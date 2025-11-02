Cutremur cu magnitudinea 6,3 în nordul Afganistanului
News.ro, 2 noiembrie 2025 23:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,3 a lovit duminică nordul Afganistanului, a anunţat Institutul American de Studii Geologice (USGS).
Echipa italiană AC Milan a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a 10-a din Serie A.
Pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic, salvat / Alarma a fost dată de o persoană care se afla în drumeţie – VIDEO # News.ro
Un pui de urs blocat cu capul într-un rezervor metalic în apropierea pârtiei Lupului, din Poiana Braşov, a fost salvat, după ce un turist a dat alarma.
Călin Georgescu nu se va implica în alegerile de la Bucureşti: Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime/ Electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă/ Pe 7 decembrie se împlineşte un an de la anularea alegerilor # News.ro
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu afirmă, duminică seară, că nu se va implica deloc în alegerile de la Bucureşti, pentru că nu crede în acest scrutin. ”Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime”, afirmă Georgescu, adăugând că ”electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă”. În plus, Georgescu afirmă că, în mod macabru, în 7 decembrie – data alegerilor pentru Primăria Bucureşti – ”se împlineşte un an de la anularea alegerilor care au îngropat democraţia şi libertatea în România”.
Turneul Campioanelor: Sabalenka a învins-o cu uşurinţă pe Paolini, iar Pegula a dispus de Gauff # News.ro
Favorita numărul unu, Arina Sabalenka, a învins-o categoric, scor 6-3, 6-1, pe Jasmine Paolini, duminică, la Turneul Campioanelor. Campioana en titre, Coco Gauff, a fost învinsă de Jessica Pegula, scor 6-3, 6-7(4), 6-2.
Un nou concept tehnologic promite să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi prevenite bolile mintale sau tulburările cognitive: „geamănul digital” al creierului, o copie virtuală care ar putea anticipa riscurile şi ar oferi soluţii personalizate pentru menţinerea sănătăţii mintale.
Echipa bucureşteană Rapid a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 2-2, cu gruparea Universitatea Craiova, în etapa a 15-a din Superligă. După această victorie echipa lui Constantin Gâlcă a trecut pe primul loc al clasamentului.
Kenya a câştigat maratonul de la New York, duminică, atât la masculin, cât şi la feminin. Benson Kipruto s-a impus în două ore, opt minute şi nouă secunde, iar Hellen Obiri a câştigat cursa feminină cu un timp record de 2:19:51.
George Simion, despre participarea lui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti: De neconceput în alte vremuri, în care un asemenea gest ar fi provocat imediat suspendarea # News.ro
Preşedintele AUR, George Dimion, critică, duminică, participarea preşedintelui Nicuşor Dan la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, apreciind că, în alte vremuri, este un gest care ar fi dus la suspendare.
Hamas a predat, duminică, cadavrele a trei ostatici, chiar dacă gruparea militantă palestiniană şi Israelul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului fragil care a pus capăt, în mare parte, celor doi ani de război, relatează Reuters.
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 5-0, formaţia lui Andrei Ivan, Panserraikos Serres, în etapa a 9-a din Super League, campionatul Greciei.
Alexandru Nazare: Anul viitor este anul PNRR-ului / Nu ne mai întâlnim cu aşa ceva / Eu cred că economia îşi va reveni. Cred sincer că România îşi va reveni # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, crede că economia României îşi va reveni după măsurile economice. El a precizat că în acest an, după rectificarea bugetară, au fost alocaţi bani mai mulţi pentru investiţii, comparativ cu anul trecut.
Maramureş: Accident rutier urmat de un incendiu/ Un om a murit, altul e resuscitat, iar un al treilea este rănit/ În urma accidentului o ţeavă de gaz a fost fisurată # News.ro
Un accident urmat de incendiu, în care a fost implicată o maşină, a avut loc în localitatea Făureşti, judeţul Maramureş. În autoturism se aflau trei persoane, dintre care una a decedat pe loc, iar o alta a fost găsită în stop cardio-respirator. În urma accidentului, o ţeavă de gaz a fost fisurată.
Echipa spaniolă FC Barcelona a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia Elche, în etapa a 11-a din La Liga.
