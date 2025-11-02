Întrebat de Gândul de puciul din USR, când l-a dat afară pe Nicușor Dan, Drulă răspunde că nu este adevărat. Nicușor Dan îl susține acum la Primăria Capitalei
Gândul, 2 noiembrie 2025 17:50
Cătălin Drulă, proaspăt lansat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei din partea USR, a negat faptul că în trecut, împreună cu Ionuț Moșteanu, l-au „săpat” pe fondatorul USR, Nicușor Dan, îndepărtându-l din această formațiune politică. „În anul 2017, l-ați dat afară din partid, împreună cu domnul Moșteanu, iar acum aveți nevoie de sprijinul imaginii lui […]
• • •
Scene de groază într-o gară din județul Argeș. Un bărbat aflat pe calea ferată și-a pierdut viața pe loc după ce a fost lovit din plin de un tren care avea 90 de pasageri. Evenimentul tragic s-a produs între gara Pătroaia și gara Leordeni la Baloteasca. Accidentele feroviare continuă sa facă victime. În această după-amiază, […]
Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării # Gândul
Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a fost prezent, în acest weekend, la inaugurarea marelui Muzeu Egiptean. Duminică, 2 noiembrie 2025, a semnat, alături de ministrul egiptean, generalul Abdel Mageed Saqr, memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Pe Facebook, Ministrul Apărării a ținut să anunțe pasul important care a fost îndeplinit duminică, 2 […]
Ce lucruri trebuie să aibă șoferii în mașină atunci când trec granița într-o altă țară din UE # Gândul
Șoferii trebuie să știe ce echipament este obligatoriu să dețină atunci când se urcă la volan. De la 1 ianuarie 2026, intră în vigoare în mai multe țări europene, modificările privind dotările mașinilor. În cazul șoferilor care nu țin cont de aceste schimbări, o plimbare cu mașina în străinătate le-ar putea aduce mari probleme. Ce […]
Cele 7 plante care pot preveni apariția mucegaiului în casă, în timpul sezonului rece. Ce spun experții # Gândul
Experții relevă faptul că există 7 plante care pot fi ținute în casă și care pot aduce un beneficiu, și anume să prevină apariția mucegaiului din anumite zone. Unele spații pot fi predispuse la formarea mucegaiului, iar anumite plante de interior ar putea să fie eficiente în a combate fenomenul, spun experții. Iată mai jos, […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 3 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Dominic Fritz a scăpat porumbelul. Nicușor Dan se însoară! A făcut anunțul în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătalin Drulă # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a scăpat porumbelul și a făcut un anunț care a stârnit hohote de râs în discursul de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. Fritz a anunțat că Președintele Nicușor Dan se însoară, deci nimeni altcineva nu are motiv să nu se implice în campanie pentru Cătălin Drulă. Preşedintele […]
Dr. Adrian Marinescu, despre pericolele din saloanele de înfrumusețare: ”După părerea mea există un risc” # Gândul
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. Medicul a discutat despre pericolul din saloanele de înfrumusețare în privința virusurilor cu transmitere. Există pericole în saloanele de înfrumusețare? Medicul Adrian Marinescu a explicat, în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian […]
Președintele Nicușor Dan a vorbtit cu reporterii după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Acesta a spus că retragerea trupelor americane din România nu afectează securitatea țării și a adăugat că șeful NATO, Mark Rutte, va veni săptămâna viitoare la București. Nicușor Dan a anunțat astăzi după ce a participat la evenimentul de […]
Un fost terorist al-Qaeda și fost pușcăriaș i-a luat-o înainte lui Nicușor Dan. Trump îl va primi vineri la Casa Albă pe noul președinte al Siriei # Gândul
În timp ce președintele României Nicușor Dan nu are încă o dată exactă pentru a se vedea cu Trump, președintele sirian Ahmed al-Sharaa ar urma să facă o vizită la Casa Albă. Președintele american continuă să considere diplomația din Orientul Mijlociu o prioritate pentru politica sa externă în ciuda armistițiului încălcat din Fâșia Gaza. Este […]
Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Ministrul Rogobete a făcut anunțul: „Un proiect de 10 milioane de euro” # Gândul
