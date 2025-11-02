Wizz Air introduce în teste biletul „business class” pe curse spre România pentru cei care doresc o experienșă mai luxuoasă la low-cost
BizBrasov.ro, 2 noiembrie 2025 11:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air va oferi un nou bilet de tip „business class” pentru pasagerii care doresc o experiență mai luxoasă pe zborurile sale. Deși operatorul maghiar este cunoscut mai ales pentru tarifele sale low-cost, pasagerii vor putea accesa funcții premium contra unei taxe suplimentare. Printre avantajele „Wizz Class” se numără posibilitatea de [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
11:20
Wizz Air introduce în teste biletul „business class” pe curse spre România pentru cei care doresc o experienșă mai luxuoasă la low-cost # BizBrasov.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air va oferi un nou bilet de tip „business class” pentru pasagerii care doresc o experiență mai luxoasă pe zborurile sale. Deși operatorul maghiar este cunoscut mai ales pentru tarifele sale low-cost, pasagerii vor putea accesa funcții premium contra unei taxe suplimentare. Printre avantajele „Wizz Class” se numără posibilitatea de [...]
Acum 2 ore
10:20
Românii sunt vizați de o nouă capcană online. O notificare falsă, afișată ca pop-up pe diverse site-uri, pretinde că Poliția și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă, iar victimele sunt redirecționate către un portal unde li se solicită datele cardului, potrivit mediafax.ro. În cursul zilei de vineri, mai mulți utilizatori au raportat o nouă [...]
Acum 4 ore
09:40
Creştinii din Transilvania pregătesc în mod special cimitirele pentru ziua de 1 noiembrie dedicată tuturor sfinţilor, dar şi pomenirii morţilor. Florile şi lumânările aprinse nu au lipsit aproape de pe niciun mormânt noaptea trecută în Cimitirul Municipal din Brașov. Pomenirea morţilor, pe 1 noiembrie, în Transilvania este cunoscută şi sub numele de „luminaţie”. Credincioşii catolici, [...]
09:30
Cele mai apreciate stațiuni montane din România sunt și cele mai populate destinații turistice pe care românii le aleg, fie că vorbim de vacanță la schi, iarna, sau de trasee și drumeții pe timp de vară. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei sunt cele mai cunoscute, dar și cele mai aglomerate, indiferent de anotimp. Poiana [...]
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte. Nicuşor Dan a confirmat oficial, într-un [...]
09:00
Prețurile locuințelor au crescut vertiginos și în ultimul an în toate marile orașe din țară. Cele mai mari prețuri la locuințe se regăsesc în Cluj-Napoca, acolo unde media unui mp util a fost în cel de-al treilea trimestru din acest an 3.150 de euro. Aici, cele mai scumpe cartiere sunt Centru, Gheorghieni și Zorilor, cu prețuri de [...]
Acum 24 ore
15:10
FOTO Cea mai mare pădure urbană a prins contur pe 5,6 hectare de lângă Centrul de Afaceri CATTIA Brașov # BizBrasov.ro
Brașovenii au dat curs astăzi apelului făcut de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Brașov pentru plantarea a mii de arbori și arbuști care vor transforma terenul de 5,6 hectare al CATTIA în cel mai mare hub pentru biodiversitate din România. „Peste 300 de voluntari au contribuit astăzi la plantarea a 20.000 de arbori și [...]
14:40
Doi turiști „încăpățânați”, cărora salvamontiștii le-au atras atenția de dimineață că nu sunt echipați corespunzător, au rămas acum blocați în Munții Bucegi # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăiești, pentru recuperarea a doi turiști blocați. În cursul dimineții, salvatorii montani din cadrul formației Râșnov aflați în patrulare preventivă pe Valea Mălăiești au întâlnit mai mulți turiști cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu [...]
14:10
În jurul orei 13:00, a fost semnalat un incendiu la o casă cu un singur nivel, de pe strada Andrei Mureșanu din Făgăraș. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș, respectiv 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de salvare de la înălțime și [...]
