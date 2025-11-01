Turist de 64 de ani, blocat într-o zonă de abrupt, recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului – VIDEO
News.ro, 1 noiembrie 2025 09:20
Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
09:40
LeBron James a avut o surpriză pentru fanii săi cei mai tineri de Halloween. Starul echipei Los Angeles Lakers a anunţat că "Happy Spooky Halloween", cea mai recentă carte din seria sa de cărţi pentru copii, va fi lansată la 21 iulie 2026, relatează Reuters.
Acum 15 minute
09:30
Dan Motreanu, mesaj la 32 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht – Ce rol a avut în vieţile noastre / De la intrarea în UE şi până astăzi, România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro # News.ro
Europarlamentarul Dan Motreanu a transmis, sâmbătă, un mesaj la 32 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în care explică ce rol a avut acesta în vieţile noastre. Între altele, este vorba despre banii pe care România i-a primit de la Uniunea Europeană. România a primit 106 miliarde de euro de la UE şi a plătit 35 miliarde de euro.
09:30
Un furnizor gigant de energie intră în România - Compania britanică Centrica a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică # News.ro
Un furnizor gigant de energie, compania britanică Centrica, intră în România. Firma a solicitat deja acordarea licenţei pentru furnizarea de energie electrică, potrivit datelor transmise de Profit.ro.
Acum 30 minute
09:20
Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat, sâmbătă, că i-a prezentat scuze faţă de Donald Trump după difuzarea unui spot publicitar anti-protecţionist de către statul Ontario, în marja summitului APEC.
09:20
Turist de 64 de ani, blocat într-o zonă de abrupt, recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului – VIDEO # News.ro
Un turist în vârstă de 64 de ani care a rămas blocat pe un traseu de alpinism de dificultate medie a fost recuperat de salvamontişti cu ajutorul elicopterului.
09:20
Xi Jinping propune înfiinţarea unei organizaţii mondiale de cooperare în domeniul inteligenţei artificiale # News.ro
Preşedintele chinez Xi Jinping a propus sâmbătă înfiinţarea unei organizaţii mondiale de cooperare în domeniul inteligenţei artificiale (AI) în cadrul summitului Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC), relatează Reuters.
Acum o oră
08:50
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat vineri 149 de arbitri şi arbitri asistenţi, după ce o anchetă a scos la iveală faptul că oficialii care activau în ligile profesioniste din ţară ar fi pariat pe meciuri de fotbal.
08:50
Judo: România, medalie de aur la CE under 23 de la Chişinău, câştigată de Ioan Dziţac, la categoria 73 kg # News.ro
Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.
08:50
China a trimis cel mai tânăr astronaut al său şi patru şoareci la staţia spaţială Tiangong # News.ro
Nava spaţială Shenzhou-21, cu trei astronauţi la bord, inclusiv cel mai tânăr al Chinei, s-a andocat la staţia spaţială chineză Tiangong la mai puţin de patru ore după ce a fost lansată vineri de racheta Long March-2F de la o bază din nord-vestul ţării, relatează AFP.
Acum 2 ore
08:20
Noutăţile lunii noiembrie la Netflix - Sezonul 5 din "Stranger Things", filmul "Frankenstein", documentarul "Being Eddie"/ VIDEO # News.ro
Netflix a programat, în noiembrie, al cincilea sezon din "Stranger Things", care ne transpune înapoi în Hawkins, unde Eleven este urmărită, iar Vecna este de negăsit, oraşul se află în carantină militară şi eroii noştri trebuie să salveze situaţia; filmul "Frankenstein", în regia premiatului Guillermo del Toro, o ecranizare a romanului celebru scris de Mary Shelley, cu Oscar Isaac, Jacob Elordi şi Mia Goth în rolurile principale; "Death by Lightning", o serie de la producătorii "3 Body Problem" şi "Game of Thrones", care urmăreşte asasinarea celui de-al 20-lea preşedinte al Statelor Unite, James Garfield.
08:20
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente, capabil să combată superbacteriile periculoase # News.ro
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.
08:20
Sprijin fără precedent. Sub imboldul SUA, Consiliul de Securitate al ONU susţine planul Marocului de autonomie pentru Sahara Occidentală # News.ro
La iniţiativa Statelor Unite ale lui Donald Trump, Consiliul de Securitate al ONU a acordat vineri un sprijin fără precedent planului marocan de autonomie pentru Sahara Occidentală, considerându-l soluţia „cea mai fezabilă” pentru rezolvarea unui conflict de zeci de ani, în ciuda ostilităţii Algeriei, relatează AFP.
