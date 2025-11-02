Mii de pachete de ţigări de contrabandă, găsite în bagajele de cală ale doi cetăţeni români, pe Aeroportul Otopeni
News.ro, 2 noiembrie 2025 12:50
Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găst, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor de Dubai.
Acum 5 minute
13:10
Preşedintele Nicuşor Dan participă la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Bucureşti # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică, la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru alegerile partiale din 7 decembrie, Evenimentul are loc la Nord Events, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.
Acum 15 minute
13:00
Wesley Fofana s-a ales din nou cu permisul suspendat şi a fost condamnat la muncă în folosul comunităţii. El a încălcat de nouă ori codul rutier # News.ro
Un fotbalist de la Chelsea, care a fost surprins de camerele de filmat în timp ce conducea cu viteză pe banda de urgenţă a unei şosele aglomerate cu maşina sa Lamborghini, a primit o suspendare de lungă durată a permisului de conducere. Wesley Fofana, în vârstă de 24 de ani, s-a recunoscut vinovat la tribunalul din North East Surrey pentru o acuzaţie de conducere periculoasă în 20 aprilie pe o şosea din Hook, Hampshire. Incidentul a ieşit la iveală după ce un alt şofer a filmat incidentul cu camera de bord şi l-a raportat poliţiei, relatează The Guardian.
13:00
O aplicaţie de antrenament cerebral readuce activitatea neuronală la nivelul unei persoane mai tinere, sugerează noi cercetări # News.ro
O aplicaţie de antrenament cerebral ar putea inversa un deceniu (zece ani) de declin cognitiv. Un program digital de antrenament cerebral a demonstrat potenţialul de a inversa efectele îmbătrânirii asupra unei regiuni-cheie a creierului, potrivit unui studiu realizat de neurologi de la Universitatea McGill din Canada.
Acum 30 minute
12:50
Acum o oră
12:30
UPDATE - Melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, interpretată în Catedrala Naţională / Csoma Botond: Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală / Directorul Institutului „Elie Wiesel” solicită autosesizarea instituţiilor - VIDEO # News.ro
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră "o prăbuşire morală".
12:30
Anchetă la Cluj-Napoca, după ce mai multe tinere s-au bătut pe stradă de Halloween - VIDEO # News.ro
Mai multe tinere au fost filmate în timpul unui scandal care s-a produs în plină stradă, la Cluj-Napoca. Una dintre ele este trântită la pământ şi aproape dezbrăcată. În timpul altercaţiei, tinerele se împing, se trag de păr şi se lovesc cu pumnii şi picioarele.
12:20
Cetăţean chinez, depistat pe Aeroportul Băneasa în timp ce încerca să călătorească în spaţiul Schengen cu documente false / Actul de identitate prezentat la control apărea ca fiind emis de Slovacia # News.ro
Un cetăţean chinez ân vârstă de 39 de ani a fost depistat la controlul de frontieră, în Aeroportul Băneasa, având documente de identitate false. Actete apăreau ca fiind emise de Slovacia.
12:20
Vasile Bănescu consideră că "face un enorm rău" Bisericii "cultivarea textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic". Directorul Institutului „Elie Wiesel” solicită autosesizarea instituţiilor abilitate # News.ro
Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a reacţionat la controversa privind interpretarea unei melodii pe versuri de Radu Gyr, propagandist al Mişcării Legionare, în Catedrala Naţională, afirmând: "Cultivarea festivistă în spaţiul ecleziastic a memoriei şi textelor unor intelectuali căzuţi cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii".
Acum 2 ore
11:50
Lucrarea „Together”, a sculptorului Vlad Nancǎ, a fost inaugurată în Piaţa Unirii din Timişoara # News.ro
Lucrarea „Together” (2025), semnată de sculptorul Vlad Nancǎ, a fost inaugurată vineri, în Piaţa Unirii din Timişoara.
11:40
Rugby: Un intrus pe teren, farsor cunoscut, a fost reţinut după ce a apărut alături de echipa Australiei la alinierea pentru intonarea imnurilor la meciul cu Anglia # News.ro
Un intrus care s-a aliniat alături de echipa Australiei înaintea meciului de rugby de sâmbătă împotriva Angliei a fost reţinut, relatează BBC.
