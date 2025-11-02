Accident grav pe Bulevardul Poligrafiei din București. Patru persoane au fost rănite
Gândul, 2 noiembrie 2025 16:10
Un accident grav a avut loc pe Bulevardul Poligrafiei din București, duminică, 2 noiembrie 2025. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite. Două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Poligrafiei, în jurul orei 13:45, anunță Brigada Rutieră. Șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Cele patru persoane rănite au fost […]
Acum 30 minute
16:10
16:10
Gândul a întrebat: „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?” Nicușor Dan a răspuns: „Nu știu despre ce # Gândul
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Răspunsul președintelui, care tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a fost un mix între râs și incertitudine. Nicușor Dan, a răspuns, într-o primă fază: „Ce țară și ce candidat?” Președintele României a […]
Acum o oră
16:00
Ce relevă ChatGPT despre sănătatea mentală a utilizatorilor săi. Un raport al OpenAI aduce în atenție aspecte îngrijorătoare # Gândul
ChatGPT este folosit de tot mai mulți utilizatori, iar pentru unii dintre ei tool-ul a devenit un „prieten”, un „sfătuitor” sau o unealtă prin care să discute despre situații persoane și gândurile pe care le au. Un raport al OpenAI aduce în atenție date importante legate de sănătatea mentală a celor care utilizează platforma de […]
16:00
A fost selectat noul pom de Crăciun care va fi amplasat în centrul financiar al New Yorkului. Va avea o stea Swarovski cu cristale # Gândul
Cel mai faimos pom de Crăciun a fost ales. Și este frumos! La fiecare an, de 30 de ani, șeful grădinar Erik Pauze din Rockfeller Center este persoana care are onoarea de a selecta bradul care va înfrumuseța plaza Midtown Manhattan la fiecare Crăciun. Coniferul veșnic verde, cu o vârstă estimată de 75 de ani, […]
15:50
Dominic Fritz merge la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, după lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei că săptămâna viitoare va avea un interviu pentru obținerea cetățeniei române. „Văd dau un breaking news. Săptămâna viitoare am un interviu, mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”, a declarat, duminică, Dominic Fritz. Președintele USR […]
15:40
Nicușor Dan a izbucnit în râs când a fost întrebat dacă l-ar desemna pe Călin Georgescu în funcția de premier al României # Gândul
Președintele Nicusor Dan a vorbit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre coaliția de guvernare în contextul atacurilor dintre liderii PSD, PNL și USR. Președintele a spus că majoritatea parlamentară este stabilă și dovedită și a izbuncit în râs atunci când a fost întrebat dacă ar putea fi desemnat premier Călin […]
Acum 2 ore
15:20
Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii # Gândul
O categorie de cetățeni ar putea să beneficieze de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei, în cadrul unui program care va fi deschis, zilele următoare, de către Primăria Municipiului București. Proiectul respectiv se derulează în perioada iunie 2025 – decembrie 2026, iar persoanele care doresc să beneficieze de acești bani trebuie să […]
15:10
Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au discutat pe marginea unuia dintre episoadele cele mai contondente dintre președintele Republicii Socialiste România și prim secretarul de partid Ion Iliescu. Este momentul în care […]
15:10
Vei emana încredere, putere! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 3 noiembrie 2025. Berbec Aspectele planetare de astăzi anunță începutul unei perioade deosebit de plăcute. Vei emana încredere, claritate și influență pozitivă oriunde te-ai duce. Ai consumat o mare parte din rezervele tale în ultima perioadă și ai ajuns în acest stadiu […]
15:10
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat la podcastul ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a explicat, printre altele, cum trebuie să luăm antibioticul, de fapt. Medicul spune că, dacă avem o infecție virală, antibioticul nu este folositor, ci este „frecție la picior de lemn”. […]
15:10
Nicușor Dan minimalizează importanța retragerii americane din România: „În niciun caz nu este o afectare a securității noastre / Relația cu SUA, liniară” # Gândul
Președintele Nicusor Dan a vorbtit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre retragerea trupelor americane din România. Președintele a spus că românii nu trebuie să-și facă griji pentru securitatea țării. Nicușor Dan a răspuns la întrebările reporterilor după ce a susținut un discurs la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Întrebat despre […]
15:00
Xi Jinping proiectează o nouă ordine mondială în care A.I. să fie reglementată de o organizație internațională # Gândul
