul... © G4Media.ro.
07:30
Studiu fascinant despre pisici: 94% dintre stăpâni recunosc că felinele lor conduc casa. Pisica decide când, cu cine și cu ce se joacă # G4Media
Pisicilor le place să se joace după propriile reguli, arată un studiu despre proprietari. 94% dintre stăpâni spun că pisica stabilește regulile în casă, aducând anumite... © G4Media.ro.
07:20
Specialiștii în nutriție au stabilit care este cel mai sănătos sandviș / Ce trebuie să conțină și, mai ales, cum poți reduce caloriile # G4Media
Indiferent dacă vrei o gustare, un sandviș pentru micul dejun sau cină, cu siguranță dorești ca acesta să fie cât mai sănătos și, mai ales,... © G4Media.ro.
Acum 2 ore
07:00
Pirmăria Cluj Napoca plănuiește construcția unui pasaj rutier subteran, într-o fostă zonă industrială a municipiului / Investiția e estimată la 130,3 milioane de lei # G4Media
Pasajul rutier subteran plănuit de Primăria Cluj Napoca urmează să fie realizat pe strada Oașului, intersecție cu Bulevardul Muncii, iar investiția estimată se ridică la... © G4Media.ro.
07:00
Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună # G4Media
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările... © G4Media.ro.
06:50
Patru bulgari, suspectaţi că spionează pentru Rusia, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # G4Media
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război... © G4Media.ro.
06:40
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie specială cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie „specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă... © G4Media.ro.
06:30
Cinci pompieri din Argeș, răniţi după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat pe Drumul Expres Craiova – Piteşti # G4Media
Cinci pompieri au fost răniţi, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenţie s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti... © G4Media.ro.
06:30
Zboruri suspendate timp de două ore pe aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la drone # G4Media
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de... © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:00
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă, transmite... © G4Media.ro.
22:50
Animalele de companie în sezonul rece. Cum le ferești de accidentări în lunile întunecate, sfaturi vitale pentru stăpânii de câini și pisici # G4Media
Medicii veterinari îndeamnă proprietarii de animale să facă patru lucruri esențiale pentru a le proteja toamna și iarna, când nopțile sunt mai lungi și dorința să iasă... © G4Media.ro.
22:50
Trump spune că Viktor Orban a cerut derogare de la sancțiunile SUA asupra petrolului rusesc, dar nu i-a acordat-o # G4Media
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri, că premierul ungar Viktor Orban a solicitat Statelor Unite o derogare de la sancțiunile pentru achiziționarea de petrol... © G4Media.ro.
22:20
Ce sunt acele boabe verzi numite edamame de care auzim tot mai des în jurul nostru și nu știm care e treaba cu ele? Sunt unul dintre puținele alimente vegetale care conțin toate proteinele # G4Media
Sunt acele boabe verzi care seamănă cu fasolea și pe care le întâlnim tot mai des: fie în preparate inspirate din gastronomia asiatică, fie congelate... © G4Media.ro.
22:20
Încălzirea oceanelor ameninţă să destabilizeze banchizele din Antarctica, avertizează un studiu # G4Media
Creşterea temperaturilor oceanice ar putea provoca pierderea stabilităţii pe termen lung a aproximativ 60% dintre principalele banchize din Antarctica până în anul 2300, avertizează un... © G4Media.ro.
22:20
Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA (POLITICO) # G4Media
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor... © G4Media.ro.
22:00
China a lansat misiunea Shenzhou-21 către staţia Tiangong / Cei trei astronauţi sunt însoţiţi de patru şoareci care vor fi folosiţi în experimente ştiinţifice # G4Media
Racheta chineză Long March-2F a decolat vineri seară din nord-vestul Chinei, transportând trei astronauţi către staţia spaţială Tiangong în vederea consolidării experienţei tehnice a ţării... © G4Media.ro.
22:00
Un producător auto britanic solicită o anchetă privind sprijinul acordat de guvernul UK pentru vehiculele electrice din China / Suspiciuni că ar folosi subvenții de stat pentru a submina mărcile consacrate # G4Media
Producătorul britanic de autovehicule Vauxhall, aflat sub tutela Stellantis, solicită guvernului Marii Britanii să investigheze dacă producătorii auto chinezi utilizează subvenții de stat pentru a... © G4Media.ro.
