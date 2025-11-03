De astăzi, 20 de echipe vor amplasa substanțe raticide în peste 50.000 de stații de intoxicare din Brașov. În paralel, se derulează și o campanie de tratamente fitosanitare
BizBrasov.ro, 3 noiembrie 2025 15:20
De astăzi, 3 noiembrie, a început o nouă campanie de deratizare pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Campania se va desfășura cu 20 de echipe, în perioada 3 – 7 noiembrie, în intervalul orar 8.00-20.00, în funcție de condițiile meteo. Acțiunea de deratizare constă în amplasarea în stațiile de intoxicare – montate în [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
15:20
De astăzi, 20 de echipe vor amplasa substanțe raticide în peste 50.000 de stații de intoxicare din Brașov. În paralel, se derulează și o campanie de tratamente fitosanitare # BizBrasov.ro
De astăzi, 3 noiembrie, a început o nouă campanie de deratizare pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. Campania se va desfășura cu 20 de echipe, în perioada 3 – 7 noiembrie, în intervalul orar 8.00-20.00, în funcție de condițiile meteo. Acțiunea de deratizare constă în amplasarea în stațiile de intoxicare – montate în [...]
15:10
Airbus, RAP, Schaeffler sau Joysonquinn, printre firmele care caută colegi la Târgul de Cariere, în acest weekend # BizBrasov.ro
Airbus, RAP, Schaeffler sau Joysonquinn, printre firmele care caută colegi la Târgul de Cariere, în acest weekend
Acum o oră
15:00
Recomandările Centrului European al Consumatorilor de Black Friday / La ce mesaje nu trebuie să dea curs consumatorii # BizBrasov.ro
Centrul European al Consumatorilor face mai multe recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday şi îi sfătuieşte pe cetăţeni să verifice dacă magazinul online este sigur, să analizeze preţul produsului deoarece în perioadele de reducere trebuie afişate atât preţul redus, cât şi cel de reducere, să nu dea curs mesajelor care creează presiune, de genul ”alte [...]
14:50
Hotelul Orizont din Predeal, scos din nou la vânzare la prețul „promoțional” de 10,5 milioane de euro # BizBrasov.ro
Hotelul Orizont din Predeal a fost scos din nou la vânzare de către compania FEPER, actualul proprietar al imobilului de pe Valea Prahovei. FEPER organizează o licitaţie în data de 19 noiembrie, la sediul companiei din bulevardul Dimitrie Pompeiu, pentru vânzarea hotelului Orizont, restaurantului Mioriţa şi a terenului pe care se află acestea, iar preţul [...]
Acum 2 ore
14:30
„Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului”, spune senatorul Marius Dunca, președintele PSD Brașov (GUEST POST) # BizBrasov.ro
Senator Marius Dunca, președintele PSD Brașov – „Investițiile în sănătate sunt un drept fundamental al cetățeanului” În ultimii ani, în județul Brașov au fost demarate și finanțate proiecte majore ce vizează modernizarea și dotarea spitalelor din întreg județul, astfel încât serviciile medicale să fie mai aproape de oameni și de standardele europene. Astfel, în orașul [...]
14:30
Todd Sharpville se află în prima linie a scenei britanice de blues de peste 30 de ani. Primul său album, Touch Of Your Love, a fost lansat în 1992 la Red Lightnin Records, câștigând premiile „Cel mai bun album” și „Cel mai bun chitarist” la British Blues Awards, o dublă distincție care a marcat începutul [...]
14:00
Prețurile apartamentelor au stagnat în luna octombrie în Brașov. Care este prețul mediu pe metru pătrat # BizBrasov.ro
Prețurile locuințelor se stabilizează în marile orașe din țară, după creșteri susținute înregistrate în ultimele luni. Excepție face doar Oradea unde, pe fondul ofertei disponibile în piață, pe parcursul lunii octombrie au putut fi observate unele scăderi la nivelul prețurilor. „În ultimii ani, am traversat o perioadă de creștere anuală importantă, de peste 15% pe [...]
