Primele fotografii cu Sean „Diddy” Combs din închisoare. Mogulul rapului ar urma să fie eliberat în 2028
Adevarul.ro, 2 noiembrie 2025 19:30
Au fost publicate primele fotografii cu starul hip-hop Sean „Diddy” Combs, condamnat la 50 de luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare privind transportul în scop de prostituție.
Acum 10 minute
19:30
19:30
Marea dorință a lui Dragoș Dolănescu: „Ar fi frumos ca fiica mea și fata lui Ionuț să se împrietenească. Ele nu-și vorbesc” # Adevarul.ro
Fiicele lui Ionuț și Dragoș Dolănescu, nepoatele regretatului Ion Dolănescu, au moștenit talentul regretatului interpret de muzică populară și ar putea cânta împreună, dar nici măcar nu se cunosc.
Acum 30 minute
19:15
Un bărbat a fost accidentat mortal de un tren, duminică, în apropierea staţiei CFR Leordeni, precizează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş.
19:15
Un cunoscut istoric condamnă apariția versurilor legionare în Catedrala Neamului: „Nu este o scăpare”. Reacția Patriarhiei # Adevarul.ro
Dorin Dobrincu, istoric specializat în rezistența anticomunistă din România, explică cine e principalul responsabil după ce corul de copii al Patriarhiei a interpretat un imn cu semnatică legionară în Catedrala Națională.
Acum o oră
18:45
Amalia Bellantoni și soțul său, Dominico, au fost reținuți duminică, după ce polițiștii au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de tâlhărie calificată
Acum 2 ore
18:30
Simion îl critică pe Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Drulă: „Total imoral și neconstituțional. În alte vremuri ar fi fost imediat suspendat” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, l-a criticat, duminică, pe președintele Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) la alegerile pentru Primăria Capitalei.
18:15
Jucătorul care „inventează” goluri la FCSB, dorit în MLS. Americanii au făcut oferta. „Îl dau cu 8-10 milioane” # Adevarul.ro
Latifundiarul din Pipera dispune de o strategie bine pusă la punct. FCSB trebuie să revină în play-off cu orice preț.
18:15
În Europa anului 2025, pentru mulți tineri, ideea de a avea un loc pe care să-l numească acasă a devenit o aspirație tot mai greu de atins.
17:45
De ce suntem percepuți ca fiind mai atractivi atunci când mâncăm usturoi? Ce alimente produc cele mai puțin sexy mirosuri # Adevarul.ro
La fel cum unele alimente pe care le consumăm ne fac să mirosim urât, la polul opus sunt alimente care ne fac să emanăm un miros plăcut.
17:45
Ministrul Apărării a semnat Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a semnat Memorandumul de Înţelegere privind cooperarea militară între România şi Egipt duminică, 2 noiembrie.
Acum 4 ore
17:00
Duminică, 2 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
17:00
Un livrator din Sri Lanka, înjurat, amenințat, atacat și scuipat de o tânără, în Popești Leordeni: „Și dacă suni la poliție, ce? Te bat!” # Adevarul.ro
Un livrator srilankez a fost umilit și agresat de o tânără chiar în plină stradă, sâmbătă, în Popești Leordeni.
17:00
Incident tragic la Castelul Bran: un turist italian a murit după ce a suferit un infarct # Adevarul.ro
Un turist italian, în vârstă de 50 de ani, a decedat duminică, 2 noiembrie, în incinta Castelului Bran. Acesta venise cu un grup să viziteze „tărâmul lui Dracula”.
16:45
Anchetă epidemiologică la Băile Felix, după ce peste 20 de tineri sportivi s-au simțit rău la un turneu de fotbal. Acuzații grave # Adevarul.ro
Mai bine de 20 de sportivi tineri, cazați în hotelurile Mureș și Poienița, au acuzat dureri de stomac, vărsături și episoade de diaree.
16:30
35% dintre români ar vota cu AUR, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Ce spun oamenii despre suspendarea președintelui | Sondaj # Adevarul.ro
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament, 35% dintre români ar vota cu AUR, arată un sondaj CURS publicat duminică, 2 noiembrie.