Nazare, după descinderile DNA la Antifraudă: Am totuşi încredere că sunt şi în ANAF şi în Antifraudă oameni competenţi şi integri/ Vor fi cazuri în continuare pentru că aceste mentalităţi nu se schimbă de pe o zi pe alta/ A cerut informaţii de la servicii # News.ro
Minitrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că sunt ”foarte grave” cazurile de inspectori ANAF sau Antiofraudă cercetaţi pentru infracţiuni de corupţie, dar se declară convinsă că în aceste structuri sunt în contonuare oameni competenţi şi integr. ”În jurul acestor oameni trebuie să reconstruim aceste instituţii”, crede Nazare, care se aşteaptă să mai apară astfel de situaţii.
Nazare recunoaşte că a scăzut consumul, după creşterea accizelor: Da, e cert, dar e prematur să vorbim despre efectele acestei scăderi / Trebuie să dăm un mesaj echilibrat # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, recunoaşte că, după creşterea accizelor la mai multe produse, a scăzut consumul, însă a precizat că abia spre finalul anului se vor evalua efectele acestei scăderi.
Ministrul Finanţelor afirmă că ”nu e uşor” ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană şi care ne-a permis bani de investiţii pentru multe ministere: E o luptă pe care o ducem în fiecare zi # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat, duminică seară, că ”nu e uşor” ca deficitul să fie menţinut la 8,4%, procent cu care a fost de acord Comisia Europeană şi care ne-a permis bani de investiţii pentru multe ministere. ”14 miliarde de lei care astăzi sunt în proiecte, în PNRE, în investiţii şi nu puteau fi dacă nu reuşeam această renegociere”, a afirmat Nazare, precizând, însă că a ţine deficitul sub control ”e o luptă pe care o ducem în fiecare zi”.
Trump spune că preşedintele Chinei i-a dat asigurări că nu va acţiona în privinţa Taiwanului pe durata mandatului republicanului # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va întreprinde nicio acţiune în direcţia obiectivului său declarat de mult timp, acela de a unifica Taiwanul cu China continentală, cât timp liderul republican se află la putere, relatează AFP.
Maramureş: Intervenţie a Salvamont pentru recuperarea a doi tineri ucraineni blocaţi pe munte. Unul dintre ei este rănit şi nu se mai poate deplasa # News.ro
Salvamontiştii şi poliţiştii din frontieră din Maramureş intervin, duminică seară, pentru recuperarea a doi tineri cetăţeni ucraineni care au rămas blocaţi în Munţii Maramureşului. Datele primite de către salvatori arată că unul dintre ucraineni este rănit, nemaiputându-se deplasa.
Ministrul Finanţelor crede că ”mai degrabă” salariul minim nu trebuie mărit, cel puţin ”nu în acest moment”: Pe un fond de scădere economică, din 2021 până astăzi, am crescut salariul minim cu 75% / Respinge ideea unui infringement pe această temă # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, consideră că nu este oportună creşterea salariului minim în acest moment, pentru că acesta a înregistrat o creştere de 75%, din 2021 pănă în prezent, deşi am înregistrat scădere economică. El respinge ideea avansată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, că riscăm un infringement dacă nu majorăm salariul minim.
Eredivisie: Ultima clasată a făcut spectacol, într-un meci în care s-au marcat zece goluri # News.ro
Echipa olandeză Heracles Almelo, ultima clasată în prima divizie, a învins duminică, cu scorul de 8-2, formaţia Zwolle, într-un meci din etapa a 11-a a Eredivisie.
UPDATE - Ilie Bolojan nu se va prezenta luni în Parlament / Va cere reprogramarea dezbaterilor / Care este programul premierului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR şi PSD, deşi ”Parlamentul este o instituţie fundamentală a democraţiei, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată şi serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetăţenilor României”.
Perechea Monica Niculescu/Storm Hunter (România/Australia), cap de serie numărul 1, a fost învinsă, duminică, în finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 Chennai Open.
Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 15-a din Superligă.
Preşedintele Societăţii Naţionale de Oncologie Medicală din România (SNOMR): Aproximativ 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite # News.ro
Într-un context în care numărul cazurilor de cancer continuă să crească la nivel global, România îşi consolidează eforturile de prevenţie prin lansarea unei campanii naţionale care pune accent pe educaţie, responsabilitate şi colaborare între profesioniştii din sănătate şi populaţie.