La summitul Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC), Preşedintele chinez Xi Jinping a propus sâmbătă înfiinţarea unei organizaţii mondiale de cooperare în domeniul inteligenţei artificiale (AI). Xi Jinping a spus că o astfel de organizaţie ar putea stabili reguli de guvernanţă şi ar putea stimula cooperarea, făcând din AI „un bun public pentru comunitatea internaţională”. „Inteligenţa […]
14:40
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre eficiența leacurilor băbești în această perioadă: pot fi utile sau nu? Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 noiembrie […]
Acum 4 ore
14:20
Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede” # Gândul
În cel mai nou podcast ALTCEVA, invitatul lui Adrian Artene a fost dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, care a facut predicții medicale pentru următoarele șase luni și a vorbit deschis despre riscurile de reîntoarcere a virusurilor respiratorii, creșterea cazurilor de gripă și COVID, precum și […]
14:10
Drulă și Voiculescu, atacuri în rafală la PSD și PNL. Drulă: „Vor 6 orașe mici în locul unei metropole” / Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București, au lansat atacuri la adresa partenerilor de coaliție, PNL și PSD. „Politicienii de la centru au vrut să-l blocheze pe Nicușor Dan (…) Pentru ei (PNL și PSD) este mai bine să aibe 6 orașe mici decât o metropolă”, a […]
14:00
Trump vrea să folosească testele NUCLEARE drept pârghii de PRESIUNE în negocierile cu Rusia și China, susține Financial Times # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA ar putea relua programul testelor nucleare pentru prima dată din 1992, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice și a cursei înarmării nucleare cu Rusia și China. Trump a declarat în Air Force One, într-un interviu pentru presă în timpul deplasării de la Washington DC spre Florida, că motivul pentru […]
14:00
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi # Gândul
Începem săptămâna tot cu vreme foarte caldă, însă de marți încolo temperaturile scad și se apropie cumva de cele normale pentru luna noiembrie, precizează Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM. Mai exact, ne explică specialistul, un front atmosferic rece va ajunge în România dinspre Europa Centrală, aducând în primul rând ploi și temperaturi mai […]
14:00
Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați # Gândul
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre perioada în care cetățenii ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, dar și cât timp sunt protejați. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, […]
13:40
Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei, a declarat, duminică, în timpul lansării candidaturii sale la Primăria Capitalei, chiar în prezența lui Nicușor Dan, că are o admirație foarte mare pentru șeful statului, încă din 2012, când Nicușor Dan a candidat la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu. „În timp ce vorbeați, mă […]
13:30
Încurcătura incredibilă în care se află o femeie din Marea Britanie care și-a luat bilet de avion, dar nu a mai zburat. „Este absurd” # Gândul
O femeie din Marea Britanie care a cumpărat un bilet de avion din Londra spre Oslo, însă nu a mai zburat, s-a trezit că i s-a suspendat alocația pentru copil, după ce autoritățile fiscale au decis că a „emigrat”. Astfel, Lisa Morris-Almond este una dintre mile de persoane cărora li s-au blocat plățile pentru alocația […]
13:30
icușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE # Gândul
Cătălin Drulă este lansat oficial de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. La eveniment ia parte și președintele României, Nicușor Dan. Preşedintele a spus despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul ideal pentru a fi primar general al Bucureștiului. Deşi nu este cuprins în programul oficial al evenimentului, Nicuşor Dan a adresat un […]
13:30
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025 # Gândul
Începând cu data de 1 noiembrie 2025, cetățenii vor plăti mai mult la facturi la căldură și curent. Această decizie vine după ultima taxă mărită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Iată mai jos, în articol, cât ar putea plăti o persoană care consumă 200 kWh pe lună, după aplicarea acestei majorări. […]
13:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului și secretarul de presă, Dmitri Peskov, a declarat că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin încă este „posibilă”, dar nu „necesară” încât să fie organizată imediat în contextul războiului din Ucraina. După eșecul negocierilor de la Summitul bilateral din Alaska, au eșuat și discuțiile […]
13:10
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest” # Gândul
Cătălin Drulă se lansează azi oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă. Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează […]
13:00
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea” # Gândul
Gigi Becali face calculele pentru play-off, după ce FCSB a învins U Cluj, 2-0. Echipa bucureșteană a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, după ce etapa trecută a depășit UTA Arad, 4-0. Omul de afaceri spune că se teme de CFR Cluj, codașă în clasament, nu de Dinamo, echipa care a bătut FCSB, 4-3. […]
