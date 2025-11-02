Kyiv Post: Congresmenii americani intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România și din alte țări ale flancului estic. Cea mai puternică opoziție față de decizia Pentagonului o fac republicanii de rang înalt din domeniul apărării.
Biziday.ro, 2 noiembrie 2025 08:20
“O alianță bipartizană formată din grei ai apărării din Congres încearcă să blocheze planul controversat al administrației Trump de retragere a trupelor din România și din alte avanposturi NATO de la granița cu Rusia“, relatează aceeași publicație care a scris pentru prima dată despre planurile SUA de a opri rotația unui batalion de soldați americani […]
• • •
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au avariat un petrolier și infrastructura portului Tuapse de la Marea Neagră, unul dintre punctele cheie ale exportului de țiței rusesc. # Biziday.ro
Un atac cu drone ucrainene de noaptea trecută a produs un incendiu la un petrolier și a avariat infrastructura unui important terminal petrolier din portul Tuapse, în regiunea sudică Krasnodar. “În portul Tuapse, fragmente de vehicule aeriene fără pilot au căzut peste un petrolier, avariand suprastructura punții. Un incendiu a izbucnit pe navă. Echipajul a […]
Acum 2 ore
06:40
Atac armat în Marea Britanie. Zece persoane au fost înjunghiate într-un tren care circula pe ruta Doncaster – Londra. Doi bărbați au fost arestați. Motivul atacului este investigat. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă seara, în trenul care circula de la Doncaster la King’s Cross, în Londra. În jurul orei locale 19:40, trenul a făcut o oprire neașteptată în gara din Huntingdon. Potrivit martorilor, cel puțin un bărbat s-a năpustit cu un cuțit asupra oamenilor din tren, imediat ce acesta a plecat din gara […]
Acum 12 ore
22:10
Paris. Două dintre persoanele arestate miercuri pentru furtul de la Muzeul Luvru au fost puse sub acuzare. Celelalte trei au fost eliberate. # Biziday.ro
Parchetul din Paris a anunțat că alte două persoane au fost puse sub acuzare pentru furtul comis luna trecută la Muzeul Luvru. Este vorba despre o femeie (38 de ani), acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în vederea comiterii unei infracțiuni și de un bărbat (37 de ani), acuzat de furt și […]
20:20
Belgia. Mai multe drone neidentificate au survolat o bază a forțelor aeriene. Potrivit presei belgiene, acolo sunt depozitate arme nucleare americane. # Biziday.ro
Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, a scris pe X (Twitter) că mai multe drone au fost detectate la baza militară Kleine-Brogel din Peer, provincia Limburg. Francken a descris incidentul drept o alertă serioasă de securitate, deoarece pare o operațiune deliberată. Potrivit agenției de presă a Belgiei, acolo sunt depozitate arme nucleare americane și, din […]
19:50
SUA nu vor trimite niciun oficial de rang înalt la summitul climatic COP30 din Brazilia, care începe pe 10 noiembrie. Donald Trump a numit schimbările climatice “cea mai mare escrocherie din lume” și a anunțat la începutul anului o nouă retragere a țării din acordul climatic de la Paris. # Biziday.ro
“SUA nu trimit niciun reprezentant de rang înalt la COP30“, a declarat un oficial al Casei Albe pentru agențiile internaționale de presă, adăugând că președintele american Donald Trump a exprimat deja clar opiniile administrației sale privind acțiunile climatice, în discursul său de la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, de luna trecută. “Președintele colaborează direct cu […]
Acum 24 ore
17:30
Serbia. Zeci de mii de persoane au participat la Novi Sad la comemorarea victimelor prăbușirii acoperișului gării din oraș, de anul trecut. De atunci, studenții au organizat constant proteste în care au cerut demisia liderilor statului și măsuri împotriva corupției. # Biziday.ro
