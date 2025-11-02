Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din Capitală. La desemnare ar urma să participe și Nicușor Dan
Duminică, 2 noiembrie, USR organizează o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.
Șase morți, inclusiv copii, într-un atac rusesc executat de forțele ruse asupra Ucrainei, în timpul nopții # Adevarul.ro
Șase persoane au fost ucise în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu rachete și drone rusești, potrivit unei surse judiciare. Printre victime se numără și copii.
Noaptea trecută, în jurul orei 1.00, mai multe explozii s-au auzit în raionul Ismail, din regiunea Odesa. Potrivit corespondenților publicației „Suspilne”, zona a fost vizată de o nouă serie de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei.
Câinii albaștri de la Cernobîl nu s-au colorat de la radiații. Un cercetător ucrainean explică fenomenul: „Este o prostie” # Adevarul.ro
Șeful Consiliului Științific și Tehnic al Institutului de Cercetare și Dezvoltare din Cernobîl, Serhii Kireev, a pus capăt speculațiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaștri în zona de excludere contaminată.
Imagini de coșmar într-o parcare din Bacău. Un tânăr a fost plimbat pe plafonul unei mașini de un șofer fără permis. A intervenit poliția # Adevarul.ro
Un tânăr a fost filmat în timp ce era transportat pe plafonul unei mașini, la volanul căreia se afla un alt tânăr, fără permis. Teribilistul fost amendat cu 500 de lei, iar conducătorul auto și proprietarul mașinii sunt acum cercetați penal.
Spectacol senzațional la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean: 20 de ani de lucrări și peste un miliard de dolari investiți # Adevarul.ro
Un spectacol faraonic a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, 1 noiembrie. Construcţia muzeului pe un teren de 500.000 de metri pătraţi, a costat peste un miliard de dolari şi a necesitat 20 de ani de lucrări.
MAE anunță că circulația pe Podul Prieteniei va fi suspendată pentru toate categoriile de autovehicule, pe 4 și 5 noiembrie # Adevarul.ro
MAE transmite că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule.
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată, principalele propuneri ale constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor # Adevarul.ro
Propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se referă la reducerea impozitelor pe muncă, „nuanţarea” aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată.
Cum trec prin durere văduva și fiica lui Helmut Duckadam. Aproape un de la decesul Eroului de la Sevilla: „Și-ar fi dorit să mergem mai departe” # Adevarul.ro
În luna decembrie a acestui an se va împlini un an de la dispariția lui Helmut Duckadam, rămas o emblemă în fotbalul românesc.
Scandal în Franța: una dintre cele mai cunoscute platforme online este acuzată că vinde păpuși sexuale cu aspect de copii # Adevarul.ro
Autoritatea franceză de protecție a consumatorilor a raportat autorităților că gigantul asiatic de modă rapidă Shein vinde „păpuși sexuale cu aspect infantil” pe site-ul său web, potrivit BBC.
De ce noile autobuze chinezești din Norvegia sunt controlate de la distanță cu un „SIM românesc” # Adevarul.ro
Norvegia a anunțat pe 28 octombrie că a testat recent două autobuze electrice noi, de fabricație chinezească. Operatorul Ruter a avertizat că producătorul poate monitoriza și chiar controla funcții critice ale autobuzului de la distanță, folosind inclusiv un „SIM românesc”.
Muzicianul Ioan Holender: „Placido Domingo este slab, o umbră a ceea ce a fost” - Podcastul lui Ionuț Vulpescu # Adevarul.ro
La „Avangarda, cu Ionuț Vulpescu”, o ediție de colecție: invitat, domnul Ioan Holender, o personalitate a lumii muzicale contemporane.
George Simion: „Pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază din partea SPP”. Șeful AUR l-a numit „păduche” Alexandru Muraru (PNL) # Adevarul.ro
Deputatul George Simion a declarat sâmbătă, la Pitești, că de duminică va primi protecția din partea Servicului de Protecție și Pază (SPP), după ce a sesizat că viața sa este în pericol. Liderul AUR a avut și câteva atacuri dure.