13:00
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici # Gândul
Ilie Bolojan nu mai vrea să audă critici. Guvernul susține un proiect prin care cetățenii să fie amendați cu până la 20.000 de lei, în cazul în care vor manifesta „lipsă de respect” față de funcționarii publici. Altfel, amenzile sunt aplicate și în cazul cetățenilor care au un comportament „provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, […]
12:40
Cum se apără jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit” # Gândul
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, susține că regretă acum că a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a declarat el, adaugând că a primit amenințări și înjurături după ce incidentul a devenit public. „Să știți că […]
Acum 6 ore
12:20
Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi rapid și brutal, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini” # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat guvernul nigerian cu un atac militar dacă persecuțiile duse împotriva creștinilor din țara africană vor continua. Știre în curs de actualizare
12:20
FCSB a învins U Cluj, 2-0, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), iar FCSB a avut și o bară, prin Mamadou Thiam. FCSB are patru victorii și un eșec în ultimele cinci etape și se apropie de play-off, dar Gigi Becali […]
12:10
Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată” # Gândul
Gigi Becali a anunțat că are o ofertă de șapte milioane de euro pentru atacantul Daniel Bîrligea. Dar, jucătorul de 25 de ani, cu șapte goluri în acest sezon, nu e de vânzare. Patronul FCSB a explicat că echipa care-l dorea pe Bîrligea e din MLS, Major League Soccer, campionatul de fotbal nord-american. Ofertă de […]
12:00
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10% # Gândul
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și-a cerut personal scuze lui Donald Trump după ce șeful provinciei Ontario, Doug Ford, a lansat un spot publicitar cu Reagan împotriva tarifelor americane, în ciuda sfatului direct al premierului canadian de a nu face acest lucru. Donald Trump nu a fost încântat și a majorat taxele pentru Canada cu 10%. […]
12:00
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare # Gândul
Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie. Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui […]
11:50
Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că puterea de la București minimalizează retragerea americanilor, dar cea de la Kiev o exagerează. „Citesc de pe site-ul Antena 3 CNN – Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din țara noastră: România a investit miliarde pentru NATO. […]
11:30
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro # Gândul
Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a declarat – paradoxal titularii primite – că escaladarea militară este „singura” modalitate de a-l îndepărta de la putere pe președintele Nicolas Maduro. María Corina Machado, liderul opiziției din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025, devansându-l pe Donald Trump, favorit […]
11:30
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminică, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 – 5 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu. Potrivit unui comunicat al MAE, marţi, în […]
11:20
Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin # Gândul
Și în acest an, ajutorul de încălzire în sezonul rece se va acorda persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Cei interesați pot să depună cereri pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat. Astfel, persoanele aflate în situații de vulnerabilitate vor primi și anul acest sprijin pentru acoperirea costurile la încălzire. Ajutorul de încălzire se […]
11:20
Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri” # Gândul
Un bărbat din Japonia, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a apelat la o „schemă” pentru a mânca gratis timp de doi ani. Bărbatul descoperise o breșă în politica de rambursare a unei platforme de livrare de mâncare la domiciliu, a profitat de ea și s-a ales cu […]
11:10
Bătaie cu pumni și picioare între fete, de Halloween, la Cluj. Fetele erau amețite bine de alcool # Gândul
Mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. Astfel, în imaginile care au ajuns în spațiul public se vede cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse. În data de 1 noiembrie, în jur de ora 1:35, polițiștii […]
11:10
Congresul SUA blochează retragerea trupelor americane din România. Opoziție puternică față de planul administrației Trump # Gândul
Potrivit publicației Kyiv Post, inițiativa legislativă ar urma să fie prezentată în zilele următoare, marcând începutul unei confruntări majore între Congres și Casa Albă. Știre în curs de actualizare
10:50
Victor Ponta intervine în SCANDALUL salariului minim: „O viață decentă într-un oraș mare este imposibilă cu 3.000 de lei” # Gândul
