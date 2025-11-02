Redimensionarea trupelor americane. Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar nu e vorba de o afectare a securităţii
DigiFM.ro, 2 noiembrie 2025 17:20
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat duminică după-amiază că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 15 minute
17:40
Vremea se răcește în toată ţara, inclusiv în Bucureşti, de marți. Cum vor evolua temperaturile până pe 10 noiembrie # DigiFM.ro
Vremea se va răci în toate regiunile ţării, inclusiv în Bucureşti, începând de marţi, iar temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei, cu maxime care nu vor mai depăşi 17 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie valabilă până la 7 noiembrie 2025.
Acum o oră
17:20
Redimensionarea trupelor americane. Nicuşor Dan: Este un gest cu anumită simbolistică, dar nu e vorba de o afectare a securităţii # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat duminică după-amiază că redimensionarea trupelor americane din Europa, inclusiv în România, are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea din zonă.
Acum 2 ore
16:30
„Misterul” câinilor albaştri de la Cernobîl, elucidat de un expert ucrainean. „Este o prostie” # DigiFM.ro
Un expert ucrainean a pus capăt speculaţiilor din jurul unui videoclip care arăta câini albaştri cutreierând zona de excludere contaminată de la situl dezastrului nuclear de la Cernobîl din nordul Ucrainei, informează duminică dpa.
16:00
Zâmbitori și îndrăgostiți. Salma Hayek, la brațul soțului ei, la o gală în LA. Actrița din „Desperado” și miliardarul francez sunt căsătoriți de 16 ani # DigiFM.ro
Vedetele de la Hollywood au strălucit sâmbătă seara la cea de-a 14-a ediție a galei Muzeului de Artă și Film din Los Angeles (LACMA). Salma Hayek, Demi Moore și Doja Cat au atras toate privirile pe covorul roșu.
Acum 4 ore
15:00
Regele Charles se declară „îngrozit şi şocat” de atacul care a avut loc într-un tren din Anglia # DigiFM.ro
Regele Charles al III-lea s-a declarat duminică „ îngrozit şi şocat” de atacul cu armă albă care a făcut cel puţin zece răniţi într-un tren din estul Angliei, sâmbătă.
14:30
Cătălin Drulă și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei. Discurs al președintelui Nicușor Dan # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a participat duminică la evenimentul de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) pentru alegerile partiale din 7 decembrie. Evenimentul a avut loc în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.
14:00
Alegeri locale parțiale 2025. Candidaturile se pot depune până pe 17 noiembrie. Când începe campania electorală # DigiFM.ro
Candidaturile pentru alegerile locale parţiale se pot depune până pe 17 noiembrie, iar campania electorală începe în 22 noiembrie - acestea sunt principalele repere ale perioadei electorale pentru scrutinul din 7 decembrie.
Acum 6 ore
13:50
Trump ameninţă cu o acţiune militară americană în Nigeria. Președintele SUA invocă tratamentul aplicat creştinilor # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a cerut Departamentului Apărării să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară "rapidă" în Nigeria, dacă naţiunea vest-africană nu reuşeşte să ia măsuri împotriva uciderii creştinilor, relatează Reuters.
12:50
Prințul William și prințesa Kate s-au mutat la Forest Lodge. Schimbarea vine după cea mai grea perioadă prin care a trecut familia # DigiFM.ro
Prințul William și prințesa Kate s-au mutat în casă nouă, la Forest Lodge, în Windsor, alături de copiii lor, George, Charlotte și Louis. A fost schimbare dorită de cuplul regal, după câțiva ani dificili, scrie People care citează The Telegraph.
Acum 8 ore
10:50
Două avioane s-au ciocnit pe pista aeroportului LaGuardia din New York, pe fondul lipsei controlorilor de trafic aerian # DigiFM.ro
Două avioane comerciale s-au ciocnit vineri seară pe pista aeroportului LaGuardia din New York, care a fost afectat pe tot parcursul zilei de o lipsă de controlori de trafic aerian din cauza închiderii guvernului federal american, a relatat EFE.