Trump amenință că atacă Nigeria: „Dacă Guvernul continuă să permită uciderea creștinilor, SUA ar putea să intre în această țară” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei posibile intervenții militare în Nigeria, acuzând guvernul țării africane că nu reușește să oprească persecuția creștinilor.
Lamine Yamal și Nicki Nicole s-au despărțit, după doar trei luni de relație: „Nu mai suntem împreună” # Adevarul.ro
După doar câteva luni de relație, starul Barcelonei a decis să pună punct poveștii de dragoste cu artista.
Black Friday 2025 la Various Brands: outfit complet de iarnă pentru femei, cu cea mai mare reducere. Idei de cadouri pentru sărbători # Adevarul.ro
Descoperă outfitul complet de iarnă pentru femei de la Various Brands în Black Friday 2025. Profită de cea mai mare reducere la branduri precum Nike, Puma și EA7 și găsește idei perfecte de cadouri pentru Moș Nicolae și Crăciun.
Soldații ucraineni se confruntă cu „condiții dificile” în Pokrovsk, anunță șeful armatei ucrainene # Adevarul.ro
Comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a recunoscut că soldații săi se confruntă cu „condiții dificile” în apărarea orașului Pokrovsk.
Mai multe fete „îmbibate” în alcool s-au luat la bătaie cu pumni și picioarele, de Halloween. Și-au smuls hainele de pe ele # Adevarul.ro
Mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. În imaginile care au ajuns în spațiul public se vede și cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse.
Trei morți după un atac al armatei SUA în Pacific. Hegseth: „Ambarcațiunea se deplasa pe o rută cunoscută a drogurilor” # Adevarul.ro
Într-o postare pe rețelele de socializare, Pete Hegseth, secretarul Apărării, a precizat că ambarcațiunea aparținea unei organizații desemnate drept teroristă de către SUA, fără a menționa grupul vizat.
Explozie la un bloc din Râmnicu Sărat. Zeci de persoane s-au autoevacuat. Cauza probabilă: acumularea de gaze # Adevarul.ro
Pompierii intervin duminică dimineață în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău.
Sezon terminat pentru Gabriela Ruse. Lovitură grea pentru echipa României la BJK Cup: „Voi susține echipa de acasă” # Adevarul.ro
În urma tragerii la sorți desfășurate acum aproximativ patru luni, România a fost inclusă într-o grupă alături de Polonia și Noua Zeelandă.
Cod galben de ceaţă densă în mai multe judeţe din țară și în Capitala, duminică dimineaţa # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în Nucurești și în zeci de localităţi din 11 judeţe.
Baie de sânge într-un tren din Marea Britanie. Nouă răniți grav, transportanți la spital. Poliția a activat planul „Plato”: „Atac terorist în desfășurare” # Adevarul.ro
Zece persoane au fost spitalizate, nouă cu răni grave, în urma unui atac cu arme albe comis sâmbătă seara, 1 noiembrie, într-un tren care se îndrepta spre Londra. Poliția Transporturilor Britanice transmite că două persoane au fost arestate în legătură cu atacul.
Decizia unui fost mare internațional al cărui copil cu dizabilități zgârie și mușcă, în loc să vorbească # Adevarul.ro
Fostul fotbalist a dezvăluit drama prin care trece.
Medic senolog, despre cât de mult contează prevenția și genetica în cancerul la sân. „Mamografia: două minute care pot salva o viață“ # Adevarul.ro
Cancerul de sân rămâne cea mai frecventă formă de cancer la femei, dar și una dintre cele mai vindecabile, atunci când este descoperit la timp. În România, însă, lipsa unui program național de screening și teama de controale țin multe femei departe de cabinetul medicului.
Al-Gharafa și-a achitat, în sfârșit, datoria. Câte milioane a încasat FCSB: „Bănuțul e în cont la Becali” # Adevarul.ro
După luni de așteptare și o tentativă de fraudă, campioana a primit suma de transfer pentru Florinel Coman.