Novi Sad, 1.11.2025.#Novisad #dron #protest #srbija #serbia pic.twitter.com/OFJ6RVdcdQ — kompas (@kompas_info_com) November 1, 2025 Mitingul comemorativ a fost organizat de studenți și a început la ora locală 11:52, adică exact când s-a prăbușit acoperișul gării, fiind ținute 16 minute de reculegere pentru cele 16 persoane care au murit. Participanții au depus flori și lumânări de-a […]
16:20
Marele Muzeu al Egiptului a fost deschis. Atracția principală este mormântul lui Tutankhamon în care au fost reunite, pentru prima dată, toate cele peste 5.500 de obiecte găsite în momentul descoperirii, în 1922. # Biziday.ro
Marele Muzeu al Egiptului, așa cum a fost acesta numit, se află lângă Marea Piramidă a lui Khufu de la Giza, una dintre cele șapte minuni ale lumii antice. Muzeul este descris ca fiind cel mai mare muzeu arheologic din lume, adăpostind aproximativ 100.000 de artefacte de pe parcursul a aproximativ șapte milenii din istoria […]
14:10
Reuters: Desfășurările de trupe americane în insulele filipineze fac parte dintr-o strategie amplă a Pentagonului de a descuraja sau respinge un atac chinez asupra Taiwanului. SUA vor să controleze ruta care leagă Marea Chinei de Sud cu Pacificul de Vest, pentru a izola naval China. # Biziday.ro
Filipine, cu peste 7.600 de insule intercalate cu puncte cheie de blocare maritimă, sunt o verigă crucială a controlului aliaților regionali ai Americii, care pornește de la insulele japoneze din nord și se extinde prin Taiwan și până la Borneo, în sud. Lanțul de insule formează așa-zisul Primul Lanț Insular, un obiectiv geografic strategic de […]
12:20
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au distrus, în regiunea Moscovei, toate cele trei linii ale unei conducte care alimenta armata Rusiei cu benzină, motorină și combustibil pentru avioane. # Biziday.ro
În această dimineață, serviciile de informații militare ale Ucrainei au anunțat că au distrus o conductă importantă care livra motorină, benzină și combustibil pentru avioanele armatei ruse, în regiunea Moscovei. “Nici plasa anti-drone, nici agenții de pază înarmați nu au reușit să prevină atacul“, transmite GRU, adăugând că toate cele trei conducte au explodat simultan, […]
10:20
WP: Venezuela a solicitat ajutor militar Rusiei, Chinei și Iranului pentru a-și consolida apărarea, în eventualitatea unui atac al SUA. Cererea, pe fondul rapoartelor care arată că americanii pregătesc distrugerea infrastructurii militare venezuelene, folosită de traficanții de droguri. # Biziday.ro
Dictatorul venezuelean Nicolas Maduro a solicitat ajutor militar Rusiei și Chinei, relatează The Washington Post (WP), citând documente confidențiale. Cererea vine pe fondul escaladării tensiunilor din Marea Caraibelor, în contextul în care armata americană efectuează atacuri asupra navelor traficanților de droguri. De asemenea, WP dezvăluie că armata americană pregătește atacuri aeriene asupra instalațiilor militare venezuelene, […]
08:40
Reuters: Forțele speciale ucrainene (GUR) au fost trimise în Pokrovsk, cu un elicopter Black Hawk, pentru a stabiliza situația, la începutul săptămânii, în perioada în care rușii raportau că ar fi încercuit pozițiile ucrainene. # Biziday.ro
Informația a fost obținută de Reuters de la două surse ucrainene. Conform acestora, forțe ale serviciului de informații militar ucrainean (GUR) au fost trimise în Pokrovsk, unde au aterizat cu ajutorul unui elicopter Black Hawk, la începutul acestei săptămâni, în momentul în care Rusia a informat că i-ar fi încercuit pe ucraineni. Scopul operațiunii a […]
Ieri
07:20
Germania. Aeroportul din Berlin a fost închis timp de două ore, azi-noapte, după ce drone au fost observate în apropierea sa. Nu s-a stabilit cine le controla, însă mai multe zboruri au fost anulate. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc vineri seară, aeroportul Berlin Brandenburg fiind închis timp de două ore, ceea ce a dus la anularea și redirecționarea mai multor zboruri. Poliția a reușit să vadă o singură dronă, însă nu a identificat locul de unde era controlată, deși a utilizat inclusiv un elicopter în cadrul misiunii. Potrivit unui purtător […]
