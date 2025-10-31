„Slovaci, nu vă faceți griji. Aveți voie să alergați după autobuz!”. Mesaj al Poliției după o modificare controversată a Codului rutier
„Slovaci, nu vă faceți griji. Aveți voie să alergați după autobuz!”
Arheologii Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia au făcut o descoperire de proporții.
Lucrările la pereții mulați ai puțului de lansare a celor două ”cârtițe” (TBM-uri) din stația Teilor din Florești, parte a construcției metroului din Cluj, au fost realizate în proporție de 50%.
O cafenea din Dubai vinde cea mai scumpă cafea din lume.
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, va intra în România.
Uber își va lansa primele taxiuri autonome, spre finalul anului viitor, începând cu San Francisco Bay Area.
Greenpeace România, în parteneriat cu SkyTruth, lansează prima hartă interactivă bazată pe imagini satelitare care arată amploarea deversărilor de petrol și combustibili în zona românească a Mării Negre.
GRAFIC Bursa rupe secvența corectivă, indicele BET termină „pe verde” ultima sesiune a săptămânii # Profit.ro
Într-o succesiune de ședințe în care indicele celor mai lichide acțiuni românești a doborât noi maxime și apoi s-a corectat sub presiunea marcărilor de profituri, piața a adăugat o seisune de indecizie.
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atenționează că au apărut tentative de fraudă cu false amenzi online primite din partea DNSC și a Poliției Române.
În București, apartamentele cu două camere continuă să fie cele mai căutate, atât pe piața vânzărilor, cât și pe cea a închirierilor.
Indamedia, grup media deținut în proporție de 50% de omul de afaceri pro-guvernamental Miklos Vaszily, a cumpărat un portofoliu care include principalul tabloid din Ungaria, Blikk.
INVEST Summit 2025, care va avea loc pe 19-20 noiembrie la Radisson Blu Hotel din București, marchează o etapă importantă pentru industria ospitalității din România.
Lăptăria cu Caimac finalizează un plasament privat și vinde obligațiuni de 3 milioane euro # Profit.ro
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța rostogolește obligațiunile scadente în acest an.
Banca Mondială: Războiul din Ucraina a transformat Portul Constanța în coridor strategic pentru comerțul agricol european. România este un hub strategic pentru securitatea alimentară a Europei # Profit.ro
România și Europa de Est se află în prima linie a securității alimentare europene. A investi astăzi în agricultura digitală, în managementul riscului și în modernizarea lanțurilor agroalimentare nu este un act de generozitate, ci o necesitate strategică pentru fermieri, pentru stabilitatea și pentru suveranitatea alimentară a Europei, spuune Holger Kray, Manager Regional pentru Agricultură și Alimentație în Europa și Asia Centrală din cadrul Băncii Mondiale.Holger Kray, Manager Regional pentru Agricultură și Alimentație, Banca Mondială în cadrul conferinței AGRI4FUTURE România – Obiectiv 2035.
AnimaWings vinde bilete de avion mai ieftine cu 35% pentru o selecție de zboruri internaționale # Profit.ro
AnimaWings lansează o nouă campanie promoțională și oferă 35% reducere din tariful de bază pentru o selecție de zboruri internaționale operate din București, Cluj, Iași, Craiova și Timișoara.
DECIZIE Dezvoltatorii imobiliari, obligați să contribuie la construirea de școli în Sectorul 1 # Profit.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis că dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să contribuie la construirea de școli primare unde nu sunt unități de învățământ în apropiere.
La Cocoș, deschidere cu Mutu și Cătălin Moroșanu. Anunță rezultate surprinzătoare în prima zi la Craiova FOTO&VIDEO # Profit.ro
Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, care deține Lidl și Kaufland, anunță că a avut rezultate surprinzătoare în prima zi a noului magazin, deschis la Craiova: a atins vânzări totale de 1.109.000 lei, cu 5.977 de tranzacții și un impresionant de peste 14.500 de vizitatori.
