Chatbot-urile cu inteligență artificială ar putea să-și dezvolte propriul „instinct de supraviețuire” refuzând să execute comenzile de oprire, susține o companie specializată în siguranța AI. Cercetarea, realizată de oamenii de știință de la Palisade Research, a atribuit sarcini unor modele populare de inteligență artificială, înainte de a le da instrucțiuni să se oprească. Însă, așa cum detaliază un studiu publicat pe 13 septembrie pe serverul de pre-print arXiv, unele dintre aceste modele - inclusiv Gemini 2.5 de la Google, GPT-o3 și GPT-5 de la OpenAI și Grok 4 de la xAI - nu numai că au rezistat acestei comenzi de oprire, dar au găsit modalități de a o sabota complet, anunță Live Science.