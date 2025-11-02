Comisarul european pentru extindere a felicitat noul guvern de la Chișinău
PressHub, 2 noiembrie 2025 17:50
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a felicitat noul guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu. Printr-o postare pe X, aceasta s-a declarat pregătită să colaboreze cu noul executiv moldovan cu scopul integrării Republcii Moldova în Uniunea Europeană. „Călduroase felicitări proaspăt-numitului guvern moldovan al Prim-Ministrului Alexandru Muntanu.” a declarat Comisarul european. Aceasta a adăugat: […] Articolul Comisarul european pentru extindere a felicitat noul guvern de la Chișinău apare prima dată în PRESShub.
• • •
Alte ştiri de PressHub
Acum 15 minute
17:50
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a felicitat noul guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu. Printr-o postare pe X, aceasta s-a declarat pregătită să colaboreze cu noul executiv moldovan cu scopul integrării Republcii Moldova în Uniunea Europeană. „Călduroase felicitări proaspăt-numitului guvern moldovan al Prim-Ministrului Alexandru Muntanu.” a declarat Comisarul european. Aceasta a adăugat: […] Articolul Comisarul european pentru extindere a felicitat noul guvern de la Chișinău apare prima dată în PRESShub.
Acum o oră
17:20
Lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. A fost prezent Nicușor Dan # PressHub
Deputatul USR, Cătălin Drulă, și-a lansat, duminică, candidatura în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. La ceremonia de desemnare a candidatului USR pentru PMB a participat și președintele României, Nicușor Dan. Succesorul lui Nicușor Dan Ceea ce a ieșit imediat în evidență au fost numeroasele paralele realizate între fostul primar general și fondator USR, Nicușor Dan, […] Articolul Lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. A fost prezent Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
Acum 4 ore
14:30
Aktual24|Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” # PressHub
În București au apărut primele bannere electorale privind alegerile din 7 decembrie pentru funcția de primar general. Ca de obicei, PSD a furat startul, dar acesta nu este singurul lucru de remarcat privind campania PSD. Candidatul PSD la Primăria Generală este Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al partidului. Cu toate că public declară că este pesedist trup […] Articolul Aktual24|Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” apare prima dată în PRESShub.
Acum 6 ore
14:00
Casa de cultură din Irpin, 2025: între memoria eroică și agresiunea prezentului. În 2025, Irpin se apropie de normalitate; șoselele noi care duc la intrarea și ieșirea din oraș, cu trotuare și borduri vopsite, geamuri noi și acoperișuri în construcție sau deja finalizate, cu mici restaurante și cafenele cochete, deschise mereu, orașul arată aproape ca […] Articolul Invazia care țintea Kievul: Borodianka, Bucha, Irpin în 2025 apare prima dată în PRESShub.
Acum 8 ore
10:40
Termenul finalizării liniei de mare viteză Lisabona-Madrid a fost stabilit de UE pentru 2034 # PressHub
O decizie adoptată de Comisia Europeană ce 30 octombrie vizează finalizarea construcției unei linii ferate de mare viteză între Lisabona și Madrid până în 2034. Scopul acesteia este să reducă durata de călătorie dintre cele două capitale iberice la maxim trei ore. Potrivit planului, prima fază a proiectului va fi finalizată până în 2030, când […] Articolul Termenul finalizării liniei de mare viteză Lisabona-Madrid a fost stabilit de UE pentru 2034 apare prima dată în PRESShub.
10:20
Bulgaria analizează posibilitatea de a solicita o derogare de la noile sancțiuni impuse de Statele Unite celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, potrivit unor surse apropiate guvernului de la Sofia, citate de POLITICO. Autoritățile bulgare se tem că măsurile ar putea provoca penurii grave de combustibil și o reacție populistă care ar destabiliza […] Articolul Bulgaria și Ungaria vor o derogare de la noile sancțiuni americane împotriva Lukoil apare prima dată în PRESShub.
