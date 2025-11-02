Românii, printre cei mai neîncrezători europeni în avantajele UE. Opinii controversate pe forumuri

01:15

Românii încep să-și facă planurile pentru finalul de an, iar pentru cei care nu știau, în 2025 Crăciunul pică într-o zi de joi, iar a doua zi, 26 decembrie, într-o vineri. Asta înseamnă că angajații vor avea o pauză de patru zile, între 25 și 28 decembrie, fără să fie nevoie de concediu suplimentar.