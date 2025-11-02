Pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, salvat / Alarma a fost dată de o persoană care se afla în drumeţie – VIDEO

17:30

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS, publicat duminică. 24% ar vota cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Naţional Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvaţi România (USR) şi 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT). UDMR şi SOS România ar întruni 4% dintre sufragii. 49% dintre cei chestionaţi ar fi de acord cu suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, într-o anumită măsură, în timp ce 41% se opun ideii. În plus, 37% dintre participanţii la sondaj cred că dovezile sunt insuficiente pentru trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu.