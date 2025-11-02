Oficial, Guvernul reacție de refuz ironic-subtilă: ”Premierul Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR”

21:40

Vicepreședintele SUA a anunțat în fața a 10.000 de participanți la Turning Point USA că dorește ca soția sa, care este hindusă, să se convertească la creștinism, remarci care au stârnit reacții politice negative din partea unora. La un eveniment la Universitatea din Mississippi, în onoarea lui Charlie Kirk, fondatorului ucis al grupării conservatoare Turning […]