08:10
Peste 11 milioane de euro, costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv” / 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024 # News.ro
Peste 11 milioane de euro a fost costul tratamentului marilor arşi în străinătate, începând de la ”momentul Colectiv”, pentru că România nu are un centru special destinat acestor pacienţi. 39 de pacienţi cu arsuri au beneficiat de tratament în străinătate în 2023 şi 2024
07:50
Ionuţ Moşteanu, vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, face o vizită în Egipt pentru semnarea unui Memorandum privind cooperarea militară, ”un pas semnificativ în consolidarea relaţiilor bilaterale în domeniul apărării”, care, potrivit oficialilor Ministerului Apărării, ”deschide noi oportunităţi de colaborare în instruire, educaţie militară, cercetare şi logistică de apărare”.
07:50
Meta va emite obligaţiuni de până la 30 de miliarde de dolari pentru finanţarea extinderii infrastructurii de inteligenţă artificială # News.ro
Gigantul reţelelor sociale Meta Platforms intenţionează să strângă până la 30 de miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni, în contextul în care marile companii tehnologice caută surse suplimentare de finanţare pentru extinderea costisitoare a infrastructurii dedicate inteligenţei artificiale, relatează Reuters.
Acum 4 ore
07:40
Serbia - Un protest de mare amploare, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, are loc sâmbătă în Novi Sad, la un an de la tragedia din gara acestui oraş. Preşedintele Vucic spune în ajun că „a făcut declaraţii pe care le regretă” - VIDEO # News.ro
La un an după accidentul mortal din gara de la Novi Sad, zeci de mii de persoane sunt aşteptate sâmbătă în acest oraş din nordul Serbiei pentru o manifestaţie în memoria celor 16 victime şi pentru a cere transparenţă, justiţie şi noi alegeri, relatează AFP.
07:40
Meteoorlogii au emis o avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 09.00, în zeci de localităţi din judeţul Constanţa.
07:20
Theodor Stolojan: Bolojan nu poate fi jucat pe degete. Rămâne premier până în 2027 / Niciun partid nu vrea să rupă coaliţia, pe fond. Nici PSD-ul nu îşi doreşte acest lucru # News.ro
Fostul prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului. Ba mai mult, fostul premier susţine că social-democraţii îşi doresc ca acesta să rămână în funcţie pentru a realiza reformele şi pentru a deconta în locul lor. Astfel, Theodor Stolojan spune că în mod „categoric” Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru până în 2027. Atunci ar urma să aibă loc rotativa, potrivit protocolului semnat de coaliţie, iar PSD să preia funcţia de premier.
07:10
Noi restricţii pentru jurnalişti la Casa Albă. Secretarul adjunct de presă spune că unii reporteri au fost prinşi ascultând conversaţii. Măsura vine după restricţionarea accesului presei la Pentagon # News.ro
O nouă regulă a Casei Albe, emisă vineri, cu aplicare imediată, restricţionează accesul liber al jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi ale altor oficiali de rang înalt din domeniul comunicării aflate în Aripa de Vest, lângă Biroul Oval, relatează Reuters.
07:00
Marile companii tehnologice investesc peste 380 de miliarde de dolari în AI; investitorii se împart între entuziasm şi prudenţă # News.ro
Giganţii tehnologici Alphabet, Meta, Microsoft şi Amazon au transmis acelaşi mesaj la finalul sezonului de raportări financiare: cheltuielile pentru inteligenţă artificială vor continua să crească. Cele patru companii estimează investiţii combinate de peste 380 de miliarde de dolari în acest an, direcţionate către infrastructură şi centre de date care să susţină cererea tot mai mare pentru servicii AI, relatează CNBC.
06:50
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupele de la graniţa cu Rusia: „Un semnal dezastruos” # News.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei şi joacă direct în favoarea lui Vladimir Putin, scrie sâmbătă Kyiv Post, cotidianul ucrainean care a relatat primul despre această redimensionare a trupelor americane.
06:30
Xi Jinping îndeamnă statele asiatice să menţină lanţurile de aprovizionare stabile şi să colaboreze în vremuri ”turbulente” # News.ro
La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările din regiunea Asia-Pacific să susţină libertatea comerţului şi să asigure stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale, transmite CNBC.
06:10
Washington Post: Venezuela solicită ajutor Rusiei şi Chinei pentru a-şi consolida apărarea în faţa unui atac din partea SUA. Preşedintele Maduro a cerut rachete, radare şi modernizarea avioanelor # News.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro s-a adresat Rusiei, Chinei şi Iranului pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile militare învechite şi pentru a solicita asistenţă, pe fondul consolidării forţelor americane în Caraibe, cerând radare defensive, reparaţii de aeronave şi, eventual, rachete, potrivit unor documente interne ale guvernului SUA obţinute de The Washington Post.
05:50
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, pe fondul incertitudinii privind o nouă reducere a dobânzii de referinţă de către Rezwrva federală a SUA, dar a consemnat a treia lună consecutivă de creştere # News.ro
Preţul aurului a scăzut vineri cu 1%, influenţat de incertitudinile legate de o posibilă nouă reducere a dobânzii de politică monetară în Statele Unite până la finalul anului, însă metalul preţios este a înregistrat al treilea avans lunar consecutiv, transmite Reuters.