Acum 12 ore
09:50
În discursul său privind starea uniunii din 2025, Ursula von der Leyen a lansat ideea unui „Scut al Democraiei Europene” împotriva dezinformării. O platformă defensivă digitală, construită pe valori civice, democratice, menită să devină parte a arhitecturii comune a apărării democratice europene. Un studiu recent al Parlamentului European arată însă că pentru ca acest scut să funcționeze, […] Articolul Inițiativa europeană împotriva dezinformării: „Scutul Democrației Europene” apare prima dată în PRESShub.
Acum 24 ore
00:00
Val de critici la adresa lui George Simion după ce acesta a solicitat protecția SPP. Liderul AUR ripostează # PressHub
Mai multe figuri politice au lansat critici la adresa președintelui formațiunii extremiste AUR, George Simion, după ce acesta a solicitat, vineri, protecția SPP. Alexandru (deputat PNL) , Vasile Bănescu (membru al CNA) și Virgil Popescu (fostul Ministru al Energiei) și i Victoria Stoiciu (senatoare PSD) au ridicat obiecții sau chiar ridiculizat acțiunea sa. Printre primii […] Articolul Val de critici la adresa lui George Simion după ce acesta a solicitat protecția SPP. Liderul AUR ripostează apare prima dată în PRESShub.
1 noiembrie 2025
21:20
O explozie a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Dej, județul Cluj, vineri seara. Aceasta a fost urmată de un incendiu. Autoritățile transmit că un bărbat a fost găsit decedat, relatează ProTV. Explozia a avut loc într-o casă. Pompierii s-au deplasat la fața locului, unde efectuează o misiune de căutare-salvare. În cadrul misiunii participă […] Articolul Explozie în Dej. O persoană a decedat apare prima dată în PRESShub.
21:00
Aktual24|Cum a fost păcălit FSB-ul de la Moscova de un agent dublu ucrainean. Spionul dezvăluie acum tehnicile de manipulare și terorism folosite de Rusia # PressHub
Un dublu-agent care lucra pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), identificat doar ca Andrei, a dejucat o operaţiune a serviciilor ruse de securitate (FSB) menită să distrugă un sediu administrativ din sudul Ucrainei şi să ucidă zeci de angajaţi. Operaţiunea, relatată de Andrei, relevă modul în care Moscova recrutează localnici prin anunţuri pe reţele […] Articolul Aktual24|Cum a fost păcălit FSB-ul de la Moscova de un agent dublu ucrainean. Spionul dezvăluie acum tehnicile de manipulare și terorism folosite de Rusia apare prima dată în PRESShub.
20:40
Mii de manifestanți s-au adunat sâmbătă de ziua aniversării accidentului de la Novi Sad,capitala provinciei autonome Voivodina, unde acoperișul gării a căzut, ucigând 16 oameni. Acest lucru s-a petrecut în ciuda faptului că întreaga clădire fusese renovată de către o companie chineză, fapt care a dus la mari proteste împotriva președintelui sârb Alexander Vucic în […] Articolul Cum a arătat în Serbia aniversarea de un an al tragediei de la Novi Sad? apare prima dată în PRESShub.
19:10
În ultimele 9 luni, forțele de intervenție din Galați au fost mobilizate de 322 de ori pentru a combate incendii de pe terenurile agricole sau din fondul forestier, relatează Viața Liberă. Nerespectarea măsurilor de igienizare a terenurilor agricole, dar și neglijența prin utilizarea focului deschis în zone cu risc de incendiu au transformat județul Galați […] Articolul Peste 300 de incendii vegetale în Galați, în ultimele nouă luni apare prima dată în PRESShub.
18:30
Tensiunile din coaliția de guvernare au adus în discuție posibilitatea ca acest executiv să cadă. Iar el poate cădea în diverse moduri, inclusiv prin schimbarea premierului și continuarea în aceeași formulă. Dar una dintre posibilități este ieșirea – sau scoaterea – PSD de la guvernare. Deși în acest moment e la fel de posibilă plecarea […] Articolul Aktual24|ANALIZĂ: Se poate face un guvern fără PSD? apare prima dată în PRESShub.
