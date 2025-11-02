Eredivisie: Ultima clasată a făcut spectacol, într-un meci în care s-au marcat zece goluri

18:10

Mai mulţi bărbaţi care au furat bunuri din complexul comercial Dragon, dar şi din Juventus Colentina sunt cercetaţi de către poliţiştii şi procurorii din Bucureşti, care au făcut şapte percheziţii în Capitală şi în judeţele Ialomiţa şi Ilfov. Patru dintre bărbaţi au fost prinşi în flagrant. Unul dintre ei este paznic la unul dintre depozite, iar altul este tatăl său. Intrau în incintă prin înlăturarea pereţilor de tablă ai depozitelor, care sunt prinşi cu şuruburi.