14:00
7 proiecte finaliste, în cadrul celei de-a opta ediții a programului Științescu. Bugetul alocat este de 133.000 de lei # BizBrasov.ro
Fundația Comunitară Brașov anunță lista finaliștilor celei de-a opta ediții a programului Științescu. Ediția Științescu 8.0 care însumează un buget total de 132.137 lei are două componente: Științescu Clasic – pentru care este alocată suma de 57.137 lei anunță azi lista finaliștilor; Științescu HUB 4.0 – cu un buget de 75.000 lei, care se află [...]
13:50
O butelie a explodat într-o locuință din Întorsura Buzăului. O femeie și un bărbat sunt răniți, intervine elicoperul SMURD din Brașov # BizBrasov.ro
O butelie a explodat la Întorsura Buzăului. Pompierii intervin, luni, în orașul Întorsura Buzăului, satul Floroaia, judeţul Covasna, unde s-a semnalat explozia unei butelii într-o locuinţă. O femeie şi un bărbat au suferit arsuri. „În data de 03.11.2025, dispeceratul ISU Covasna a fost anunţat printr-un apel la 112 despre producerea unei explozii a unei butelii [...]
Acum 4 ore
13:00
Cea mai modernă fabrică de pulberi explozive din sud-estul Europei va fi construită în județul Brașov. Premierul Bolojan și CEO-ul Rheinmetall au semnat astăzi contractul # BizBrasov.ro
Fabrica de Pulberi Explozive de la Victoria, din județul Brașov, devine realitate. Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall şi Victoria SA că România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial în industria de apărare din sud-estul Europei, iar viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă [...]
12:40
Încă un livrator străin atacat pe stradă. Victima, un livrator srilankez, a fost atacată de o tânără și iubitul ei în trafic. Incidentul, surprins pe filmare, a fost reclamat poliției. Scene greu de privit au avut loc în Popești-Leordeni, când un livrator asiatic a fost agresat în trafic de un cuplu pus pe scandal. La [...]
12:40
Câinele Athos a impresionat la examenul de pregătire canină din Munții Făgăraș, care a reunit 23 de echipe de salvare din toată țara # BizBrasov.ro
Salvatorul montan Nicoară Andreica și partenerul său canin, Athos, au participat cu succes la examenul intermediar de pregătire canină, desfășurat în stagiul național organizat de Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România (ANSMR). Evenimentul a avut loc în Munții Făgăraș, care a oferit condițiile ideale pentru testarea limitelor, abilităților și coordonării dintre salvatori și câinii de [...]
12:20
Restricţii de circulaţie pe DN 1, de luni până joi, pentru lucrări la partea carosabilă # BizBrasov.ro
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului, transmite News.ro. Potrivit datelor furnizate luni de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, pe drumul naţional 1 (E60) [...]
12:20
Bătaie într-o familie de brașoveni: Deși, amândoi au „dat”, doar bărbatul s-a ales cu ordin de protecție # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 3 Brașov au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 51 de ani, care a anunțat că a avut un conflict cu soțul ei. „Din verificările efectuate de polițiști imediat după primirea sesizării, s-a stabilit că, în timp ce se aflau la adresa de domiciliu din municipiul Brașov, strada [...]
12:10
Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului, transmite News.ro. Potrivit datelor furnizate luni de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, pe drumul naţional 1 (E60) [...]
12:10
Încă doi „consumatori” scoși din trafic de polițiștii brașoveni. Unul dintre ei conducea mort de beat, ziua, pe strada 13 Decembrie # BizBrasov.ro
Șoferi beți, în trafic. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul a două dosare penale pe care le-au deschis după ce au identificat, în trafic, două persoane care au încălcat prevederile legislației rutiere. Ieri în jurul orei 16.45, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au oprit pentru control un [...]