31 octombrie 2025
20:10
CNN: Pentagonul a aprobat furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, după ce a evaluat că arsenalele americane nu vor fi afectate. Decizia finală aparține lui Donald Trump. # Biziday.ro
Potrivit CNN, care a discutat sub protecția anonimatului cu trei oficiali europeni și americani familiarizați cu situația, Pentagonul a evaluat că furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk Ucrainei nu ar avea un impact negativ asupra arsenalului american. Astfel, decizia finală se află în mâinile președintelui Trump, care a declarat la începutul acestei […]
18:50
Agențiile ucrainene de spionaj susțin că au distrus, în cadrul unei operațiuni speciale din vara lui 2023, una din cele trei rachete balistice Oreșnik ale Rusiei, cu un an înainte ca Moscova să o folosească împotriva Ucrainei. Nu au fost oferite alte detalii. # Biziday.ro
Șeful serviciului de securitate al Ucrainei (SBU), Vasil Maliuk, a declarat într-o briefing de azi, la care a participat și Volodimir Zelenski, că operațiunea specială a fost efectuată în comun cu serviciile de informații militare GRU și serviciile de informații externe, adăugând că misiunea a avut “100% succes”. “Putem spune pe scurt și concis că […]
17:30
Ancheta exploziei din Rahova. Un angajat al Distrigaz Sud și doi ai “Amproperty Construct”, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz, au fost arestați pentru 30 de zile. Împreună cu firmele, sunt acuzați că nu au luat măsurile necesare pentru identificarea problemelor și implementarea măsurilor de siguranță, înainte de explozie. # Biziday.ro
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a arătat că, între 16 și 17 octombrie, cei trei, precum și firmele la care lucrează, nu au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile legale sau de serviciu privind identificarea tipului de defect care a dus la acumularea de gaze într-un apartament din blocul situat pe strada Vicina, […]
16:00
SUA. FBI a dejucat un potențial atac terorist, pregătit pentru acest final de săptămână, în statul Michigan. Pentru moment, a anunțat doar că a arestat mai mulți suspecți. # Biziday.ro
FBI a anunțat vineri că a prevenit un potențial atac terorist planificat pentru weekendul de Halloween și a arestat mai multe persoane în statul Michigan. Informația a fost făcută publică de directorul FBI, Kash Patel: “În această dimineață, FBI a dejucat un atentat și a arestat mai mulți suspecți în Michigan, care plănuiau un atac violent […]
14:30
Financial Times: SUA au anulat summitul dintre Trump și Putin, de la Budapesta, din cauza cerințelor ferme ale Rusiei față de teritoriul și neutralitatea Ucrainei. Convorbirea telefonică dintre miniștrii lor de Externe a fost tensionată. # Biziday.ro
Dezvăluirile au fost făcute de Financial Times, pe baza informațiilor obținute de la mai multe persoane familiarizate cu situația, cărora li s-a acordat anonimatul. Reuters a cerut puncte de vedere de la Casa Albă și guvernul rus, însă nu a primit vreun răspuns. FT explică faptul că, la câteva zile după conversația telefonică dintre președintele […]
13:50
Fotbal. România și-a depus candidatura pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe stadionul Arena Națională. # Biziday.ro
”După succesul în organizarea tragerii la sorți a grupelor și a celor patru meciuri de la EURO 2020, precum și organizarea Campionatelor Europene Under 21 și Under 19, FRF dorește să continue să promoveze România ca o destinație de top pentru evenimente sportive majore”, transmite Federația. Partenerii Federației Române de Fotbal în acest proiect vor […]
13:10
