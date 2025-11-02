Vremea se schimbă radical, începând de marți. În București, temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 8 grade

19:10

Liderul AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă, la Pitești, că de duminică va avea parte de protecție din partea SPP. Simion se teme că va fi asasinat. „De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a declarat George Simion în […]