10:20
Explozie într-un bloc din Râmnicu Sărat. 50 de persoane s-au autoevacuat. Nu au fost înregistrate victime # DigiFM.ro
Pompierii au fost solicitaţi să intervină duminică dimineaţa în municipiul Râmnicu Sărat, la un bloc de pe Aleea Aninului, în urma producerii unei explozii neurmate de incendiu, cel mai probabil provocată de acumulări de gaze, informează ISU Buzău.
10:20
O explozie, aparent accidentală, produsă sâmbătă într-un supermarket dintr-un oraş din nordul Mexicului, urmată de un incendiu, s-a soldat cu cel puţin 23 de morţi şi 11 răniţi, potrivit autorităţilor locale, transmite AFP.
10:00
JD Vance a mărturisit că ar vrea ca soţia sa, Usha, care provine dintr-o familie hindusă, să se convertească la creştinism # DigiFM.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, a declarat la un eveniment organizat într-un campus universitar că îşi doreşte ca soţia sa, Usha Vance, care este fiica unor imigranţi indieni hinduşi, să se convertească la creştinism, relatează USA Today.
Acum 12 ore
09:40
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit despre planurile sale de căsătorie, confirmând că 100% acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat. Deşi cariera i-a ocupat mult timp, şeful statului consideră că a venit momentul potrivit pentru această decizie personală, care trebuie luată cu multă reflecţie şi linişte.
09:30
Persoanele vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie # DigiFM.ro
Persoanele aflate în situaţii vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire şi de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând a fi acordat pe toată durata sezonului rece, respectiv 1 noiembrie 2025 - 31 martie 2026, în cazul ajutorului pentru încălzire, sau pe parcursul întregului an, în cazul suplimentului pentru energie, a anunţat sâmbătă Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
09:20
Atac sângeros într-un tren din Anglia. Mai multe persoane au fost înjunghiate. Doi suspecţi, arestaţi. Mesajul premierului Keir Starmer # DigiFM.ro
Nouă oameni au fost trataţi pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul comise sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei, iar doi bărbaţi au fost arestaţi după atacul pe care prim-ministrul Keir Starmer l-a calificat drept un "incident îngrozitor", relatează Reuters.
Acum 24 ore
21:00
Finalul de an vine cu vești bune pentru angajați și elevi: zilele libere de Crăciun și Revelion vor aduce o vacanță de iarnă generoasă în perioada 2025 – 2026. Atât salariații, cât și elevii vor avea parte de mai multe zile consecutive de odihnă și timp pentru familie.
Ieri
17:40
Mai mulţi participanţi la o petrecere de Halloween în Germania au leşinat brusc şi au fost transportaţi la spital # DigiFM.ro
Mai multe persoane au leşinat brusc la o petrecere uriaşă de Halloween organizată vineri seară într-o sală de evenimente din oraşul german Stuttgart, informează DPA.
17:20
Donald Trump a salutat vineri renovarea unei băi de la Casa Albă, clădire din care a distrus deja o parte pentru a construi o sală de bal în valoare de 300 de milioane de dolari, informează AFP.
17:00
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania. Fosta soție a lui Johnny Depp, fericită alături de cei trei copii ai ei. Imaginile postate de actriță pe rețelele sociale # DigiFM.ro
Amber Heard și-a refăcut viața în Spania, după procesele în care ea și fostul soț Johnny Depp și-au adus acuzații grave. Actrița din „Aquaman” duce acum o viață liniștită în Madrid, alături de cei trei copii ai săi.
15:50
Mbappe a primit „Gheata de Aur” pe stadionul Santiago Bernabeu. „Este o plăcere să joc pentru Real Madrid, să-mi îndeplinesc visul din copilărie” # DigiFM.ro
Francezul Kylian Mbappe a primit Gheata de Aur 2024-2025 pe stadionul Santiago Bernabeu, într-o ceremonie la care a fost însoțit de toți coechipierii săi de la Real Madrid, cărora le-a mulțumit pentru ajutorul acordat în obținerea unui premiu despre care a spus că era 'imposibil de câștigat' fără ajutorul lor, scrie EFE.