Programul Fidelis. Noi emisiuni de titluri de stat pentru populație, între 7 și 14 noiembrie. Dobânda este de până la 7,7% pe an la lei și de 6,3% la euro. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă specială. # Biziday.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea FIDELIS 10, noua ediție a programului de titluri de stat pentru populație, care se va desfășura între 7 și 14 noiembrie. Titlurile oferă dobânzi de până la 7,95% în lei și 6,30% în euro, iar veniturile obținute rămân neimpozabile. “Tranșa specială de titluri de stat FIDELIS, emise în lei, cu […]
12:50
Statele G7 au decis formarea unei alianțe pentru a contracara dominația Chinei în domeniul pământurilor rare. Urmăresc extinderea producției de minerale rare, fără implicarea chinezilor # Biziday.ro
Reuniunea miniștrilor Energiei din țările G7, grupul format din unele dintre cele mai dezvoltate state din punct de vedere economic, tehnologic și militar: Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, a avut loc la Toronto și a durat două zile. Aceasta a avut loc în timpul în care președintele american […]
12:40
Curtea de Conturi recomandă o reformă privind organizarea unităților teritorial-administrative: Peste jumătate dintre orașe și 15% dintre comune nu aveau, în 2023, numărul minim de locuitori prevăzut în lege. Cheltuielile mari de personal pot limita dezvoltarea UAT-urilor. # Biziday.ro
Conform raportul Curții de Conturi, în România, persistă disparități semnificative între mediul urban (orașe și municipii) și cel rural (comune) în ceea ce privește accesul la servicii de sănătate, educație și utilități de bază. Astfel, dintre unitățile administrativ-teritoriale (UAT) rurale, 12% nu dispun de cabinete de medicină de familie, 50% nu au cabinete stomatologice, iar […]
10:40
Kyiv Post: După retragerea parțială din România, SUA își vor reduce prezența militară și în Bulgaria, Ungaria și Slovacia, de luna viitoare. Planul prevede retrageri suplimentare, parțiale, și în 2026. # Biziday.ro
Administrația Trump a informat mai multe țări europene despre un plan de “recalibrare parțială” a prezenței militare americane în Europa de Est, care va începe luna viitoare, conform unor oficiali citați de publicația ucraineană Kyiv Post, care a fost prima ce a anunțat și retragerile din România. Kyiv Post scrie că planul SUA, justificat prin […]
09:50
Război în Ucraina. Armata Ucraineană admite că “situația este dificilă” în Pokrovsk, unul dintre cele mai fortificate orașe din Donbas și important nod logistic, dar neagă că acesta ar fi încercuit. ISW: Rușii desfășoară misiuni de infiltrare, îmbrăcați în civili, și multiple atacuri cu drone. Este o strategie de uzură, pentru epuizarea apărării ucrainene. # Biziday.ro
Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, a declarat că Armata Rusă își concentrează focurile de artilerie în zonă, își schimbă pozițiile și evită confruntările directe, dar a respins informațiile rușilor potrivit cărora trupele ucrainene sunt blocate în oraș: “Obiectivul principal este identificarea și neutralizarea acestor unități inamice, precum și protejarea vieților soldaților noștri”. A mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
Franța. Jaf armat la o rafinărie de metale prețioase din Lyon, joi după-amiază. Cinci persoane înarmate au folosit explozibili pentru a pătrunde în clădire, de unde au sustras mai multe lingouri. Poliția a prins șase suspecți și a recuperat obiectele. # Biziday.ro
Spărgătorii, înarmați cu puști, au folosit explozibil pentru a distruge două ferestre ale clădirii Laboratoarele Pourquery din Lyon – companie specializată în tratarea metalelor prețioase, în jurul orei locale 13:30 (ora 14:30 a României). La momentul atacului, 28 de persoane se aflau în clădire, cinci dintre ele fiind rănite ușor. La scurt timp după jaf, […]
30 octombrie 2025
22:40
SUA. Patru senatori republicani au susținut demersul democraților de a elimina tarifele impuse, în primăvară, de Trump, în peste 100 de țări. Deși inițiativa nu va trece de Camera Reprezentanților, arată nemulțumirile republicanilor față de politica președintelui. # Biziday.ro
