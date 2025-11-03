De astăzi, 20 de echipe vor amplasa substanțe raticide în peste 50.000 de stații de intoxicare din Brașov. În paralel, se derulează și o campanie de tratamente fitosanitare

13:00

Polițiștii au reținut un bărbat care a furat un laptop dintr-un magazin Altex, profitând de atmosfera de Halloween. Individul a pătruns în magazin cu o mască de vrăjitoare pe față și a reușit să taie alarma de siguranță a unui laptop de 10.700 de lei, înainte de a dispărea cu produsul. Angajații magazinului nu au [...]