Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al PNL şi USR la funcţia de preşedinte al CJ Buzău

17:50

Dintre cei 58 de judecători candidați pentru funcții de conducere la diverse instanțe din țară, 16 au obținut note sub 5 la proba proiectului de management, iar un candidat s-a retras. Potrivit unor surse judiciare este pentru prima dată când la proba orală se obțin asemenea note foarte mici. Această modalitate de notare are ca […] Articolul Șefi de instanțe alungați din funcții cu note de 2 și 3 la proba orală apare prima dată în PRESShub.