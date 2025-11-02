Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol

Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe Verona, cu 2-1, după un autogol al lui Frese, venit în al treilea minut de prelungiri, imediat după o fază la care nerazzurrii au cerut un penalty. Finalul de meci de pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi a fost extrem de încins, chiar dacă nimic nu anunţa aşa ceva înaintea […] The post Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol appeared first on Antena Sport.

