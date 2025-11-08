Ghici cine culege bumbac în Asia Centrală? Practica muncii forțate la câmp continuă, în ciuda avertismentelor internaționale
Europa Libera Moldova, 8 noiembrie 2025 16:50
Mii de profesori, lucrători din domeniul sănătății și alți funcționari publici au fost mobilizați pentru a culege bumbac în Asia Centrală, în ciuda promisiunilor oficiale de a pune capăt muncii forțate.
Acum 30 minute
16:50
Ieri
14:00
Petrolul, Rusia și Ucraina pe agenda convorbirilor Trump-Orbán de la Casa Albă # Europa Libera Moldova
Atmosfera va fi prietenoasă când președintele american Donald Trump îl va primi pe premierul ungar Viktor Orbán la Casa Albă pe 7 noiembrie, dar pe lângă chimia personală puternică dintre cei doi, vor fi și multe probleme de discutat la masa lor de prânz.
13:40
Rușii nu vor mai primi vize cu multiple intrări în Europa (Comisia Europeană) # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a decis, după luni întregi de consultări cu țările membre în Uniunea Europeană, să facă aproape imposibilă obținerea de către cetățenii ruși a vizelor Schengen cu intrări multiple, care permit șederea în Europa maximum 90 de zile la rând într-o perioadă de 180 de zile.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Angelina Jolie la Herson: „Solidaritatea între civilii ucraineni e copleșitoare” # Europa Libera Moldova
Actrița americană Angelina Jolie a vizitat unul dintre cele mai periculoase orașe din prima linie a frontului din Ucraina și o regiune învecinată, întâlnindu-se cu personalul medical, voluntarii și civilii care trăiesc sub atacurile constante ale trupelor ruse.
08:40
Ucraina a lovit cu drone Volgogradul. Un om a murit, 13 aeroporturi rusești au fost închise # Europa Libera Moldova
Un atac masiv cu drone în regiunea Volgograd din sudul Rusiei a provocat moartea unui om și un incendiu într-o zonă industrială, a declarat joi guvernatorul regiunii. A fost lovit un bloc cu 24 de etaje, a mai afirmat Andrei Bocearov pe Telegram.
5 noiembrie 2025
12:40
UE vrea legături de tren mai rapide în Europa: de la București la Budapesta, în numai șase ore # Europa Libera Moldova
Comisia Europeană a publicat miercuri un plan de accelerare a legăturilor feroviare în Europa. Un singur exemplu, relevant pentru moldovenii care merg spre Occident prin România: drumul cu trenul de la București la Budapesta ar trebui să dureze prin 2030 șase ore și un sfert, în loc de... 15, acum!
1 noiembrie 2025
16:50
Regina Maria a României s-a născut la 29 octombrie 1875, în Anglia, la palatul Eastwell Park, Ashford/Kent. Era prințesă britanică, nepoata în linie directă a Reginei Victoria. Regina Maria a rămas în memoria colectivă drept regina Unirii din 1918, alături de Regele Ferdinand.
23 octombrie 2025
13:10
SUA și UE amplifică sancțiunile împotriva companiilor ruse de petrol și gaze, în timp ce Trump anulează summitul cu Putin # Europa Libera Moldova
Western countries have ratcheted up pressure on Moscow with sanctions announcements in Washington and Brussels targeting the oil and gas sectors that are key to financing Russia's nearly 4-year long full-scale invasion of Ukraine.
10 octombrie 2025
09:10
Estul Kievului lăsat fără curent de un nou atac aerian masiv al rușilor. Un băiat ucis la Zaporijia # Europa Libera Moldova
Un atac aerian rus în zorii zilei de 10 octombrie a provocat un incendiu într-un bloc de apartamente din centrul orașului Kiev și a lovit obiective energetice ucrainene, au declarat oficialii.
9 octombrie 2025
16:13
Germania dă dreptul poliției să doboare drone, schimbând legea în urma blocării aeroportului din München # Europa Libera Moldova
Germania va acorda poliției dreptul de a doborî dronele neautorizate, precum cele care au perturbat activitatea aeroporturilor din Europa și pe care unii lideri europeni le-au atribuit unui război hibrid purtat de Rusia.
16:13
Speranțe de pace: Israel și Hamas au căzut de acord să facă armistițiu, să elibereze ostatici și deținuți # Europa Libera Moldova
Israelienii și palestinienii erau optimiști joi, după ce s-a ajuns la un acord de armistițiu și eliberare a ostaticilor în prima fază a planului președintelui SUA Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, care a provocat moartea a peste 67.000 de persoane.
16:13
Rusia a lovit infrastructura portului Odesa. Zelenski spune că Moscova vrea „haos” în Ucraina # Europa Libera Moldova
Un atac rusesc cu drone în timpul nopții a rănit cinci persoane și a avariat infrastructura portuară și energetică la Odesa, a declarat joi guvernatorul regiunii. Rușii au mai atacat regiunea Sumî, din nordul Ucrainei, făcând mai multe victime.
16:13
Un șir de atacuri rusești asupra infrastructurii feroviare ucrainene au stârnit temeri că Moscova testează reacția Kievului la întreruperile în aprovizionarea forțelor ucrainene.
16:13
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru literatură pe 2025 # Europa Libera Moldova
Academia Suedeză a anunțat joi la Stockholm că i-a decernat Premiul Nobel pentru literatură pe 2025 scriitorului și scenaristului maghiar László Krasznahorkai „pentru opera sa convingătoare și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmăputerea artei”.
16:13
Noua țintă a Rusiei - trenurile ucrainene. Cum încearcă Moscova să paralizeze logistica Kievului # Europa Libera Moldova
Atacul rusesc asupra unui tren de pasageri în gara Șostka, din nord-estul Ucrainei, pe 4 octombrie, a fost cea mai recentă dintr-un serie de lovituri asupra infrastructurii feroviare ucrainene, soldate cu pagube materiale, perturbări ale traficului și victime umane.„Dorința Rusiei este evidentă: să paralizeze logistica ucraineană, deoarece o bună parte din mărfuri, inclusiv cele militare, sunt transportate pe linia ferată”, a declarat fostul ministru al infrastructurii de la Kiev,...