Ieri
14:20
Noul premier de la Chișinău: „Direcția strategică pro-europeană și democratică nu este negociabilă” # PressHub
Noul Guvern de la Chișinău a depus jurământul în această dimineața în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Un moment care semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv. Miercuri, acesta va avea prima ședință. Sarcina majoră a noului Guvern este de a continua și finaliza în următorii trei ani procesul de […] Articolul Noul premier de la Chișinău: „Direcția strategică pro-europeană și democratică nu este negociabilă” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de investire în funcție a noului guvern condus de Alexandru Munteanu, relatează TV8Md. Semnarea decretului a avut loc după ceremonia de învestire în funcție a noului guvern (a cărui compoziție poate fi văzută în documentul atașat). În discursul său, lidera de la Chișinău a vorbit despre importanța […] Articolul Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, investit astăzi în funcție apare prima dată în PRESShub.
13:10
Cât costă pentru România lipsa unui centru de mari arși ? Peste 11 milioane de euro pentru tratamentul acordat marilor arși în străinătate de la tagedia Colectiv # PressHub
Peste 11 milioane de euro au fost cheltuiți în ultimul deceniu pentru a trata mari arși la centrele din străinătate. Date oferite de CNAS, la solicitarea News.ro ne arată că, între 2015 și 2023, totalitatea tratamentelor aplicate perosanelor din România (în centre din UE, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie) care au suferit arsuri […] Articolul Cât costă pentru România lipsa unui centru de mari arși ? Peste 11 milioane de euro pentru tratamentul acordat marilor arși în străinătate de la tagedia Colectiv apare prima dată în PRESShub.
10:40
Alertă după ce o bovină din comuna Vlădiceni, județul Iași, a fost depistată cu rabie. Aceasta a fost eutanasiată, iar restul animalelor, dar și a locuitorilor din sat vor trece printr-un proces de vaccinare săptămâna viitoare, relatează Ziarul de Iași. Încă un focar de rabie, de data aceasta într-o localitate vecină municipiului Iași – Vlădiceni […] Articolul Nivel excesiv al cazurilor de rabie în județul Iași. Un om a decedat apare prima dată în PRESShub.
10:10
S-a vorbit mult, în ultima perioadă, despre Zidul Dronelor. Până să aflăm în ce constă, faptul că s-a vorbit mult despre el deja ne spune ceva: este un exemplu clasic de comunicare strategică, care a reușit să împacheteze un concept multistratificat, foarte complex din punct de vedere tehnologic, într-o sintagmă ce evocă familiarul – un […] Articolul Zidul împotriva dronelor: între concept și materializare apare prima dată în PRESShub.
31 octombrie 2025
21:30
Pentagonul a aprobat decizia trimiterii rachetelor Tomahawk către Ucraina. Trump urmează să decidă cursul acțiunii # PressHub
Pentagonul a raportat că trimiterea de rachete Tomahawk către Ucraina nu ar afecta în mod semnificativ stock-urile americane. Astfel, ultimul cuvânt, prin care se va decide dacă aceste rachete vor fi trimise sau nu în Ucraina, îi aparține președintelui american, Donald Trump, relatează CNN. Această declarație vine în contextul testelor nucleare ale desfășurate de Federația […] Articolul Pentagonul a aprobat decizia trimiterii rachetelor Tomahawk către Ucraina. Trump urmează să decidă cursul acțiunii apare prima dată în PRESShub.
20:40
Comisia Europeană a lansat pe 31 octombrie un apel public pentru contribuții în vederea planificării viitorului „Act European privind Tehnologiile Cuantice” (EU Quantum Act). Scopul actului este plasarea Uniunii Europene în fruntea clasamentului dezvoltării tehnologice, din care tehnologiile cuantice reprezintă o componentă crucială. Noua legislație se va baza pe Strategia Quantum Europe și va completa […] Articolul „Actul European pentru Tehnologii Cuantice” Apelul Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
20:20
8.5 milioane de euro propuși de Comisia Europeană pentru sprijinirea muncitorilor suedezi concediați din compania Northvolt # PressHub
Comisia Europeană a propus joi susținerea muncitorilor concediați în urma falimentului companiei suedeze Northvolt. Ar urma să fie utilizate 8.5 milioane de euro din Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Lucrătorii Concediați (EGF). Costul total estimat al acestor măsuri este de 14,2 milioane de euro. Comisia va acoperi 60% din costuri (8,5 milioane €), […] Articolul 8.5 milioane de euro propuși de Comisia Europeană pentru sprijinirea muncitorilor suedezi concediați din compania Northvolt apare prima dată în PRESShub.