Patru republicani s-au alăturat democraților, joi, și au votat în favoarea eliminării tarifelor pe care președintele americane le-a institui printr-un ordin executiv. Astfel, au fost 51 de voturi la 47, fiind pentru a treia oară când republicanii votează alături de democrați asupra unei rezoluții tarifare în această săptămână. Anterior, republicanii s-au mobilizat și s-au alăturat […]
21:30
Donald Trump reduce numărul refugiaților admiși în SUA, la doar 7.500 de la 125.000, cât fusese limita stabilită de Joe Biden. Majoritatea locurilor vor fi rezervate fermierilor sud-africani albi. # Biziday.ro
Măsura va fi valabilă pentru următorul an fiscal și, deși a fost anunțată oficial de administrația americană, aceasta nu a oferit nicio explicație. În ianuarie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care suspenda Programul de admitere a refugiaților în SUA (USRAP). La acel moment, a declarat că decizia va permite autorităților americane să […]
20:30
Premierul Bolojan a reacționat, după ce PSD l-a chemat în Parlament pentru a da explicații despre retragerea trupelor americane din România: Apărarea, problemele strategice, sunt lucruri pe care oamenii responsabili le scot din luptele politice ieftine și care nu trebuie transformate într-un circ. # Biziday.ro
Fiind întrebat dacă va merge în Parlament după ce PSD l-a chemat să dea explicații despre retragerea trupelor americane din România, Ilie Bolojan a răspuns, într-un interviu pentru Antena 1: “Când voi primi invitația instituțională voi răspunde instituțional. Aștept invitația. Când ai o funcție de răspundere în țara noastră, sunt lucruri cu care nu te […]
16:50
Tensiune în coaliția de guvernare. PSD îl cheamă pe premierul Bolojan la audieri în plenul Camerei Deputaţilor, să dea explicații cu privire la retragerea trupelor americane din România. Un deputat PNL reacționează și spune că ”PSD vrea spectacol și circ, nu reforme și rezultate”. # Biziday.ro
Ilie Bolojan este chemat, în plenul de luni al Camerei Deputaților, la solicitarea PSD, pentru a explica retragerea unor militari americani din România. Propunerea social-democraților a trecut, în Biroul permanent al Camerei, cu voturile AUR și cele ale minorităților, în timp ce PNL, USR și UDMR s-au abținut, conform Digi24. Miercuri, şi AUR a făcut […]
15:50
Controale la 500 de dezvoltatori imobiliari din toată țara. Inspectorii ANPC au identificat probleme la jumătate dintre aceștia, cea mai frecventă fiind nerespectarea suprafețelor minime. Au dispus amenzi de un milion de lei. # Biziday.ro
Inspectorii ANPC au efectuat verificări la 491 de dezvoltatori imobiliari și au identificat abateri la 219 dintre aceștia. Principalele nereguli s-au referit la nerespectarea suprafeţelor utile minime prevăzute. Astfel, au descoperit apartamente cu o cameră – sub 37 mp, cu două camere – sub 52 de mp, cu trei camere – sub 66 mp. De […]
13:20
Lukoil a acceptat oferta grupului Gunvor pentru cumpărarea activelor sale internaționale, inclusiv a celor din România. Gunvor este un trader global de mărfuri cu sediul în Cipru, fondat în 2000 de un suedez și un oligarh rus. # Biziday.ro
La trei zile după ce a anunțat că își vinde activele internaționale, compania petrolieră privată din Rusia a precizat că a acceptat o ofertă din partea Gunvor și că termenii-cheie ai acordului au fost conveniți anterior. “Încheierea acordului obligatoriu pentru tranzacție este supusă unor condiții prealabile, inclusiv obținerea permisiunii de la OFAC [birou din cadrul […]
12:20
Avocatul mercenarului Horațiu Potra spune că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România, unde este trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Potra a fost arestat în Dubai, în urmă cu o lună, la cererea autorităților române. # Biziday.ro
