Galerie foto | 150 de la nașterea Reginei Maria a României
Europa Libera Moldova, 1 noiembrie 2025 16:50
Regina Maria a României s-a născut la 29 octombrie 1875, în Anglia, la palatul Eastwell Park, Ashford/Kent. Era prințesă britanică, nepoata în linie directă a Reginei Victoria. Regina Maria a rămas în memoria colectivă drept regina Unirii din 1918, alături de Regele Ferdinand.
• • •
