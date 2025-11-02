Mesaj dur pe stadionul MApN Banner-ul afișat de suporterii Stelei la adresa acțiunilor Jandarmeriei, la comemorarea „Colectiv”

Golazo.ro, 2 noiembrie 2025 14:10

Steaua - Dumbrăvița 0-1. Formația din Ghencea a pierdut pe teren propriu în etapa #12 a ligii secunde.

Acum 10 minute
14:40
Mai mult spectacol în Formula 1  Regulamentul ar urma să fie schimbat pentru a face cursele mai palpitante Golazo.ro
Începând cu anul 2026, regulamentul din Formula 1 ar urma să sufere câteva modificări privind utilizarea pneurilor și a numărului de opriri.
Acum o oră
14:10
13:50
„Ăsta a fost norocul lui Chivu”  Amintirile jucătorului care, în 2010, i-a provocat o fractură craniană antrenorului de la Inter: „Simțeam că e grav” Golazo.ro
Sergio Pellissier (46 de ani) a vorbit despre momentul din 2010 când s-a ciocnit cu Cristi Chivu (45 de ani), într-un meci din Serie A.
Acum 2 ore
13:30
LIVE Verona - Inter se joacă acum, în etapa #10 din Serie A » Formația trimisă de Chivu pe teren  Golazo.ro
Verona și Inter Milano se întâlnesc în primul meci al zilei din etapa #10 din Serie A.
13:10
A căzut cu mașina în râu  FOTO Accident grav la pe Transfăgărășan. A izbit parapetul, apoi a ajuns în râul Argeș Golazo.ro
Un accident grav a avut loc sâmbătă la raliul Argeșului, care se desfășoară pe Transfăgărășan.
13:00
„Trebuie să-și ridice nivelul” Jucătorul de la FCSB care nu l-a impresionat pe  Ilie Dumitrescu Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a făcut o scurtă analiză a partidei de pe Cluj Arena.
12:50
Messi îi costă o avere Angola ar plăti o sumă uriașă pentru amicalul contestat cu Argentina: „Mii de oameni suferă de foame” Golazo.ro
Angola și Argentina se vor înfrunta într-un amical de gală pe Estadio 11 de Novembro din Talatona, pe 14 noiembrie.
Acum 4 ore
12:30
Istvan Kovacs, meci de top  Românul va fi la centru în partida dintre echipele finaliste în Liga Campionilor în 2022 Golazo.ro
Istvan Kovacs (41 de ani) a fost delegat la meciul dintre Liverpool și Real Madrid din etapa #4 din Liga Campionilor.
12:10
„Mă simt cel mai bine acolo” Tânărul jucător de la FCSB, despre postul preferat pe teren: „E o șansă și sper să profit de ea” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Ionuț Cercel (18 ani), fundașul campioanei, a dezvăluit postul pe care se simte comod.
12:10
Moment de gală la WTA Finals FOTO: Simona Halep, alături de Aryna Sabalenka la premierea numărului 1 mondial: „O onoare!” Golazo.ro
Simona Halep (34 de ani) a fost prezentă la gala WTA Finals, alături de Aryna Sabalenka și Garbine Muguruza.
12:00
Și-au ignorat antrenorul  FOTO Cum a reacționat Thomas Frank după ce fundașii lui Tottenham au refuzat să-l salute Golazo.ro
Tottenham - Chelsea 0-1. Djed Spence și Micky van de Ven nu l-au băgat în seamă pe Thomas Frank, antrenorul echipei, la finalul partidei.
11:20
Halucinant! Ce mesaje dădea Becali pe bancă la victoria cu U Cluj:  „Chiar m-am enervat! Oricum, nu mi-e frică! Interzice legea?” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu o declarație incredibilă la finalul partidei.
11:00
U Craiova - Rapid LIVE, de la 20:30, în etapa #15 din Liga 1. Derby de foc în Bănie Golazo.ro
Craiova și Rapid se întâlnesc în derby-ul etapei #15 din Liga 1, de la 20:30, pe „Ion Oblemenco”.
10:50
Vânează recordul lui Ronaldo Mbappe marchează la foc automat pentru Real Madrid + Cum a reacționat Xabi după ce Vinicius a ratat un penalty Golazo.ro
Real Madrid - Valencia 4-0. Kylian Mbappe a înscris din nou pentru „galactici” și i-ar putea doborî recordul lui Cristiano Ronaldo.