Se inaugurează o nouă secție de terapie intensivă la un spital din țară. Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a vizitat noul corp de clădire al Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea. Noua clădire va fi dată în folosință începând cu prima săptămână a lunii noiembrie. În acest proiect s-au investit 10 milioane de euro, anunță ministrul. […]
Scene șocante petrecute în acest weekend lângă București. Un livrator asiatic a fost agresat de doi tineri, în plină stradă. Incidentul s-a petrecut în Popești Leordeni. Un băiat și o fată au oprit mașina lângă livratorul asiatic și au început să îl insulte și să îl lovească. Doi tineri au agresat un livrator asiatic Potrivit […]
Un accident grav a avut loc pe Bulevardul Poligrafiei din București, duminică, 2 noiembrie 2025. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite. Două mașini s-au ciocnit pe Bulevardul Poligrafiei, în jurul orei 13:45, anunță Brigada Rutieră. Șoferii au fost testați cu aparatul Alcooltest, iar rezultatele au fost negative. Cele patru persoane rănite au fost […]
Gândul a întrebat: „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?” Nicușor Dan a răspuns: „Nu știu despre ce # Gândul
Gândul l-a întrebat pe Nicușor Dan „Cum se poate ca un președinte apolitic să susțină un candidat politic la Primărie?”. Răspunsul președintelui, care tocmai ieșea de la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă a fost un mix între râs și incertitudine. Nicușor Dan, a răspuns, într-o primă fază: „Ce țară și ce candidat?” Președintele României a […]
Ce relevă ChatGPT despre sănătatea mentală a utilizatorilor săi. Un raport al OpenAI aduce în atenție aspecte îngrijorătoare # Gândul
ChatGPT este folosit de tot mai mulți utilizatori, iar pentru unii dintre ei tool-ul a devenit un „prieten”, un „sfătuitor” sau o unealtă prin care să discute despre situații persoane și gândurile pe care le au. Un raport al OpenAI aduce în atenție date importante legate de sănătatea mentală a celor care utilizează platforma de […]
A fost selectat noul pom de Crăciun care va fi amplasat în centrul financiar al New Yorkului. Va avea o stea Swarovski cu cristale # Gândul
Cel mai faimos pom de Crăciun a fost ales. Și este frumos! La fiecare an, de 30 de ani, șeful grădinar Erik Pauze din Rockfeller Center este persoana care are onoarea de a selecta bradul care va înfrumuseța plaza Midtown Manhattan la fiecare Crăciun. Coniferul veșnic verde, cu o vârstă estimată de 75 de ani, […]
Dominic Fritz merge la interviul pentru obținerea cetățeniei române: „Mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice” # Gândul
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, duminică, după lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei că săptămâna viitoare va avea un interviu pentru obținerea cetățeniei române. „Văd dau un breaking news. Săptămâna viitoare am un interviu, mă pregătesc. Trebuie să știu care au fost primele cuvinte dacice”, a declarat, duminică, Dominic Fritz. Președintele USR […]
Nicușor Dan a izbucnit în râs când a fost întrebat dacă l-ar desemna pe Călin Georgescu în funcția de premier al României # Gândul
Președintele Nicusor Dan a vorbit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre coaliția de guvernare în contextul atacurilor dintre liderii PSD, PNL și USR. Președintele a spus că majoritatea parlamentară este stabilă și dovedită și a izbuncit în râs atunci când a fost întrebat dacă ar putea fi desemnat premier Călin […]
Categoria de cetățeni care beneficiază de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei. Ce criterii trebuie să bifeze pentru a primii banii # Gândul
O categorie de cetățeni ar putea să beneficieze de un ajutor financiar de până la 15.000 de lei, în cadrul unui program care va fi deschis, zilele următoare, de către Primăria Municipiului București. Proiectul respectiv se derulează în perioada iunie 2025 – decembrie 2026, iar persoanele care doresc să beneficieze de acești bani trebuie să […]
Lavinia Betea despre episodul care a adâncit ruptura dintre Iliescu și Ceaușescu. „Tu, Iliescule, ce faci aici?” # Gândul
Într-un nou episod al serialului „Ion Iliescu – Istoria neștiută”, un proiect realizat de Gândul și Descoperă.ro în parteneriat cu istoricul Lavinia Betea, jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa au discutat pe marginea unuia dintre episoadele cele mai contondente dintre președintele Republicii Socialiste România și prim secretarul de partid Ion Iliescu. Este momentul în care […]