13:00
Deghizat de Halloween, un hoț a furat un laptop de 10.700 de lei dintr-un magazin Altex # BizBrasov.ro
Polițiștii au reținut un bărbat care a furat un laptop dintr-un magazin Altex, profitând de atmosfera de Halloween. Individul a pătruns în magazin cu o mască de vrăjitoare pe față și a reușit să taie alarma de siguranță a unui laptop de 10.700 de lei, înainte de a dispărea cu produsul. Angajații magazinului nu au [...]
12:20
Șofer din Buzău, prins la volan în Brașov, deși avea permisul suspendat pentru viteză excesivă # BizBrasov.ro
Un bărbat de 50 de ani, domiciliat în județul Buzău, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând prin Brașov, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Incidentul a avut loc ieri dimineață, în jurul orei 07:45, când un echipaj al Serviciului Rutier Brașov a oprit pentru control o autoutilitară care circula [...]
11:50
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a decis să fie apărat de un avocat din Baroul Brașov # BizBrasov.ro
Generalul în rezervă Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, și-a desemnat ca apărător pe fostul judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Horia Valentin Șelaru, în dosarul în care este trimis în judecată alături de avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Informația a devenit publică luni, 27 octombrie [...]
Ieri
11:30
Cât costă o „experiență de lux” de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Persoanele care plănuiesc să întâmpine anul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, trebuie să se pregătească să scoată din buzunar o sumă serioasă de bani. Pe măsură ce Revelionul se apropie, tarifele cresc constant. Hotelul pune la dispoziție o gamă completă de facilități: saună, club de noapte, sală de fitness, restaurant și room service.Cine vrea să stea doar o singură noapte [...]
11:20
Un brașovean a fost reținut de polițiști după ce a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat fosta parteneră # BizBrasov.ro
Un bărbat de 49 de ani din municipiul Brașov a fost reținut de polițiști, după ce a încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa și și-a amenințat fosta parteneră. Incidentul a avut loc vineri seară în jurul orei 18:00, fiind semnalat polițiștilor din cadrul Secției 2 Brașov. Echipajul de intervenție s-a deplasat imediat la adresa [...]
10:20
Un furnizor gigantic de energie electrica din Marea Britanie intră pe piața din România # BizBrasov.ro
Compania britanică Centrica, furnizor de energie, va intra în România. Compania a solicitat deja acordarea licenței pentru furnizarea de energie electrică. Furnizează energie și servicii pentru peste 10 milioane de clienți rezidențiali și comerciali, relevă datele analizate de Profit.ro. Are 8 birouri de pe două continente și peste 20.000 de angajați. Tranzacționează energie electrică, gaze, [...]
10:00
Târgurile de Crăciun se deschid chiar de luna aceasta. În București, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova și Brașov, pregătirile sunt în toi pentru evenimentele spectaculoase. Vorbim în primul rând de Sibiu şi Craiova, ambele târguri se deschid în data de 14 noiembrie. Următoarele sunt cele din Cluj-Napoca şi Timișoara care vor fi deschise după data de 20 [...]
09:10
Turist de 64 de ani, blocat într-o zonă abruptă din Munții Bucegi, salvat aseară cu elicopterul # BizBrasov.ro
Misiune grea, aseară, pentru salvamontiști. Un bărbat de 64 de ani a rămas blocat pe Albișoara Brânei, o zonă abruptă din munții Bucegi, specifică traseelor de alpinism de gradul 2A. Echipajul elicopterului 336 de la Punctul de Operare Aeromedical Brașov, alături de salvatorii montani din cadrul Salvamont Prahova, au reușit să-l salveze pe bărbatul care [...]
09:00
Costel, un tânăr de 23 de ani, este dat dispărut după ce ieri a plecat de acasă, din Comăna și nu s-a mai întors # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui Căian Costel, după ce, ieri, acesta ar fi plecat voluntar de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și s-a deplasat într-o direcție necunoscută, fără a reveni la adresa de domiciliu din com. Comăna, sat Comăna de Jos. Vestimentație: hanorac de culoare [...]
