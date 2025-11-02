Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă”
S-a aflat verdictul specialistului după ce Universitatea Craiova a primit penalty la ultima fază a derby-ului cu Rapid, încheiat cu scorul de 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Adrian Porumboiu a declarat că nu sunt dubii la faza în urma căreia Steven Nsimba a marcat în minutul 90+10. Marian Aioani a avut o ieșire greșită și l-a lovit cu
Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul"
Spectacol total pe "Ion Oblemenco", acolo unde Universitatea Craiova și Rapid București au remizat, scor 2-2, în cel mai tare joc al rundei cu numărul 15 din Liga 1. Oltenii lui Mirel Rădoi au restabilit egalitatea în al zecelea minut de prelungire, după ce Aioani a comis un fault în careu. Din penalty-ul rezultat, Steven
Legenda Craiovei s-a revoltat, după ce Mirel Rădoi a plecat în timpul meciului cu Rapid: "Nu are voie să plece!"
Mirel Rădoi a surprins la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, atunci când a plecat la vestiare, cu toate că mai erau câteva minute de joc. Aurel Ţicleanu nu a privit cu ochi buni această decizie a antrenorului din Bănie. În prelungirile partidei, Etim a fost lovit cu pumnul în cap de Marian Aiaoni,
Verdictul specialistului după ce Craiova a primit penalty la ultima fază a meciului cu Rapid. Jucătorul lăudat: „Stofă de stofă"
Mirel Rădoi a spus de ce a plecat la vestiare înainte de finalul din Univ. Craiova – Rapid 2-2: „Nu am mai avut răbdare"
Mirel Rădoi a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova a remizat cu Rapid, scor 2-2, în etapa a 15-a din Liga 1. Oltenii au reușit să egaleze în minutul 90+10, dintr-un penalty executat de Steven Nsimba. Rapid a condus cu 2-1 după golurile marcate de Tobias Christensen și de Lars Kramer. Pentru Universitatea Craiova,
Costel Gâlcă şi-a pus la zid jucătorii după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: "Sub orice critică! Unii nu au existat"
Costel Gâlcă a fost extrem de supărat la finalul meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid, încheiat la egalitate, scor 2-2. Giuleştenii au fost egalaţi în minutul 90+9, atunci când Nsimba a marcat dintr-un penalty. Modul în care Rapid s-a prezentat în prima repriză l-a dezamăgit pe Costel Gâlcă, cel care a recunoscut că Universitatea Craiova
Jucătorii Rapidului, resemnați după ce au ratat victoria în Bănie: „Trăiesc senzația unei înfrângeri"
Universitatea Craiova și Rapid București au remizat dramatic în cel mai important meci al etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea giuleșteană a urcat temporar pe primul loc în clasament, având avans de doar un punct față de Botoșani. Formația antrenată de Costel Gâlcă a fost egalată în al zecelea minut de prelungire, după
Mirel Rădoi a răbufnit! A plecat la vestiare înaintea finalului dramatic din Universitatea Craiova – Rapid 2-2
Universitatea Craiova şi Rapid au încheiat la egalitate derby-ul etapei cu numărul 15, scor 2-2. Cele două formaţii care se bat la titlu au oferit un duel tare pe Ion Oblemenco, acolo unde oltenii au avut ocaziile mai mari, dar giuleştenii au fost cei care au condus de fiecare dată. Chiar şi aşa, echipa lui
Universitatea Craiova – Rapid 2-2. Meci de infarct în Bănie. Oltenii au egalat din penalty în minutul 90+10
Universitatea Craiova și Rapid București au oferit un meci spectaculos în cadrul etapei cu numărul 15 din Liga 1. Gruparea antrenată de Costel Gâlcă a fost aproape de a pleca cu toate punctele, însă o eroare a lui Aioani a dus la golul egalizator al oltenilor. Chiar dacă ocaziile au fost mai numeroase pentru formația
Refuz pentru Gigi Becali. Reacție fermă despre posibila venire a lui Florin Cernat la FCSB: „Nu suntem de acord"
Gigi Becali s-a lovit de un refuz în încercarea de a-l aduce pe Florin Cernat la FCSB, pe postul de director sportiv. Bogdan Bălănescu, președintele de la Voluntari, a declarat că se opune plecării fostului jucător din conducerea clubului ilfovean. Gigi Becali a recunoscut faptul că vrea să-l numească pe Florin Cernat pe postul de