Oficialii ruși amplifică amenințările nucleare la adresa Statelor Unite, în timp ce președintele rus Vladimir Putin flutură noi arme cu capacități nucleare.
Simona Halep, vizată de același bărbat care a hărțuit-o pe Andra Măruță. Ce mesaj a primit fostul lider mondial # Adevarul.ro
Hărțuitorul Andrei Măruță și-a îndreptat atenția spre o nouă țintă.
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn # Adevarul.ro
Poliția investighează o situație nemaiîntâlnită.
Cum să faci cel mai bun sos de roșii și chifteluțe perfecte – secretele chefului spaniol cu 10 stele Michelin # Adevarul.ro
Descoperă secretele lui Martín Berasategui, chef cu 10 stele Michelin, și învață cum să prepari cel mai bun sos de roșii acasă, aromat, echilibrat și memorabil.
Ce se ascunde în „Triunghiul Bermudelor” din România. Britanicii susțin că e locul de unde „nimeni nu iese la fel cum a intrat” # Adevarul.ro
Odată cu apropierea zilei de Halloween, care e sărbătorită în fiecare an pe 31 octombrie, din SUA și până în Europa crește apetitul pentru paranormal și locuri enigmatice. Cu multe zile înainte de Halloween, dar și după, oamenii se simt mai atrași ca oricând de inexplicabil.
După ce aurul a ajuns recent să coste sub 4.000 de dolari, investitorii se confruntă acum cu mai multe semne de întrebare, atât în privința finanțelor tradiționale, cât și a celor digitale. Această scădere importantă indică o posibilă înclinare a investitorilor către active mai riscante.
Originea leului românesc. Denumirea dorită de Cuza și puterea de cumpărare în vremea lui Carol I # Adevarul.ro
Denumirea monedei noastre naționale provine, culmea, de la simbolul de pe banii olandezi care circulau pe teritoriul Principatelor încă din secolul al XVII-lea. În secolul al XIX-lea, leul românesc era atât de puternic încât puteai să umpli un coș alimentar cu o singură monedă.
Ruşii cumpără masiv aur. Analişti: Achizițiile din 2025 au ajuns cât rezerva de aur a Spaniei # Adevarul.ro
Achizițiile de aur ale consumatorilor ruși ar putea ajunge la nivelul rezervelor de stat ale Spaniei sau Austriei, metalul fiind una dintre cele mai populare forme de economisire în Rusia în ultimii patru ani, arată un studiu.
Campania la Primăria Capitalei a început mai devreme. Cum se promovează candidați și ce planuri au # Adevarul.ro
Candidații la Primăria Capitalei și-au început campania, promovându-se fie pe rețelele de socializare, fie prin plimbări prin oraș. Pentru unii, notorietatea publică a fost dobândită cu mult timp înainte de această cursă electorală.
Salariul minim, sub semnul întrebării. Ministrul Muncii: „Premierul a decis să amâne decizia” # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat poziția PSD privind majorarea salariului minim.
RCA pentru trotinete electrice. Când devine obligatorie, ce trotinete au nevoie de asigurare și cât costă # Adevarul.ro
Utilizarea trotinetelor electrice a explodat în România în ultimii ani, odată cu popularitatea lor crescând și riscurile în trafic. Din acest motiv, în curând RCA-ul pentru trotinete electrice devine obligatoriu în anumite condiții.
Primele semne că se instalează declinul cognitiv și ce este de făcut. „Toată lumea spune: plec după un obiect și uit după ce am plecat” # Adevarul.ro
Pentru o ne bucura de o bătrânețe activă „antrenamentul” trebuie să înceapă devreme, atrage atenția medicul psihiatru Amalia Săndulescu. Evitând instalarea altor boli vom întârzia și declinul cognitiv.
Facturile tot mai mari la energie îi determină pe români să caute soluții durabile, dincolo de programele clasice de subvenționare. După „Casa Verde”, noul program REPowerEU 2025 devine principala oportunitate pentru instalarea de panouri solare și baterii de stocare cu sprijin european.
