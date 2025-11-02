Cristian Mungiu, despre şansele filmului "Jaful Secolului" la Premiile Oscar: "În această competiţie apărem paraşutaţi cu un buget de promovare cât dau alţii pe timbre, iar câtă vreme bugetul va fi zero şansele vor fi la fel"

07:40

Ioana Silion, medic primar psihiatru, a explicat pentru News.ro că tot mai multe persoane tinere ajung la cabinet cu simptome de burnout. Oamenii îşi neglijează viaţa personală şi socială pentru că sunt acaparaţi foarte mult de muncă. Ajung în stare de epuizare fizică, nu mai fac faţă solicitărilor de la serviciu, îşi schimbă comportamentul, devin irascibili şi nu se mai pot odihni noaptea, spune medicul. Schimbarea locului de muncă şi a stilului de viaţă nu este uşor de făcut. Dr. Silion consideră că angajatorii ar trebui să se preocupe de modul în care angajaţii primesc sarcini: „În funcţie de tipologia fiecărui om în parte, onboarding-ul se poate face astfel încât fiecare să primească de lucru atât cât poate face cel mai bine”, afirmă medicul.