19:30
Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” # PressHub
La o locație secretă din mediul rural ucrainean, coloane de drone de atac sunt asamblate noaptea, în liniște aproape deplină, și lansate spre ținte strategice aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Obiectivele — rafinării petroliere, depozite de combustibil și noduri logistice militare — au fost intens vizate din vară încoace, într-o campanie de […] Articolul Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” apare prima dată în PRESShub.
19:20
Miliardarul și fostul deputat ucrainian Rinat Ahmetov a achiziționat una dintre marile fabrici ieșene, Arcelor Mittal, informează Ziarul de Iași. Fosta fabrică Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași, era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal. Acesta mai deține în România combinatul siderurgic Hunedoara și fabrica de țevi Roman, combinatul siderurgic […] Articolul Fost deputat și miliardar ucrainian a cumpărat uzina Arcelor Mittal (ex TEPRO) din Iași apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Începând din luna decembrie a anului trecut s – a repus pe tapet, ca o ciorbă reîncălzită, problema relațiilor româno – ruse. Majoritatea părerilor exprimate pe Tik – Tok sau pe alte canale de social – media sunt cam puerile. Din acest motiv este necesară o scurtă rememorare istorică. Ascensiunea Rusiei ca mare putere a […] Articolul ÎNTRE WASHINGTON; BRUXELLES ȘI MOSCOVA apare prima dată în PRESShub.
16:30
Alexandru Rogobete: „Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie” # PressHub
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri, printr-o postare pe Facebook, că anul acesta va fi finalizat primul centru de arși gravi din țară. Spitalul de la Timișoara ar putea trata primii pacienți la începutul lui 2026. Acesta va avea 6 paturi pentru mari arși, 6 paturi pentru arși intermediari și post-critici și 5 paturi […] Articolul Alexandru Rogobete: „Anul acesta va fi finalizat primul centru de arşi gravi construit în România după Revoluţie” apare prima dată în PRESShub.
15:00
Aktual24|Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice # PressHub
Sorin Grindeanu, actualul și viitorul președinte al PSD, pare să fi uitat lecțiile pe care le-a primit PSD în perioada Liviu Dragnea mai ales din partea străzii. Am putea merge chiar mai departe și să ne gândim chiar la Victor Ponta. Unele dintre acțiunile de azi ale PSD nu au nicio logică și sunt de-a […] Articolul Aktual24|Ipocrizia lui Grindeanu: Câteva cazuri în care aliații săi ne făceau praf relațiile diplomatice apare prima dată în PRESShub.
13:10
Președintele Nicușor Dan l-a numit, vineri, pe Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională, relatează Administrația Prezidențială. Acesta va rămâne în funcția de conducere a Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale. Astfel, Lazurcă îi ia locul lui Cristian Deaconescu, aflat în funcție din februarie 2025. […] Articolul Marius-Gabriel Lazurca, numit consilier prezidențial pentru securitate națională apare prima dată în PRESShub.
13:10
Cine conduce Romatsa și Canalele Navigabile, instituțiile unde austeritatea nu există: directori cu indemnizații uriașe # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a dat două exemple de instituții ale statului în care directorii și-au majorat cu de la sine putere indemnizațiile în ciuda măsurilor de austeritate impuse de deficitul bugetar uriaș al țării. Astfel, el a nominalizat Romatsa și Administrația Canalelor Navigabile. Cine coordonează cele două instituții? Prima este condusă de un consiliu de […] Articolul Cine conduce Romatsa și Canalele Navigabile, instituțiile unde austeritatea nu există: directori cu indemnizații uriașe apare prima dată în PRESShub.
11:10
Organizatorul „Marșului pentru Colectiv”, amendat: ar fi depășit ora limită a manifestației # PressHub
Mihai Rădunu, unul din organizatorii Comemorării victimelor de la Colectiv, a fost amendat joi seara, cu 3000 de RON, pentru că manifestația a depășit ora 23:00. Acesta, alături de ONG-ul „Corupția ucide!” susțin că măsura este eronată, întrucât, în cazul comemorărilor, nu este nevoie de notificarea autorităților sau încheierea de protocol. Jandarmeria anunță verificări, relatează […] Articolul Organizatorul „Marșului pentru Colectiv”, amendat: ar fi depășit ora limită a manifestației apare prima dată în PRESShub.
