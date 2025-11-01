WP: Venezuela a solicitat ajutor militar Rusiei, Chinei și Iranului pentru a-și consolida apărarea, în eventualitatea unui atac al SUA. Cererea, pe fondul rapoartelor care arată că americanii pregătesc distrugerea infrastructurii militare venezuelene, folosită de traficanții de droguri.
Biziday.ro, 1 noiembrie 2025 10:20
Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a solicitat ajutor militar Rusiei și Chinei, relatează The Washington Post (WP), citând documente confidențiale. Cererea vine pe fondul escaladării tensiunilor din Marea Caraibelor, în contextul în care armata americană efectuează atacuri asupra navelor traficanților de droguri. De asemenea, WP dezvăluie că armata americană pregătește atacuri aeriene asupra instalațiilor militare venezuelene, […]
Acum o oră
10:20
Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a solicitat ajutor militar Rusiei și Chinei, relatează The Washington Post (WP), citând documente confidențiale. Cererea vine pe fondul escaladării tensiunilor din Marea Caraibelor, în contextul în care armata americană efectuează atacuri asupra navelor traficanților de droguri. De asemenea, WP dezvăluie că armata americană pregătește atacuri aeriene asupra instalațiilor militare venezuelene, […]
Acum 4 ore
08:40
Informația a fost obținută de Reuters de la două surse ucrainene. Conform acestora, forțe ale serviciului de informații militar ucrainean (GUR) au fost trimise în Pokrovsk, unde au aterizat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk, la începutul acestei săptămâni, în momentul în care Rusia a informat că i-ar fi încercuit pe ucraineni. Scopul operațiunii a […]
07:20
Incidentul a avut loc vineri seară, aeroportul Berlin Brandenburg fiind închis timp de două ore, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea mai multor zboruri. Poliția a reușit să vadă o singură dronă, însă nu a identificat locul de unde era controlată, deși a utilizat inclusiv un elicopter în cadrul misiunii. Potrivit unui purtător […]
Acum 24 ore
20:10
Potrivit CNN, care a discutat sub protecția anonimatului cu trei oficiali europeni și americani familiarizați cu situația, Pentagonul a evaluat că furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk Ucrainei nu ar avea un impact negativ asupra arsenalului american. Astfel, decizia finală se află în mâinile președintelui Trump, care a declarat la începutul acestei […]
18:50
Șeful serviciului de securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat într-o briefing de azi, la care a participat și Volodimir Zelenski, că operațiunea specială a fost efectuată în comun cu serviciile de informații militare GRU și serviciile de informații externe, adăugând că misiunea a avut “100% succes”. “Putem spune pe scurt și concis că […]
17:30
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a arătat că, între 16 și 17 octombrie, cei trei, precum și firmele la care lucrează, nu au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect care a dus la acumularea de gaze într-un apartament din blocul situat pe strada Vicina, […]
16:00
FBI a anunțat vineri că a prevenit un potențial atac terorist planificat pentru weekendul de Halloween și a arestat mai multe persoane în statul Michigan. Informația a fost făcută publică de directorul FBI, Kash Patel: “În această dimineață, FBI a dejucat un atentat și a arestat mai mulți suspecți în Michigan, care plănuiau un atac violent […]
14:30
Dezvăluirile au fost făcute de Financial Times, pe baza informațiilor obținute de la mai multe persoane familiarizate cu situația, cărora li s-a acordat anonimatul. Reuters a cerut puncte de vedere de la Casa Albă și guvernul rus, însă nu a primit vreun răspuns. FT explică faptul că, la câteva zile după conversația telefonică dintre președintele […]
13:50
”După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore”, transmite Federația. Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor […]
13:10
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea FIDELIS 10, noua ediție a programului de titluri de stat pentru populație, care se va desfășura între 7 și 14 noiembrie. Titlurile oferă dobânzi de până la 7,95% în lei și 6,30% în euro, iar veniturile obținute rămân neimpozabile. “Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu […]
12:50
Reuniunea miniștrilor Energiei din țările G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, a avut loc la Toronto și a durat două zile. Aceasta a avut loc în timpul în care președintele american […]
