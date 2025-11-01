Serbia - Un protest de mare amploare, cu zeci de mii de oameni veniţi din întreaga ţară, are loc sâmbătă în Novi Sad, la un an de la tragedia din gara acestui oraş. Preşedintele Vucic spune în ajun că „a făcut declaraţii pe care le regretă” - VIDEO

07:20

Fostul prim-ministru şi preşedinte al PNL, Theodor Stolojan, a declarat într-un interviu pentru Cotidianul, că, în ciuda atacurilor, PSD nu are un interes ca Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului. Ba mai mult, fostul premier susţine că social-democraţii îşi doresc ca acesta să rămână în funcţie pentru a realiza reformele şi pentru a deconta în locul lor. Astfel, Theodor Stolojan spune că în mod „categoric” Ilie Bolojan va rămâne prim-ministru până în 2027. Atunci ar urma să aibă loc rotativa, potrivit protocolului semnat de coaliţie, iar PSD să preia funcţia de premier.