Aripa militară a Hamas a anunţat duminică, într-un comunicat, că va preda la ora 18:00 GMT (20:00 în România) cadavrele a trei ostatici israelieni, în cadrul acordului de încetare a focului dintre Israel şi Hamas, care prevede schimbul de cadavre, relatează AFP.
Arbitrii Iulian Călin şi Horia Gabriel Mladinovici vor conduce la centru partidele care se vor disputa, luni, în etapa a 15-a a Superligii.
Handbal masculin: România, victorie cu Slovacia şi încheie pe locul 2 la Trofeul Carpaţi, turneu câştigat de Georgia # News.ro
Naţionala României a învins duminică, la Baia Mare, reprezentiva Slovaciei, scor 33-25 (17-10), în ultimul meci de la Trofeul Carpaţi. Turneul a fost câştigat de Georgia.
Italianul Jannik Sinner a obţinut duminică o victorie cu dublă semnificaţie la Rolex Paris Masters: el a câştigat al cincilea titlu ATP Masters 1000 şi a revenit pe locul 1 în clasamentul mondial.
UPDATE - Ilfov: Livrator asiatic, agresat în trafic de un cuplu / Este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat / Poliţia a deschis dosar penal / Persoanele suspectate au fost identificate şi vor fi audiate # News.ro
Un livrator asiatic a fost agresat în Popeşti-Leordeni, după ce a fost şicanat de o maşină în care se afla un cuplu. Livratorul este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat. Poliţia a deschis dosar penal.
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, reţinută împreună cu soţul ei / Ar fi agresat doi vecini şi le-ar fi luat telefoanele mobile # News.ro
Fosta membră a SOS România Amalia Bellantoni, care a contestat candidatura Dianei Şoşoacă la alegerile prezidenţiale, a fost reţinută, duminică, împreună cu soţul ei. Bărbatul, împreună cu încă o persoană. ar fi agresat o femeie şi un bărbat, vecini, după care le-a ridicat telefoanele. Dispozitivele le-ar fi dat soţiei sale, Amalia, care a refuzat să le mai dea înapoi.
Miliardarul Sylvan Adams donează 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian lovit de o rachetă iraniană # News.ro
Miliardarul canadian-israelian Sylvan Adams a anunţat, duminică, că va dona 100 de milioane de dolari pentru reconstrucţia unui spital israelian care a suferit pagube importante în urma unui atac cu rachete iraniene în luna iunie, relatează AP.
Volei feminin: CSO Voluntari, victorie cu Corona Braşov şi este singura neînvinsă în Divizia A; la masculin, campioana Dinamo a pierdut la debut # News.ro
Vicecampioana CSO Voluntari a învins duminică, în deplasare, formaţia Corona Braşov, scor 3-0, în derby-ul etapei a III-a a Diviziei A şi rămâne astfel singura echipă neînvinsă. La masculin, campioana Dinamo Bucureşti a pierdut surprinzător pe teren propriu, cu SCM Zalău.
Ilfov: Livrator asiatic, agresat în trafic de un cuplu / Este lovit cu un cablu de încărcător şi scuipat / Poliţia a deschis dosar penal # News.ro
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti, a patra înfrângere din grupa B a Ligii Campionilor; Cristina Neagu, în tribune # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a fost învinsă duminică, pe teren propriu, în urma unei evoluţii dezamăgitoare, de formaţia Odense Handbold, scor 36-30 (16-16), în etapa a VI-a din grupa B a Ligii Campionilor. La meci a asistat şi Cristina Neagu, fostul căpitan al CSM şi al naţionalei, care a fost primită în aplauzele fanilor. Aceiaşi fani au strigat însă ”Demisia!” la final.
Patriarhia Română, referitor la interpretarea piesei „Avem o ţară” în Catedrala Naţională: "Textul poeziei, atribuită eronat lui Radu Gyr, nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare" # News.ro
Textul poeziei "Avem o ţară", "atribuită în mod total eronat în ultimii ani lui Radu Gyr, nu promovează în niciun fel elemente ale vreunei doctrine politice totalitare", a transmis Patriarhia Română, duminică, referindu-se la interpretarea de către grupul Tronos Junior a melodiei în data de 30 octombrie, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Naţională.
Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau dacă ar vrea să revină în competiţii.
