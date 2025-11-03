Mihai Răzvan Moraru, candidatul comun al PNL şi USR la funcţia de preşedinte al CJ Buzău
PressHub, 3 noiembrie 2025 21:30
Organizaţiile judeţene Buzău ale PNL şi USR au decis luni, în urma unei şedinţe comune, susţinerea lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean la scrutinul din 7 decembrie. "Această decizie reprezintă un moment istoric pentru politica locală, marcând prima alianţă de acest tip între cele două partide de dreapta, la nivelul […]
• • •
Acum 30 minute
21:30
Acum o oră
21:00
AUR anunță oficial că o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei # PressHub
AUR a anunțat, luni seara, după ședința Consiliului Național de Conducere, că nu va avea candidat propriu la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, ci o va susține pe Anca Alexandrescu, informează G4Media. „Cu toate că avem oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina candidaturii, am renunțat la a alege un […]
Acum 2 ore
20:10
MApN a semnat contractul de achiziție a 18 aeronave F-16 Fighting Falcon de la Guvernul olandez la prețul simbolic de un euro # PressHub
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos a fost semnat, luni, la sediul Ministerului Apărării Naționale. Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor […]
Acum 4 ore
19:10
Parlamentul European solicită măsuri decisive pentru protejarea jurnaliștilor la nivel global # PressHub
Mobilizare globală pentru apărarea libertății presei și pedepsirea celor responsabili de asasinatele și arestările arbitrare ale jurnaliștilor. Un apel în acest sens a fost făcut de către Parlamentul European, cu ocazia Zilei Internaționale pentru încetarea impunității pentru crime împotriva jurnaliștilor. „Impunitatea produce impunitate. Nu putem permite ca urmărirea adevărului să coste vieți omenești", au declarat […]
18:40
Jurnalistul şi producătorul de film britanic Charley Ottley a obţinut cetăţenia română, el urmând să depună jurământul de credinţă pe 6 noiembrie, informează Agerpres. Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC) anunţă că pe 6 noiembrie, la sediul său, are loc ceremonia solemnă de depunere a jurământului de credinţă faţă de România de către mai mulţi străini […]
18:00
John Malkovich, Sean Bean și Tim Burton, prezenți în aplauze pe scena Sălii Palatului, la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă”, despre extraordinara poveste a dirijorului Sergiu Celibidache # PressHub
Sala Palatului din București a găzduit sâmbătă premiera de gală a filmului Cravata Galbenă, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi și a echipei. Evenimentul a reunit peste 4.000 de spectatori, într-o seară memorabilă. Evenimentul s-a bucurat și de prezența vizionarului regizor Tim Burton, invitat special al galei. Fascinat […]
17:50
Procurorul-general spaniol, Álvaro García Ortiz, este pus sub investigație. Acesta este acuzat că ar fi facilitat o scurgere de informații către presă, legate de anturajul președintei regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Scandalul a atras un nivel de atenție cu atât mai mare, cu cât Ayuso este o figură marcantă a partidului de dreapta PP, una […]
17:50
Dintre cei 58 de judecători candidați pentru funcții de conducere la diverse instanțe din țară, 16 au obținut note sub 5 la proba proiectului de management, iar un candidat s-a retras. Potrivit unor surse judiciare este pentru prima dată când la proba orală se obțin asemenea note foarte mici. Această modalitate de notare are ca […]
Acum 6 ore
17:10
Dosarul Simu-Pop a ajuns la completul lui Savonea după ce trei judecătoare au fost recuzate pe motiv că-și permit să sesizeze CJUE # PressHub
Dosarul de corupție al fostului șef al Fiscului Șerban Pop și al afaceristului beneficiar de fonduri uriașe din partea ANRP Horia Simu va fi judecat de completul numărul 6 compus din Adriana Ispas, Mihai Mihalcea și Lia Savonea. Recent, două judecătoare de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) apropiate de Lia Savonea au […]
16:30
