Explozie într-un bloc din Timișoara. 40 de persoane evacuate
Profit.ro, 1 noiembrie 2025 15:20
O explozie urmată de incendiu a avut loc, sâmbătă, într-un bloc din Timișoara, în urma căreia s-au autoevacuat 40 de persoane, iar un bărbat, care a fost spitalizat de urgență, a suferit arsuri pe 30-40 la sută din corp.
Activitatea de repartizare a consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu se va realiza de către prestatori avizați de Autoritatea Națională de Reglementare (ANRE) după un nou algoritm care repartizează proporțional cu cota indiviză, prevede un proiect de regulament ANRE
Raportul datorie/PIB al Uniunii Europene s-a situat la 82% în primul trimestru din 2025, în scădere față de 92% în aceeași perioadă din 2021, arată ultimele date Eurostat, analizate de Profit.ro.
Mărci contrafăcute, prinse la graniță. - Produse de peste 1,2 milioane de lei, suspectate ca fiind contrafăcute, găsite la Giurgiu # Profit.ro
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o valoare de peste 1.200.000 lei, toate inscripționate cu denumirea unor mărci protejate, despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute.
Consiliul Concurenței: Amenzi cumulate de peste 1 milion de euro pe piața deșeurilor medicale # Profit.ro
Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire și Mondeco, pentru participarea la o înțelegere pe piața serviciilor de tratare și/sau eliminare a deșeurilor rezultate din activități medicale din România.
Un atac ucrainean a provocat explozii și suspendarea operațiunilor la o conductă rusă care transporta benzină, motorină și combustibil pentru aviație destinate armatei ruse în regiunea Moscovei, a anunțat agenția de informații militare HUR pe Telegram
Toate zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenței dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei.
Constructorii se duc la Finanțe. Vor modificarea IMCA, compensarea restanțelor statului cu obligații fiscale, plus credite subvenționate și garantate de bănci de stat # Profit.ro
Liderii Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) se întâlnesc luni cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a-i propune mai multe modificări legislative menite să compenseze problemele pe care le întâmpină companiile din sector.
Xi Jinping: Statele asiatice ar trebui să mențină lanțurile de aprovizionare stabile și să colaboreze în vremuri ”turbulente” # Profit.ro
Președintele Chinei, Xi Jinping, a făcut un către țările din regiunea Asia-Pacific să susțină libertatea comerțului și să asigure stabilitatea lanțurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale.
Bulgarii de la EnduroSat, cu un fond de investiții românesc printre acționari, atrag o finanțare de 104 milioane dolari # Profit.ro
EnduroSat, startup-ul bulgăresc de sateliți care are printre acționari și fondul de investiții românesc Morphosis, a anunțat că a obținut o nouă investiție, în valoare de 104 milioane de dolari, cu susținerea Google și a Uniunii Europene, printre alții.
Gigantul Campari, acuzat de fraudă fiscală. Acțiuni de peste un miliard de euro sub sechestru # Profit.ro
Acțiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro deținute în grupul de băuturi spirtoase Campari de un holding luxemburghez au fost puse sub sechestru de justiția italiană.
Orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, a fost declarat stațiune turistică de interes național, prin Hotărâre de Guvern.
Dacă ai mașină electrică sau plug-in, CarPlay te poate ghida către stații potrivite, iar aplicațiile operatorilor se ocupă de autentificare și plată.
După ce a avut curajul de a lansa iPhone 17 Pro într-o polarizantă versiune portocalie, pare posibil ca Apple să meargă pe aceeași idee și anul viitor.
După ce au fost lansate inițial doar în China, modelele de top Find X9 și Find X9 ale producătorului chinez Oppo ajung și în Europa.
Vinul zilei: un Chardonnay serios și ambițios, cu note de fruct copt, exotic, piersici, caise, tartă cu vanilie, nuci prăjite și patiserie cu unt. Un vin gastronomic, savuros alături de paste cu sosuri pe bază de brânză, pește alb, fructe de mare sau carn # Profit.ro
Projekt Chardonnay 2022 este un vin alb sec, elegant, vinificat în stil modern, dar cu adâncime clasică.
Investiții totale de peste 380 de miliarde de dolari în AI ale giganților IT, privite cu entuziasm de unii și cu prudență de alții # Profit.ro
Giganții Alphabet, Meta, Microsoft și Amazon și-au majorat cheltuielile pentru inteligență artificială, estimând pentru acest an investiții totale de peste 380 de miliarde de dolari, direcționate către infrastructură și centre de date care să susțină cererea tot mai mare pentru servicii AI.
Digi bate toate recordurile în Spania.Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a doborât în Spania, în octombrie, toate recordurile sale istorice de creștere lunară a portabilității numerelor, depășind recordul anterior cu peste 96.000 de noi clienți.
Patru bulgari, suspectați a fi agenți ruși - condamnați în Franța pentru vandalizarea memorialul Holocaustului # Profit.ro
Judecătorii francezi au condamnat la închisoare patru bărbați bulgari într-un proces fără precedent referitor la vandalizarea memorialul Holocaustului din Paris, o operațiune suspectată a fi o acțiune de război hibrid a Rusiei.
Reducerea absenteismului printre salariați. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
„Slovaci, nu vă faceți griji. Aveți voie să alergați după autobuz!”. Mesaj al Poliției după o modificare controversată a Codului rutier # Profit.ro
„Slovaci, nu vă faceți griji. Aveți voie să alergați după autobuz!”
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții.
Lucrările la pereții mulați ai puțului de lansare a celor două ”cârtițe” (TBM-uri) din stația Teilor din Florești, parte a construcției metroului din Cluj, au fost realizate în proporție de 50%.