Românii care sunt conectați la rețeaua de termoficare vor plăti mai mult pentru energia termică de la 1 noiembrie, pentru că va crește taxa de cogenerare, cu 62%, și TVA pentru termoficare, de la 5% la 11%.
Cel mai mare producător ucrainean de oțel Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, vrea să cumpere compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
Șerban Todorică Constantin, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, a fost pus sub acuzare și plasat sub control judiciar într-un dosar de abuz în serviciu.
Oamenii nu mai vor să bea ca înainte. Piața de alcool se prăbușește cu o "schimbare monumentală" # Profit.ro
Piața de alcool s-a prăbușit în ultimii patru ani, valoarea acțiunilor celor mai importanți producători mondiali de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă căzând puternic, cu un total de 830 de miliarde de dolari.
Judecătoria Sectorului 5 București a emis mandate de arestare preventivă față de Burcea Mihai, Costache George Daniel și Soare Andrei Robert, cercetați in dosarul privind explozia de la blocul din cartierul Rahova.
Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului proiectul care prevede că furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea, iar valoarea eventualului surplus cantitativ va putea fi folosită pentru plata facturilor de curent electric la mai multe locuri de consum ale aceluiași prosumator, precum și la plata facturilor de gaze naturale, în anumite condiții.
Motorina din India am pus-o în rezervoare separate ca să nu fie pe același flux cu cea care pleacă în Ucraina, spune directorul Oil Terminal # Profit.ro
Sorin Ciutureanu, directorul Oil Terminal, afirmă că motorina care sosește din India în Portul Constanța este pusă în rezervoare separate pentru a fi nu pe același flux cu combustibilul care pleacă în Ucraina.
Producătorul austriac de biciclete Simplon se extinde în România, tăind în același timp locuri de muncă la sediul central din Hard, Vorarlberg, unde va fi desființat fiecare al cincilea post.
FOTO Anul acesta va fi finalizat primul centru de arși grav construit în România după Revoluție, spune ministrul Sănătății # Profit.ro
Alexandru Rogobete a declarat că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi construit în România după Revoluție, la Timișoara.
ANAF avertizează cu executarea silită companiile de stat cu datorii. 249 de companii de stat au obligații fiscale restante de 9,4 miliarde de lei # Profit.ro
ANAF a anunțat că va iniția o campanie de notificare și îndrumare a companiilor de stat, 249 la număr, care la data de 30 octombrie înregistrau restanțe fiscale (obligații fiscale cu termen de plată depășit) 9,42 miliarde lei. Dacă acestea nu achită până la final de noiembrie, ANAF va întreprinde măsurile prevăzute de lege, inclusiv executarea silită.
Primarul municipiului Piatra-Neamț a anunțat că intenționează să construiască în oraș cea mai lungă tiroliană din Europa și a treia ca lungime din lume.
Uzina Mecanică Sadu a primit circa 800.000 de euro pentru demontarea muniției existente în România # Profit.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a declarat cu privire la Uzina Mecanică (UM) Sadu, că unitatea a primit suma de aproximativ 800.000 de euro pentru demontarea muniției existente în România.
G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, s-a reunit la Toronto.
VIDEO Vedetele susțin România. Fă-o și tu, doar așa câștigăm împreună! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV # Profit.ro
Zenica, Bosnia și Herțegovina. Fotbalul românesc este în fața unui moment crucial!
TAROM derulează în perioada 31 octombrie - 2 noiembrie o campanie de reduceri dedicată destinațiilor interne, cu tarife ce pornesc de la 85 de euro dus-întors.
Regele Charles i-a retras titlul princiar fratelui său Andrew și a dispus plecarea lui din castelul Windsor din cauza legăturilor sale cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni de natură sexuală.
Alegerile pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități vor costa peste 67 milioane lei # Profit.ro
Guvernul a stabilit o sumă estimativă de 67,6 milioane lei necesară pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 7 decembrie 2025, care le includ și pe cele pentru primăria Capitalei și președinția Consiliului Județean Buzău
Black Friday 2025 aduce reduceri semnificative la sejururi, vacanțe de weekend și city break-uri în întreaga țară.
