Carney spune că i-a prezentat scuze lui Trump pentru o reclamă anti-protecţionistă

22:00

Prof. univ. dr Radu Ţincu, medic primar ATI toxicologie, a explicat, vineri seară, că şansa luptei împotriva drogurilor este o bună educaţie şi trebuie să li se explice clar tinerilor la ce se expun pe termen mediu şi lung. ”Sunt ţări unde deţinerea se pedepseşte cu moartea şi chiar şi acolo se consumă”, afirmă medicul, adăugând că ”ideea că vom reuşi să stârpim acest flagel este o utopie”.