16:15
Povestea predicatorului care a vrut să convertească leii la creștinism, precum profetul Daniel: „Veniți, mușcați-mă!” Bestiile nu au fost impresionate de credința lui # Adevarul.ro
Luni, 3 noiembrie, se împlinesc 21 de ani de la unul dintre cele mai bizare incidente dintr-o grădină zoologică: Chen Chung-ho a pătruns în țarcul leilor de la Grădina Zoologică din Taipei, China, încercând să le predice din Evanghelie și sperând să-i convertească la creștinism.
16:15
Bărbații arestați pentru atacurile sângeroase dintr-un tren care se îndrepta spre Londra sunt britanici. „Nimic nu sugerează o motivație teroristă” # Adevarul.ro
Cei doi bărbați arestați în legătură cu înjunghierea multiplă de sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetățeni britanici și „nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist”,
15:45
CTP acuză PSD că vrea să facă trafic de influență pe lângă președintele SUA: „De aici, soluția Sprânceană, care salva România deoarece s-ar fi tras de bretele cu Trump” # Adevarul.ro
CTP a vorbit despre „filosofia politică actuală a PSD față de Washington”, afirmând despre social-democrați că își „exprimă credința lor profundă în rezolvarea problemelor prin trafic de influență, nu prin relații instituționale, oficiale și profesioniste.”
Acum 6 ore
15:30
Nicușor Dan consideră că redimensionarea trupelor SUA este „un gest cu o anumită simbolistică”, dar nu putem vorbi despre o afectare a securității # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 2 noiembrie, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni la București miercuri, 12 noiembrie, având în vedere că, ziua următoare, are loc Forumul NATO dedicat industriei de apărare.
15:15
Erdoğan și Merz deschid un nou capitol în relațiile dintre Turcia și Germania: relansarea cooperării în domeniul apărării # Adevarul.ro
Vizita cancelarului german Friedrich Merz la Ankara a marcat prima schimbare reală de ton în relațiile dintre Berlin și Turcia după aproape un deceniu de stagnare. De data aceasta, nu diplomația, ci pragmatismul pare să dicteze agenda.
15:15
Bruxelles salută noul guvern pro-european de la Chișinău și promite sprijin pentru integrarea în UE # Adevarul.ro
Marta Kos, comisara europeană pentru Extindere, a felicitat Guvernul Munteanu după depunerea jurământului de învestire, subliniind că așteaptă să colaboreze cu noul Executiv pentru accelerarea reformelor pe fondul procesului de aderare a țării la UE.
15:15
Un accident rutier, în urma căruia doi copii au fost răniți, a avut loc duminică, în zona Casa Presei Libere din Capitală. Circulația este blocată.
15:15
China îşi accelerează „Autostrada Polară” către Europa. Ținta este transformarea aceastei conexiuni într-un serviciu regulat până în 2026 # Adevarul.ro
China a finalizat prima călătorie pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său „Drum Polar al Mătăsii",
15:00
Rusia a lansat cel mai recent submarin nuclear din flota sa, proiectat să transporte drona nucleară „Poseidon” — cunoscută în presă și sub numele de „racheta Apocalipsei” — despre care se afirmă că are capacitatea de a „șterge de pe hartă” națiuni întregi de coastă, potrivit relatărilor din mass-med
14:45
Temperaturi nesperate la mare, în noiembrie: maxime de 21 de grade. Cât va mai ține vremea frumoasă # Adevarul.ro
Luna noiembrie a început cu valori mai mari decât cele normale pentru data din calendar. Litoralul nu a făcut excepție. Oamenii au ajuns la mare să se bucure de razele soarelui.
14:15
Cum a reușit un bărbat să înșele o platformă de livrări și să primească gratis mâncare timp de doi ani. „Tipul este destul de inteligent” # Adevarul.ro
Un bărbat, șomer, a exploatat o lacună legală pentru a obține livrări de mâncare în valoare de 24.000 de dolari în decurs de doi ani. Individul a fost arestat.