Victor Ponta a avut, pe pagina sa de facebook, reacție în scandalul salariului minim. Fostul premier a pledat, cu argumente, de ce salariul minim trebuie majorat, precizând că, în același timp, trebuie adoptate măsuri compensatorii pentru firmele private. Șeful Guvernului a explicat că o eventuală majorare a salariului minim ar determina creșteri în lanț ale […]
10:40
Ce pensie va încasa un pensionar cu 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut # Gândul
Iată o simulare de calcul pentru pensia unui cetățean român care are 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut. Pensia publică românească este calculată în funcție de o formulă care cuprinde numărul total de puncte acumulate acumulate în funcție de vechime și valoarea punctului de referință (VPR). […]
Acum 8 ore
10:10
PROFILAKTIKA. FSB-ul are o nouă „țintă”. Ce li se pregătește în Rusia „adolescenților cu probleme”. „Reacție la eforturile serviciilor de securitate ucrainene de a recruta tineri ruși” # Gândul
Serviciul Federal de Securitate (FSB) este serviciul secret al Federației Ruse, succesor al temutului KGB din perioada sovietică. Lista de „ținte” în continuă creștere a FSB include, acum, o nouă categorie de ruși – adolescenții. FSB a elaborat o lege care ar permite ofițerilor săi să participe la activitatea comisiilor pentru minori din întreaga țară. […]
10:10
Sunt temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă la care ne aflăm, pe litoral. Astfel, pe faleza Cazionoului din Constanța, și chiar pe plajă, atmosfera a fost una de vacanță. Mulți au ajuns din alte orașe ca să petreacă o zi de relaxare la mare și pentru a se bucura de vremea caldă. Cu toate […]
09:50
Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior, a schimbat un antrenor din cauza mirosului # Gândul
Christian Constantin, președintele FC Sion (Elveția), un miliardar din construcții, în vârstă de 68 de ani, s-a accidentat grav în luna sepetmbrie, într-un meci de gală, organizat cu ocazia aniversării a 90 de ani a clublului FC Fully. Constantin a făcut parte atunci din echipa de start, iar alături, de foștii săi coechipieri au evoluat […]
09:20
ATAC ucrainean cu drone la Marea Neagră. Portul rus Tuapse, cuprins de flăcări. Un petrolier și mai multe clădiri, avariate # Gândul
Un petrolier şi instalaţiile portuare din portul rus Tuapse de la Marea Neagră au fost avariate şi cuprinse de flăcări în timpul nopţii, ca urmare a unui atac cu drone ucrainene, au declarat duminică autorităţile din regiunea sudică Krasnodar, potrivit informațiilor transmise de Reuters. „În portul Tuapse, fragmente de UAV (vehicule aeriene fără pilot) au […]
09:00
Salvamont România, INTERVENȚII urgente în ultimele 24 de ore pe trasee montane. Un deces și patru persoane salvate. De unde vin cele mai multe apeluri # Gândul
Bilanț deloc optimist de la Salvamont România care anunță că echipele sale au intervenit în cinci cazuri de urgență în ultimele 24 de ore. Patru persoane au fost salvate, iar una a fost predată Serviciului de Medicină Legală. Cinci apeluri de urgență primite în ultimele 24 de ore Dispeceratul Național Salvamont a raportat cinci apeluri […]
09:00
O explozie a avut loc într-un bloc din Râmnicu Sărat: Ar fi fost provocată de acumulări de gaz. Zeci de persoane s-au autoevacuat # Gândul
O explozie neurmată de incendiu s-a produs azi, într-un bloc din Râmnicu Sărat, cel mai probabil din cauza unor acumulări de gaz. Circa 50 de persoane s-au autoevacuat. ”În data de 2 noiembrie, la ora 06:52, pompierii buzoieni au fost solicitaţi să intervină în municipiul Râmnicu Sărat, pe strada Aleea Aninului, în urma producerii unei […]
08:50
Vremea de azi, 2 noiembrie. Temperaturi în scădere, în majoritatea regiunilor. Maxime de 20 de grade în București # Gândul
Ziua de duminică aduce vreme schimbătoare și temperaturi scăzute în majoritatea regiunilor, dar mai puțin în sudul țării. Precipitațiile apar mai ales în zonele montane, iar vântul are intensificări în est, sud-est și sud-vest, de asemenea, la munte. Valorile maxime pornesc de la 11…12 grade în nord-vestul țării și ajung la 20-21 de grade C […]
Acum 12 ore
08:20
Cum prepari cel mai bun sos de roșii și chifteluțe perfecte, ca ale unui chef spaniol cu 10 stele Michelin # Gândul
Iată cum prepari cel mai bun sos de roșii și chifteluțe perfecte, ca ale chefului spaniol, cu 10 stele Michelin, pe nume Martin Bersategui, un bucătar legendar basc, cu cele mai multe stele Michelin din Spania. Deși poate să pară doar o garnitură, sosul de roșii poate să transforme o masa banală într-o expperiență de neuitat. […]
07:40
Zodiile care au norocul de partea lor în luna noiembrie: Banii curg cu nemiluita – până la final de an se vor îmbogăți # Gândul
Luna noiembrie 2025 vine cu energie aparte, plină de surprize, schimbări și oportunități majore. Pentru anumite zodii, norocul se va manifesta în dragoste, pentru altele în plan profesional. Zodiile vor simți cum lucrurile se aliniază perfect, cum veniturile cresc și cum oportunitățile apar una după alta. Taur Pentru nativii zodiei Taur, luna noiembrie 2025 este […]