Avocatul mercenarului Horațiu Potra a anunțat că acesta a luat decizia de a se întoarce ”voluntar” în România, unde este vizat de un mandat de arestare, într-un dosar de tentativă de lovitură de stat, alături de Călin Georgescu. Avocatul Șerban Moga a spus că decizia a fost luată după discuții cu procuratura din Dubai, dar […]
11:50
Distrigaz Sud are calitatea de suspect în ancheta penală privind explozia din cartieru Rahova, din București, în care trei persoane au murit. Compania precizează că ”experții desemnați în cadrul anchetei analizează cauzele exacte ale exploziei – care nu au fost încă stabilite”. # Biziday.ro
Distrigaz Sud Rețele transmite că a fost notificată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București că are calitatea de suspect în cadrul anchetei deschise ca urmare a exploziei produse în cartierul Rahova, la data de 17 octombrie 2025, în urma căreia trei persoane au murit. Compania precizează, totuși, că ”experții desemnați în cadrul […]
10:40
Paris. Alți cinci suspecți au fost arestați în legătură cu furtul bijuteriilor din Muzeul Luvru, pe lângă cei doi prinși în weekend. Niciuna dintre bijuterii nu a fost găsită. # Biziday.ro
Procuroarea Laure Beccuau a precizat că cei cinci au fost arestați, miercuri seară, în diferite zone ale capitalei și în împrejurimi, că la locul jafului au fost găsite urme de ADN ale unuia dintre ei și că restul au fost arestați pentru că “ne pot oferi informații despre modul în care a fost făcut furtul”. […]
09:40
Donald Trump declară că reducerea numărului de militari americani din România “nu este una foarte semnificativă”. # Biziday.ro
Președintele american a fost întrebat de jurnaliști, la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, cum comentează retragerea parțială a trupelor americane, la care a răspuns că nu este vorba de ceva foarte semnificativ. Trump nu a făcut alte precizări, de exemplu despre momentul în care va începe retragerea. Reporter: What is the thinking behind reducing […]
07:50
Donald Trump a anunțat, înaintea întâlnirii cu Xi Jinping, că a cerut Pentagonului să reia testarea capacităților nucleare, pentru prima dată din 1992, invocând programele similare ale Rusiei și Chinei. # Biziday.ro
Cu puțin timp înainte de întâlnirea dintre cei Donald Trump și Xi Jinping, din această dimineață, președintele american a scris pe rețelele de socializare: “Statele Unite au mai multe arme nucleare decât orice altă țară. Rusia este pe locul al doilea, iar China este la mare distanță pe locul al treilea, dar va ajunge din […]
07:10
Donald Trump și Xi Jinping s-au întâlnit în Coreea de Sud. Președintele american descrie întâlnirea ca fiind “extraordinară” și anunță deja o reducere de 10% a tarifelor comerciale impuse Chinei. Susține că “nu mai există un blocaj din partea Chinei” în privința exporturilor de pământuri rare. # Biziday.ro
Conform presei chineze, întâlnirea Trump–Xi a durat o oră și 40 de minute, mai mult decât era planificat. “A fost o întâlnire extraordinară. Xi este un mare lider. Am ajuns la o concluzie în privința multor puncte importante și vi le vom prezenta în scurt timp”, a declarat Donald Trump. Acesta a anunțat că reduce la […]
29 octombrie 2025
23:10
Alegeri legislative în Olanda. Exit-pollurile indică o victorie surprinzătoare, la limită, a partidului centrist (D66) și, implicit, o scădere a popularității partidului de extremă dreapta (PVV), după doi ani de guvernare haotică. # Biziday.ro
Exit-pollul prezentat de postul de televiziune NOS, pentru ora locală 21:30, sugerează că partidul de centru D66 va obține cele mai multe mandate în noul parlament, 27. Va fi urmat de Partidul Libertății (PVV) condus de Geert Wilders, de extremă dreapta și în jurul căruia s-a format ultimul guvern, cu 25 de mandate, de Partidul […]
22:30
Mai multe servicii oferite de Microsoft, între care Office și Xbox, au dificultăți de funcționare, global, din cauza unei probleme la nivelul diviziei de cloud Azure. # Biziday.ro