Acum 6 ore
05:40
Poliţia italiană a pus sub sechestru acţiuni ale holdingului Campari în valoare de peste un miliard de euro # News.ro
Justiţia italiană a ordonat vineri punerea sub sechestru a unor acţiuni în valoare de 1,3 miliarde de euro deţinute în grupul de băuturi spirtoase Campari de un holding luxemburghez acuzat de fraudă fiscală, relatează AFP şi Reuters.
05:30
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore la aeroportul din Berlin după o alertă referitoare la prezenţa de drone # News.ro
Zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore, vineri seara, pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al aeroportului din capitala Germaniei.
05:10
Bursele europene au scăzut vineri, pe fondul rezultatelor corporative şi al unei inflaţii mai reduse în zona euro # News.ro
Bursele europene au închis vineri în teritoriu negativ, în timp ce investitorii au reacţionat la datele care arată o scădere a inflaţiei în zona euro la 2,1% şi la publicarea unui nou val de rezultate financiare ale companiilor, relatează CNBC.
05:00
Un bărbat a intrat cu maşina într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu / Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, transportaţi la spital # News.ro
Un bărbat de 57 de ani a intrat cu maşina, vineri seară, într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu. Bărbatul a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, întrând în maşina condusă de o fată de 19 ani. Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
Acum 12 ore
01:00
Ucraina a adus forţe speciale în Pokrovsk, oraşul aflat sub asediul ruşilor. Operaţiunea, supravegheată personal de Kiril Budanov - VIDEO # News.ro
Ucraina a trimis forţe speciale pentru a lupta în zonele disputate din oraşul Pokrovsk, din estul ţării, la începutul acestei săptămâni, chiar în momentul în care Rusia a declarat că a înconjurat forţele ucrainene din zonă, au declarat vineri două surse militare ucrainene citate de Reuters.
00:40
Trump spune că nu ia în considerare lovituri militare în Venezuela, contrazicându-şi propriile declaraţii anterioare # News.ro
Preşedintele Donald Trump a negat vineri că ar lua în considerare atacuri în Venezuela, aparent contrazicându-şi propriile comentarii de săptămâna trecută, în contextul intensificării aşteptărilor că Washingtonul ar putea extinde în curând operaţiunile legate de traficul de droguri, relatează Reuters.
00:20
Patru bulgari, suspectaţi a fi agenţi ruşi, au fost condamnaţi într-un proces fără precedent în Franţa # News.ro
Judecătorii francezi au condamnat vineri la închisoare patru bărbaţi bulgari într-un proces fără precedent referitor la o operaţiune suspectată a fi o acţiune de război hibrid a Rusiei, relatează POLITICO.
00:10
Echipa spaniolă Getafe a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia catalană Girona, în etapa a 11-a din La Liga.
31 octombrie 2025
23:50
Ciprian Ciucu: Autorizaţia de securitate la incendiu este foarte dificil de obţinut, întrucât legislaţia a devenit drastică şi schimbările sunt frecvente / Voi discuta cu Ministerul de Interne şi cu ISU # News.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti, susţine că autorizaţia de securitate la incendiu este foarte greu de obţinut de către deţinătorii de spaţii comerciale, întrucât legislaţia a devenit drastică şi anunţă că va discuta cu Ministerul de Interne ca prevederile legale să nu se schimbe atât de des.
23:50
Jucătorul român Virgil Ghiţă a înscris vineri golul prin care echipa sa, Hannover, a încheiat la egalitate, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia Elversberg, în etapa a 11-a din 2 Bundesliga
23:40
Eredivisie: Man a fost omul meciului, gol şi assist, în PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2 # News.ro
Atacantul român Dennis Man a înscris vineri seara un gol pentru echipa sa, PSV Eindhoven, care a dispus, pe teren propriu, scor 5-2, de formaţia Fortuna Sittard. Man a fost MVP-ul înfruntării.
23:30
UPDATE - Accident pe un drum judeţean din Maramureş, între o căruţă şi un autoturism - Un copil a murit, iar patru copii şi un adult au ajuns la spital # News.ro
O maşină şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, pe un drum judeţean din Maramureş. Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite.
23:30
„Slovaci, nu vă faceţi griji, aveţi voie să alergaţi după autobuz!” Poliţia slovacă vine cu precizări după o modificare controversată a codului rutier # News.ro
Poliţia slovacă a precizat că noua modificare a legii traficului rutier, care stabileşte viteza maximă permisă pe trotuarele din zonele urbane, nu se aplică pietonilor, după ce mai multe instituţii de presă locale şi internaţionale, inclusiv POLITICO, au relatat anterior că legea - care stabileşte o limită de viteză de 6 kilometri pe oră - se va aplica şi pietonilor.