11:40
Avertisment al salvamontiştilor pentru Munţii Făgăraş: Nu recomandăm drumeţiile în această perioadă, în zona înaltă, turiştilor fără experienţă / Posibile avalanşe din cauza topirii zăpezii - VIDEO # News.ro
Salvamontiştii din Sibiu avertizează că, deşi vremea s-a încălzit semnificativ, în zona înaltă a Munţilor Făgăraş condiţiile sunt dificile. Pe versantul nordic, zăpada îngheţată este neschimbată, iar pe versantul sudic, expus la soare, pe timpul zilei zăpada moale devine periculoasă. Se poate aluneca foarte uşor, chiar şi cu echipament adecvat.
11:20
Avioane ale companiei United Airlines s-au ciocnit pe LaGuardia, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense: „Cu toţii am simţit o lovitură” # News.ro
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York vineri, în timp ce aeroportul se confrunta cu întârzieri intense cauzate de condiţiile meteorologice şi de lipsa personalului din cauza shutdown, scrie The New York Post.
Acum 4 ore
10:50
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Suspendarea temporară a circulaţiei rutiere pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 04 noiembrie, ora 09:00 - 05 noiembrie., ora 09:00, autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule.
10:50
Box Gervonta Davis, acuzat de agresiune şi răpire cu două săptămâni înainte de meciul cu Jake Paul # News.ro
Campionul mondial la categoria uşoară Gervonta Davis se confruntă cu un nou proces în urma unor noi acuzaţii de agresiune asupra unei foste iubite, cu două săptămâni înainte de meciul cu Jake Paul, relatează BBC.
10:40
10:30
Primăria Bucureşti deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile” / Ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure / CONDIŢIILE pentru înscrierea în proiect # News.ro
Primăria Bucureşti va deschide, de luni, înscrierile în proiectul ”FIV3 – O şansă pentru cuplurile infertile”, prin intermediul căruia se acordă un ajutor de 15.000 de lei pentru 150 de cupluri sai femei singure.
09:50
Baseball: Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Este prima echipă după 25 de ani care reuşeşte o astfel de performanţă # News.ro
Los Angeles Dodgers a devenit prima echipă în 25 de ani care a câştigat două titluri consecutive în MLB, învingând sâmbătă Toronto Blue Jays, în meciul al şaptelea al Wolrd Series.
09:40
Jaful de la Luvru - Ministrul de Interne se declară „optimist” cu privire la posibilitatea recuperării bijuteriilor furate # News.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a revenit asupra impresionantului jaf de la Muzeul Luvru, în timpul căruia au fost furate mai multe obiecte de valoare. El se declară încrezător în progresul anchetei.
Acum 6 ore
09:10
Obama l-a sunat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al democraţilor pentru Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-i fie consilier dacă va câştiga # News.ro
Fostul preşedinte democrat Barack Obama l-a sunat sâmbătă pe Zohran Mamdani, tânărul şi surprinzătorul candidat socialist al democraţilor la Primăria New York-ului, şi s-a oferit să-l consilieze dacă va câştiga alegerile, lăudându-i campania, în care este favorit, relatează Reuters.
09:00
Pfizer dă în judecată Metsera şi Novo Nordisk din cauza ofertei rivale pentru un producător american de medicamente anti-obezitate # News.ro
Pfizer a depus o plângere în instanţă împotriva Metsera şi Novo Nordisk, acuzând compania americană Metsera că a încălcat termenii acordului de fuziune prin acceptarea unei oferte considerate ”superioare” din partea danezilor de la Novo Nordisk, în valoare de 8,5 miliarde de dolari, transmite CNBC.
09:00
Saudi Pro League: Datorită unei duble Cristiano Ronaldo, Al-Nassr învinge Al Fayha şi rămâne în fruntea clasamentului # News.ro
Cristiano Ronaldo continuă să defileze în Arabia Saudită. Atacantul portughez (40 de ani) a înscris deja nouă goluri (şi are două pase decisive) pentru Al-Nassr în sezonul 2025-2026, în toate competiţiile. Sâmbătă seară, datorită golurilor sale Al-Nassr a obţinut a şaptea victorie în tot atâtea meciuri, în faţa echipei Al Fayha, scor 2-1. Clubul din Riad rămâne astfel lider în clasament.
09:00
Războiul din Ucraina - Rusia consideră că o întâlnire între Putin şi Trump „nu este necesară în acest moment” şi pledează pentru diplomaţie # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.
08:50
08:50
Report de aproape 9 milioane de euro la Loto 6/49 / La Joker, la categoria I, report de peste 7,27 milioane de euro # News.ro
Loteria Română anunţă un report de aproape 9 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 de duminică şi un report de 7,27 milioane de euro la Joker.