În România, primele probleme au fost raportate în jurul orei 18, pe platforma Downdetector, în timp ce, la nivel mondial, au fost făcute peste o sută de mii de sesizări. Reprezentanții companiei au transmis că este afectat un subset de servicii oferite de Azure și că lucrează la restabilirea acestora. În privința Xbox Live, cei […]
20:20
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA, ambii republicani, se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România: “Decizia transmite un semnal greșit către Rusia. România a fost un aliat puternic, ce a făcut investiții majore pentru a găzdui trupele americane. Retragerea prematură a forțelor SUA, la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, riscă să provoace noi agresiuni ale Rusiei”. # Biziday.ro
Cei doi oficiali sunt Roger Wicker (republican din Mississippi), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Senatului, și Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților. Aceștia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului referitor la reducerea numărului de militari prezenți în România și au declarat că se opun deciziei. […]
19:50
Brazilia. Cea mai sângeroasă operațiune a poliției împotriva traficanților de droguri, la care au participat 2.500 de polițiști, a avut loc la Rio de Janeiro. Bilanțul indică cel puțin 132 de decese. Localnicii acuză autoritățile de execuții criminale, iar ONU demarează “investigații imediate”. # Biziday.ro
64 Dead, 81 Arrested In Massive Raid On Brazil’s Drug Mafia pic.twitter.com/TNdOeTWMY7 — NDTV (@ndtv) October 29, 2025 Cel puțin 132 de persoane au fost ucise în urma unor raiduri de amploare ale poliției în Rio de Janeiro, potrivit Biroului Public al Apărătorului Poporului, care oferă asistență juridică pentru persoanele cu venituri mici. Este cea […]
18:20
Fost instructor militar britanic, arestat la Kiev pentru spionaj în favoarea Rusiei. Este acuzat că a transmis coordonate ale pozițiilor unităților ucrainene și informații personale despre soldați, pentru a putea fi identificați, dar și că pregătea un atac cu explozibili, posibil la Odesa. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor din dosar, britanicul a ajuns în Ucraina în ianuarie 2024. “Inițial, acesta a ținut cursuri de instruire pentru personalul militar la Nikolaev, iar ulterior a lucrat într-unul dintre detașamentele de frontieră”, conform autorităților ucrainene, care au prezentat imagini din momentul arestării acestuia. După câteva luni, a renunțat la această activitate și, în căutarea […]
17:40
Cercetătorii britanici lansează un studiu revoluționar, pe șase mii de oameni, pentru depistarea cancerului pancreatic cu ajutorul unui test respirator, care analizează compuși organici volatili din respirație. Aceștia sunt detectabili la pacienții cu acest tip de cancer (agresiv și cu o rată a mortalității mare) chiar și în stadiile incipiente ale bolii. # Biziday.ro
Noul test de respirație pentru depistarea cancerului pancreatic ar putea revoluționa tratamentul acestei boli, consideră cercetătorii de la Imperial College London, care l-au dezvoltat. Și Pancreatic Cancer UK a transmis că lansarea acestuia este “cel mai semnificativ pas către o descoperire care poate salva vieți în următorii 50 de ani”. Noul test de respirație va […]
16:40
Vladimir Putin afirmă că Rusia a testat o torpilă Poseidon cu propulsie nucleară, despre care analiștii militari cred că are o rază de acțiune de 10 mii km și poate provoca valuri radioactive care să afecteze zonele de coastă. # Biziday.ro
Președintele rus a declarat că arma nu are vreun echivalent și că nu exisă vreo modalitate de a o intercepta. Se cunoaște că această armă autonomă este capabilă să provoace valuri radioactive ce ar putea face zonele costiere imposibil de locuit. Experții independenți vorbesc despre o rază de acțiune de 10 mii de kilometri și […]
