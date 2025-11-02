Wizz Air introduce în teste biletul „business class” pe curse spre România pentru cei care doresc o experienșă mai luxuoasă la low-cost

09:10

Primăria Brașov a început pregătirile pentru sărbătorile de iarnă, echipajele fiind deja pe teren pentru montarea iluminatului festiv, primele modele luminoase fiind amplasate pe stâlpii de iluminat de pe b-dul Eroilor și str. Nicolae Iorga. ,,Ne pregătim intens pentru sărbătorile de iarnă. Știu că suntem pe final de octombrie, dar nici nu vă puteți imagina [...]