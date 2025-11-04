Au început lucrările de reparații la străzile din Râșnov. Parcarea de pe drumul care leagă orașul de Poiana Brașov va fi modernizată

03:30

Centrala termică este un tip de echipament complex care nu mai pornește atunci când semnalează o problemă minoră sau majoră. Pe unele le poți rezolva din setările centralei, pentru altele, vei avea nevoie de ajutor specializat. Uite de ce nu mai pornește centrala. De la o simplă problemă de presiune până la defecțiuni tehnice mai [...]