15:10
Investigație The Guardian. Personalități din Rusia apropiate de Kremlin intervin pentru a bloca extrădarea mercenarului Horațiu Potra din Dubai în România, unde este trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. # Biziday.ro
Potrivit publicației britanice, eforturile de a opri extrădarea sunt conduse de Igor Spivak, șeful organizației Russian Middle East Society – un grup strâns legat de Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un fost politician moldovean refugiat la Moscova, considerat intermediar al serviciilor secrete ruse, bănuit că recrutează cetățeni moldoveni pentru a lupta […]
13:40
Belgia. Mai multe drone neidentificate au survolat o bază militară, în al doilea incident de acest fel din octombrie. Ministrul Apărării spune că ”nu a fost opera unor amatori, ci a unor piloți de drone pricepuți”. # Biziday.ro
Autoritățile belgiene au deschis o investigație după ce mai multe drone au zburat deasupra unei baze militare din sud-estul țării, sâmbătă, a declarat miercuri ministrul Apărării, Theo Francken. Este al doilea incident de acest fel din Belgia, după cel de la începutul lunii. Francken a precizat că militarii din Marche-en-Famenne au observat, duminică și marți, […]
12:40
Raport. Rata deceselor cauzate de valurile de căldură extremă a crescut cu 23% față de anii ‘90. Încălzirea excesivă provoacă peste 540 de mii de decese anual și pierderi de o mie de miliarde de dolari. Subvențiile pentru combustibilii fosili depășesc cu mult finanțarea pentru protejarea climei și a mediului. # Biziday.ro
Raportul, realizat de mai multe universități, printre care University College London (UCL) și Universitatea din Sydney (Australia), este cel mai cuprinzător de până acum și constată că daunele aduse sănătății oamenilor se vor agrava, deoarece lideri politici precum Donald Trump vor anula politicile climatice, iar companiile petroliere vor continua să exploateze noi rezerve. Potrivit cercetării […]
12:40
București. Percheziții la Spitalul “Bagdasar-Arseni”, într-un dosar care vizează circumstanțele în care un pacient internat a murit. Procurorii suspectează că nu a primit îngrijirile medicale adecvate. Două cadre medicale duse la audieri. # Biziday.ro
Procurorii și polițiștii au efectuat perchezițiile în cadrul unui dosar care vizează lămurirea circumstanțelor în care a survenit decesul unui pacient internat în Unitatea Funcțională de Arși din cadrul Spitalului Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” în data de 31.08.2025. Există indicii că pacientul nu a beneficiat de îngrijirile medicale corespunzătoare specifice. Două cadre medicale au fost […]
11:30
Oana Gheorghiu, după ce Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării sale pentru funcția de vicepremier pentru că a criticat Administrația Trump: Toate comentariile și postările mele sunt opinii personale, în virtutea dreptului la liberă exprimare. Nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită în funcție publică. # Biziday.ro
Oana Gheorghiu, co-fondatoarea asociației Dăruiește Viață, propusă ieri pentru funcția de viceprim-ministru al Guvernului, a scris pe Facebook că “Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României“. Aceasta a reacționat după ce Sorin Grindeanu a […]
09:30
SUA vor retrage câteva sute de soldați din România, dar circa o mie vor rămâne pentru operarea bazelor de la Deveselu și Câmpia Turzii. Alte câteva mii de soldați americani vor fi retrași din Ungaria și Slovacia. Potrivit MApN, aliații est-europeni au fost oficial informați privind “redimensionarea trupelor americane din Europa”. # Biziday.ro
Armata Română precizează că decizia era așteptată, iar România s-a aflat în contact permanent cu partenerul strategic american. “Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie. Decizia a avut în vedere și faptul că NATO și-a consolidat prezența și activitatea pe Flancul Estic, ceea ce permite […]