23:10
Un copil de 13 ani a înjunghiat un bărbat, într-o comună din Ilfov / Victima a fost transportată la spital, iar agresorul este în custodia Poliţiei # News.ro
Un copil de 13 ani a înjunghiat, vineri, un bărbat, într-o comună din Ilfov, victima fiind transportrată la spital. Agresorul este în custodia Poliţiei.
23:00
Un bărbat a intrat cu maşina într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu / Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, transportaţi la spital # News.ro
Un bărbat de 57 de ani a intrat cu maşina, vineri seară, într-un autoturism plin cu tineri, pe un drum judeţean din Sibiu. Bărbatul a pierdut controlul direcţiei de deplasare şi a pătruns pe contrasens, întrând în maşina condusă de o fată de 19 ani. Patru fete şi un băiat, cu vârste cuprinse între 16 şi 19 ani, au fost răniţi, fiind transportaţi la spital.
22:50
Deputaţii francezi resping „taxa Zucman”, impozitul pe avere pentru persoanele foarte bogate susţinut de stânga # News.ro
Deputaţii francezi au respins vineri propunerile de a introduce un impozit pe avere pentru cei foarte bogaţi, cerut de stânga politică, şi au susţinut un plan guvernamental diluat de impozitare a activelor deţinute în holdinguri, relatează Reuters.
22:40
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă.
22:30
Accident pe un drum judeţean din Maramureş, între o căruţă şi un autoturism - Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite # News.ro
O maşină şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, pe un drum judeţean din Maramureş. Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite.
22:30
Ludovic Orban, întrebat dacă Nicuşor Dan are o relaţie ”specială” cu PSD: Încearcă să aibă o relaţie cât mai principială cu toate formaţiunile politice din coaliţie. În ciuda opoziţiei PSD, a numit-o vicepremier pe Oana Gheorghiu, pentru că aşa era corect # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a negat că preşedintele Nicuşor Dan ar avea o relaţie ”specială” cu PSD, explicând că liderii social-democraţi sunt cei care încearcă să impună această temă pe agenda publică.
22:20
POLITICO: Şeful CIA s-a întâlnit în secret cu oficiali ai UE pentru a calma temerile cu privire la schimbul de informaţii cu SUA # News.ro
Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalţi oficiali UE din domeniul afacerilor externe şi al informaţiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteţi avea încredere în noi, relatează POLITICO.
22:20
Accident pe un drum judeţean din Maramureş , între o căruţă şi un autoturism - Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite # News.ro
O maşină şi o căruţă s-au ciocnit, vineri seară, pe un drum judeţean din Maramureş. Un minor a murit şi mai multe persoane au fost rănite.
22:10
Medicul Radu Ţincu: Sunt studii care ne spun că un consum de substanţe psihoactive în perioada adolescenţei duce la pierderea personalităţii # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a explicat cum consumul de droguri îi face pe adolescenţi şi pe tineri să îşi piardă personalitatea. Cei care consumă droguri 5-7 ani dezvoltă tulburări psihice.
22:00
Medicul Radu Ţincu: Eu cred că singura şansă în lupta împotriva drogurilor este o bună educaţie / Sunt ţări unde deţinerea se pedepseşte cu moartea şi chiar şi acolo se consumă / Ideea că vom reuşi să stârpim acest flagel este o utopie # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a explicat, vineri seară, că şansa luptei împotriva drogurilor este o bună educaţie şi trebuie să li se explice clar tinerilor la ce se expun pe termen mediu şi lung. ”Sunt ţări unde deţinerea se pedepseşte cu moartea şi chiar şi acolo se consumă”, afirmă medicul, adăugând că ”ideea că vom reuşi să stârpim acest flagel este o utopie”.
21:30
Ludovic Orban, consilier prezidenţial, consideră drept ”stranie” decizia PSD de a-l chema în plen pe premier, dar este convins că Ilie Bolojan va da curs invitaţiei şi va merge în Parlament # News.ro
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că premierul Ilie Bolojan va merge în Parlament pentru a da curs convocării formulate de PSD, dar că nu ştie dacă se va întâmpla luni sau marţi, ci atunci când programul premierului îi va permite.
21:30
Medicul Radu Ţincu: Ştim că se consumă substanţe psihoactive în perioada adolescenţei / Cea mai consumată substanţă este în continuare cannabisul # News.ro
Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a declarat, vineri seară, că cea mai consumată substanţă rămâne cannabisul, pentru că este nu foarte scumpă şi este preferată de tineri. Medicul a precizat că orice drog este periculos, însă doza este cea care face diferenţa.
21:30
Arbitrii Andrei Chivulete şi Adrian Cojocaru vor conduce la centru partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 15-a a Superligii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.