31 octombrie 2025
19:10
După ce a fost sfâșiat de urs în Poiana Brașov, un turist canadian, operat la Spitalul Județean Brașov, a fost externat și trimis să se recupereze acasă # BizBrasov.ro
După ce a fost sfâșiat de urs în Poiana Brașov, un turist canadian, operat la Spitalul Județean Brașov, a fost externat și trimis să se recupereze acasă
18:00
RATBV introduce curse suplimentare pe liniile 2B și 9, dar elimină cursele de pe linia 56 în timpul săptămânii # BizBrasov.ro
RATBV introduce curse suplimentare pe liniile 2B și 9, dar elimină cursele de pe linia 56 în timpul săptămânii
17:40
DNA îi lasă pe liberalii brașoveni fără serviciu: Liviu Dragomir, inculpat și el în dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” / Expertul Cătălin Burdușa rămâne și fără contractele aflate în derulare # BizBrasov.ro
DNA îi lasă pe liberalii brașoveni fără serviciu: Liviu Dragomir, inculpat și el în dosarul „Mită pentru funcții la Compania Apa” / Expertul Cătălin Burdușa rămâne și fără contractele aflate în derulare
17:10
Investiție de 20 de milioane de euro într-o fabrică de panouri termoizolante la Ghimbav, în parteneriat cu ICCO # BizBrasov.ro
Producătorul de panouri termoizolante Topanel din Râmnicu Vâlcea a investit 20 de milioane de euro într-o nouă fabrică, Thermotop la Ghimbav, judeţul Braşov, în parteneriat cu grupul ICCO, unde se vor produce plăci termoizolante. „Topanel se află la finalul unui ciclu investiţional de aproximativ 35 de milioane de euro în total. Aproximativ 15 milioane euro [...]
16:30
Salvamontiștii brașoveni, după ce 5 oameni au murit și unul a fost grav rănit pe munte, în ultimele 2 săptămâni: „Educația este adevărata formă de protecție, iar lipsa ei continuă, din păcate, să coste vieți” # BizBrasov.ro
Salvamontiștii brașoveni avertizează: „Muntele nu pleacă nicăieri”. După ultimele tragedii care au avut loc în Masivul Piatra Craiului, munții Făgăraș și Bucegi, în urma cărăra 5 oameni au murit și un adolescent a fost grav rănit, salvamontiștii brașoveni își arată consternarea și vin cu sfaturi pentru cei care sunt îndrăgostiți de munte: „Pentru noi este [...]
16:10
Echipamente de peste 31 de milioane de lei pentru lupta cu cancerul, la Spitalul Județean Brașov # BizBrasov.ro
Consiliul Județean Brașov a finalizat în cea mai mare parte achizițiile de aparatură medicală destinate diagnosticării și tratamentului bolilor oncologice la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Investițiile, în valoare totală de 31,06 milioane de lei, sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile prin Programul Sănătate și vizează dotarea Laboratorului de Anatomie Patologică și a Secției de [...]
15:30
Dezvăluirile meteorologului care l-a găsit pe copilul de 17 ani căzut ieri în râpă în Bucegi: „Poate vreți să știți ce am simțit când am ajuns la el și a deschis ochii” # BizBrasov.ro
Dezvăluirile meteorologului de la Stația Meteo Vf. Omu. După cum vă informa Biz Brașov, o intervenție complexă a avut loc ieri pentru recuperarea de pe munte a unui adolescent accidentat. Ieri după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui adolescent aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Părinții au abandonat [...]
15:20
VISIONAIRE și APARTERRE te invită la un Pop-Up store de toamnă plin de inspirație și stil / O zi de modă, rafinament și consiliere de styling alături de Fashion Directorul ELLE România, Domnica Margescu # BizBrasov.ro
VISIONAIRE și APARTERRE te invită la un Pop-Up store de toamnă plin de inspirație și stil / O zi de modă, rafinament și consiliere de styling alături de Fashion Directorul ELLE România, Domnica Margescu.