Marius Măldărășanu și-a decis singur viitorul, după 1-3 cu Oțelul: „Multe nu sunt de spus"
Hermannstadt a suferit duminică a cincea înfrângere la rând în Liga 1, fiind învinsă pe teren propriu de Oțelul Galați, scor 3-1. Gruparea antrenată de Marius Măldărășanu a jucat aproape tot meciul în inferioritate numerică. Tehnicianul sibienilor a fost destul de dezamăgit de rezultat și și-a decis singur viitorul pe banca echipei. El a explicat
Alex Paşcanu, intervenţia sezonului în Universitatea Craiova – Rapid. Ratarea care l-a făcut pe Mirel Rădoi să cedeze
Alex Paşcanu a avut o intervenţie salvatoare, în minutul 35 al meciului dintre Universitatea Craiova şi Rapid. La scorul de 1-1, echipa lui Mirel Rădoi a fost la un pas de a prelua conducerea pe Ion Oblemenco. Christensen a deschis scorul la Craiova, contrar cursului jocului, dar oltenii au reuşit să restabilească egalitatea în minutul
Fanii Rapidului, show total la meciul cu Universitatea Craiova. Au „aprins" Bănia la golul marcat de Christensen
Fanii Rapidului au făcut spectacol în meciul cu Universitatea Craiova. Giuleștenii au venit în număr mare în Bănie pentru a-și susține echipa la duelul din etapa a 15-a din Liga 1. Tobias Christensen a reușit să deschidă scorul în minutul 16. Norvegianul a punctat după o acțiune superbă a lui Claudiu Petrila în flancul drept al atacului.
Dani Coman, replică devastatoare după derapajul lui Gigi Becali: "S-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul"
Dani Coman, preşedintele celor de la FC Argeş, i-a dat replica lui Gigi Becali, după derapajul patronului de la FCSB la adresa conducerii formaţiei din Trivale. Întrebat după meciul câştigat pe terenul celor de la U Cluj dacă se mai gândeşte la transferul lui Mario Tudose, în condiţiile în care campioana României caută fundaş central,
Lamine Yamal, primul gol în La Liga după mai bine de două luni! De când nu a mai marcat din acţiune starul de 18 ani
Lamine Yamal a deschis scorul în meciul dintre Barcelona şi Elche, din etapa cu numărul 11 din La Liga, după numai 9 minute de joc. Starul de 18 ani al catalanilor nu a avut cel mai bun început de sezon. Accidentările şi viaţa extrasportivă au definit începutul de sezon al lui Lamine Yamal. Starul catalanilor
„Robotul" Erling Haaland e de neoprit! Imagini virale cu starul lui Manchester City după o nouă „dublă"
Erling Haaland e de neoprit la Manchester City. Starul norvegian a marcat o „dublă" de vis în meciul cu Bournemouth, din etapa a 10-a din Premier League, și a sărbătorind imitând un robot. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 17 al meciului disputat pe teren propriu de Manchester City, marcând din pasa lui Rayan
Vlad Dragomir a „comis-o" din nou! Românul a învins un portar legendar cu o lovitură de cap imparabilă
Vlad Dragomir își continuă forma excelentă din Cipru, iar fotbalistul român a reușit să puncteze din nou pentru cei de la Pafos. Titular în disputa cu AEL Limassol, mijlocașul a deschis scorul. Este a patra etapă consecutivă în care internaționalul lui Mircea Lucescu reușește să puncteze pentru echipa de club. Acesta demonstrează că merită convocarea
Hermannstadt – Oțelul Galați 1-3. Echipa lui Laszlo Balint a întors rezultatul la Sibiu
Oțelul Galați a obținut o victorie importantă în Liga 1, în etapa cu numărul 15. Formația antrenată de Laszlo Balint s-a impus cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Hermannstadt. Gruparea gălățeană a fost condusă cu scorul de 1-0, dar a revenit în meci și a întors rezultatul, profitând și de superioritatea numerică
Jurnal AntenaSport | Alina Rotaru nu a renunțat la visul ei: un aur olimpic
Jurnal AntenaSport | Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
Amalia Lică face ocolul pământului, de când a ajuns vicecampioană mondială
Victor Angelescu, reacție scurtă la sosirea la stadion înainte de Universitatea Craiova – Rapid
Victor Angelescu a oferit o reacție scurtă la sosirea pe stadionul „Ion Oblemenco", pentru partida dintre Universitatea Craiova și Rapid. Cele două echipe se vor duela de la ora 20:30, în derby-ul rundei a 15-a din Liga 1. Victor Angelescu a venit la stadion cu aproximativ o oră înainte de startul partidei. Președintele celor de la