15:40
A murit Tchéky Karyo. Actorul avea 72 de ani. A jucat în aproape 80 de filme, inclusiv în „Nikita” şi „Ursul” # DigiFM.ro
Actorul franco-turc Tchéky Karyo, care a jucat în aproximativ 80 de filme, inclusiv în "Ursul" ("L'Ours") de Jean-Jacques Annaud şi în "Nikita" ("La Femme Nikita") de Luc Besson, a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 72 de ani, a confirmat agenta sa, Elisabeth Tanner, pentru AFP.
15:10
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de premierul Alexandru Munteanu, a depus jurământul. Mesajul Maiei Sandu # DigiFM.ro
Noul guvern al Republicii Moldova, condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, a depus jurământul, sâmbătă, la Preşedinţia Republicii Moldova, în prezenţa şefei statului, Maia Sandu, şi a preşedintelui parlamentului, Igor Grosu, informează Moldpres, arată Agerpres.
14:50
Cine sunt actrițele care vor juca în filmele despre trupa The Beatles. „Am convins patru dintre cele mai talentate femei din industria cinematografică actuală” # DigiFM.ro
Actriţele Aimee Lou Wood, Saoirse Ronan, Mia McKenna-Bruce şi Anna Sawai vor interpreta rolurile principale feminine din viitoarele filme biografice dedicate trupei The Beatles.
14:20
Perechea româno-australiană Monica Niculescu/Storm Hunter s-a calificat, sâmbătă, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Chennai (India), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a câştigat cu 7-6 (7/3), 6-4 în faţa japonezelor Mai Hontama/Akiko Omae.
13:40
O prietenie care a trecut testul timpului. Demi Moore și Billy Bob Thornton, îmbrățișări pe covorul roșu, la premiera „Landman” # DigiFM.ro
Billy Bob Thornton și Demi Moore au atras toate privirile pe covorul roșu, la premiera noului sezon „Landman”, în Los Angeles.
12:10
Noiembrie debutează cu temperaturi maxime de până la 25 de grade Celsius. Cum va fi vremea în zilele următoare # DigiFM.ro
Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă şi mai caldă decât în mod normal în majoritatea regiunilor, potrivit prognozei publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie.
11:30
Imposibil de recunoscut. Heidi Klum, vedeta renumită pentru deghizările extravagante de Halloween, a colaborat cu expertul care l-a transformat pe Colin Farrell în „The Penguin” # DigiFM.ro
Heidi Klum, supranumită „regina Halloweenului”, și-a dezvăluit cea mai recentă transformare, după săptămâni întregi de așteptare din partea fanilor.
10:40
Veteranii americani critică decizia lui Trump de a retrage trupe din România. „Un semnal dezastruos” # DigiFM.ro
Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei SUA din România şi din alte ţări NATO aflate la graniţa cu Rusia a stârnit critici vehemente din partea veteranilor din SUA, care consideră această mişcare o greşeală strategică ce slăbeşte puterea de descurajare a alianţei şi joacă direct în favoarea lui Vladimir Putin, scrie sâmbătă Kyiv Post, cotidianul ucrainean care a relatat primul despre această redimensionare a trupelor americane.
10:20
Cercetătorii au descoperit un antibiotic de 100 de ori mai eficient decât cele existente. Poate să combată superbacterii periculoase # DigiFM.ro
Un nou antibiotic cu potenţial ridicat împotriva bacteriilor rezistente a fost descoperit de cercetători din Marea Britanie şi Australia, după ce au reanalizat o specie de bacterii studiată intens de mai bine de jumătate de secol.
09:50
Show de Halloween. Zeci de „zombi” au interpretat celebra coregrafie din „Thriller”, în gara centrală din Hamburg # DigiFM.ro
Persoane îmbrăcate în zombi au recreat vineri celebra coregrafie din videoclipul piesei "Thriller", a lui Michael Jackson, în gara centrală din Hamburg pentru a sărbători Halloween-ul.