22:00
„Mâini roșii” pe Memorialul Shoahului: patru bulgari, condamnați la pedepse cu închisoarea între doi și patru ani # G4Media
Patru cetățeni bulgari au fost condamnați, vineri, 31 octombrie, la pedepse cu închisoarea de la doi la patru ani, fiind recunoscuți vinovați pentru aplicarea a... © G4Media.ro.
21:30
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept „stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie... © G4Media.ro.
21:20
VIDEO O toaletă din aur, scoasă la licitaţie la New York / Maurizio Cattelan este și autorul bananei lipite cu bandă adezivă pe perete, vândută cu peste 6 milioane de dolari # G4Media
O toaletă din aur creată de artistul italian Maurizio Cattelan va fi scoasă la licitaţie în noiembrie, la New York, a anunţat vineri casa Sotheby’s,... © G4Media.ro.
21:10
„Scutul Democrației Europene”: UE vrea să oblige platformele online să combată amenințările hibride, indică un document # G4Media
Platformele online supuse normelor tehnologice istorice ale UE ar putea fi obligate să detecteze și să combată amenințările hibride în Europa, conform unei propuneri care... © G4Media.ro.
21:10
Oana Țoiu, discuție telefonică cu ambasadorul SUA la NATO: „Sprijinul Statelor Unite a sporit semnificativ capacitatea României de a reprezenta o forță catalizatoare pentru securitatea regiunii noastre” # G4Media
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat, vineri seara, pe rețelelele de socializare, că a avut o convorbire telefonică cu Matt Whitaker, ambasadorul SUA... © G4Media.ro.
21:10
Ce sunt acele boabe verzi numite edamame de care auzim tot mai des în jurul nostru și nu știm care e treaba cu ele? Edamame este unul dintre puținele alimente vegetale care conține toate proteinele # G4Media
Sunt acele boabe verzi care seamănă cu fasolea și pe care le întâlnim tot mai des: fie în preparate inspirate din gastronomia asiatică, fie congelate... © G4Media.ro.
21:10
Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături # G4Media
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a acuzat vineri pe premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ”omul de porţelan” și „dictatorul de la Oradea”, că “începe... © G4Media.ro.
21:10
Ministrul Daniel David: „Vom avea titularizare în 2026” / Concursul de titularizare este blocat de legea Bolojan # G4Media
Concursul de titularizare din 2026, blocat de legea 141/2025 care suspendă ocuparea posturilor vacante în sectorul public pe tot parcursul anului viitor, se va organiza,... © G4Media.ro.
20:40
=Ministerul chinez de Externe a anunţat vineri că premierul rus Mihail Mişustin va efectua o vizită în China pe 3 şi 4 noiembrie, la mai... © G4Media.ro.
20:30
Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane: „Veţi afla foarte curând, dar vom face nişte teste” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a reafirmat vineri că SUA vor relua testele nucleare, dar nu a răspuns direct când a fost întrebat dacă acestea vor... © G4Media.ro.
20:20
Potrivit agenției Reuters, Moscova a folosit în repetate rânduri racheta lansată de la sol 9M729 în războiul din Ucraina. Potrivit unei surse Reuters, pe 5... © G4Media.ro.
20:00
India va lansa duminică satelitul CMS-03, de peste 4 tone, cel mai greu din istoria sa spaţială # G4Media
Agenţia spaţială indiană (ISRO) a anunţat joi lansarea celei mai puternice rachete a sa, care va transporta cel mai greu satelit de telecomunicaţii al Indiei... © G4Media.ro.
20:00
Microsoft a recunoscut că „nu poate garanta” suveranitatea datelor UE / Compania ar trebui să permită autorităților americane accesul indiferent de locația serverelor # G4Media
Microsoft a recunoscut că nu poate garanta suveranitatea datelor pentru clienții din Franța sau din alte țări ale Uniunii Europene în conformitate cu US Cloud... © G4Media.ro.
20:00
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a primit votul de încredere în Parlamentul de la Chișinău # G4Media
Parlamentul de la Chişinău a acordat vineri votul de încredere noului guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, informează Reuters, citată de Agerpres.... © G4Media.ro.
19:50
BREAKING Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei / Decizia este la președintele Trump (CNN) # G4Media
Pentagonul a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu... © G4Media.ro.
