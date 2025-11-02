Kyiv Post: Congresmenii americani intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România și din alte țări ale flancului estic. Cea mai puternică opoziție față de decizia Pentagonului o fac republicanii de rang înalt din domeniul apărării.

13:40

Autoritățile belgiene au deschis o investigație după ce mai multe drone au zburat deasupra unei baze militare din sud-estul țării, sâmbătă, a declarat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken. Este al doilea incident de acest fel din Belgia, după cel de la începutul lunii. Francken a precizat că militarii din Marche-en-Famenne au observat, duminică și marți, […]