15:00
Două cupluri s-au „cinstit” la un restaurant din Centrul Brașovului, iar când să plătească, au dispărut. Jandarmii i-au prins pe „uituci” în două minute și acum sunt cercetați penal # BizBrasov.ro
O patrulă de jandarmi aflată în misiune pe strada Republicii din municipiul Brașov a fost sesizată de către un bărbat, angajat al Restaurantului Ursul Carpatin, în legătură cu faptul că doi bărbați și partenerele acestora au consumat mai multe produse pe terasa restaurantului și au plecat fără să achite nota de plată, în valoare de [...]
13:50
500 de milioane de euro, costul necesar „renașterii” CET Brașov. Ce investiții sunt luate în calcul # BizBrasov.ro
Investiția necesară pentru transformarea vechii platforme CET Brașov într-un hub energetic modern și sustenabil s-ar ridica la aproximativ 500 de milioane de euro. Potrivit studiului de oportunitate realizat de compania Electrocentrale Grup SA, cea mai bună variantă de implementare ar fi printr-un parteneriat public-privat, existând investitori interesați de astfe de proiecte. Deocamdată, documentul a fost [...]
13:50
DNA, despre vicepreședintele CJ Brașov, pus sub control judiciar: „Inculpatul Șerban Todorică Constantin ar fi viciat procedura de numire a doi membri ai Consiliului de Administrație ai Companiei Apa Brașov SA” # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin a fost inculpat și pus sub control judicar de procurorii DNA Brașov, pentru acuzații foarte grave. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată [...]
13:40
După doi ani, i-a ieșit: Emil Mailat a candidat de unul singur la conducerea Spitalului din Săcele și a fost desemnat câștigător # BizBrasov.ro
După doi ani, i-a ieșit: Emil Mailat a candidat de unul singur la conducerea Spitalului din Săcele și a fost desemnat câștigător
13:20
55% dintre „orașele” din România nu îndeplinesc criteriul de a aveam minimum 10.000 de locuitori. În județul Brașov, localitățile Predeal și Rupea sunt în această situație # BizBrasov.ro
Orașele din România care nu mai sunt „orașe”. Curtea de Conturi recomandă, în urma unui audit efectuat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), iniţierea unei analize sistemice şi de reformă legislativă pentru consolidarea autonomiei financiare a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) şi adaptării structurilor administrative locale la nevoile comunităţilor, conform unui comunicat al instituției citat [...]
13:00
Modificări în circulația trenurilor CFR Călători pe raza Regionalei Brașov, pentru lucrări pe segmentul Racoș – Rupea # BizBrasov.ro
Modificări în circulația trenurilor CFR Călători pe raza Regionalei Brașov, pentru lucrări pe segmentul Racoș - Rupea
12:40
Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov cresc, în medie, cu 9% din această iarnă # BizBrasov.ro
Tarifele pentru transportul pe cablu din Poiana Braşov cresc, în medie, cu 9% din această iarnă
12:20
Trageri cu armament și muniție de luptă în Poligonul armatei din zona Predeal-Cheia. Accesul în zonă este strict interzis # BizBrasov.ro
Primăria din Râșnov a anunțat că în luna noiembrie, militari din armata României execută trageri de luptă în poligonul de luptă care se află în zona Cheia (Râșnov)-Predeal. Accesul cetățenilor în acel perimetru este strict interzis. „În perioada 03.11.2025 – 28.11.2025, în Poligonul de tragere al armatei, Predeal – Cheia, se vor desfășura exerciții de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
A te instala la volan fără a avea permis de conducere sau beat a devenit o atitudine „normală” # BizBrasov.ro
Beat la volan sau fără permis a devenit o normalitate în zilele aceastea. Aseară în jurul orei 23.15, polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Poiana Brașov au oprit, pentru control, un autoturism, care circula pe strada Poiana Soarelui din stațiune, la volanul căruia a fost identificat un tânăr de 19 ani. Verificările efectuate de polițiști în [...]