08:50
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără energie electrică după ce Rusia a atacat regiunea Zaporojie. Două persoane au fost ucise în Odesa, iar patru în Dnipropetrovsk # News.ro
Două persoane au fost ucise în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, iar bilanţul unui atac în Dnipropetrovsk a crescut la patru morţi, dintre care doi sunt copii, în timp ce aproape 60.000 de persoane au rămas fără energie electrică după lovituri aeriene ale Rusiei în timpul nopţii asupra regiunii Zaporojie, au declarat duminică autorităţile ucrainene, relatează Reuters.
08:30
Cei doi prizonieri nord-coreeni din Ucraina vor să dezerteze în Coreea de Sud. O întoarcere în Coreea de Nord ar fi „o condamnare la moarte” # News.ro
Cei doi soldaţi nord-coreeni care luptau pentru Rusia şi au fost capturaţi de Ucraina şi-au exprimat dorinţa de a dezerta în Coreea de Sud, a declarat duminică pentru AFP o organizaţie care lucrează cu dezertori din Nord.
08:20
Explozie neurmată de incendiu într-un bloc din Râmnicu Sărat / Cel mai probabil a fost provocată de acumulări de gaz / Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat # News.ro
O explozie neurmată de incendiu s-a produs, duminică, într-un bloc din Râmnicu Sărat , cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Aproximativ 50 de persoane s-au autoevacuat.
08:20
Miliardarul din gaming Min-Liang Tan: ”Inteligenţa artificială va schimba totul complet în industrie” # News.ro
Inteligenţa artificială este pe cale să revoluţioneze industria jocurilor video, de la dezvoltare şi testare până la experienţa jucătorilor, potrivit lui Min-Liang Tan, miliardarul şi cofondatorul companiei de tehnologie pentru gaming Razer, transmite CNBC.
08:20
Cristian Mungiu, despre şansele filmului "Jaful Secolului" la Premiile Oscar: "În această competiţie apărem paraşutaţi cu un buget de promovare cât dau alţii pe timbre, iar câtă vreme bugetul va fi zero şansele vor fi la fel" # News.ro
Cristian Mungiu spune, într-un interviu, pentru Cotidianul.ro, că "Jaful Secolului", de Teodora Ana Mihai, film pentru care semnează scenariul şi care este propunerea României pentru o nominalizare la Oscar, nu are şanse să intre pe lista scurtă a premiilor Academiei Americane de Film 2026.
08:20
Bacău: Doi tineri de 18 ani cercetaţi penal şi un altul amendat cu 500 de lei, după ce s-au plimbat cu maşina în parcarea unui centru comercial în timp ce unul dintre ei era pe cupola vehiculului - VIDEO # News.ro
Un tânăr a fost filmat pe cupola unei maşini care circula prin parcarea unui centru comercial din Bacău şi a fost amendat cu 500 de lei de către poliţişti. Un tânăr de 18 ani era la volan, deşi nu deşine permis, iar un altul, de aceeaşi vârstă, se afla pe locul din dreapta. Ambii sunt cercetaţi penal.
08:00
Obama avertizează în privinţa politicilor „haotice” ale lui Trump şi le cere democraţilor să riposteze # News.ro
Fostul preşedinte american Barack Obama l-a criticat sâmbătă pe Donald Trump pentru politicile sale „haotice” şi a avertizat asupra pericolelor care ameninţă democraţia americană, făcând campanie pentru democraţi înaintea unor alegeri regionale cu valoare de test, relatează AFP şi Reuters.
07:40
Psihiatru, despre burnout: De regulă, aşa se întâmplă, cei care nu fac faţă sunt daţi la o parte. De aici, dorinţa de a face multe lucruri pentru a demonstra că sunt buni/Fatigabilitatea, senzaţia de nepuţinţă, iritabilitatea, parte a tabloului de burnout # News.ro
Ioana Silion, medic primar psihiatru, a explicat pentru News.ro că tot mai multe persoane tinere ajung la cabinet cu simptome de burnout. Oamenii îşi neglijează viaţa personală şi socială pentru că sunt acaparaţi foarte mult de muncă. Ajung în stare de epuizare fizică, nu mai fac faţă solicitărilor de la serviciu, îşi schimbă comportamentul, devin irascibili şi nu se mai pot odihni noaptea, spune medicul. Schimbarea locului de muncă şi a stilului de viaţă nu este uşor de făcut. Dr. Silion consideră că angajatorii ar trebui să se preocupe de modul în care angajaţii primesc sarcini: „În funcţie de tipologia fiecărui om în parte, onboarding-ul se poate face astfel încât fiecare să primească de lucru atât cât poate face cel mai bine”, afirmă medicul.