14:15
Fostă atletă olimpică arestată, după ce și-a ucis cu brutalitate șoferul de Uber și i-a furat mașina. Și-a lăsat victima în stradă # Adevarul.ro
Fosta sportivă din Statele Unite ale Americii a fugit de la locul faptei.
13:45
Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare. Anunțul făcut de preşedintele Iranului # Adevarul.ro
Teheranul îşi va reconstrui instalaţiile nucleare „cu o forţă mai mare", a declarat duminică preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian.
13:45
Actorul Fred Armisen, despre rolul unchiului Fester, un Clasic Continuu: „E grozav să fii un ciudat“ # Adevarul.ro
Unchiul Fester este o apariție care incită, care binedispune, dar și care creează tensiune – știi sigur că va urma ceva ieșit din tipare. Cel mai îndrăgit membru al familiei de către Wednesday, el pare a fi ca un suflet analog ce trăiește într-o lume digitală.
Acum 8 ore
13:15
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Aeroportul fusese afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, potrivit EFE.
13:00
Jandarmul care l-a amendat pe organizatorul marșului Colectiv, parodiat pe Internet: „Păi țipați încontinuu marș. Nu aveți voie marș după ora 23.00, da?” # Adevarul.ro
Actorii Alex Bogdan și Ștefan Iancu au parodiat momentul în care Marian Rădună, unul dintre organizatorii evenimentului dedicat victimelor incendiului din clubul Colectiv, a fost amendat cu 3.000 lei de către un jandarm, pe motiv că marșul s-ar fi încheiat după ora 23.
13:00
Moscova este în contact cu Venezuela, în contextul tensiunilor cu SUA. Ce a anunțat Kremlinul după ce Maduro a cerut ajutorul Rusiei, Iranului și Chinei # Adevarul.ro
Rusia are contacte cu Venezuela, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin.
12:45
Un polițist din Constanța a provocat duminică, 2 noiembrie, un accident rutier soldat cu rănirea a două femei. Acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice.
12:45
Congresul SUA intenționează să blocheze retragerea trupelor americane din România, potrivit unor surse citate de Kyiv Post # Adevarul.ro
Un grup bipartizan de parlamentari americani, cu influență majoră în domeniul apărării, pregătește un proiect de lege menit să blocheze planul administrației Trump de a reduce prezența militară a Statelor Unite în România și în alte state NATO aflate la frontiera estică a Alianței, relatează Kyiv Po
12:30
Președintele SUA îl atacă pe un prezentator care face glume pe seama lui și spune că a fi „anti-Trump” e în afara legii # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a atacat din nou un prezentator de emisiuni de noapte, sugerând că a fi „anti-Trump” ar putea fi chiar împotriva legii.
12:30
Ringier Hungary, preluat de o grupare media apropiată de Viktor Orbán, cu doar câteva luni înainte de alegerile generale # Adevarul.ro
Cu doar câteva luni înainte de alegerile generale din aprilie, grupul media Indamedia, controlat în proporție de 50% de omul de afaceri Miklós Vaszily, un apropiat al guvernului de la Budapesta, a anunțat achiziția pachetului de presă care include publicația Blikk, considerată de ani buni cel mai in
12:15
Pokrovsk, orașul-fantomă care înghite armata lui Putin. Cum se transformă avansul Rusiei într-o capcană strategică -Analiză # Adevarul.ro
Situația din Pokrovsk, oraș aflat pe linia frontului din estul Ucrainei, rămâne extrem de tensionată. Potrivit analiștilor militari ai proiectului DeepState, unități ruse au reușit să pătrundă în mai multe cartiere, unde își amenajează puncte de observație și poziții temporare.
12:15
Rudele celor trei persoane care și-au pierdut viața în explozia produsă pe 17 octombrie 2025 la un bloc din Rahova cer daune de milioane de euro. Despăgubiri vor și alți locatari.
11:45
Să vă fie clar: de la Mihail Kogălniceanu nu se retrag trupe americane „regulate”. Rușii jubilează la Kremlin # Adevarul.ro
La noi discuția despre reducerea trupelor americane a devenit un pretext pentru o dezbatere despre locul României în lume, despre cine suntem și cât contăm. Peste tot în societate auzi comentarii.