Prima reacţie oficială a Colegiului Medicilor Buzău după moartea dr. Ştefania Szabo: Val de ură fără precedent la adresa medicilor. Avem nevoie de protecţie legală! # News.ro
Colegiul Medicilor Buzău transmite, duminică, primul mesaj public după moartea fulgerătoare a dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Într-o postare semnată de preşedintele organizaţiei, medicul Dragoş Porumb, este deplânsă dispariţia colegei, fiind semnalat, totodată, un val de reacţii negative fără precedent apărute în mediul online după tragedie.
Mai mulţi bărbaţi care au furat bunuri din complexuri comerciale din Sectorul 2, cercetaţi / Patru dintre ei au fost prinşi în flagrant / Intrau în incintă prin înlăturarea pereţilor de tablă, care sunt prinşi cu şuruburi # News.ro
Mai mulţi bărbaţi care au furat bunuri din complexul comercial Dragon, dar şi din Juventus Colentina sunt cercetaţi de către poliţiştii şi procurorii din Bucureşti, care au făcut şapte percheziţii în Capitală şi în judeţele Ialomiţa şi Ilfov. Patru dintre bărbaţi au fost prinşi în flagrant. Unul dintre ei este paznic la unul dintre depozite, iar altul este tatăl său. Intrau în incintă prin înlăturarea pereţilor de tablă ai depozitelor, care sunt prinşi cu şuruburi.
Nicuşor Dan, după ce a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă: Am primit invitaţia de la USL Bucureşti, oamenii cu care am colaborat mult timp, o ocazie pentru a spune ce cred eu că e important pentru Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, duminică după-amiază, că a participat la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti la invitaţia USR Bucureşti, pentru a precizat care sunt lucrurile pe care le consideră importante pentru Capitală.
Echipa UTA Arad a dispus duminică, pe teren propriu, scor 2-0, de gruparea bucureşteană Metaloglobus, în etapa a 15-a din Superligă.
Argeş: Un tren cu 90 de călători a lovit un pieton / Victima a decedat / Se pare că a fost vorba despre suicid / Trafic feroviar oprit # News.ro
Un tren cu 90 de călători a lovit mortal, duminică, un pieton în judeţul Argeş, dar pasagerii nu au avut neovie de intervenţia medicilor. Traficul feroviar este suspendat temporar.
UPDATE - Ionuţ Moşteanu, după ce a semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt: România recunoaşte rolul esenţial al Egiptului în menţinerea securităţii şi a păcii / Precizprile MInisterului Apărării # News.ro
Ministrul Apărării a semnat, duminică, Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt şi precizează că va include schimburi de expertiză, exerciţii comune şi proiecte concrete în domeniul apărării.
Sondaj CURS – Intenţia de vor pentru parlamentare - 35% AUR, 24% PSD, 15% PNL, 10% cu USR 7% POT / UDMR şi SOS România – câte 4% / Ce relevă cercetarea despre o eventuală suspendare a preşedintelui # News.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR), arată datele unui sondaj CURS, publicat duminică. 24% ar vota cu Partidul Social Democrat (PSD), 15% cu Partidul Naţional Liberal (PNL), 10% cu Uniunea Salvaţi România (USR) şi 7% cu Partidul Oamenilor Tineri (POT). UDMR şi SOS România ar întruni 4% dintre sufragii. 49% dintre cei chestionaţi ar fi de acord cu suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, într-o anumită măsură, în timp ce 41% se opun ideii. În plus, 37% dintre participanţii la sondaj cred că dovezile sunt insuficiente pentru trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu.
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a învins duminică, în deplasare, scor 2-1, formaţia Levante, în etapa a 11-a din La Liga.
Tenis: Victoria Mboko, triumfătoare la Hong Kong după ce a învins-o pe Cristina Bucşa. Ea ajunge în top 20 mondial # News.ro
Tânăra jucătoare canadiană Victoria Mboko (19 ani) a câştigat duminică turneul de la Hong Kong, de categorie WTA 250, impunându-se în finală în faţa Cristinei Bucşa (7-5, 6-7, 6-2).
Echipa Gloria Bistriţa a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia Buducnost Podgorica, scor 29-26 (13-16), în etapa a VI-a din grupa A a Ligii Campionilor. Gloria se menţine pe locul 3 în clasament.