2 noiembrie. Ziua când Armata Roșie sovietică a reprimat sângeros protestul din Budapesta # Adevarul.ro
Insurecția din noiembrie 1956 s-a soldat cu mii de morți, 13.000 de răniți, cu deportarea a 16.000 de persoane și exilarea a peste 100.000. Tot pe 2 noiembrie, președintele SUA, John Kennedy, anunța sfârșitul crizei nuclearelor din Cuba.
„IT-ul a scos țara din noroaie. Dacă nu era, și acum se circula prin Cluj cu trăsura”. Mesajul satiric al unui IT-ist a încins spiritele # Adevarul.ro
Mesajul satiric al unui IT-ist a stârnit un val de reacții în online. Acesta spune că „IT-iștii au scos țara din noroaie”, însă au ajuns „bătaia de joc a tuturor”. Numeroși lucrători din domeniul IT au vorbit despre modul în care acest sector contează în economia României.
Drumul Rusiei către bolșevism: de ce poporul sărăcit a îmbrățișat extremismul și ce consecințe a avut pentru România # Adevarul.ro
Pe data de 7 noiembrie a anului 1917 bolșevicii au pus mâna pe putere în Rusia. Imperiul Țarist se prăbușea făcând loc unei construcții politice care avea să modeleze destinul Europei est-centrale, mai ales după 1945. Motivele care au stat în spatele succesului bolșevic au fost numeroase.
E-Road lângă Paris. Prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru mașini electrice # Adevarul.ro
Franţa a construit şi testat cu succes prima autostradă din lume cu încărcare wireless pentru vehiculele electrice în timpul mişcării, iar rezultatele primelor teste par foarte promiţătoare, cu cifre încurajatoare, declară autorii acestui proiect.
„Un stup uman”. Blocul gigant din China unde trăiesc mai mulți oameni decât în câteva orașe românești # Adevarul.ro
Un bloc impresionant adăpostește aproximativ 30.000 de oameni, mai mult decât populația unor orașe românești.
Reducerea trupelor americane în România aprinde spiritele pe Reddit: „Ca și cum România nici nu contează” # Adevarul.ro
Reducerea trupelor americane din România a stârnit reacții intense pe Reddit, unde utilizatorii au oscilat între ironie, îngrijorare și neîncredere. Unii văd decizia drept o simplă rotație strategică, în timp ce alții o interpretează ca pe un semnal că România pierde relevanță în ochii SUA.
Fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, sfidează românii pe TikTok: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu” # Adevarul.ro
Luca Vicol, fiul Laurei Vicol, inculpată în dosarul Nordis, a provocat controverse după ce a făcut declarații sfidătoare la adresa românilor pe TikTok.
Ciucu dezminte că s-ar retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea lui Drulă: „Sunt nevoit să ies să contracarez ştirile «pe surse»” # Adevarul.ro
Candidatul PNL la Primăria București, Ciprian Ciucu, a negat informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar intenționa să se retragă din cursa electorală în favoarea candidatului USR, Cătălin Drulă.
Predicții astrale pentru noiembrie 2025: Zodiile care vor avea decizii importante de luat din punct de vedere sentimental și profesional # Adevarul.ro
Luna noiembrie 2025 vine cu provocări și transformări importante pentru unele zodii. În această perioadă, deciziile majore, fie personale, fie profesionale, vor fi de neevitat. Horoscopul lunii oferă îndrumare pentru fiecare semn zodiacal.
Chișinăul ia în calcul aderarea la UE fără regiunea separatistă Transnistria, afirmă noul vicepremier pentru Reintegrare # Adevarul.ro
Noul vicepremier pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că, dacă nu se va reuși reintegrarea regiunii separatiste transnistrene, acest lucru nu va reprezenta un obstacol major în calea integrării Rep. Moldova în UE, subliniind că procesul de reintegrare este unul destul de costisitor.
Indexarea pensiilor în 2026: Mecanisme de sprijin pentru cei cu venituri mici, explicate de ministrul Muncii # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a oferit detalii despre posibilitatea indexării pensiilor, situația pensiilor speciale.