19:30
Un avion de recunoaștere rusesc, interceptat și escortat de MiG-uri poloneze deasupra Mării Baltice / Al treilea incident într-o săptămână # G4Media
Avioane de vânătoare poloneze au interceptat vineri, pentru a treia oară în această săptămână, un avion de recunoaştere rusesc deasupra Mării Baltice, transmite DPA, transmite... © G4Media.ro.
19:30
SURSE Două judecătoare de la Înalta Curte apropiate de Lia Savonea au înlăturat alte 3 judecătoare din dosarul fostului șef al Fiscului, Şerban Pop, și al omului de afaceri Horia Simu / Motivul admiterii cererii de recuzare: completul voia să sesizeze Curtea de Justiţie a UE astfel încât faptele să nu fie considerate prescrise # G4Media
Un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) a admis, cu majoritate de voturi (2 la 1), cererea de recuzare formulată de inculpaţi... © G4Media.ro.
19:20
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-o închisoare din New Jersey, lângă New York, pentru a-și ispăși pedeapsa de patru ani și... © G4Media.ro.
19:20
Grindeanu își întețește atacurile la Bolojan pe măsură ce se apropie congresul PSD la care candidează singur: Este inadmisibil ca de trei zile să nu iasă nimeni să spună ceva despre diminuarea trupelor americane. La guvern se tace în acest moment # G4Media
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și unic candidat la congresul de săptămâna viitoare, și-a întețit atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan. El a lansat... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:10
Oraşul Novaci, cu zona Rânca, declarat staţiune turistică de interes naţional, anunță ministrul Turismului # G4Media
Guvernul a adoptat, în şedinţa de vineri, o Hotărâre de Guvern prin care oraşul Novaci, incluziv zona Rânca, a fost declarat staţiune turistică de interes... © G4Media.ro.
19:00
Lia Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări / Guvernul nu funcţionează aşa cum ne-am dorit cu toţii. Sunt întârzieri la plata facturilor şi de 6-7 luni de zile pe PNRR # G4Media
Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, a declarat vineri că premierul Ilie Bolojan vrea neapărat disponibilizări, ea arătând că au încercat să-i explice că, dacă vrea... © G4Media.ro.
18:50
O specie de balenă care își ”repară” propriul ADN, posibilă cheie pentru cercetările privind longevitatea # G4Media
Balenele de Groenlanda (Balaena mysticetus), mamifere uriașe a căror vârstă depășește frecvent 200 de ani, sunt noua țintă a cercetătorilor care studiază condițiile specifice care... © G4Media.ro.
18:50
Ucraina a efectuat 160 de lovituri reuşite asupra obiectivelor petroliere ruseşti în 2025 (Vasil Maliuk) # G4Media
Ucraina a efectuat aproape 160 de lovituri reuşite contra obiectivelor petroliere ruseşti de la începutul acestui an, a anunţat vineri şeful Serviciilor de securitate ucrainene... © G4Media.ro.
18:20
CEO-ul Nvidia se alătură liderilor din tehnologie care contribuie financiar la noua sală de bal a Casei Albe # G4Media
Directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a anunțat că a contribuit financiar la construcția noii săli de bal a Casei Albe, un proiect inițiat de... © G4Media.ro.
18:00
SUA se pregătesc să lovească ținte militare în Venezuela, în cadrul unei escaladări împotriva regimului Maduro # G4Media
Atacurile planificate, raportate pentru prima dată joi seara de Wall Street Journal, vor avea ca scop distrugerea instalațiilor militare utilizate de organizația de trafic de... © G4Media.ro.
17:50
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile de produse petroliere către statele Uniunii Europene / Măsura ar fi motivată de necesitatea de a asigura securitatea energetică a ţării, după sancțiunile impuse de SUA companiei ruse Lukoil # G4Media
Parlamentul bulgar a interzis, temporar, exporturile şi livrările intracomunitare de produse petroliere, în principal motorină şi combustibil pentru aviaţie, către statele membre ale Uniunii Europene... © G4Media.ro.
17:50
Cel puţin 6 oameni au murit în Statele Unite în urma infectării cu bacteria listeria după consumul de salate şi paste din supermarketuri # G4Media
Cel puţin şase persoane au murit în SUA din cauza infectării cu bacteria listeria în urma consumului de salate şi paste preparate, vândute în supermarketuri... © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.