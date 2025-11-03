Grindeanu, după ce Nicușor Dan a fost la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: "Pentru mine n-a fost o surpriză. Știm cu toții că Drulă are nevoie de proptele"

16:30

Doi tineri din judeţul Gorj sunt cercetaţi penal şi au primit mandate de arestare în lipsă, fiind suspectaţi că şi-au vândut copilul în vârstă de 3 săptămâni pentru 7000 de euro. Tranzacţia a avut loc în condiţiile în care femeia a declarat în fals că bărbatul care a cumpărat bebeluşul este tatăl acestuia. Cu banii primiţi, cei doi părinţi biologici şi-au cumpărat un autoturism. Aceştia, care nu sunt de găsit, au primit mandate de arestare în lipsă, iar bărbatul care a cumpărat copilul e reţinut.