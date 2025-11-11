Învinuiri grave în energetica din Ucraina, după tentative de mituire de 100 de milioane de dolari
Europa Libera Moldova, 11 noiembrie 2025 17:10
Autoritățile de la Kiev au formulat marți acuzații împotriva a șapte persoane într-o anchetă privind o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari, în care sunt implicați înalți funcționari din domeniul energiei.