O cafenea din Dubai vinde cea mai scumpă cafea din lume.
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, va intra în România.
Uber își va lansa primele taxiuri autonome, spre finalul anului viitor, începând cu San Francisco Bay Area.
Greenpeace România, în parteneriat cu SkyTruth, lansează prima hartă interactivă bazată pe imagini satelitare care arată amploarea deversărilor de petrol și combustibili în zona românească a Mării Negre.
GRAFIC Bursa rupe secvența corectivă, indicele BET termină „pe verde” ultima sesiune a săptămânii # Profit.ro
Într-o succesiune de ședințe în care indicele celor mai lichide acțiuni românești a doborât noi maxime și apoi s-a corectat sub presiunea marcărilor de profituri, piața a adăugat o seisune de indecizie.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că au apărut tentative de fraudă cu false amenzi online primite din partea DNSC și a Poliției Române.
În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor.
Indamedia, grup media deținut în proporție de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.
INVEST Summit 2025, care va avea loc pe 19-20 noiembrie la Radisson Blu Hotel din București, marchează o etapă importantă pentru industria ospitalității din România.
Lăptăria cu Caimac finalizează un plasament privat și vinde obligațiuni de 3 milioane euro # Profit.ro
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța rostogolește obligațiunile scadente în acest an.
Banca Mondială: Războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța în coridor strategic pentru comerțul agricol european. România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei # Profit.ro
România și Europa de Est se află în prima linie a securității alimentare europene. A investi astăzi în agricultura digitală, în managementul riscului și în modernizarea lanțurilor agroalimentare nu este un act de generozitate, ci o necesitate strategică pentru fermieri, pentru stabilitatea și pentru suveranitatea alimentară a Europei, spuune Holger Kray, Manager Regional pentru Agricultură și Alimentație în Europa și Asia Centrală din cadrul Băncii Mondiale.Holger Kray, Manager Regional pentru Agricultură și Alimentație, Banca Mondială în cadrul conferinței AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.
AnimaWings vinde bilete de avion mai ieftine cu 35% pentru o selecție de zboruri internaționale # Profit.ro
AnimaWings lansează o nouă campanie promoțională și oferă 35% reducere din tariful de bază pentru o selecție de zboruri internaționale operate din București, Cluj, Iași, Craiova și Timișoara.
DECIZIE Dezvoltatorii imobiliari, obligați să contribuie la construirea de școli în Sectorul 1 # Profit.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis că dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să contribuie la construirea de școli primare unde nu sunt unități de învățământ în apropiere.
La Cocoș, deschidere cu Mutu și Cătălin Moroșanu. Anunță rezultate surprinzătoare în prima zi la Craiova FOTO&VIDEO # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, anunță că a avut rezultate surprinzătoare în prima zi a noului magazin, deschis la Craiova: a atins vânzări totale de 1.109.000 lei, cu 5.977 de tranzacții și un impresionant de peste 14.500 de vizitatori.
Românii care sunt conectați la rețeaua de termoficare vor plăti mai mult pentru energia termică de la 1 noiembrie, pentru că va crește taxa de cogenerare, cu 62%, și TVA pentru termoficare, de la 5% la 11%.
Cel mai mare producător ucrainean de oțel Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, vrea să cumpere compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu.
Oamenii nu mai vor să bea ca înainte. Piața de alcool se prăbușește cu o "schimbare monumentală" # Profit.ro
Piața de alcool s-a prăbușit în ultimii patru ani, valoarea acțiunilor celor mai importanți producători mondiali de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă căzând puternic, cu un total de 830 de miliarde de dolari.
Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați in dosarul privind explozia de la blocul din cartierul Rahova.
Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului proiectul care prevede că furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea, iar valoarea eventualului surplus cantitativ va putea fi folosită pentru plata facturilor de curent electric la mai multe locuri de consum ale aceluiași prosumator, precum și la plata facturilor de gaze naturale, în anumite condiții.
Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe același flux cu cea care pleacă în Ucraina, spune directorul Oil Terminal # Profit.ro
Sorin Ciutureanu, directorul Oil Terminal, afirmă că motorina care sosește din India în Portul Constanța este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe același flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina.
Producătorul austriac de biciclete Simplon se extinde în România, tăind în același timp locuri de muncă la sediul central din Hard, Vorarlberg, unde va fi desființat fiecare al cincilea post.
FOTO Anul acesta va fi finalizat primul centru de arși grav construit în România după Revoluție, spune ministrul Sănătății # Profit.ro
Alexandru Rogobete a declarat că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi construit în România după Revoluție, la Timișoara.
ANAF avertizează cu executarea silită companiile de stat cu datorii. 249 de companii de stat au obligații fiscale restante de 9,4 miliarde de lei # Profit.ro
ANAF a anunțat că va iniția o campanie de notificare și îndrumare a companiilor de stat, 249 la număr, care la data de 30 octombrie înregistrau restanțe fiscale (obligații fiscale cu termen de plată depășit) 9,42 miliarde lei. Dacă acestea nu achită până la final de noiembrie, ANAF va întreprinde măsurile prevăzute de lege, inclusiv executarea silită.
Primarul municipiului Piatra-Neamț a anunțat că intenționează să construiască în oraș cea mai lungă tiroliană din Europa și a treia ca lungime din lume.
Uzina Mecanică Sadu a primit circa 800.000 de euro pentru demontarea muniției existente în România # Profit.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a declarat cu privire la Uzina Mecanică (UM) Sadu, că unitatea a primit suma de aproximativ 800.000 de euro pentru demontarea muniției existente în România.
G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, s-a reunit la Toronto.
