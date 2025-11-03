O butelie a explodat într-o locuință din Întorsura Buzăului. O femeie și un bărbat sunt răniți, intervine elicoperul SMURD din Brașov

09:00

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează verificări pentru identificarea lui Căian Costel, după ce, ieri, acesta ar fi plecat voluntar de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov și s-a deplasat într-o direcție necunoscută, fără a reveni la adresa de domiciliu din com. Comăna, sat Comăna de Jos. Vestimentație: hanorac de culoare [...]