10:10
„Aceeași Mărie cu altă pălărie”? Lukoil anunță că-și vinde activele din străinătate, sub presiunea sancțiunilor internaționale # PressHub
Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancțiunile anunțate recent de Statele Unite, a anunțat joi că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziționarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deține active internaționale ale companiei, a transmis Reuters. În data de 22 octombrie, președintele american, Donald Trump, a anunțat primele sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil […] Articolul „Aceeași Mărie cu altă pălărie”? Lukoil anunță că-și vinde activele din străinătate, sub presiunea sancțiunilor internaționale apare prima dată în PRESShub.
09:50
Prințul Andrew va fi lipsit de titlurile regale și obligat să părăsească reședința din Windsor Fratele regelui va fi cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, potrivit Palatului Buckingham, ca urmare a scandalului Epstein # PressHub
Prințul Andrew va fi lipsit de toate titlurile și onorurile regale și va trebui să se mute din reședința sa de la Royal Lodge, în Windsor, a anunțat Palatul Buckingham. Regele Charles a inițiat un „proces formal de retragere a stilului, titlurilor și onorurilor deținute de Prințul Andrew”, care va fi cunoscut de acum înainte […] Articolul Prințul Andrew va fi lipsit de titlurile regale și obligat să părăsească reședința din Windsor Fratele regelui va fi cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor, potrivit Palatului Buckingham, ca urmare a scandalului Epstein apare prima dată în PRESShub.
09:30
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Rusia: explozii la centrale și rafinării în trei regiuni # PressHub
Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost lovite în noaptea de 31 octombrie, în urma unor valuri de atacuri cu drone care au provocat explozii, pene de curent și intervenții de urgență. Țintele au inclus o centrală termoelectrică, o substație electrică și o rafinărie de petrol – toate obiective strategice pentru sistemul energetic […] Articolul Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Rusia: explozii la centrale și rafinării în trei regiuni apare prima dată în PRESShub.
30 octombrie 2025
22:30
De ce s-a scumpit cu 20% în 3 ani transformarea fostei Policlinici Mari din Oradea în sediu al CJ Bihor # PressHub
CJ Bihor mai are câteva luni până să se mute din clădirea Prefecturii din Parcul Traian în cea din strada Republicii nr. 35 pe care mulți orădeni o cunosc sub denumirea „Policlinica Mare”, iar costul reabilitării acesteia a crescut cu o cincime. Deși nu l-a luat la rost niciunul dintre ceilalți aleși ai bihorenilor, președintele […] Articolul De ce s-a scumpit cu 20% în 3 ani transformarea fostei Policlinici Mari din Oradea în sediu al CJ Bihor apare prima dată în PRESShub.
21:50
Aktual24 | ”Nunta” lui Georgescu la Tribunalul București: ”inimioară” din care zboară porumbei albi # PressHub
Noi scene halucinante cu Călin Georgescu și manifestanții aduși de AUR să îl susțină. De data aceasta, admiratorii lui Georgescu au venit cu o ”inimioară” cu porumbei albi, scrie Aktual24.ro. Scenele au avut loc joiu în fața Tribunalului București, unde Georgescu speră din nou să scape de controlul judiciar. Un susținător de-al său a venit […] Articolul Aktual24 | ”Nunta” lui Georgescu la Tribunalul București: ”inimioară” din care zboară porumbei albi apare prima dată în PRESShub.
21:30
Un marș se desfășoară joi în Capitală în memoria victimelor incendiului din clubul Colectiv de acum 10 ani. Câteva sute de persoane s-au adunat în Piața Universității, de unde au plecat în marș către fostul club, unde, în urmă cu 10 ani, s-a întâmplat tragedia. Manifestația se desfășoară sub titlul: ”Solidaritate pentru dreptate; 10 ani […] Articolul Sute de persoane, la marșul în memoria victimelor de la Colectiv, la 10 ani de tragedie apare prima dată în PRESShub.