11:50
Premierul Bolojan se întâlnește astăzi cu șeful gigantului german Rheinmetall, care plănuiește investiții și în județul Brașov / Ministrul Economiei: Vom semna un contract pentru industria de apărare # BizBrasov.ro
Premierul Ilie Bolojan are astăzi, la Palatul Victoria, discuții cu reprezentanții companiei germane din industria apărării Rheinmetall. Delegația este condusă de către CEO-ul Armin Papperger. Agenda prevede semnarea unui document de colaborare, discuții despre cooperarea în programul SAFE și o conferință de presă. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat, vineri, potrivit Agerpres, că va fi [...]
11:40
Percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Micula, în dosarul privind plata a 400 de milioane de euro din partea României / Banii au fost plătiți de Guvernul Orban în 2019 # BizBrasov.ro
Parchetul General a făcut luni percheziții la sediile unor firme care aparțin fraților miliardari Micula din Bihor, au declarat pentru G4Media surse judiciare. Perchezițiile au legătură cu modul în care frații Micula au gestionat despăgubirile de 400 de milioane de euro primite de la guvernul Orban în 2019, potrivit surselor citate. Anul trecut, Tribunalul Uniunii Europene a respins, [...]
Acum 6 ore
11:30
Proiectul cultural „In My Village Symphonic”, semnat de Luiza Zan, a debutat în această vară cu un turneu național inedit, ce a adus în prim-plan universul rural românesc printr-o spectaculoasă fuziune între jazz contemporan și muzică simfonică. Inspirat de viața satului și de frumusețea naturii, proiectul își propune să creeze o punte de legătură între [...]
10:50
40.000 de permise de călătorie gratuite pentru tinerii europeni, o oportunitate unică de a explora Europa, prin programul DiscoverEU. Cum pot intra în posesia tichetelor # BizBrasov.ro
Comisia Europeană oferă unui număr de 40. 000 de tineri europeni o oportunitate unică de a explora Europa prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, cu ocazia celei de a 40-a aniversări a spațiului Schengen. Ce trebuie să facă tinerii pentru a intra în posesia permiselor Pentru a solicita un permis de călătorie, tinerii născuți [...]
10:40
Două transplanturi renale în acest weekend, la Spitalul Sf.Constantin Brașov. Operațiile au fost făcute cu implantare robotică a rinichilor # BizBrasov.ro
În acest weekend, la Spitalul Sf. Constantin Brașov au avut loc două transplanturi renale cu implantare robotică a rinichilor, reprezentând un moment definitoriu pentru medicina românească și pentru viitorul chirurgiei minim invazive în domeniul transplantului renal. Cele două intervenții au fost realizate la pacienți aflați pe liste de dializă, prin donare de la rude de [...]
09:40
Dracula pleacă din Brașov, în Kazahstan. Marele premiu al Dracula Film Festival Brașov 2025, câștigat de pelicula Sasyq # BizBrasov.ro
Dracula Film Festival 2025: Marele premiu, Dracula Trophy, a plecat în Kazahstan. Secțiunea competițională a celei de-a XIII-a ediții a Dracula Film Festival, eveniment internațional dedicat filmului fantastic, s-a încheiat sâmbătă, 1 noiembrie, la Cinema Modern din Brașov, prin gala de premiere, urmată de proiecția în avanpremieră națională a filmului Road to Revenge – Sisu: [...]
Acum 12 ore
05:50
Bani în plus pentru salubrizarea Brașovului, după ce în vară fuseseră tăiate fondurile # BizBrasov.ro
După ce la rectificarea din luna iulie au fost tăiate cheltuielile cu salubrizarea municipiului, în ultima ședință a Consiliului Local a fost aprobată o suplimentare de fonduri la acest capitol. Astfel, secțiunea de funcționare a municipiului a fost diminuată cu 2.293.000 de lei, iar mare parte din acești bani, respectiv 2.848.000 de lei au fost [...]