11:30
Agresiune pe stradă la Vulcan: o tânără de 19 ani, lovită de fostul iubit. Polițiștii au emis ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Zărnești au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui tânăr de 19 ani care și-ar fi agresat fosta parteneră, tot de 19 ani, pe o stradă din localitatea Vulcan. Incidentul a avut loc pe 30 octombrie, în jurul orei 13.00, după ce între cei doi ar fi [...]
11:30
VIDEO La zece ani de la tragedia din clubul Colectiv, seara comemorării s-a încheiat cu o amendă pentru… depășirea orei de comemorare # BizBrasov.ro
Marian Rădună, reprezentant al Asociației MEA și unul dintre organizatorii marșului dedicat memoriei victimelor, a fost sancționat joi de Jandarmeria Română cu 3.000 de lei pentru „depășirea orei de comemorare”. Potrivit procesului-verbal întocmit la ora 23:30, jandarmii au constatat că „ora de sfârșit a activității a fost depășită și nu au fost luate măsuri pentru [...]
11:20
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a schimbat numele și a interzis transportarea usturoiului în bagaje. Modificarea este valabilă doar în acest weekend # BizBrasov.ro
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav a primit o notificare/sperietoare „oficială” de la „Contele Dracula”. Din această cauză, în perioada 31 Octombrie – 2 Noiembrie, aeroportul din Brașov va fi supus unui proces de rebranding, iar noua denumire va fi: „Dracula Airport Brașov-Transylvania”. Iată ce a transmis fiorosul Conte responsabililor de la aeroport: „Apreciez faptul că ați [...]
11:10
Fabrica de Pulberi Făgăraș a fost închisă din cauza instalațiilor defecte, astfel că muniție și explozibili nu se mai pot produce în România # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi Făgăraș și-a suspendat activitatea temporar după ce conducerea nu a obținut autorizațiile ISCIR pentru instalațiile de producție a explozibililor. Sistarea producției pune în pericol celelalte fabrici de armament de stat deținute de Romarm, companie a Ministerului Economiei, care au nevoie de explozibili pentru a-și onora contractele la nivel internațional, în special cele [...]
11:00
De la creșe extinse, la rețele termice modernizate: bilanțul primului an de mandat al viceprimarului Lucian Patrașcu # BizBrasov.ro
Pe 31 octombrie se împlinește un an de când Lucian Patrașcu a depus jurământul ca viceprimar al municipiului Brașov — un an pe care îl descrie ca fiind „intens, plin de provocări, dar și de satisfacții profesionale”. „Un an trece repede atunci când muncești cu sens”, spune el. Și adaugă: „Am învățat cât de important [...]
11:00
Râșnov: S-a deschis noul traseu turistic destinat amatorilor de excursii și istorie: „Drumeție în istoria Râșnovului” # BizBrasov.ro
Miercuri, 29 octombrie 2025, chiar în ziua aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, a fost deschis publicului un nou traseu turistic în orașul Râșnov, „Drumeție în istoria Râșnovului”. Capetele traseului sunt Piața Unirii din Râșnov (fosta Piață Regina Maria în perioada interbelică) și Cetatea Râșnov, pe cărarea care merge în paralel [...]
10:10
Meteorologii schimbă prognoza pentru noiembrie. Nu o să fie așa de cald cum au anunțat în urmă cu o săptămână # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că doar prima săptămână din luna noiembrie va avea temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, după care acestea se vor situa în jurul celor specifice. Specialiștii au revizuit prognoza anterioară, conform căreia temperaturile ar fi urmat să fie uşor mai ridicate până aproape de sfârşitul lunii. Săptămâna 03.11.2025 – 10.11.2025 Valorile termice [...]
10:00
Vechiul CET Brașov s-ar putea transforma în hub energetic: parc fotovolatic, instalații pentru producerea de energie din biomasă și deșeuri și chiar o turbină eoliană # BizBrasov.ro
După ce fosta conducere a Primăriei Braşov a achiziţionat Platforma CET actuala administraţie locală a vrut să vadă care ar fi cea mai bună soluţie pentru revitalizarea acestui loc. Electrocentrale Grup SA a întocmit un studiu de oportunitate cu privire la transformarea vechii platforme într-un parc energetic. Studiul a fost prezent astăzi consilierilor locali. Pe modele [...]