18:10
Reducerea prezenței militare americane din România a stârnit întrebarea firească: ce înseamnă pentru Republica Moldova? Dincolo de titluri, mesajul oficial al comandamentului american din Europa arată clar că vorbim despre o ajustare de postură, nu despre o retragere, iar capacitatea de a disloca rapid forțe pe flancul estic rămâne disponibilă. În plan practic, la baza […] Articolul Cum se traduce la Chișinău repoziționarea militară SUA pe flancul estic apare prima dată în PRESShub.
17:40
Regiunile și agricultura trebuie despărțite. Siegfried Mureșan conduce opoziția majorității europarlamentare # PressHub
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual 2028-2034, a inițiat și transmis joi o scrisoare oficială Comisiei Europene prin care cere modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul buget. Scrisoarea este semnată de europarlamentarul român alături de liderii principalelor grupuri pro-europene: PPE, Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii. Semnatarii, […] Articolul Regiunile și agricultura trebuie despărțite. Siegfried Mureșan conduce opoziția majorității europarlamentare apare prima dată în PRESShub.
17:00
Liderii grupurilor pro-europene solicită Comisiei Europene modificarea bugetului UE pentru a asigura o finanțare separată pentru Agricultură și Coeziune # PressHub
Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE/PNL), negociatorul-șef al Parlamentului European pentru Bugetul multianual 2028-2034, a inițiat și transmis joi o scrisoare oficială Comisiei Europene prin care cere modificarea propunerii privind planurile naționale din viitorul buget. Scrisoarea este semnată de europarlamentarul român alături de liderii principalelor grupuri pro-europene: PPE, Socialiștii și Democrații (S&D), Renew Europe și Verzii. Semnatarii, […] Articolul Liderii grupurilor pro-europene solicită Comisiei Europene modificarea bugetului UE pentru a asigura o finanțare separată pentru Agricultură și Coeziune apare prima dată în PRESShub.
16:50
Secția de Urmărire Penală a Parchetului General, condusă din ianuarie 2024 de procurorul Remus Iulian Popa, nu a venit cu o soluție față de plângerea a șase victime din dosarul Colectiv, nici la 7 luni de la momentul în care instanța supremă i-a cerut să facă o anchetă efectivă față de politicienii care au gestionat […] Articolul Dosarul Colectiv 2, blocat la Parchetul General de 8 luni apare prima dată în PRESShub.
15:50
Proiect USR pentru ca pacienții să ia parte la deciziile privind serviciile medicale oferite de spitale # PressHub
Pacienții vor fi reprezentați în consiliile de administrație ale spitalelor și, astfel, vor lua parte la deciziile care privesc serviciile medicale, potrivit unui proiect de lege inițiat de deputații USR Adrian Wiener și Ștefan Tanasă. „Un sistem de sănătate funcțional presupune ca pacientul să se afle în centru. Facem un pas, în acest sens, prin […] Articolul Proiect USR pentru ca pacienții să ia parte la deciziile privind serviciile medicale oferite de spitale apare prima dată în PRESShub.
15:10
40 de ani de Schengen. Comisia Europeană oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor # PressHub
Comisia Europeană a anunțat joi că oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor, prin programul DiscoverEU, parte a Erasmus+. Această rundă specială, care se deschide astăzi, marchează cea de-a 40-a aniversare a spațiului Schengen și este destinată tinerilor născuți în 2007. „În urmă cu patruzeci de ani, Schengen a deschis porțile către o Europă […] Articolul 40 de ani de Schengen. Comisia Europeană oferă 40.000 de permise de călătorie gratuite tinerilor apare prima dată în PRESShub.