09:40
„Eram bolnav. Eram scăpat de sub control”. P. Diddy, transferat într-un penitenciar din New Jersey, după condamnarea la peste patru ani de închisoare # DigiFM.ro
Magnatul american al hip-hop-ului P. Diddy a fost transferat într-un penitenciar din statul New Jersey, în apropiere de New York, pentru a-şi ispăşi pedeapsa de patru ani şi două luni de închisoare, primită la finalul unui proces în care a fost judecat pentru violenţe sexuale, potrivit unui document publicat vineri de Biroul federal al închisorilor, informează AFP.
09:30
Washington Post: Venezuela solicită ajutor Rusiei şi Chinei pentru a-şi consolida apărarea în faţa unui atac din partea SUA # DigiFM.ro
Preşedintele venezuelean Nicolás Maduro s-a adresat Rusiei, Chinei şi Iranului pentru a-şi îmbunătăţi capacităţile militare învechite şi pentru a solicita asistenţă, pe fondul consolidării forţelor americane în Caraibe, cerând radare defensive, reparaţii de aeronave şi, eventual, rachete, potrivit unor documente interne ale guvernului SUA obţinute de The Washington Post.
08:10
Bursa de 10 pentru Elena, 11 ani, din Vădu Roșca: vocea din capătul satului care adună medalii # DigiFM.ro
La capătul satului Vădu Roșca, lângă Focșani, Lucian Mîndruță a bătut la o poartă și a găsit o cameră plină de diplome, medalii și premii la canto. Acolo stă Elena, 11 ani, un copil cu „un rastel întreg” de reușite și cu un plan clar: să meargă departe cu muzica.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii # DigiFM.ro
Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.
16:20
Trump a transformat Casa Albă într-un carnaval de Halloween. Supereroi, copii costumați în el și decoruri luxoase în plin blocaj guvernamental # DigiFM.ro
Preşedintele Donald Trump a găzduit sute de invitaţi costumaţi - de la supereroi la dinozauri şi chiar câţiva copii îmbrăcaţi precum cuplul prezidenţial - în cadrul petrecerii de Halloween de joi seara de la Casa Albă, scrie AP.
15:50
Premierul britanic a plătit pentru a păstra colierul personalizat de la Trump. Ce se întâmplă cu celelalte cadouri primite de la președintele SUA # DigiFM.ro
Premierul britanic Keir Starmer a plătit pentru a putea păstra un colier personalizat primit de la preşedintele american Donald Trump în timpul vizitei de stat a acestuia în Regatul Unit, relatează dpa.
15:30
Şeful FBI anunţă că a fost dejucat un „posibil atac terorist” şi mai multe persoane au fost arestate în Michigan # DigiFM.ro
FBI a dejucat „un potenţial atac terorist” şi a arestat „mai multe persoane” în Michigan, a anunţat vineri directorul FBI, Kash Patel.
15:30
România vrea să găzduiască finala Europa League din 2028 sau 2029. FRF a anunţat candidatura pentru organizarea evenimentului pe Arena Naţională # DigiFM.ro
Federaţia Română de Fotbal a anunţat candidatura Bucureştiului pentru organizarea finalei Europa League din 2028 sau 2029 pe Arena Naţională, se menţionează pe site-ul oficial al FRF.
13:40
Şeful Jandarmeriei Române, scuze publice după ce organizatorul comemorării victimelor din Colectiv a fost amendat: "Un moment regretabil" # DigiFM.ro
Şeful Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a transmis în legătură cu incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv, când organizatorul a fost amendat pentru că depăşise ora aprobată pentru manifestare, că este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. El a adăugat că regretă sincer acest incident şi îşi doreşte ca pe viitor astfel de momente să fie gestionate cu mai mult echilibru.
13:20
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că bătrânii o duc rău?” # DigiFM.ro
Elena Merișoreanu, îndrăgita interpretă de muzică populară, se pregătește să împlinească 77 de ani și trage un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află mulți pensionari din România.
12:30
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Numele lui fusese vehiculat pentru conducerea SIE # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit vineri, 31 octombrie, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcţia de consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni din cadrul Administraţiei Prezidenţiale. Lazurcă fusese numit la începutul lunii octombrie în funcţia de consilier prezidenţial pe politică externă.
