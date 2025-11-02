Comisarul european pentru extindere a felicitat noul guvern de la Chișinău

14:30

În București au apărut primele bannere electorale privind alegerile din 7 decembrie pentru funcția de primar general. Ca de obicei, PSD a furat startul, dar acesta nu este singurul lucru de remarcat privind campania PSD. Candidatul PSD la Primăria Generală este Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al partidului. Cu toate că public declară că este pesedist trup […] Articolul Aktual24|Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” apare prima dată în PRESShub.