Acum 6 ore
10:40
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) continuă cursa către ținta de 1.000 de goluri marcate. A ajuns la 95, după „dubla” reușită cu Al Fayha, scor 2-1.
10:40
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Mihai Stoica (60 de ani) a răbufnit la finalul partidei de pe Cluj Arena.
10:00
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a declarat că a primit o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea.
Acum 24 ore
00:10
Bergodi a acceptat înfrângerea Antrenorul lui U Cluj recunoaște superioritatea FCSB: „E foarte greu” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Cristiano Bergodi (61 de ani) a tras câteva concluzii după eșecul din ultima partidă.
00:00
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali a venit cu reacții la cald după succesul din etapa #15 a Ligii 1.
1 noiembrie 2025
23:40
4 titulari, pe lista neagră Avertismentul patronului FCSB: „Să le fie frică” + ce spune despre Olaru: „I-am făcut pofta” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Gigi Becali (67 de ani) a făcut o primă analiză a jocului din ultima etapă a Ligii 1.
23:20
Pe el îl aduce FCSB Patronul campioanei a anunțat cine e directorul sportiv dorit de MM: „Să-l lase finul și îl iau!” Golazo.ro
U CLUJ - FCSB 0-2. GIgi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a anunțat cine este directorul sportiv pe care vrea să-l aducă la echipă.
23:10
„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!” Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.
22:50
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?” Golazo.ro
Julio Baptista (44 de ani), fostul jucător de la Roma și Real Madrid, a vorbit despre oportunitățile puține pe care le au antrenorii de culoare.
22:30
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil  Golazo.ro
U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul campioanei, a reușit cel mai bun meci al sezonului.
22:10
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva Golazo.ro
U Cluj - FCSB. Alessandro Murgia (29 de ani), mijlocașul „șepcilor roșii” a fost eliminat în prima repriză pe Cluj Arena după două reacții stupide.
21:20
Scandal imens la UEFA Forul european e acuzat de furt! Cer daune de 20 de milioane de euro! Golazo.ro
O firmă de consultanță se pregătește să dea în judecată UEFA, pe care o acuză că a furat formatul tip ligă introdus în cupele europene în 2024.
21:20
FC Bacău, reclamată la FRF Motivul pentru care Șelimbăr vrea să câștige la „masa verde” duelul din Liga 2 Golazo.ro
FC Bacău - Șelimbăr 1-1. Probleme mari la partida de sâmbătă din Liga 2.
20:10
Sabău ajută FCSB Fostul tehnician al lui U Cluj i-a spus campioanei unde trebuie folosit Thiam : „Acolo dă cel mai bun randament” Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre situația lui Mamadou Thiam (30 de ani) de la FCSB.
19:40
„Nu l-am înțeles” MM, surprins de decizia lui Edi Iordănescu + Charalambous, ofertat de Legia Varșovia Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre demisia lui Edi Iordănescu (47 de ani) de la Legia Varșovia.
19:30
Îl recunoști? FOTO. Cine e mascatul care a îmbrăcat tricoul României și a ridicat în aer mii de clujeni Golazo.ro
Boris Brejcha (43 de ani), cunoscutul DJ din Germania, a susținut un concert vineri, în seara de Halloween, la Cluj, în BTarena.
19:20
„Trebuie să rețineți asta”  Andrei Nicolescu, despre detaliul care a adus victoria lui Dinamo cu CFR + unde s-a filmat  Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, consideră că victoria cu CFR, 2-1, obținută în prelungiri, a venit ca urmare a unei insistențe și a unei mentalități de învingători
18:50
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani) a reacționat imediat după demiterea lui Patrick Vieira din funcția de antrenor principal al celor de la Genoa.
18:20
Vieira, dat afară de Genoa  Clubul lui  Dan Șucu a renunțat la serviciile tehnicianului francez. Cine îi ia locul pe bancă Golazo.ro
Patrick Vieira nu mai este antrenorul echipei Genoa.
18:20
Moment unic pentru Cristiano Jr VIDEO.  Fiul lui Ronaldo a marcat primul gol pentru Portugalia U16 Golazo.ro
Cristiano Ronaldo Jr (15 ani) a marcat primul său gol pentru naționala U16 a Portugaliei.
18:10
Lovitură dată de FCSB Patronul FCSB jubilează: „Gata, am primit 6 milioane de euro! Și mai vin încă 600.000!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că FCSB a primit banii din cadrul transferului lui Florinel Coman (27 de ani) la Al Gharafa.