12:40
Conform raportul Curții de Conturi, în România, persistă disparități semnificative între mediul urban (orașe și municipii) și cel rural (comune) în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate, educație și utilități de bază. Astfel, dintre unitățile administrativ-teritoriale (UAT) rurale, 12% nu dispun de cabinete de medicină de familie, 50% nu au cabinete stomatologice, iar […]
Ieri
10:40
Administrația Trump a informat mai multe țări europene despre un plan de “recalibrare parțială” a prezenței militare americane în Europa de Est, care va începe luna viitoare, conform unor oficiali citați de publicația ucraineană Kyiv Post, care a fost prima ce a anunțat și retragerile din România. Kyiv Post scrie că planul SUA, justificat prin […]
09:50
Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, a declarat că Armata Rusă își concentrează focurile de artilerie în zonă, își schimbă pozițiile și evită confruntările directe, dar a respins informațiile rușilor potrivit cărora trupele ucrainene sunt blocate în oraș: “Obiectivul principal este identificarea și neutralizarea acestor unități inamice, precum și protejarea vieților soldaților noștri”. A mai […]
07:50
Spărgătorii, înarmați cu puști, au folosit explozibil pentru a distruge două ferestre ale clădirii Laboratoarele Pourquery din Lyon – companie specializată în tratarea metalelor prețioase, în jurul orei locale 13:30 (ora 14:30 a României). La momentul atacului, 28 de persoane se aflau în clădire, cinci dintre ele fiind rănite ușor. La scurt timp după jaf, […]
30 octombrie 2025
22:40
Patru republicani s-au alăturat democraților, joi, și au votat în favoarea eliminării tarifelor pe care președintele americane le-a institui printr-un ordin executiv. Astfel, au fost 51 de voturi la 47, fiind pentru a treia oară când republicanii votează alături de democrați asupra unei rezoluții tarifare în această săptămână. Anterior, republicanii s-au mobilizat și s-au alăturat […]
21:30
Măsura va fi valabilă pentru următorul an fiscal și, deși a fost anunțată oficial de administrația americană, aceasta nu a oferit nicio explicație. În ianuarie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP). La acel moment, a declarat că decizia va permite autorităților americane să […]
20:30
Fiind întrebat dacă va merge în Parlament după ce PSD l-a chemat să dea explicații despre retragerea trupelor americane din România, Ilie Bolojan a răspuns, într-un interviu pentru Antena 1: “Când voi primi invitația instituțională voi răspunde instituțional. Aștept invitația. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră, sunt lucruri cu care nu te […]
16:50
Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD, pentru a explica retragerea unor militari americani din România. Propunerea social-democraților a trecut, în Biroul permanent al Camerei, cu voturile AUR și cele ale minorităților, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut, conform Digi24. Miercuri, şi AUR a făcut […]
15:50
Inspectorii ANPC au efectuat verificări la 491 de dezvoltatori imobiliari și au identificat abateri la 219 dintre aceștia. Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au descoperit apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp. De […]
13:20
La trei zile după ce a anunțat că își vinde activele internaționale, compania petrolieră privată din Rusia a precizat că a acceptat o ofertă din partea Gunvor și că termenii-cheie ai acordului au fost conveniți anterior. “Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii de la OFAC [birou din cadrul […]
12:20
Avocatul mercenarului Horațiu Potra a anunțat că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România, unde este vizat de un mandat de arestare, într-un dosar de tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Avocatul Șerban Moga a spus că decizia a fost luată după discuții cu procuratura din Dubai, dar […]
11:50
Distrigaz Sud Rețele transmite că a fost notificată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București că are calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane au murit. Compania precizează, totuși, că ”experții desemnați în cadrul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Procuroarea Laure Beccuau a precizat că cei cinci au fost arestați, miercuri seară, în diferite zone ale capitalei și în împrejurimi, că la locul jafului au fost găsite urme de ADN ale unuia dintre ei și că restul au fost arestați pentru că “ne pot oferi informații despre modul în care a fost făcut furtul”. […]
09:40
