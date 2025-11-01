Explozie într-un bloc din Timișoara. 40 de persoane evacuate

15:40

ANAF a anunțat că va iniția o campanie de notificare și îndrumare a companiilor de stat, 249 la număr, care la data de 30 octombrie înregistrau restanțe fiscale (obligații fiscale cu termen de plată depășit) 9,42 miliarde lei. Dacă acestea nu achită până la final de noiembrie, ANAF va întreprinde măsurile prevăzute de lege, inclusiv executarea silită.