07:40
Berkshire Hathaway acumulează un nivel record de numerar, semnalând prudenţă înainte de retragerea lui Warren Buffett # News.ro
Conglomeratul american Berkshire Hathaway a raportat sâmbătă o creştere solidă a profitului trimestrial, dar şi o acumulare record de numerar, de 381,7 miliarde de dolari, sugerând o atitudine prudentă faţă de pieţe în contextul plecării iminente a lui Warren Buffett din funcţia de director general, relatează Reuters.
07:30
Acum 8 ore
07:10
REDIMENSIONAREA TRUPELOR AMERICANE - Congresmenii americani intenţionează să blocheze retragerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic, potrivit surselor „Kyiv Post” # News.ro
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie duminică Kyiv Post citând surse din Congresul SUA.
06:50
Vehiculele electrice au pus capăt creşterii tradiţionale a consumului de benzină în China în timpul vacanţei de toamnă # News.ro
Tradiţionalul vârf al cererii de benzină din timpul ”Săptămânii de Aur” din China s-a estompat în acest an, pe fondul expansiunii rapide a vehiculelor electrice (EV) şi al unei reţele extinse de staţii de încărcare care a schimbat radical obiceiurile de călătorie ale populaţiei, transmite Reuters.
06:30
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potenţial atac asupra Nigeriei, din cauza tratamentului aplicat creştinilor. Prezenţa militară a SUA în Africa de Vest a fost redusă anul trecut cu 1.000 de oameni # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară „rapidă” în Nigeria, dacă această ţară din Africa de Vest nu va lua măsuri împotriva uciderii creştinilor. Guvernul SUA va opri imediat orice ajutor şi asistenţă acordată Nigeriei, cea mai populată ţară din Africa şi cel mai mare producător de petrol, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.
06:10
Cătălin Drulă, lansat oficial de USR în cursa pentru Primăria Capitalei / Candidatul USR spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele / Daniel Băluţă (PSD) şi Ciprian Ciucu (PNL), principalii săi contracandidaţi # News.ro
Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti. Acesta se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei şi se luptă cu candidatul PSD, Daniel Băluţă şi cel al PNL, Ciprian Ciucu.
05:50
Şeful Pentagonului anunţă un nou atac asupra unei ambarcaţiuni a traficanţilor în Caraibe, soldat cu trei morţi # News.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord.
05:30
UPDATE - Marea Britanie: Nouă persoane au fost înjunghiate în tren. Doi suspecţi au fost arestaţi / Mesajul lui Keir Starmer / Ce spune un martor - VIDEO # News.ro
Nouă persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, iar doi bărbaţi au fost arestaţi în ceea ce premierul Keir Starmer a numit un „incident îngrozitor”, relatează Reuters.
05:30
Un atac ucrainean cu drone a incendiat un petrolier şi infrastructura portului rus Tuapse de la Marea Neagră # News.ro
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar, relatează Reuters.
Acum 12 ore
00:40
00:20
Acum 24 ore
00:10
00:10
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Aston Villa, în etapa a 10-a din Premier League.
00:10
Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga.
1 noiembrie 2025
23:50
Echipa italiană Juventus Torino a câştigat sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia italiană Cremonese, în etapa a 10-a din Serie A.
23:10
Meciul U Cluj-FCSB: Darius Olaru – Am venit aici să luăm cele trei puncte. Mergem la Basel să ne jucăm şansa # News.ro
Darius Olaru, autorul celor două goluri prin care echipa sa, FCSB, s-a impus sâmbătă seara, la Cluj, cu Universitatea, scor 2-0, se gândeşte deja la meciul din Liga Europa, cu FC Basel.
23:00
George Simion: De mâine începând, pentru a preveni vreun asasinat politic, voi avea asigurată pază, conform legii, din partea Serviciului de Pază şi Protecţie # News.ro
Liderul AUR, George Simion, a afirmat, sâmbătă, într-un discurs susţinut în judeţul Argeş, că, pentru a preveni un asasinat politic, va avea asigurată paza de către SPP, ”de mâine”.
23:00
Jaful de la Luvru: Două persoane, puse sub acuzare sâmbătă. Trei persoane au fost puse în libertate # News.ro
Două persoane din cele cinci arestate miercuri seara în cadrul anchetei privind jaful de la Luvru au fost puse sub acuzare sâmbătă, în timp ce celelalte trei au fost eliberate fără inculpare, a declarat procurorul din Paris, Laure Beccuau, potrivit AFP.