05:50
Copiii de la Info au câștigat premii importante la competiția Romanian Science and Engineering Fair # BizBrasov.ro
Copiii de la Info, din nou în top. În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, elevii de la Colegiul Național de Informatică Grigore Moisil din Brașov au participat la competiția Romanian Science and Engineering Fair (RoSEF), desfășurată la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Competiția a reunit elevi pasionați de știință, tehnologie și inovație [...]
05:40
Brașovul poate să devină un oraș sustenabil prin implicarea generatorilor de deșeuri în reducerea cantităților rezultate din activitatea casnică sau din activitatea economică. Schimbările de mediu, atât de vizibile pe plan mondial, dar și local, ajung să devină motivul pentru care multe asociații non-guvernamentale, dar și persoane obișnuite sunt tot mai preocupate de soarta planetei [...]
05:40
Primăria Brașov vrea să investească 1 milion de lei în refacerea și modernizarea sălii de consiliu # BizBrasov.ro
Municipalitatea brașoveană pregătește modernizarea completă a sălii în care se desfășoară ședințele Consiliului Local, dar și alte întâlniri oficiale ale administrației locale. Valoarea estimată a investiției se ridică la 1 milion de lei, iar Primăria se află în prezent în faza de negociere firme de specialitate pentru executarea lucrărilor. Proiectul vizează reabilitarea integrală a celor [...]
05:30
Cutia de viteze este una dintre cele mai importante componente ale mașinii. Când începe să dea semne de oboseală, nu trebuie să ignori simptomele. O problemă minoră poate deveni rapid o reparație de mii de lei, mai ales dacă este o cutie automată. Cutia are rolul de a transmite forța motorului către roți și de [...]
05:10
Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav: Începând de astăzi, noul Director General „intră în pâine”. Brașovenii au mari așteptări de la acest obiectiv # BizBrasov.ro
Începând de astăzi, Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav are un nou director. Este vorba de fostul președinte al Consiliului de Administrație al Regiei Autonomă Aeroportul Brașov, Daniel Micu. Poziția de director general a fost ocupată, interimar, prin prelungiri succesive, timp de aproape 2 ani, de Constantin Albu, fost director al Aeroportului din Tulcea și fost membru [...]
Acum 24 ore
20:30
Guvernul taie din numărul de permise de muncă pentru străini pentru a crea locuri de muncă pentru românii care rămân # BizBrasov.ro
Ministrul Muncii confirmă că, pentru anul viitor, Guvernul va elibera cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE), față de 100.000 anul acesta. Argumentează prin faptul că urmează un val de disponibilizări și este nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri într-un context [...]
19:50
VIDEO Un pui de urs a rămas cu capul blocat de într-o găleată in Poiana Brașov. A fost salvat de jandarmi # BizBrasov.ro
Un apel 112 primit de la un salvamontist din Poiana Brașov le-a semnalat jandarmilor faptul că în zona de îmbarcare a Telescaunului Ruia a fost văzut un pui de urs care avea capul prins într-o găleată metalică, si nu mai reușea să și-o îndepărteze. Jandarmii montani au ajuns în zona indicată și împreună cu lucrătorii [...]
16:10
Turistul care a murit în Castelul Bran era din Italia și venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”. A făcut infarct # BizBrasov.ro
Un turist a decedat astăzi în incinta Castelului Bran. Bărbatul avea 50 de ani și era din Italia și venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”. Omul avea afecțiuni cardiace și potrivit colegilor din grup, acesta acuzase dureri în zona toracelui de dimineață. În timp ce vizita castelul i s-a făcut brusc rău [...]
15:50
Jandarmii brașoveni au identificat astăzi, în târgul de la Prejmer, doi bărbați care comercializau, fără drept, încălțăminte și produse de parfumerie purtând însemne identice sau similare cu cele ale unor mărci înregistrate. „În vederea stabilirii tuturor aspectelor și pentru întocmirea documentelor necesare pentru infractiunea prevăzută de Legea nr. 84 din 1998 (republicată) privind mărcile și [...]