Președintele american a fost întrebat de jurnaliști, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, cum comentează retragerea parțială a trupelor americane, la care a răspuns că nu este vorba de ceva foarte semnificativ. Trump nu a făcut alte precizări, de exemplu despre momentul în care va începe retragerea. Reporter: What is the thinking behind reducing […]
07:50
Cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre cei Donald Trump și Xi Jinping, din această dimineață, președintele american a scris pe rețelele de socializare: “Statele Unite au mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Rusia este pe locul al doilea, iar China este la mare distanță pe locul al treilea, dar va ajunge din […]
07:10
Conform presei chineze, întâlnirea Trump–Xi a durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era planificat. “A fost o întâlnire extraordinară. Xi este un mare lider. Am ajuns la o concluzie în privința multor puncte importante și vi le vom prezenta în scurt timp”, a declarat Donald Trump. Acesta a anunțat că reduce la […]
29 octombrie 2025
23:10
Exit-pollul prezentat de postul de televiziune NOS, pentru ora locală 21:30, sugerează că partidul de centru D66 va obține cele mai multe mandate în noul parlament, 27. Va fi urmat de Partidul Libertății (PVV) condus de Geert Wilders, de extremă dreapta și în jurul căruia s-a format ultimul guvern, cu 25 de mandate, de Partidul […]
22:30
În România, primele probleme au fost raportate în jurul orei 18, pe platforma Downdetector, în timp ce, la nivel mondial, au fost făcute peste o sută de mii de sesizări. Reprezentanții companiei au transmis că este afectat un subset de servicii oferite de Azure și că lucrează la restabilirea acestora. În privința Xbox Live, cei […]
20:20
Cei doi oficiali sunt Roger Wicker (republican din Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului referitor la reducerea numărului de militari prezenți în România și au declarat că se opun deciziei. […]
19:50
64 Dead, 81 Arrested In Massive Raid On Brazil’s Drug Mafia pic.twitter.com/TNdOeTWMY7 — NDTV (@ndtv) October 29, 2025 Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în urma unor raiduri de amploare ale poliției în Rio de Janeiro, potrivit Biroului Public al Apărătorului Poporului, care oferă asistență juridică pentru persoanele cu venituri mici. Este cea […]
18:20
Potrivit informațiilor din dosar, britanicul a ajuns în Ucraina în ianuarie 2024. “Inițial, acesta a ținut cursuri de instruire pentru personalul militar la Nikolaev, iar ulterior a lucrat într-unul dintre detașamentele de frontieră”, conform autorităților ucrainene, care au prezentat imagini din momentul arestării acestuia. După câteva luni, a renunțat la această activitate și, în căutarea […]
17:40
Noul test de respirație pentru depistarea cancerului pancreatic ar putea revoluționa tratamentul acestei boli, consideră cercetătorii de la Imperial College London, care l-au dezvoltat. Și Pancreatic Cancer UK a transmis că lansarea acestuia este “cel mai semnificativ pas către o descoperire care poate salva vieți în următorii 50 de ani”. Noul test de respirație va […]
16:40
Președintele rus a declarat că arma nu are vreun echivalent și că nu exisă vreo modalitate de a o intercepta. Se cunoaște că această armă autonomă este capabilă să provoace valuri radioactive ce ar putea face zonele costiere imposibil de locuit. Experții independenți vorbesc despre o rază de acțiune de 10 mii de kilometri și […]
15:10
Potrivit publicației britanice, eforturile de a opri extrădarea sunt conduse de Igor Spivak, șeful organizației Russian Middle East Society – un grup strâns legat de Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un fost politician moldovean refugiat la Moscova, considerat intermediar al serviciilor secrete ruse, bănuit că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta […]
13:40
Autoritățile belgiene au deschis o investigație după ce mai multe drone au zburat deasupra unei baze militare din sud-estul țării, sâmbătă, a declarat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken. Este al doilea incident de acest fel din Belgia, după cel de la începutul lunii. Francken a precizat că militarii din Marche-en-Famenne au observat, duminică și marți, […]
12:40
Raportul, realizat de mai multe universități, printre care University College London (UCL) și Universitatea din Sydney (Australia), este cel mai cuprinzător de până acum și constată că daunele aduse sănătății oamenilor se vor agrava, deoarece lideri politici precum Donald Trump vor anula politicile climatice, iar companiile petroliere vor continua să exploateze noi rezerve. Potrivit cercetării […]