Bucureștiul își depune candidatura pentru finala Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Națională # Profit.ro
FRF a anunțat candidatura pentru organizarea finalei Ligii Europa din 2028 sau 2029 pe Arena Națională.
Doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obișnuite în această perioadă.
Valentin Burada, fondator Swiss Clinics, la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # Profit.ro
Medika TV, singura televiziune medicală din România, organizează pe 6 noiembrie, de la ora 10,00, un maraton televizat dedicat celor mai noi tendințe în estetică și înfrumusețare
DOCUMENT Diurnele și delegarea angajaților creează confuzii fiscale companiilor, acestea riscând să li se calculeze diferențe de taxe și penalități # Profit.ro
Există mulți angajați care își desfășoară activitatea în diverse locații care nu aparțin angajatorului lor sau circulă permanent, prestând servicii pentru diverși clienți.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0851 lei, de la 5,0856 lei, înregistrat joi.
Schimbarea obiceiurilor de consum taie 830 de miliarde de dolari din valoarea de piață a producătorilor de alcool # Profit.ro
Valoarea acțiunilor celor mai importanți producători mondiali de bere, vin și băuturi spirtoase listați la bursă a scăzut cu un total de 830 de miliarde de dolari în ultimii patru ani, în contextul în care sectorul se confruntă cu o schimbare monumentală, transmite Bloomberg.
New York-ul a fost lovit de ploi torențiale care au provocat moartea a două persoane în metropolă, a anunțat primarul Eric Adams, în timp ce furtunile au perturbat zborurile, iar autoritățile meteorologice au avertizat că unele zone vor fi inundate, relatează Reuters.
DECIZIE Voucherele pentru panouri solare cu stocare destinate vulnerabililor, exceptate de la înghețarea semnării de contracte de finanțare prin PNRR # Profit.ro
Finanțarea UE nerambursabilă a firmelor selectate să instaleze panouri fotovoltaice cu sisteme de stocare la gospodării ale populației vulnerabile energetic, beneficiare de vouchere de sprijin pentru asta, va fi exceptată de la înghețarea semnării de contracte de finanțare PNRR impusă prin ″ordonanța austerității″ adoptată de Guvern în august anul acesta.
Delphi Economic Forum Bucharest: Bucureștiul pe harta celor mai importante forumuri economice din Europa # Profit.ro
Pe 18 noiembrie 2025, Bucureștiul va găzdui pentru prima dată Delphi Economic Forum Bucharest, una dintre cele mai importante platforme europene de dezbatere strategică, care aduce împreună lideri din mediul de afaceri, politică, instituții europene și mediul academic.
Dr. Lorelei Nassar vorbește despre frumusețea zâmbetelor la Maratonul Medika TV – Redefinirea esteticii în 2025 # Profit.ro
Pe 6 noiembrie, Medika TV organizează o emisiune maraton dedicată celor mai noi tendințe în estetică.
Ucraina intenționează să reia, în luna noiembrie, importurile de gaze naturale din Grecia prin conducta Transbalcanică, după intensificarea atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice naționale, a anunțat firma de consultanță ExPro, citată de Reuters.
Harta cu orașe a României nu mai e de actualitate. Curtea de Conturi atenționează că au apărut modificări importante # Profit.ro
Peste jumătate dintre orașele mici ale României și 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unități administrativ-teritoriale (UAT) în categoriile din care fac parte, arată un raport al Curții de Conturi care atrage atenția asupra faptului că există discrepanțe între lege și realitatea demografică în acest sens.
În conferința trimestrială cu investitorii, șeful Apple a evitat să ofere informații despre performanța individuală a noilor smartphone-uri lansate, dar a lăsat de înțeles că, per ansamblu, noua serie se vinde peste estimările inițiale.
Președintele Nicușor Dan l-a numit pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl numește pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.