14:30
Interviu Aktual24 | Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial” # PressHub
Justiția din România se află în centrul unor dezbateri aprinse, după „iertările” pe bandă rulantă decise de Înalta Curte și Curțile de Apel în numeroase cazuri flagrante de corupție, dar mai ales din cauza deciziilor controversate ale Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților. Pentru a înțelege mai bine impactul acestor hotărâri asupra sistemului judiciar […] Articolul Interviu Aktual24 | Valerius Ciucă, primul judecător român la Tribunalul UE: „CCR trebuia să se abțină în cazul pensiilor, să-și declare necompetența în această cauză de ordin trivial” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Clujul pornește prima stație din țară care transformă deșeurile în energie. Proiect-pilot într-un domeniu cu probleme cronice # PressHub
Județul Cluj a pus în funcțiune, joi, prima stație de tratare a deșeurilor municipale prin dezintegrare moleculară din România, o instalație care promite să transforme o parte semnificativă din gunoiul menajer rezidual în energie electrică. Stația este amplasată în incinta Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID), un proiect a cărui istorie complicată – marcată […] Articolul Clujul pornește prima stație din țară care transformă deșeurile în energie. Proiect-pilot într-un domeniu cu probleme cronice apare prima dată în PRESShub.
13:40
Nu scriu ca turist entuziasmat după primul apus. Scriu ca român care trăiește în Calpe de 24 de ani, cu pașii învățați pe promenadă și cu Peñón-ul de Ifach drept busolă de serviciu. Aici am învățat că „acasă” nu e o clădire, ci o liniște care se așază în tine și nu mai pleacă. Și […] Articolul De ce Calpe? Mărturia unui român cu 24 de ani de ancoră aici apare prima dată în PRESShub.
13:10
Avocații mercenarului Horațiu Potra au anunțat joi că acesta dorește să revină „voluntar” în România din Dubai. Potra a plecat în Dubai după ce a fost pus sub acuzare în dosarul în care este judecat și fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu. Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în 29 septembrie anul […] Articolul Horațiu Potra anunță, prin intermediul avocaților, că vrea să revină „voluntar” în țară apare prima dată în PRESShub.
12:30
Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la „Colectiv” # PressHub
Președintele Nicușor Dan a depus, joi dimineața, o coroană de flori la fostul Club Colectiv, la monumentul ridicat în memoria victimelor incendiului care a avut loc în urmă cu 10 ani, în care și-au pierdut viața 65 de tineri, iar alți 162 au fost răniți. „Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a […] Articolul Președintele Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la „Colectiv” apare prima dată în PRESShub.
12:00
Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii: 16 tuneluri și 60 de poduri pe un sector de 31 km # PressHub
Cel mai dificil lot din sectorul montan al autostrăzii A8, Grințieș-Pipirig, a fost adjudecat astă-vară de asocierea din care fac parte firmele lui Dorinel Umbrărescu. Ieri s-au parafat documentele, scrie Ziarul de Iași. Desemnată pe 18 iulie câștigătoare a licitației pentru atribuirea contractului de proiectare și construire a lotului Grințieș-Pipirig, asocierea SA&PE Construct-Spedition UMB-Tehnostrade-Euroasfalt a […] Articolul Încă un contract semnat pe cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii: 16 tuneluri și 60 de poduri pe un sector de 31 km apare prima dată în PRESShub.
11:30
Zece ani de la „Colectiv”: „Corupția încă ucide”, spun organizatorii marșului comemorativ # PressHub
Un marș al tăcerii, la București, va marca joi seară 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv, care a schimbat pentru totdeauna viețile celor care au supraviețuit tragediei. Astfel de marșuri au loc anual, după incendiul din seara de 30 octombrie 2015 din Clubul Colectiv. 65 de tineri și-au pierdut viața, iar alți 162 […] Articolul Zece ani de la „Colectiv”: „Corupția încă ucide”, spun organizatorii marșului comemorativ apare prima dată în PRESShub.
11:20
Oana Gheorghiu a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, într-o ceremonie organizată la Palatul Cotroceni. La eveniment au luat parte premierul Ilie Bolojan, dar și consilieri prezidențiali. Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial. Președintele Nicușor Dan a semnat miercuri decretul de […] Articolul Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură apare prima dată în PRESShub.
10:30
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova, din capitală, relatează agențiile de presă, citând surse judiciare. Un director adjunct al Distrigaz Rețele Sud a fost citat miercuri seară la Parchetul Curții de Apel București unde i s-ar fi adus […] Articolul Distrigaz Rețele Sud, învinuită pentru distrugere calificată pentru explozia din Rahova apare prima dată în PRESShub.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.