Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării

11:20

Un bărbat din Japonia, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a apelat la o „schemă” pentru a mânca gratis timp de doi ani. Bărbatul descoperise o breșă în politica de rambursare a unei platforme de livrare de mâncare la domiciliu, a profitat de ea și s-a ales cu […]