11:45
Pușcașii marini ai SUA desfășurați în Caraibe fac manevre de debarcare și infiltrare în contextul tensiunilor cu Venezuela # Adevarul.ro
Comandamentul Puşcaşilor Marini al SUA a efectuat recent exerciţii de antrenament în Puerto Rico, inclusiv manevre de debarcare şi infiltrare, a anunţat sâmbătă Pentagonul.
Acum 12 ore
11:30
Șase morți, inclusiv copii, într-un atac rusesc executat de forțele ruse asupra Ucrainei, în timpul nopții # Adevarul.ro
Șase persoane au fost ucise în noaptea de sâmbătă spre duminică în Ucraina, în urma unor atacuri cu rachete și drone rusești, potrivit unei surse judiciare. Printre victime se numără și copii.
11:30
Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din Capitală. La desemnare ar urma să participe și Nicușor Dan # Adevarul.ro
Duminică, 2 noiembrie, USR organizează o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi nominalizat oficial drept candidat USR la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei.
11:30
Noaptea trecută, în jurul orei 1.00, mai multe explozii s-au auzit în raionul Ismail, din regiunea Odesa. Potrivit corespondenților publicației „Suspilne”, zona a fost vizată de o nouă serie de atacuri cu drone lansate de Rusia asupra sudului Ucrainei.
11:15
Câinii albaștri de la Cernobîl nu s-au colorat de la radiații. Un cercetător ucrainean explică fenomenul: „Este o prostie” # Adevarul.ro
Șeful Consiliului Științific și Tehnic al Institutului de Cercetare și Dezvoltare din Cernobîl, Serhii Kireev, a pus capăt speculațiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaștri în zona de excludere contaminată.
11:15
Imagini de coșmar într-o parcare din Bacău. Un tânăr a fost plimbat pe plafonul unei mașini de un șofer fără permis. A intervenit poliția # Adevarul.ro
Un tânăr a fost filmat în timp ce era transportat pe plafonul unei mașini, la volanul căreia se afla un alt tânăr, fără permis. Teribilistul fost amendat cu 500 de lei, iar conducătorul auto și proprietarul mașinii sunt acum cercetați penal.
11:00
Spectacol senzațional la inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean: 20 de ani de lucrări și peste un miliard de dolari investiți # Adevarul.ro
Un spectacol faraonic a marcat inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean din Cairo, sâmbătă seara, 1 noiembrie. Construcţia muzeului pe un teren de 500.000 de metri pătraţi, a costat peste un miliard de dolari şi a necesitat 20 de ani de lucrări.
11:00
MAE anunță că circulația pe Podul Prieteniei va fi suspendată pentru toate categoriile de autovehicule, pe 4 și 5 noiembrie # Adevarul.ro
MAE transmite că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule.
10:45
Reducerea impozitelor pe muncă şi credite cu dobândă subvenţionată, principalele propuneri ale constructorilor pentru întâlnirea de luni cu ministrul Finanţelor # Adevarul.ro
Propunerile pe care patronatele din construcţii le vor discuta luni cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, se referă la reducerea impozitelor pe muncă, „nuanţarea” aplicării taxei pe cifra de afaceri, compensarea facturilor restante şi acordarea de credite cu dobândă parţial subvenţionată.
10:30
Cum trec prin durere văduva și fiica lui Helmut Duckadam. Aproape un de la decesul Eroului de la Sevilla: „Și-ar fi dorit să mergem mai departe” # Adevarul.ro
În luna decembrie a acestui an se va împlini un an de la dispariția lui Helmut Duckadam, rămas o emblemă în fotbalul românesc.
10:30
Scandal în Franța: una dintre cele mai cunoscute platforme online este acuzată că vinde păpuși sexuale cu aspect de copii # Adevarul.ro
Autoritatea franceză de protecție a consumatorilor a raportat autorităților că gigantul asiatic de modă rapidă Shein vinde „păpuși sexuale cu aspect infantil” pe site-ul său web, potrivit BBC.
