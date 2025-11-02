București, micul Las Vegas. Capitala României este pe locul 2 în lume, după Las Vegas, în privința numărului de cazinouri
Un studiu intitulat „Global Casino Index” arată că Bucureștiul are aproximativ 164 cazinouri şi un raport de aproximativ 9,28 cazinouri la 100.000 de locuitori, ceea ce îl situează pe locul 2 în lume, după Las Vegas, în topul orașelor cu cele mai multe cazinouri. Las Vegas, 26,28 cazinouri la 100.000 de locuitori Las Vegas are […]
Scandal cu Bellantoni și soțul ei sicilian. Cei doi au fost reținuți după ce și-au agresat vecinii # Aktual24
Un incident violent petrecut în Sectorul 2 al Capitalei s-a încheiat cu reținerea fostei membre SOS România, Amalia Bellantoni, și a soțului ei italian, originar din Sicilia. Cei doi sunt acuzați de tâlhărie calificată și loviri sau alte violențe, după ce ar fi agresat doi vecini, o femeie și un bărbat în vârstă, în curtea […]
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că omologul său chinez, Xi Jinping, înţelege „consecinţele” unei potenţiale invadării a Taiwanului de către China, refuzând în acelaşi timp să specifice dacă Statele Unite vor apăra insula în cazul unui atac, într-un fragment dintr-un interviu difuzat duminică de CBS, transmite AFP, citată de Agerpres. „Veţi şti dacă se […]
21:30
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a felicitat noul guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu. Printr-o postare pe X, aceasta s-a declarat pregătită să colaboreze cu noul executiv moldovan cu scopul integrării Republcii Moldova în Uniunea Europeană. „Călduroase felicitări proaspăt-numitului guvern moldovan al Prim-Ministrului Alexandru Muntanu.” a declarat Comisarul european. Aceasta a adăugat: […]
Bulgaria s-ar putea confrunta cu proteste și o criză guvernamentală din cauza sancțiunilor impuse companiei ruse Lukoil # Aktual24
Guvernul bulgar intenționează să solicite o derogare de la sancțiunile SUA impuse companiei Lukoil, temându-se că restricțiile economice ar putea declanșa proteste și destabilizarea guvernului. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere ale Rusiei, Rosneft și Lukoil, determinând mai multe țări din UE în care aceste companii operează […]
Oficial, Guvernul reacție de refuz ironic-subtilă: ”Premierul Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan nu se va prezenta luni în Parlament, așa cum au solicitat PSD și AUR, a anunțat oficial Guvernul României, duminică seară. ”Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală […]
Acordul care va permite Marii Britanii accesul la programul de reînarmare al UE ar putea fi încheiat la mijlocul lunii noiembrie # Aktual24
Comisia Europeană și-a exprimat vineri încrederea că un acord care să permită Marii Britanii să participe la unul dintre programele emblematice de apărare ale UE va fi încheiat în următoarele două săptămâni, având suficient timp pentru ca statele membre să își ajusteze planurile de reînarmare. Bruxelles și Londra au purtat discuții încă din vară pentru […]
Stația Spațială Internațională marchează 25 de ani de prezență umană non-stop pe orbită. Câți oameni au fost pe stație # Aktual24
Stația Spațială Internațională marchează un sfert de secol de ocupare continuă, în acest weekend, având o listă de aproape 300 de oaspeți – în mare parte astronauți profesioniști, dar și ocazional turiști spațiali și regizori de film. Primii rezidenți cu normă întreagă au deschis trapa pe 2 noiembrie 2000. Bill Shepherd de la NASA și […]
Pentru prima dată, cel mai mare program anti-foamete din SUA — SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), care constă în oferirea de tichete pentru hrană pentru 42 de milioane de oameni — a intrat în pauză, după ce Congresul nu a reușit să redeschidă guvernul înainte ca finanțarea să expire sâmbătă. Un judecător federal a dispus […]