Ieri
15:20
În acest weekend, în zona Bran și mai ales a castelului a fost un aflux foarte mare de turiști, ținând cont că locul atrage ca un magnet, mai ales în perioada de Halloween, datorită legendelor. Din nefericire, weekendul care trebuia să fie unul de sărbătoare s-a încheiat tragic. Un turist a murit astăzi, trupul neînsuflețit [...]
14:30
Guvernul taie din numărul de permise de muncă pentru străini pentru a crea locuri de muncă pentru românii care rămân # BizBrasov.ro
Ministrul Muncii confirmă că, pentru anul viitor, Guvernul va elibera cel mult 90.000 de permise de muncă pentru persoanele din afara UE și Spațiului Economic European (SEE). Argumentează prin faptul că urmează un val de disponibilizări și este nevoie de locuri de muncă pentru românii care rămân șomeri într-un context în care Executivul nu a [...]
13:20
VIDEO O bunică de 84 de ani din județul Brașov a urcat Pârtia Sorica ca o adevărată maratonistă # BizBrasov.ro
Imaginile cu bunica Eugenia, care la 84 de ani a urcat pârtia Sorica la fel ca o adevărată maratonistă, au împânzit de curând internetul. Ea a devenit virală pe rețelele sociale, iar acum a povestit cum s-a hotărât să participe la cursă, dar și ce o ajută să fie în formă. Eugenia Cotinghiu locuiește în [...]
13:10
Aglomerație pe DN 1 spre București. Polițiștii îi redirecționează pe șoferii care pleacă din Brașov pe rute ocolitoare # BizBrasov.ro
La acest moment, traficul auto este foarte aglomerat și circulația se desfășoară îngreunat pe DN 1, pe direcția Brașov – București, începând cu localitatea Predeal. În acest sens, pentru asigurarea unei bune fluențe, au fost constituite dispozitive de poliție rutieră în mai multe puncte de interes: – în municipiul Brașov, zona Dârste; – în Stațiunea [...]
12:30
VIDEO Camion cu lemne confiscat la Râșnov. Șoferul avea o cantitate de patru ori mai mare decât ce era scris în acte # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Râșnov au descoperit un transport ilegal de material lemnos, în urma unui control efectuat pe DN 73, în zona stațiunii. Autoutilitara oprită de polițiști transporta lemn, însă documentele de proveniență prezentate de șofer nu corespundeau realității. În acte era declarată o cantitate de 2,41 metri cubi, însă verificările efectuate împreună [...]
11:20
Wizz Air introduce în teste biletul „business class” pe curse spre România pentru cei care doresc o experienșă mai luxuoasă la low-cost # BizBrasov.ro
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air va oferi un nou bilet de tip „business class” pentru pasagerii care doresc o experiență mai luxoasă pe zborurile sale. Deși operatorul maghiar este cunoscut mai ales pentru tarifele sale low-cost, pasagerii vor putea accesa funcții premium contra unei taxe suplimentare. Printre avantajele „Wizz Class” se numără posibilitatea de [...]
10:20
Românii sunt vizați de o nouă capcană online. O notificare falsă, afișată ca pop-up pe diverse site-uri, pretinde că Poliția și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) cer o amendă, iar victimele sunt redirecționate către un portal unde li se solicită datele cardului, potrivit mediafax.ro. În cursul zilei de vineri, mai mulți utilizatori au raportat o nouă [...]
09:40
Creştinii din Transilvania pregătesc în mod special cimitirele pentru ziua de 1 noiembrie dedicată tuturor sfinţilor, dar şi pomenirii morţilor. Florile şi lumânările aprinse nu au lipsit aproape de pe niciun mormânt noaptea trecută în Cimitirul Municipal din Brașov. Pomenirea morţilor, pe 1 noiembrie, în Transilvania este cunoscută şi sub numele de „luminaţie”. Credincioşii catolici, [...]