12:40
Procurorii și polițiștii au efectuat perchezițiile în cadrul unui dosar care vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025. Există indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice. Două cadre medicale au fost […]
11:30
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației Dăruiește Viață, propusă ieri pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului, a scris pe Facebook că “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României“. Aceasta a reacționat după ce Sorin Grindeanu a […]
09:30
Armata Română precizează că decizia era așteptată, iar România s-a aflat în contact permanent cu partenerul strategic american. “Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite […]
08:30
Poliția Română informează, fără a da detalii, că face percheziții, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, la opt adrese, patru din București, iar restul din Ilfov, Prahova și Teleorman, pentru “ridicarea de documente și unități de stocare”, în legătură cu explozia din cartierul bucureștean Rahova. După efectuarea perchezițiilor, șase persoane vor fi […]
08:00
Cu ajutorul a cinci senatori republicani, Senatul SUA a votat cu 52-48 pentru anularea tarifelor impuse de Trump produselor importate din Brazilia. Deși americanii consumă mai mult produse agricole din această țară (cafea, carne de vită) iar balanța are un excedent în favoarea SUA, președintele american a considerat că trebuie să pedepsească Brazilia pentru că […]
28 octombrie 2025
23:00
Persoane familiarizate cu subiectul au declarat pentru Reuters că măsura Administrației Trump de a forța oficiali militari să semneze acorduri de confidențialitate este una neobișnuită, întrucât personalul militar al SUA este deja obligat să protejeze informațiile sensibile legate de securitatea națională. Inclusiv legislatorii din Congres denunță faptul că nu sunt informați despre detalii-cheie ale operațiunii. […]
20:10
Studiul, realizat de University College London, a constatat că între 2010 și 2023, producția de energie eoliană a redus facturile la electricitate cu 14,2 miliarde de lire sterline și costul pentru gaze naturale cu 133,3 miliarde de lire sterline, în condițiile în care cererea a scăzut și nu a mai fost necesară extinderea infrastructurii existente. […]
19:20
Președintele României a acordat un interviu pentru Cotidianul.ro în care a discutat și despre problema anulării alegerilor și despre ancheta în acest caz. La întrebarea “Dacă ar fi să vorbim în procente, dumneavoastră, ca șef al statului, cât anume știți din ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor?”, Nicușor Dan a răspuns că sunt […]
19:10
“La încheierea consultărilor privind securitatea, prim-ministrul Netanyahu a instruit eșalonul militar să efectueze atacuri imediate și puternice în Fâșia Gaza”, a anunțat biroul prim-ministrului într-un scurt comunicat. În acest moment, nu este clar dacă atacurile au fost deja lansate. Astăzi, biroul lui Benjamin Netanyahu a declarat că Hamas “încalcă în mod clar” acordul de încetare […]
16:40
Microsoft și OpenAI au ajuns marți la un nou acord care permite producătorului ChatGPT să se reorganizeze sub forma “public benefit corporation” (PBC), o structură ce îmbină scopul de a face profit cu obiective sociale. Acest lucru înseamnă că OpenAI nu mai este o structură non-profit și deschide calea listării companiei la bursă, deși nu […]
16:30
“Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis Administrației Prezidențiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru. Această propunere este doamna Oana Gheorghiu, căreia prim-ministrul Ilie Bolojan îi mulțumește și pe această cale pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”, anunță guvernul. Oana Gheorghiu are 56 de ani […]
14:50
Ursula von der Leyen, președinta executivului european, susține planurile UE de a-și intensifica pregătirea și investițiile în echipamente militare, inclusiv drone, deoarece ”nu vom tolera nicio incursiune în spațiul nostru aerian sau pe teritoriul nostru”. Descrise drept “baloane cu heliu” sau “baloane meteorologice” de către autoritățile locale, acestea transportau țigări de contrabandă și au intrat […]
14:00
Într-un interviu pentru Cotidianul, președintele Nicușor Dan a declarat că sondajele care indică AUR cu 40% din intențiile de vot ”exprimă o realitate, o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România”. ”Ce mă îngrijorează într-o oarecare măsură și ceea ce este obligația noastră să o facem este componenta de pro-Rusia din […]