Șeful NATO vine în România, anunță președintele Nicușor Dan: ”Pe partea de securitate, România este o țară sigură, iar relația cu SUA este clară și stabilă” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat duminică, după participarea la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă pentru Primăria Capitalei, că șeful NATO, Mark Rutte, va efectua săptămâna viitoare o vizită în România. Potrivit președintelui, Rutte va sosi la București miercuri, iar joi va începe Forumului NATO pe industrie, eveniment organizat o dată la […]
Patriarhia, reacție oficială în scandalul ”Radu Gyr – Catedrală”: ”Poezia este atribuită eronat/ Încercarea de a asocia Biserica Ortodoxă Română cu ideologiile extremiste este una total lipsită de temei” # Aktual24
Patriarhia Română a emis, duminică seara, un punct de vedere referitor la interpretarea piesei „Avem o țară” de către grupul Tronos Junior în cadrul Catedralei Mântuirii Neamului. ”În data de 30 octombrie 2025, după încheierea slujbei de Te-Deum care a avut loc în Catedrala Națională, s-a susținut un scurt concert de cântece patriotice cu autori […]
Corupție cu coroană: Fratele regelui britanic, suspectat că a aranjat o vizită la Buckingam pentru 1.4 milioane de lire primite de fosta soție # Aktual24
Andrew Mountbatten-Windsor, care până recent era cunoscut drept prințul Andrew al Marii Britanii, fratele regelui Charles al II-lea, a organizat în iunie 2019 un tur privat al Palatului Buckingham, în timp ce Regina Elisabeta a II-a se afla în reședință, pentru doi oameni de afaceri ai companiei americane Pegasus Group Holdings, potrivit unei investigații BBC. […]
Livrator srilankez, atacat în Popești-Leordeni de pasagerii unui BMW X5. Agresorii l-au amenințat cu un spray de urs – VIDEO # Aktual24
Incident grav în Popești-Leordeni, unde un livrator de origine srilankeză a fost agresat în plină stradă.Victima a depus o plângere la Poliție, reclamând că a fost lovită, scuipată și amenințată cu un spray de urs. Potrivit anchetatorilor, totul ar fi pornit de la o șicanare în trafic. Livratorul, în vârstă de 24 de ani, conducea […]
Pas mare în ancheta DIICOT: ”Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa” # Aktual24
Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene, a evidenșiat duminică o amplă investigașei publicată de Captura. Un posibil scandal cu ramificații internaționale prinde contur la București, după ce anchetatorii DIICOT au redeschis dosarul unei afaceri obscure în care este […]
Lanțul ”La Cocoș”, lăudat de șeful Consiliului Concurenţei: ”Model de business inovativ, cu preţuri substanţial mai mici decât ceilalţi comercianţi” # Aktual24
Modelul de business inovativ pe care îl practică retailerul românesc La Cocoş ar fi bine să rămână în continuare şi să se extindă, este de părere preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu. Afirmaţia a fost făcută la conferinţa „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”, organizată sâmbătă, la Sinaia, de Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii […]
Vremea se schimbă radical, începând de marți. În București, temperatura maximă va fi de 13 – 14 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 8 grade # Aktual24
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), valabilă până pe data de 7 noiembrie 2025. Astfel, în intervalul 3 […]
Un nou guvern a preluat puterea în Republica Moldova. Condus de tehnocratul Alexandru Munteanu, Executivul de la Chișinău are în mâini o misiune extraordinar de importantă. Aceea de a duce țara în Uniunea Europeană. Ar fi realizarea supremă pentru al doilea stat de limbă română din lumea asta. Moldova nu va putea niciodată să se […]
Vlad Voiculescu nu uită: ”Blestemul istoric al României şi al Bucureştiului se cheamă USL” # Aktual24
Europarlamentarul Vlad Voiculescu a afirmat, duminică, faptul că „blestemul istoric” României şi al Bucureştiului se cheamă USL, adăugând că atunci când „grupurile de interese” din PSD şi PNL şi-au dat mâna s-a oprit „orice început de reformă”. „Blestemul istoric al României şi al Bucureştiului se cheamă USL (Uniunea Social Liberală – n.r.). Şi nu de […]
