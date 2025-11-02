Victor Angelescu nu se teme de FCSB! Discurs războinic, după 2-2 cu Craiova: „Putem să câștigăm titlul”

13:10

Marius Şumudică (54 de ani) avea un acord cu Yunnan Yukun, echipă din prima ligă chineză, dar fostul tehnician al Rapidului a anunţat că totul a picat. Şumudică a fost nemulţumit că a primit mai multe variante de contract. El a subliniat că, în acest moment, nu are un acord cu nicio echipă.