Cele mai căutate locuințe de închiriat din București GRAFIC

Costul de finanțare la împrumuturile statului în lei pe 10 ani a coborât sub pragul de 7% pe an pentru prima dată în 2025, anunță Ministerul Finanțelor. Titlurile pe 10 ani sunt considerate, în general, o referință a pieței. Pe alte maturități, mai scurte, Guvernul s-a împrumutat sub 7% în mai multe rânduri anul acesta.