09:50
„Sunt structuri ANAF care sunt prea aproape de contribuabilii care ar trebui verificați” – Inspectorii vor fi trimiși în control în alte localități decât cele în care activează # BizBrasov.ro
Inspectorii ANAF vor putea desfășura inspecții fiscale la contribuabili de pe întreg teritoriul țării începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit informațiilor Profit.ro. O moficare în acest sens, astfel încât inspectorii să aibă atribuții la nivel național, fără să fie limitați de agenția județeană sau de regionala ANAF la care sunt angajați. Această măsură este parte [...]
09:30
S-a decis: orașul Sfântu Gheorghe „se leagă” de Brașov și Aeroportul Brașov, prin Trenul Metropolitan Brașov # BizBrasov.ro
S-a decis: Consiliul Local (CL) Sfântu Gheorghe a aprobat, joi, încheierea unui parteneriat cu alte nouă unităţi administrativ teritoriale pentru pregătirea, implementarea şi operarea proiectului „Tren Metropolitan Braşov”, iniţiat de Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltarea Durabilă a Transportului Public Braşov, conform covasnamedia.ro Investiţia, pentru care se intenţionează obţinerea unei finanţări europene nerambursabile prin Programul de Transport [...]
09:10
1,3 milioane de luminițe vor aduce bucuria Crăciunului la Brașov. Care sunt noutățile pentru sărbătorile de iarnă din acest an # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, echipajele fiind deja pe teren pentru montarea iluminatului festiv, primele modele luminoase fiind amplasate pe stâlpii de iluminat de pe b-dul Eroilor și str. Nicolae Iorga. ,,Ne pregătim intens pentru sărbătorile de iarnă. Știu că suntem pe final de octombrie, dar nici nu vă puteți imagina [...]
08:30
VIDEO După o intervenție care a durat peste 10 ore, salvamontiștii au reușit să aducă la baza muntelui un adolescent accidentat în drum spre Vârful Omu # BizBrasov.ro
După cum vă informa Biz Brașov, o intervenție complexă a avut loc ieri pentru recuperarea de pe munte a unui adolescent accidentat. Ieri după-amiază, echipele Salvamont au fost alertate în urma dispariției unui adolescent aflat împreună cu familia sa pe traseul spre Vârful Omu. Părinții au abandonat traseul, dar adolescentul și-a dorit să continue ascensiunea [...]
06:40
Doi judecători de la Tribunalul Brașov, amenințați cu moartea: „O să-mi iau pistol și o să vă împușc!” / Individul era judecat după ce amenințase cu moartea doi magistrați de la Judecătoria Zărnești # BizBrasov.ro
Doi judecători de la Tribunalul Brașov, amenințați cu moartea: „O să-mi iau pistol și o să vă împușc!” / Individul era judecat după ce amenințase cu moartea doi magistrați de la Judecătoria Zărnești
05:50
O parte din Centrul de Agrement din Poiana Brașov va fi scoasă la închiriat. Care este prețul de pornire # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să facă bani de pe urma Centrului de Agrement din Poiana Brașov. Pe lângă funcțiunile de petrecere a timpului liber, de la sala de escaladă, la zona de bowling, biliard și alte jocuri, centrul dispune și de o zonă de conferințe. Astfel, această zonă de la etaj, cu o suprafață de 1.710 [...]
05:40
Două piste pentru biciclete, tăiate de pe harta Brașovului. Proiectele nu respectau studiul de trafic # BizBrasov.ro
Consilierii locali brașoveni vor discuta, în ședința de plen de astăzi două proiecte de hotărâre prin care municipiul Brașov urmează să renunțe la amenajarea a două trasee pentru bicicliști: Traseul 1 (Terminal RATBV Poienelor – Gară – Bulevardul Victoriei – Centrul Civic) și Traseul 2 (Valea Cetății – Terminal Poienelor). Decizia vine după ce Comisia [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.