12:30
Edi Iordănescu nu mai e antrenorul Legiei Varșovia. Conducea echipa poloneză din luna iunie # DigiFM.ro
Clubul Legia Varşovia a anunţat, vineri, 31 octombrie, că Edward Iordănescu nu mai este antrenorul echipei poloneze. Legia a fost eliminată dramatic din Cupa Poloniei de Pogon Szczecin, care s-a impus cu scorul de 2-1, după prelungiri, în șaisprezecimi. Legia are doar două victorii în ultimele sale șapte partide în toate competițiile.
11:30
O Bursa de 10 pentru Gabriela! Din Comănești spre podium: copilul care învinge cu înotul și școala # DigiFM.ro
La marginea Comăneștiului, într-o casă mică și curată, o fetiță cu ochi mari își ține emoțiile cu greu. O cheamă Gabriela. Are note de 10, iubește desenul, face înot și visează să devină polițistă. „Ca să protejez oamenii”, zice ea, timida.
11:10
Johnny Depp donează bani pentru un centru muzical dintr-o localitate spaniolă devastată de inundaţii. „Am pierdut totul: sediul, arhivele, instrumentele” # DigiFM.ro
Johnny Depp a donat 65.000 de dolari pentru Centre Instructiu i Musical de Massanassa (CIMM), situat în estul provinciei Valencia, un centru muzical afectat de inundaţiile din estul Spaniei din 2024. Banii urmează să fie folosiţi pentru amenajarea unui nou sediu, transmite EFE.
11:10
Scandal în plină stradă la Constanța. Un preot a fost încătușat după ce a lovit o mașină cu pumnul: „Țipa încontinuu că sunt drogat” # DigiFM.ro
Un preot de 47 de ani a fost încătușat după ce a provocat un scandal violent în trafic, pe o stradă din Constanța. Scenele, demne de un film, s-au petrecut pe strada Murelor și s-au încheiat cu intervenția poliției și cu deschiderea unui dosar penal pentru distrugere.
11:00
Incident pe Aeroportul Băneasa. O aeronavă a Școlii de Aviație Civilă a ieșit de pe pistă. O cursă a fost redirecționată spre Otopeni # DigiFM.ro
O aeronavă de mici dimensiuni aparţinând Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă a depăşit vineri, la aterizare, pista Aeroportului Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” şi a intrat în zona înierbată, anunţă Compania de Aeroporturi Bucureşti. La bordul aeronavei se aflau două persoane, care nu au fost rănite.
10:50
Prinţul William și prințesa Kate câştigă procesul privind încălcarea vieţii private intentat unei reviste franceze. „Sunt hotărâţi să îşi protejeze timpul petrecut în familie” # DigiFM.ro
Prinţul William al Marii Britanii şi soţia sa, Kate, au câştigat un proces privind încălcarea vieţii private intentat revistei franceze Paris Match pentru publicarea unor fotografii realizate de paparazzi cu ei şi cu copiii lor în timpul unei vacanţe private, potrivit unei notificări publicate joi în revistă, informează Reuters.
10:50
Adriana Bahmuțeanu, în "război" cu fiul cel mare al lui Silviu Prigoană. Îl acuză că vrea să ia moștenirea copiilor ei și că a făcut un contract fals cu tatăl lui # DigiFM.ro
La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, fosta lui soție, Adriana Bahmuțeanu, l-a dat în judecată pe fiul cel mare al afaceristului, Honorius Prigoană, pe care îl acuză de fals în acte Mai mult, fosta prezentatoare tv spune că Honorius îi înstrăinează pe propriii fii de ea pentru a le lua moștenirea de la tatăl lor.
10:40
Messi este cel mai bine plătit jucător din MLS. Ce salariu are starul argentinian și cine completează podiumul # DigiFM.ro
Leo Messi (Inter Miami) este cel mai bine plătit jucător din Liga profesionistă nord-americană de fotbal, cu un salariu de 20.446.000 de dolari, potrivit listei publicate de Major League Soccer (MLS), transmite EFE.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.