Cinci alpiniști germani au murit într-o avalanșă în Alpii italieni. Printre ei se află un tată și fiica de 17 ani – VIDEO # Aktual24
Cinci alpiniști germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în Alpii italieni, au anunțat duminică autoritățile locale, citate de Reuters și CNN. Grupul plecase sâmbătă pentru a urca pe vârful Cima Vertana, în masivul Ortler, situat în apropierea satului Solda, din regiunea Tirolul de Sud. Avalanșa s-a produs în timp […]
UE: Lipsa înalților oficiali americani de la conferința ONU privind clima este un „punct de cotitură” # Aktual24
UE consideră că lipsa înalților oficiali americani de la conferința ONU privind clima este un „punct de cotitură” și dăunează politicii climatice globale. Acest lucru a fost afirmat de comisarul european pentru acțiune climatică, Wopke Hoekstra, relatează Bloomberg. Statele Unite au anunțat vineri că nu își vor trimite înalții oficiali la conferința climatică organizată de […]
Suspendarea lui Nicușor Dan. Un sondaj realizat CURS, institut apropiat de PSD, susține că românii ar fi mai degrabă favorabili suspendării # Aktual24
Un sondaj CURS realizat în octombrie 2025 susține că 49% dintre români ar fi de acord cu suspendarea din funcția de președinte a lui Nicușor Dan. CURS este patronat de Iosif Buble, soțul deputatei PSD Diana Tușa. Sondajul a fost dat publicității excat în ziua în care Nicușor Dan și-a anunțat susținerea pentru Cătălin Drulă […]
”Autostrada polară” găsită de China pentru a ajunge mai repede în Europa cu mărfurile: ”Noua rută este mai scurtă 10 zile şi poate reduce costurile cu circa 35%” # Aktual24
China a finalizat prima călătorie pe o nouă rută maritimă către Europa, traversând Arctica, un traseu pe care Beijingul îl promovează ca punct de plecare al unui coridor regulat în cadrul ambiţiosului său „Drum Polar al Mătăsii”, transmite duminică EFE, citată de Agerpres. Cu această realizare logistică, gigantul asiatic urmăreşte să deschidă un al treilea […]
Respiro pentru producătorii auto europeni. China va relaxa interdicția de export a semiconductorilor Nexperia către Europa # Aktual24
China a anunțat sâmbătă că va scuti unele cipuri Nexperia de la interdicția de export impusă în urma unei dispute cu oficialii olandezi și care a alarmat companiile europene. Neliniștea cu privire la deficitul de cipuri a început când Olanda a invocat o lege din epoca Războiului Rece, la sfârșitul lunii septembrie, pentru a prelua […]
Are vreo șansă Georgescu să ajungă prim-ministru? Nicușor Dan a izbucnit în râs: ”Nu există o astfel de alternativă!” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan s-a amuzat copios, duminică, atunci când a fost întrebat dacă extremistul Georgescu are șanse să devină prim-ministru în cazul în care Ilie Bolojan ar fi debarcat. Dan a fost întrebat duminică de jurnaliști dacă actuala coaliție de guvernare mai rezistă, în contextul tensiunilor și atacurilor publice dintre liderii PSD, PNL și USR. […]
Lansarea lui Drulă: ”Să nu întorci capul, când vezi răul, nu înseamnă să fii câine, înseamnă să fii om”. Fritz: ”O dată la patru ani trebuie din nou să ieșim la această luptă împotriva balaurului” # Aktual24
Cătălin Drulă și Dominic Fritz au avut duminică discursuri dure la adresa PSD în timpul evenimentului de lansare a lui Drulă la Primăria Capitalei. La eveniment a participat și președintele Nicușor Dan. ”În timp ce vorbeați mă gândeam la un moment. Era în 2012 când Nicușor Dan candida împotriva lui Oprescu și Prigoană și la […]
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu are o nouă postare virală legată de scandalul declanșat de PSD în legătură cu prezența Oanei Gheorghiu în Guvernul Bolojan. CTP afirmă că PSD a învățat să ”sugă” chiar de la Traian Băsescu. ”De la cine a învățat să sugă PSD. Ce strigă PSD încă de pe vremea lui Ciolacu? Că […]