A fost antrenat de Guardiola, dar Cristi Chivu l-a cucerit: "Se vede mâna lui! A reuşit să ne facă mai buni"
Inter a câştigat dramatic meciul de pe terenul celor de la Verona, scor 2-1, golul victoriei venind în prelungirile
„Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor # Antena Sport
Simona Halep (33 de ani) a oferit un răspuns ferm atunci când a fost întrebată dacă se întoarce în circuit, la nouă luni după ce s-a retras din tenis. Simona Halep, care în această perioadă este la Turneul Campioanelor, la Riad, a satisfăcut cu un mesaj postat în social media curiozitatea celor care se întrebau […] The post „Te întorci în circuit?” Simona Halep a dat răspunsul direct de la Turneul Campioanelor appeared first on Antena Sport.
CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile # Antena Sport
CSM București se îndepărtează de primele două poziții în grupa de Liga Campionilor. Campioana României a suferit duminică al doilea eșec la rând, al patrulea din acest sezon de Champions League. Gruparea pregătită de Adi Vasile nu a putut să țină piept danezelor de la Odense, care s-au impus în sala ”Dinamo” cu scorul de […] The post CSM București suferă a doua înfrângere la rând în Liga Campionilor. S-a strigat demisia lui Adi Vasile appeared first on Antena Sport.
Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense # Antena Sport
Cristina Neagu a fost prezentă la meciul dintre CSM Bucureşti şi Odense, din Liga Campionilor la handbal feminin. Cea mai bună marcatoarea din istoria competiţiei a urmărit din tribunele sălii Dinamo înfrângerea fostei sale echipe. Odense s-a impus cu 36-30. Cristina Neagu şi-a încheiat cariera la finalul sezonului trecut, în Sala Polivalentă din Bucureşti, fiind […] The post Standing ovation pentru Cristina Neagu! Moment superb în timpul meciului CSM Bucureşti – Odense appeared first on Antena Sport.
Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții” # Antena Sport
Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” și a obținut prima victorie după 10 etape în Liga 1. Arădenii au învins-o cu 2-0 pe Metaloglobus, în ultima etapă a turului. Adrian Mihalcea nu s-a ferit și a oferit declarații savuroase după meciul de la Arad. Antrenorul le-a dat replica celor care îl […] The post Adrian Mihalcea a făcut show după ce UTA a „spart gheața” în Liga 1: „Se gândeau că arunc prosopul sau chiloții” appeared first on Antena Sport.
Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial # Antena Sport
Jannik Sinner a câștigat duminică Mastersul de la Paris, reușind să încheie un turneu perfect în capitala Franței. Italianul a câștigat ultimul act al competiției în fața lui Felix Auger-Aliassime. Acesta nu a pierdut nici măcar un set la ultimul Masters al anului și va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondială, chiar […] The post Jannik Sinner, campionul Mastersului de la Paris! Italianul revine pe locul 1 mondial appeared first on Antena Sport.
Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA # Antena Sport
Aryna Sabalenka a debutat duminică la ediția din acest an a Turneului Campioanelor, iar lidera WTA s-a distrat în duelul cu italianca Jasmine Paolini, ocupanta locului 8 mondial. Campioană în acest an la US Open, jucătoarea din Belarus a avut nevoie de nu mai puțin de 71 de minute pentru a-și adjudeca prima victorie de […] The post Aryna Sabalenka, început în forță la Turneul Campioanelor! Victorie fără emoții pentru lidera WTA appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani # Antena Sport
Cristi Chivu a vorbit în premieră despre portarul său de la Inter, care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani înaintea meciului cu Fiorentina, din runda trecută. Antrenorul român a transmis că Josep Martinez trece printr-o perioadă delicată, fiind alături de el. Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier marți dimineața, în provincia Como. El a lovit un […] The post Cristi Chivu, reacție în premieră despre portarul lui Inter care a lovit mortal un bătrân de 81 de ani appeared first on Antena Sport.
Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova: „Nu au suporteri la un loc cât are FCSB” # Antena Sport
Mihai Stoica a trimis „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova, înaintea confruntării directe dintre cele două echipe. Derby-ul rundei a 15-a din Liga 1 se va disputa azi, de la 20:30. Mihai Stoica a fost întrebat despre meciurile din prima etapă a grupelor Cupei României. FCSB s-a duelat cu Gloria Bistrița în deplasare, iar Universitatea […] The post Mihai Stoica, „săgeți” către rivalele Rapid și Universitatea Craiova: „Nu au suporteri la un loc cât are FCSB” appeared first on Antena Sport.
UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni # Antena Sport
UTA Arad a obținut prima victorie în campionat după aproape trei luni. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a învins nou promovata Metaloglobus București. „Bătrâna Doamnă” a egalat în clasament Oțelul Galați, FCSB și Farul Constanța și rămâne aproape de zona de play-off. Golurile partidei au fost marcate de Marius Coman și Pospelov. UTA, victorie după […] The post UTA Arad – Metaloglobus 2-0. Echipa lui Adrian Mihalcea obține prima victorie după 2 luni appeared first on Antena Sport.
„Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit # Antena Sport
Președintele lui U Cluj a răbufnit la o zi după eșecul cu FCSB, scor 0-2, din ultima etapă a turului Ligii 1. Radu Constantea a criticat arbitrajul meciului de pe Cluj Arena. Oficialul clujenilor s-a plâns de momentul în care Murgia a fost eliminat, în minutul 39, el încasând două cartonașe galbene în decursul a trei minut. Pe al […] The post „Arbitraj cu tentă”. Președintele lui U Cluj a răbufnit după eșecul cu FCSB. Faza care l-a nemulțumit appeared first on Antena Sport.
Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului” # Antena Sport
Inter a obținut o victorie dramatică duminică în Serie A, reușind să se impună cu scorul de 2-1 pe terenul celor de la Verona. Succesul ține formația antrenată de Cristi Chivu aproape de Napoli și AS Roma, care are un meci mai puțin disputat. Chiar dacă a luat toate punctele din acest duel, tehnicianul român […] The post Presa din Italia nu s-a ferit de cuvinte, după succesul dramatic al Interului: „Cel mai slab meci al anului” appeared first on Antena Sport.
Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali # Antena Sport
Florin Tănase a făcut un gest superb pentru Darius Olaru, în urmă cu câteva etape. Decarul campioanei a avut o cerință specială și și-a dorit ca Gigi Becali să-l titularizeze mai des pe căpitanul echipei. Patronul roș-albaștrilor spunea că la meciurile trecute ale campioanei, avea de ales între Florin Tănase și Darius Olaru, în privința […] The post Florin Tănase, gest superb pentru Darius Olaru. Ce i-a cerut, de fapt, lui Gigi Becali appeared first on Antena Sport.
Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat” # Antena Sport
Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona, scor 2-1, în etapa a 10-a din Seria A. Nerazzurrii s-au impus grație autogolului marcat de Frese, în minutul 90+4. Cristi Chivu s-a declarat bucuros de victoria echipei sale, care s-a apropiat de liderul Napoli după cele trei puncte acumulate pe terenul Veronei. După […] The post Cristi Chivu, reacție savuroasă după ce Inter a învins-o dramatic pe Verona: „Sponsorul e puțin supărat” appeared first on Antena Sport.
Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver # Antena Sport
Gloria Bistrița a făcut un nou pas important către calificarea în fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Fetele pregătite de Carlos Viver s-au impus în deplasarea de la Buducnost și au bifat a patra victorie din acest sezon. Deși gruparea din Muntenegru a avut avans de trei goluri la pauză, bistrițencele au reușit […] The post Buducnost – Gloria Bistrița 26-29, în Liga Campionilor. Revenire fantastică pentru fetele lui Carlos Viver appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj se confruntă cu probleme financiare mari, însă situația este pe cale să fie rezolvată de patronul Neluțu Varga, care a luat o decizie importantă în acest context. Concret, finanțatorul clubului din Gruia va achita săptămâna viitoare toate datoriile acumulate în ultimii ani și va plăti și salariile restante către jucători, în ciuda parcursului […] The post Neluțu Varga, anunț uriaș pentru CFR Cluj: „Toată lumea trebuie să își facă treaba” appeared first on Antena Sport.
Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4! # Antena Sport
Inter a urcat pe locul 2 în Serie A, după victoria dramatică din deplasare cu Hellas Verona. Verona – Inter s-a terminat 1-2. Golul victoriei formaţiei lui Cristi Chivu a fost, de fapt, un autogol din minutul 90+4 al lui Martin Frese. Pe site-ul oficial al Interului, imediat după fluierul de final, a apărut cronica […] The post Ce a apărut pe site-ul Interului după ce formaţia lui Chivu a câştigat dramatic, cu un autogol din minutul 90+4! appeared first on Antena Sport.
Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a învins-o pe Verona, cu 2-1, după un autogol al lui Frese, venit în al treilea minut de prelungiri, imediat după o fază la care nerazzurrii au cerut un penalty. Finalul de meci de pe stadionul Marc’Antonio Bentegodi a fost extrem de încins, chiar dacă nimic nu anunţa aşa ceva înaintea […] The post Cum a fost surprins Cristi Chivu în finalul nebun de meci dintre Verona şi Inter, decis în prelungiri de un autogol appeared first on Antena Sport.
Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri # Antena Sport
Frații Norbert și Francesca Maior s-au impus autoritar în ultima etapă a Campionatului Național de Raliuri 2025, Raliul Argeșului, fiind cei mai rapizi în 9 dintre cele 10 probe programate pe asfalt, cursa ajungând inclusiv pe Transfăgărășan. La bordul unui Citroën C3 Rally2, cei doi frați, care au deja în palmares un titlu de campioni […] The post Frații Maior, învingători în ultima etapă din 2025 a Campionatului Național de Raliuri appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali, detalii despre ultimul “tun” financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a încasat 6 milioane de euro în urma transferului lui Florinel Coman la Al-Gharafa şi mai aşteaptă să primească 600.000 de euro. Becali se înţelesese cu Al-Gharafa pentru 5.25 milioane de euro, dar a primit banii cu mare întârziere, în urma unui proces la FIFA. Gigi Becali a încasat 6 […] The post Gigi Becali, detalii despre ultimul “tun” financiar pe care l-a dat! Ce bani mai aşteaptă patronul FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă # Antena Sport
Steaua a fost învinsă de CSC Dumbrăviţa, scor 1-0, pe teren propriu. Golul a fost marcat de Pădurariu, în minutul 76, din penalti. În minutul 90+5, Steaua a ratat un penalty, executată mult peste poartă de Chipirliu. Daniel Opriţa a sărit la scandal După ratarea penalty-ului, în dreptul băncilor tehnice, Daniel Opriţa a sărit la […] The post Daniel Opriţa a sărit la scandal după ce Steaua a pierdut în Ghencea. Penalty executat mult peste poartă appeared first on Antena Sport.
UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop” # Antena Sport
În acest sezon, Kairat Alma-Ata a „furat” toate privirile în Europa. Nu doar pentru că s-a calificat în grupa de Champions League, ci și pentru poziția sa geografică extremă, în estul Kazahstanului. Pe 30 septembrie, Real Madrid a călătorit 6.400 de kilometri până la Alma-Ata, unde a câștigat cu 5-0 în fața echipei locale. Ei […] The post UEFA, aproape de Mongolia! Echipa extremă care va juca în cupele europene: un român a fost acolo, dar a spus „stop” appeared first on Antena Sport.
Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe # Antena Sport
Autocarul clubului de Liga a 2-a Sepsi Sfântu Gheorghe a fost vandalizat la Craiova. Cei responsabili ar fi membrii grupului Boys Craiova, facțiune din Peluza Sud Craiova. Ultraşii au scris “România” pe ambele părţi ale autocarului cu care se deplasează Sepsi. Clubul din Sfântu Gheorghe a anunţat că depune plângere, pentru ca persoanele implicate să […] The post Autocarul lui Sepsi, vandalizat! Scandal cu iz xenofob la Craiova! Reacţia clubului din Sfântu Gheorghe appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament # Antena Sport
Derby-ul Universitatea Craiova – Rapid e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestei partide Rapid e pe locul 2 în Liga 1, cu 31 de puncte, la egalitate cu liderul FC Botoşani. Craiova e pe locul 3, cu 28 de puncte. Universitatea Craiova vine după o […] The post Universitatea Craiova – Rapid, 20:30, LIVE TEXT. Oltenii încearcă să îi egaleze pe giuleşteni în clasament appeared first on Antena Sport.
Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa # Antena Sport
Fostul selecţioner al României, Edi Iordănescu (47 de ani), care tocmai s-a despărţit de Legia Varşovia, a fost pe lista scurtă a clubului Genoa pentru înlocuirea lui Patrick Vieira (49 de ani). Potrivit informaţiilor AntenaSport, conducerea clubului Genoa a decis ca pe banca echipei patronate de Dan Şucu să fie numit un tehnician italian deoarece […] The post Edi Iordănescu, pe lista scurtă pentru înlocuirea lui Patrick Vieira! Decizia conducerii clubului Genoa appeared first on Antena Sport.
Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere” # Antena Sport
Mario Tudose (20 de ani) a fost aproape de un transfer la FCSB, dar totul a picat după conflictul dintre Gigi Becali şi Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş. Fundaşul cotat la 700.000 de euro a adunat 15 meciuri în Liga 1 şi şi-a trecut în cont un assist. Becali nu mai vrea însă să […] The post Derapaj al lui Gigi Becali! Jucătorul care nu va mai ajunge la FCSB: “Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere” appeared first on Antena Sport.
Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) avea un acord cu Yunnan Yukun, echipă din prima ligă chineză, dar fostul tehnician al Rapidului a anunţat că totul a picat. Şumudică a fost nemulţumit că a primit mai multe variante de contract. El a subliniat că, în acest moment, nu are un acord cu nicio echipă. Marius Şumudică, […] The post Răsturnare de situaţie! Anunţul lui Marius Şumudică despre revenirea pe bancă, după ce avea un acord în China appeared first on Antena Sport.
Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova # Antena Sport
Intrat într-un conflict cu fostul tehnician al lui CFR Cluj, Andrea Mandorlini (65 de ani), Marius Şumudică (54 de ani) l-a lăudat pe antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi (44 de ani). Şumudică, ce a avut şi el în trecut contre cu Rădoi, e de părere că tehnicianul Universităţii Craiova va avea un viitor strălucit. Marius […] The post Ce a spus Şumudică despre Mirel Rădoi, după ce antrenorul a fost la un pas să îşi dea demisia de la Craiova appeared first on Antena Sport.
Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite # Antena Sport
Pe 19 octombrie, la Paris, a avut loc unul dintre cele mai spectaculoase jafuri din acest secol. În mai puțin de opt minute și în plină zi, un grup de hoți a furat nouă bijuterii din colecția coroanei Franței, de la galeria Apollo din Muzeul Luvru. Potrivit procurorilor francezi, exponatele furate valorează 88 de milioane […] The post Au furat 88 de milioane de euro în jaful secolului și au fost prinși la stadion, la meciul echipei favorite appeared first on Antena Sport.
Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia – Australia # Antena Sport
Un intrus care s-a aliniat alături de echipa Australiei înaintea meciului de rugby de sâmbătă împotriva Angliei a fost reţinut, relatează BBC. Daniel Jarvis, farsor de pe internet cunoscut sub numele de „Jarvo 69” în social media, a intrat pe teren în timp ce echipele se aliniau pentru intonarea imnurilor naţionale, cu puţin înainte de […] The post Moment incredibil! A fost arestat după ce a apărut la intonarea imnurilor, înainte de meciul Anglia – Australia appeared first on Antena Sport.
