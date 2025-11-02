Redimensionarea trupelor americane. Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar nu e vorba de o afectare a securităţii

10:50

La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, l-a dat în judecată pe fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, pe care îl acuză de fals în acte Mai mult, fosta prezentatoare tv spune că Honorius îi înstrăinează pe propriii fii de ea pentru a le lua moștenirea de la tatăl lor.