Vei emana încredere, putere! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 3 noiembrie 2025. Berbec Aspectele planetare de astăzi anunță începutul unei perioade deosebit de plăcute. Vei emana încredere, claritate și influență pozitivă oriunde te-ai duce. Ai consumat o mare parte din rezervele tale în ultima perioadă și ai ajuns în acest stadiu […]
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat la podcastul ALTCEVA, cu Adrian Artene. El a explicat, printre altele, cum trebuie să luăm antibioticul, de fapt. Medicul spune că, dacă avem o infecție virală, antibioticul nu este folositor, ci este „frecție la picior de lemn”. […]
Nicușor Dan minimalizează importanța retragerii americane din România: „În niciun caz nu este o afectare a securității noastre / Relația cu SUA, liniară” # Gândul
Președintele Nicusor Dan a vorbtit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre retragerea trupelor americane din România. Președintele a spus că românii nu trebuie să-și facă griji pentru securitatea țării. Nicușor Dan a răspuns la întrebările reporterilor după ce a susținut un discurs la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă. Întrebat despre […]
Xi Jinping proiectează o nouă ordine mondială în care A.I. să fie reglementată de o organizație internațională # Gândul
La summitul Cooperării Economice pentru Asia-Pacific (APEC), Preşedintele chinez Xi Jinping a propus sâmbătă înfiinţarea unei organizaţii mondiale de cooperare în domeniul inteligenţei artificiale (AI). Xi Jinping a spus că o astfel de organizaţie ar putea stabili reguli de guvernanţă şi ar putea stimula cooperarea, făcând din AI „un bun public pentru comunitatea internaţională”. „Inteligenţa […]
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A discutat despre eficiența leacurilor băbești în această perioadă: pot fi utile sau nu? Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, care este disponibil deja de sâmbătă, 1 noiembrie […]
Dr. Adrian Marinescu: „Cine a trecut printr-un episod de gripă știe că e boala care te pune la pat foarte repede” # Gândul
În cel mai nou podcast ALTCEVA, invitatul lui Adrian Artene a fost dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, care a facut predicții medicale pentru următoarele șase luni și a vorbit deschis despre riscurile de reîntoarcere a virusurilor respiratorii, creșterea cazurilor de gripă și COVID, precum și […]
Drulă și Voiculescu, atacuri în rafală la PSD și PNL. Drulă: „Vor 6 orașe mici în locul unei metropole” / Voiculescu: „Ați văzut logo-ul PSD, PNL? Mic mic mic” # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei și Vlad Voiculescu, președintele USR București, au lansat atacuri la adresa partenerilor de coaliție, PNL și PSD. „Politicienii de la centru au vrut să-l blocheze pe Nicușor Dan (…) Pentru ei (PNL și PSD) este mai bine să aibe 6 orașe mici decât o metropolă”, a […]
Trump vrea să folosească testele NUCLEARE drept pârghii de PRESIUNE în negocierile cu Rusia și China, susține Financial Times # Gândul
Președintele Donald Trump a anunțat că SUA ar putea relua programul testelor nucleare pentru prima dată din 1992, în contextul creșterii tensiunilor geopolitice și a cursei înarmării nucleare cu Rusia și China. Trump a declarat în Air Force One, într-un interviu pentru presă în timpul deplasării de la Washington DC spre Florida, că motivul pentru […]
Se schimbă vremea în România. Meterologul ANM, EXCLUSIV pentru Gândul: Un front atmosferic rece ajunge în țara noastră și aduce ploi # Gândul
Începem săptămâna tot cu vreme foarte caldă, însă de marți încolo temperaturile scad și se apropie cumva de cele normale pentru luna noiembrie, precizează Mihai Huștiu, meteorolog de serviciu al ANM. Mai exact, ne explică specialistul, un front atmosferic rece va ajunge în România dinspre Europa Centrală, aducând în primul rând ploi și temperaturi mai […]
Dr. Adrian Marinescu a explicat când să ne vaccinăm împotriva gripei și cât timp suntem protejați # Gândul
Dr. Adrian Marinescu, medic infecționist și director al Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, a fost invitat în cadrul podcastului „ALTCEVA cu Adrian Artene”. A vorbit, printre altele, despre perioada în care cetățenii ar trebui să se vaccineze împotriva gripei, dar și cât timp sunt protejați. Vă invităm să urmăriți noul episod al podcastului, […]
Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei # Gândul
Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei, a declarat, duminică, în timpul lansării candidaturii sale la Primăria Capitalei, chiar în prezența lui Nicușor Dan, că are o admirație foarte mare pentru șeful statului, încă din 2012, când Nicușor Dan a candidat la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu. „În timp ce vorbeați, mă […]
Încurcătura incredibilă în care se află o femeie din Marea Britanie care și-a luat bilet de avion, dar nu a mai zburat. „Este absurd” # Gândul
O femeie din Marea Britanie care a cumpărat un bilet de avion din Londra spre Oslo, însă nu a mai zburat, s-a trezit că i s-a suspendat alocația pentru copil, după ce autoritățile fiscale au decis că a „emigrat”. Astfel, Lisa Morris-Almond este una dintre mile de persoane cărora li s-au blocat plățile pentru alocația […]
icușor Dan, mesaj către USR la lansarea candidaturii lui Drulă: veți avea în mine un partener. Președintele a găsit și principalul dușman al dezvoltării Bucureștiului – PANSELUȚELE # Gândul
Cătălin Drulă este lansat oficial de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. La eveniment ia parte și președintele României, Nicușor Dan. Preşedintele a spus despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul ideal pentru a fi primar general al Bucureștiului. Deşi nu este cuprins în programul oficial al evenimentului, Nicuşor Dan a adresat un […]
Cât vei plăti în plus la factura de curent dacă vei consuma 200 kWh pe lună, după majorarea de la 1 noiembrie 2025 # Gândul
Începând cu data de 1 noiembrie 2025, cetățenii vor plăti mai mult la facturi la căldură și curent. Această decizie vine după ultima taxă mărită de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Iată mai jos, în articol, cât ar putea plăti o persoană care consumă 200 kWh pe lună, după aplicarea acestei majorări. […]
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară” # Gândul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului și secretarul de presă, Dmitri Peskov, a declarat că o întâlnire dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin încă este „posibilă”, dar nu „necesară” încât să fie organizată imediat în contextul războiului din Ucraina. După eșecul negocierilor de la Summitul bilateral din Alaska, au eșuat și discuțiile […]
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest” # Gândul
Cătălin Drulă se lansează azi oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Intră în cursă cu sloganul “pe drumul onest” care seamănă izbitor de mult cu sloganul electoral care l-a făcut președinte pe Nicușor Dan, România Onestă. Candidatul USR pare să mizeze totul pe o singură carte – Nicușor Dan. Cătălin Drulă nu doar că abuzează […]
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea” # Gândul
Gigi Becali face calculele pentru play-off, după ce FCSB a învins U Cluj, 2-0. Echipa bucureșteană a obținut a doua victorie consecutivă în Superliga, după ce etapa trecută a depășit UTA Arad, 4-0. Omul de afaceri spune că se teme de CFR Cluj, codașă în clasament, nu de Dinamo, echipa care a bătut FCSB, 4-3. […]
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici # Gândul
Ilie Bolojan nu mai vrea să audă critici. Guvernul susține un proiect prin care cetățenii să fie amendați cu până la 20.000 de lei, în cazul în care vor manifesta „lipsă de respect” față de funcționarii publici. Altfel, amenzile sunt aplicate și în cazul cetățenilor care au un comportament „provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, […]
Cum se apără jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit” # Gândul
Jandarmul care l-a amendat pe Marian Rădună, organizatorul comemorării a 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv, susține că regretă acum că a dat această sancțiune. „Nu ne-am dat seama că putem crea această imagine”, a declarat el, adaugând că a primit amenințări și înjurături după ce incidentul a devenit public. „Să știți că […]
Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi rapid și brutal, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini” # Gândul
Președintele Donald Trump a amenințat guvernul nigerian cu un atac militar dacă persecuțiile duse împotriva creștinilor din țara africană vor continua. Știre în curs de actualizare