Ucraina lansează un contraatac la Pokrovsk, operațiune fulger a forțelor speciale: ”O operațiune cuprinzătoare este în desfășurare” # Aktual24
Armata ucraineană a lansat un contraatac al forțelor sale speciale la Pokrovsk pentru a încerca să oprească avansul trupelor inamice, care s-au infiltrat în una dintre ultimele fortărețe ucrainene din Donețk. În același timp, a negat din nou afirmațiile rusești privind o presupusă încercuire a trupelor sale în interiorul orașului. Potrivit unor surse din cadrul […]
”Colegul nostru, președintele nostru Nicușor Dan”. Președintele, prezent la lansarea lui Drulă: ”Mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din București” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a fost prezent, duminică, la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, în cursa pentru Primăria Capitalei. ”Colegul nostru, președintele nostru Nicușor Dan”, a fost prezentat Nicușor Dan de către Dominic Fritz, liderul USR. Nicușor Dan a vorbit din nou despre ”mafia imobiliară” din Capitală în discursul său. ”Nu ne-am mai văzut de mult […]
Iulian Fota: ”Tabăra anti-europeană este tot mai sigură. Aripa legionară din BOR și-a dat mâna cu aripa legionară din Armată?” # Aktual24
Iulian Fota, fost consilier prezidential si secretar de stat la Externe pe probleme de securitate nationala, avertizează că situația în România se agravează având în vedere că ”tabăra anti-europeană este tot mai sigură și mai dezvinvoltă în manifestările ei politice”. ”Tabăra anti-europeană este tot mai sigură și mai dezinvoltă în manifestările ei politice. Adevăratul șef […]
Cine sunt atacatorii din trenul spre Londra: ”Sunt cetăţeni britanici, născuți în Regatul Britanic”. Detalii prezentate de poliție # Aktual24
Cei doi bărbaţi arestaţi în legătură cu înjunghierea multiplă de sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra sunt cetăţeni britanici şi „nimic nu sugerează că a fost vorba despre un incident terorist”, a declarat duminică John Loveless, superintendentul Poliţiei Transporturilor britanice, într-o conferinţă de presă, informează Reuters şi EFE, citate de Agerpres. „Poliţia […]
Rusia, gata să trimită ”asistență” în Venezuela dacă SUA trec la atac. Kremlin: ”Suntem uniți prin obligații contractuale” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut duminica aceasta că Rusia are contacte cu Venezuela, în momentul în care a fost întrebat despre relatările privind o posibilă solicitare de asistenţă din partea liderului venezuelean Nicolas Maduro către preşedintele rus Vladimir Putin, relatează EFE, citată de Agerpres. „Suntem în contact cu prietenii noştri venezueleni”, […]
Trump îl primește în SUA pe liderul Siriei, fostul jihadist al-Sharaa, după ce acesta s-a văzut cu Putin # Aktual24
Președintele american Donald Trump îl va primi la Casa Albă pe liderul interimar al Siriei, fostul jihadist membru al-Qaeda Ahmed al-Sharaa, într-o mutare care simbolizează transformarea radicală a relațiilor dintre cele două țări ca urmare a căderii regimului dictatorial condus de Bashar al-Assad, la finalul lui 2024. Ahmed al-Sharaa, va efectua vizita, prima a unui […]
Donald Trump, criticat pentru petrecerea extravagantă de la Mar-a-Lago, dată în timp ce 42 milioane de americani pierd accesul la alimente ieftine: „Nu îi pasă de omul de rând” # Aktual24
Donald Trump a organizat o petrecere de Halloween la Mar-a-Lago inspirată de „Marele Gatsby”, dar gestul său a stârnit critici puternice în rândul publicului și liderilor politici, în contextul în care milioane de americani pierd accesul la beneficiile alimentare ale programului SNAP. Evenimentul, denumit „A Little Party Never Killed Nobody”, a adus laolaltă femei costumate […]
Aroganța unui fost lider PNL, nevoit să poarte brățară electronică pentru violență domestică: ”Am scăpat de 75 de ani de pușcărie, în cât timp credeți că de brățara asta voi scăpa?” # Aktual24