09:30
Cele mai apreciate stațiuni montane din România sunt și cele mai populate destinații turistice pe care românii le aleg, fie că vorbim de vacanță la schi, iarna, sau de trasee și drumeții pe timp de vară. Stațiunile montane de pe Valea Prahovei sunt cele mai cunoscute, dar și cele mai aglomerate, indiferent de anotimp. Poiana [...]
09:00
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte. Nicuşor Dan a confirmat oficial, într-un [...]
09:00
Prețurile locuințelor au crescut vertiginos și în ultimul an în toate marile orașe din țară. Cele mai mari prețuri la locuințe se regăsesc în Cluj-Napoca, acolo unde media unui mp util a fost în cel de-al treilea trimestru din acest an 3.150 de euro. Aici, cele mai scumpe cartiere sunt Centru, Gheorghieni și Zorilor, cu prețuri de [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
FOTO Cea mai mare pădure urbană a prins contur pe 5,6 hectare de lângă Centrul de Afaceri CATTIA Brașov # BizBrasov.ro
Brașovenii au dat curs astăzi apelului făcut de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Brașov pentru plantarea a mii de arbori și arbuști care vor transforma terenul de 5,6 hectare al CATTIA în cel mai mare hub pentru biodiversitate din România. „Peste 300 de voluntari au contribuit astăzi la plantarea a 20.000 de arbori și [...]
14:40
Doi turiști „încăpățânați”, cărora salvamontiștii le-au atras atenția de dimineață că nu sunt echipați corespunzător, au rămas acum blocați în Munții Bucegi # BizBrasov.ro
Salvatorii montani din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov intervin în Masivul Bucegi, în zona Hornului Mălăiești, pentru recuperarea a doi turiști blocați. În cursul dimineții, salvatorii montani din cadrul formației Râșnov aflați în patrulare preventivă pe Valea Mălăiești au întâlnit mai mulți turiști cărora le-au recomandat în mod expres să nu continue traseul, întrucât nu [...]
14:10
În jurul orei 13:00, a fost semnalat un incendiu la o casă cu un singur nivel, de pe strada Andrei Mureșanu din Făgăraș. La fața locului au fost mobilizate de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Făgăraș, respectiv 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospeciala de salvare de la înălțime și [...]
13:00
Deghizat de Halloween, un hoț a furat un laptop de 10.700 de lei dintr-un magazin Altex # BizBrasov.ro
Polițiștii au reținut un bărbat care a furat un laptop dintr-un magazin Altex, profitând de atmosfera de Halloween. Individul a pătruns în magazin cu o mască de vrăjitoare pe față și a reușit să taie alarma de siguranță a unui laptop de 10.700 de lei, înainte de a dispărea cu produsul. Angajații magazinului nu au [...]
12:20
Șofer din Buzău, prins la volan în Brașov, deși avea permisul suspendat pentru viteză excesivă # BizBrasov.ro
Un bărbat de 50 de ani, domiciliat în județul Buzău, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând prin Brașov, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Incidentul a avut loc ieri dimineață, în jurul orei 07:45, când un echipaj al Serviciului Rutier Brașov a oprit pentru control o autoutilitară care circula [...]
11:50
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a decis să fie apărat de un avocat din Baroul Brașov # BizBrasov.ro
Generalul în rezervă Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații, și-a desemnat ca apărător pe fostul judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Horia Valentin Șelaru, în dosarul în care este trimis în judecată alături de avocatul Doru Trăilă și omul de afaceri Dan Tocaci. Informația a devenit publică luni, 27 octombrie [...]
11:30
Cât costă o „experiență de lux” de Revelion la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Persoanele care plănuiesc să întâmpine anul 2025 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov, trebuie să se pregătească să scoată din buzunar o sumă serioasă de bani. Pe măsură ce Revelionul se apropie, tarifele cresc constant. Hotelul pune la dispoziție o gamă completă de facilități: saună, club de noapte, sală de fitness, restaurant și room service.Cine vrea să stea doar o singură noapte [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.