FCSB a învins U Cluj, 2-0, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 15-a a Superligii. Golurile au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), iar FCSB a avut și o bară, prin Mamadou Thiam. FCSB are patru victorii și un eșec în ultimele cinci etape și se apropie de play-off, dar Gigi Becali […]
Ofertă de șapte milioane de euro pentru un jucător de la FCSB. Gigi Becali: „La ora asta sunt în găleată” # Gândul
Gigi Becali a anunțat că are o ofertă de șapte milioane de euro pentru atacantul Daniel Bîrligea. Dar, jucătorul de 25 de ani, cu șapte goluri în acest sezon, nu e de vânzare. Patronul FCSB a explicat că echipa care-l dorea pe Bîrligea e din MLS, Major League Soccer, campionatul de fotbal nord-american. Ofertă de […]
Premierul Canadei îi cere scuze lui Trump: Președintele SUA s-a înfuriat după mesajul transmis de provincia Ontario și a majorat tarifele cu 10% # Gândul
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, și-a cerut personal scuze lui Donald Trump după ce șeful provinciei Ontario, Doug Ford, a lansat un spot publicitar cu Reagan împotriva tarifelor americane, în ciuda sfatului direct al premierului canadian de a nu face acest lucru. Donald Trump nu a fost încântat și a majorat taxele pentru Canada cu 10%. […]
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare # Gândul
Euriborul, indicele de referință a zonei euro pentru creditele ipotecare cu dobândă fixă, a încheiat luna octombrie cu o medie lunară de 2,187%, fapt care reprezintă o ușoară creștere față de nivelul de 2,172%, nivel care s-a înregistrat la finalul lunii septembrie. Chiar și așa, experții susțin că această creștere a Euriborului nu ar trebui […]
Ion Cristoiu: Puterea de la București minimalizează retragerea americanilor. Puterea de la Kiev o exagerează # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a precizat că puterea de la București minimalizează retragerea americanilor, dar cea de la Kiev o exagerează. „Citesc de pe site-ul Antena 3 CNN – Congresmenii americani vor să blocheze retragerea trupelor SUA din țara noastră: România a investit miliarde pentru NATO. […]
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro # Gândul
Maria Corina Machado, liderul opoziției venezuelene și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace 2025, a declarat – paradoxal titularii primite – că escaladarea militară este „singura” modalitate de a-l îndepărta de la putere pe președintele Nicolas Maduro. María Corina Machado, liderul opiziției din Venezuela, a primit Premiul Nobel pentru Pace 2025, devansându-l pe Donald Trump, favorit […]
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, duminică, o atenţionare de călătorie în care informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că în perioada 4 noiembrie, ora 09:00 – 5 noiembrie, ora 09:00 autorităţile bulgare vor suspenda circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu. Potrivit unui comunicat al MAE, marţi, în […]
Ajutor de încălzire 2025 – persoanele eligibile pot depune cererile pentru a beneficia de sprijin # Gândul
Și în acest an, ajutorul de încălzire în sezonul rece se va acorda persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate. Cei interesați pot să depună cereri pentru a beneficia de sprijinul acordat de stat. Astfel, persoanele aflate în situații de vulnerabilitate vor primi și anul acest sprijin pentru acoperirea costurile la încălzire. Ajutorul de încălzire se […]
Frauda prin care un bărbat a beneficiat de peste 1.000 de mese gratuite timp de 2 ani. „Nu m-am putut opri” # Gândul
Un bărbat din Japonia, în vârstă de 38 de ani, a ajuns în atenția polițiștilor după ce a apelat la o „schemă” pentru a mânca gratis timp de doi ani. Bărbatul descoperise o breșă în politica de rambursare a unei platforme de livrare de mâncare la domiciliu, a profitat de ea și s-a ales cu […]
Bătaie cu pumni și picioare între fete, de Halloween, la Cluj. Fetele erau amețite bine de alcool # Gândul
Mai multe tinere și-au împărțit pumni și picioare, la o petrecere de Halloween, în Cluj-Napoca. Astfel, în imaginile care au ajuns în spațiul public se vede cum fetele se trag de păr, iar una dintre ele este trântită la pământ, cu hainele aproape smulse. În data de 1 noiembrie, în jur de ora 1:35, polițiștii […]