Sergiu Ionuț Diacomatu, fost lider în cadrul PNL și fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), s-a ales cu brățară de monitorizare electonică după ce a fost acuzat de violență domestică, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. ”Am scăpat de 75 de ani de pușcărie, în cât timp credeți că de brățara asta […]
Teologul Bănescu, reacție în scandalul ”Radu Gyr la Catedrală”: ”Face un enorm rău Bisericii cultivarea festivistă a textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic” # Aktual24
Teologul Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al BOR, are o reacție foarte tăioasă în scandalul provocat de recitarea unor versuri ale poetului legionar Radu Gyr în Catedrala Mântuirii Neamului. ”Gyr-area unei ideologii anticreștine? Cultivarea festivistă în spațiul ecleziastic a memoriei și textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face […]
Suspendarea de către China a controalelor privind elementele din pământuri rare se aplică și UE, nu doar SUA # Aktual24
Comisarul UE pentru comerț a declarat vineri că suspendarea de un an a restricțiilor Chinei privind elementele din pământuri rare se va aplica atât blocului comunitar, cât și SUA. „Înțeleg că acordul care a fost convenit între SUA și China în această chestiune este «erga omnes», așa că ar trebui să-l aplicăm tuturor și, bineînțeles, […]
Congresul SUA se pregătește să blocheze retragerea trupelor din Europa, decisă de administrația Trump # Aktual24
Un grup bipartizan de lideri din Congresul SUA plănuiește să introducă în zilele următoare un proiect de lege care să împiedice planul Pentagonului de a reduce prezența militară americană în România și alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, semnalând o confruntare legislativă intensă cu Casa Albă pe una dintre deciziile-cheie de politică externă. […]
Tensiuni tot mai mari între Budapesta și Varșovia: Viktor Orbán îl acuză pe Donald Tusk că „atacă Ungaria” # Aktual24
Relațiile dintre Ungaria și Polonia, cândva considerate un pilon al cooperării în Europa Centrală, s-au răcit semnificativ în ultimii ani. Ultimul episod al acestei deteriorări a avut loc recent, după ce premierul ungar Viktor Orbán l-a acuzat pe omologul său polonez, Donald Tusk, că „a lansat un atac împotriva Ungariei” și că promovează o politică […]
Fostul ministru liberal Virgil Popescu îl ironizează pe liderul AUR, amintindu-i de momentele când îl hărțuia: „Simioane, unde ți-a pierit curajul?” # Aktual24
Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, l-a ironizat dur pe liderul AUR, George Simion, după ce acesta a cerut protecția Serviciului de Pază și Protecție (SPP), invocând temeri privind un posibil „asasinat”. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Popescu i-a reamintit lui Simion episoadele în care, spune el, a fost agresat și hărțuit […]
Dronele ucrainene au lovit terminalul petrolier Rosneft din portul Tuapse, afectând grav capacitățile de export ale Rusiei către Asia – VIDEO # Aktual24
Un atac cu drone atribuit forțelor ucrainene a vizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, terminalul marin Rosneft din Tuapse, regiunea Krasnodar, Rusia – una dintre principalele instalații de export de țiței și produse petroliere de pe coasta rusă a Mării Negre. Potrivit agenției Interfax, atacul ar fi provocat pagube semnificative infrastructurii portuare, inclusiv unei […]
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat, cauzată probabil de o acumulare de gaze – 50 de persoane s-au autoevacuat # Aktual24
O explozie s-a produs duminică dimineață într-un bloc de locuințe din municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, incidentul fiind cauzat, potrivit primelor informații, de acumulări de gaze, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, citat de Agerpres. Deflagrația, care nu a fost urmată de incendiu, a provocat pagube materiale însemnate la apartamentul unde s-a […]
Idei pesediste: Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea mai puțini muncitori străini, pentru ca bugetarii disponibilizați să-și găsească mai ușor de muncă # Aktual24