17:10
„FCSB poate fi învinsă” Sabău are încredere în U Cluj + Ce a zis despre Cristiano Bergodi Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), fostul antrenor al lui U Cluj, crede că „studenții” vor câștiga partida contra lui FCSB.
17:00
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial Golazo.ro
Vechea arenă a echipei Gremio, Stadio Olimpico Monumental, va fi demolată.
16:50
„Am simțit o lipsă de respect”  Gluma făcută de jucătorii Barcelonei de Halloween l-a determinat pe Iniesta să ceară scuze în numele echipei Golazo.ro
Victor Rodriguez (36 de ani), fostul fotbalist de la Getafe, a rememorat momentul când a fost speriat de jucătorii lui FC Barcelona.
16:30
Andrei Vlad și Vătăjelu, pe lista neagră Antrenorul lui Aktobe ar urma să renunțe la mai mulți jucători, după un sezon sub așteptări Golazo.ro
Andrei Vlad (26 de ani) și Bogdan Vătăjelu (32 de ani) s-ar putea despărți de Aktobe în perioada următoare.
15:50
U Cluj - FCSB  Live de la 20:30. Meci între ocupantele locurilor #9 și #10 din Superliga Golazo.ro
Universitatea Cluj și FCSB se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cadrul etapei #15 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
15:50
„O mare provocare” Avertisment pentru  Pancu , noul antrenor al lui CFR Cluj: „E greu pentru antrenor să gestioneze” Golazo.ro
Cristi Dulca (53 de ani), coleg cu Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid, l-a avertizat pe fostul său coechipier despre problemele financiare de la CFR Cluj.
15:20
„Un nebun” Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi la 4 ani după greșeala care l-a costat victoria pe Hamilton: „A distrus recordul” Golazo.ro
Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.
15:10
Boicotul fanilor Un club din Premier League, apel către suporterii revoltați de prețurile piperate ale biletelor Golazo.ro
Fulham a lansat un apel către fani pentru a cumpăra bilete pentru meciul cu Wolverhampton din etapa #10 din Premier League.
14:50
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor Golazo.ro
Simone Inzaghi (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal, conduce topul celor mai bine plătiți antrenori din lume.
Ieri
14:30
Dinamo, amendată  Anunțul făcut de Jandarmerie după incidentul din finalul  partidei cu CFR Golazo.ro
Dinamo - CFR Cluj 2-1. Clubul din „Ștefan cel Mare” a fost amendat de Jandarmerie după incidentul din finalul partidei de pe Arena Națională.
14:10
Arbitrii-pariori, suspendați Decizia luată în cazul „centralilor” care au încălcat regulamentul » Cât vor lipsi Golazo.ro
149 de arbitri identificați și-au aflat pedeapsa vineri, după decizia luată de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Turce de Fotbal (TFF).
13:40
Comentariu deplasat Un crainic din Norvegia, concediat pentru o glumă despre Camilla Herrem, handbalistă diagnosticată cu cancer Golazo.ro
Tom Gulliksen, crainicul echipei de handbal Gjerpen HK, a fost concediat după ce a făcut o glumă neinspirată pe seama jucătoarei Camilla Herrem (38 de ani), diagnosticată cu cancer.
13:20
„Mi-au spus că voi fi arestat” Aventura unui fotbalist  columbian la un club din Liga 3. Detalii incredibile din procesul de la FIFA Golazo.ro
CSU Alba Iulia (Liga 3) a fost obligată să plătească 11.000 euro fotbalistului columbian Luis Vanegas, Tribunalul FIFA constatând că clubul l-a tratat necorespunzător după ce a suferit o accidentare gravă la ligamente.
12:50
Fotbalul, sfâșiat de conflict Portarul israelian al lui Bnei Sakhnin, exclus din lot după ce a debutat la naționala Palestinei Golazo.ro
Abed Yassin, 21 de ani, a fost exclus din lotul lui Bnei Sakhnin, echipă din prima ligă israeliană. Goalkeeperul a debutat la naționala mare a Palestinei, dar antrenorul și șefii clubului susțin că a plecat pe ascuns
12:40
Cădere și renaștere Un baschetbalist care a fost acuzat că a furat de 7 ori din magazine a făcut senzație în NBA Golazo.ro
Ryan Collins (23 de ani), pointguard-ul de la Milwuakee Bucks, are o poveste incredibilă.