Florin Manole, ministrul Muncii, a anunțat sâmbătă că numărul maxim de muncitori străini din afara Uniunii Europene care pot fi angajați în România în 2026 va scădea la 90.000, față de 100.000 în 2025. Măsura, anunțată într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, vine în contextul în care se așteaptă disponibilizări în aparatul bugetar, ca […]
„Președintele păcii”: Donald Trump amenință Nigeria cu o acțiune militară dacă nu oprește violențele împotriva creștinilor # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acțiune militară „rapidă” în Nigeria, dacă autoritățile acestei țări nu vor lua măsuri concrete pentru a opri atacurile împotriva comunităților creștine. Anunțul, publicat pe platforma Truth Social, a stârnit imediat reacții puternice atât la Washington, cât și […]
Atac cu cuțitul într-un tren din Marea Britanie: zece răniți, dintre care nouă în stare critică. Poliția antiteroristă se implică în anchetă # Aktual24
O scenă de groază s-a desfășurat sâmbătă seara, 1 noiembrie 2025, pe un tren de călători care circula între Doncaster și Londra King’s Cross. În apropiere de orașul Huntingdon, comitatul Cambridgeshire, mai mulți pasageri au fost atacați cu un cuțit, lăsând zece persoane rănite, dintre care nouă se luptă pentru viață. Incidentul a fost declarat […]
Versuri Radu Gyr în Catedrala Neamului. UDMR, reacție foarte dură: ”Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală, atunci când locul sfânt și inocența devin decorul crimelor trecutului” # Aktual24
Pe 30 octombrie, corul de copii Tronos Junior, al Patriarhiei Române, a interpretat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în cadrul Zilei Clerului Militar, la Catedrala Națională. UDMR este primul partid din coaliție care ia atitudine față de acest eveniment. Versurile sunt din poezia „Avem o țară” a lui Radu Gyr, cunoscut drept […]
Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit, pe rețeaua de socializare Truth Social fotografii cu renovările făcute la baia din dormitorul Lincoln, în timp ce remodelarea Casei Albe continuă. Trump a distribuit fotografiile cu noua baie spunând că a fost „renovată în anii 1940 într-un stil art deco cu gresie verde, care era total nepotrivit pentru […]
Violența juvenilă crește alarmant în Grecia, alarmând experții, care spun că prevenția trebuie să înlocuiască pedeapsa. Potrivit poliției, delincvența juvenilă a crescut considerabil în 2023-2024, implicând atât băieți, cât și fete, la vârste mai mici și acte de violență repetate – fizice, verbale, sociale și online, scrie Kathimerini. „Psihiatria trebuie să treacă de la tratament […]
Parchetul din Paris a anunțat că alte două persoane au fost acuzate în legătură cu furtul comis luna trecută la Muzeul Luvru. O femeie în vârstă de 38 de ani a fost acuzată de complicitate la furt organizat și conspirație criminală în scopul comiterii unei infracțiuni. Separat, un bărbat în vârstă de 37 de ani […]
Marea Britanie: Peste 50 de copii solicitanți de azil au dispărut din centrul de plasament din comitatul Kent și nu au fost găsiți # Aktual24
Peste 50 de copii singuri care au solicitat azil și care au dispărut la scurt timp după sosirea în Marea Britanie în timp ce se aflau în grija autorităților sunt încă dispăruți, conform datelor obținute de The Guardian. Mulți dintre copiii dispăruți au sosit în bărci mici sau ascunși în camioane și se crede că […]
„În fața a 10.000 dintre cei mai apropiați prieteni ”, JD Vance a vorbit din nou despre dorința ca soția sa, Usha, să se convertească la creștinism # Aktual24
Vicepreședintele SUA a anunțat în fața a 10.000 de participanți la Turning Point USA că dorește ca soția sa, care este hindusă, să se convertească la creștinism, remarci care au stârnit reacții politice negative din partea unora. La un eveniment la Universitatea din Mississippi, în onoarea lui Charlie Kirk, fondatorului ucis al grupării conservatoare Turning […]