Lector la Universitatea Babeș Bolyai: „Prescripția a devenit matricea culturală a justiției penale române” # PressHub
Diana Ionescu, lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, critică dur modul în care sistemul judiciar românesc tratează problema prescripției răspunderii penale. Într-o postare amplă pe Facebook, profesorul de drept penal consideră că această temă a devenit „marea luptă a neamului românesc în materie de justiție", eclipsând dosare fundamentale precum […]
16:10
Aktual24 | Georgescu o faultează pe Anca Alexandrescu și îndeamnă alegătorii să boicoteze votul pentru Primăria Capitalei # PressHub
Un sondaj realizat de Sondaj Novel Research la comanda PNL arată că Anca Alexandrescu ar fi ajuns la 15% din intențiile de vot, în condițiile în care trei săptămâni în urmă era cotată la 10%. În același timp, Călin Georgescu, liderul pe care Alexandrescu îl adulează seară de seară la Realitatea Plus, și-a îndemnat adepții […]
Acum 8 ore
15:30
România, Polonia și Bulgaria a participat la un exercițiu internațional organizat de OSCE pentru combaterea traficului de persoane # PressHub
România, alături de Polonia și Bulgaria, a participat, în perioada 27-31 octombrie la un exercițiu internațional organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) cu scopul îmbunătățirii metodelor în combaterea traficului de persoane. Exercițiul a avut loc în Bruhl, Germania și a fost coordonat de OSCE, alături de LAFP NRW – Oficiul de […]
15:20
România va găzdui cea mai modernă fabrică de pulberi din lume: Rheinmetall Victoria SA, investiție de jumătate de miliard de euro # PressHub
Armin Papperger, directorul companiei germane Rheinmetall AG, a anunțat că noua fabrică Rheinmetall Victoria SA va fi cea mai avansată unitate de producție din lume pentru pulberi cu bază dublă și triplă. Proiectul, realizat în parteneriat cu statul român, presupune o investiție totală de aproximativ 500 de milioane de euro. Armin Papperger, directorul general al […]
15:00
Captura.ro: Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, prin intermediul unei companii elvețiene # PressHub
Legătura lui Călin Georgescu cu o filieră rusă de spionaj, activă până de curând în Europa, se face prin intermediul unei companii elvețiene. Aceasta se numește Mercando Green Technology AG și a fost înființată acum 15 ani în Zug – un canton cu regim fiscal prietenos, care nu dezvăluie identitatea beneficiarilor de firme locale și […]
14:20
Sondaj Novel Research îl plasează pe Ciprian Ciucu deasupra lui Daniel Băluță la intenția de vot # PressHub
Un sondaj Novel Research, realizat la comanda PNL, îl dă pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, cu 1.9% în fața candidatului PSD (și primarul Sectorului 4) Daniel Băluță (cotat la 24.5%) la intenția de vot din cadrul alegerilor pentru Primăria Municipiului București. Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (propunerea AUR) sunt pe locurile trei și […]
14:10
Dosarul „10 august” și controlul asupra unui alt Parchet, mizele schimbării din funcție a procurorului Pîrlog # PressHub
Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) dezbate, marți, raportul Inspecției Judiciare (IJ) privind organizarea, comunicarea și managementul instanței de către Bogdan Pîrlog, procuror șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti. Printr-o hotărâre din iulie 2025, Secția pentru procurori a CSM a sesizat IJ după ce procurorul general al României, […]
Acum 12 ore
13:30
Localitatea Broşteni, puternic afectată de inundaţiile din iulie, se redeschide pentru turişti # PressHub
Oraşul Broşteni, puternic afectat de inundaţiile din luna iulie a acestui an, îşi redeschide porţile pentru turişti, în încercarea de a-şi recăpăta statutul de staţiune turistică de interes local, pe care îl obţinuse în 2024. Toate pensiunile din zonă s-au redeschis şi au lansat oferte pentru sărbătorile de iarnă. Ele încearcă să atragă turişti atât […]
13:10
Controverse la Spitalul de Copii Galați: adulți investigați pe aparatul RMN destinat celor mici # PressHub
Aparatul RMN al Spitalului de Copii din Galați ar fi folosit și pentru adulți, situație care ar determina, uneori, amânarea investigațiilor destinate celor mici. O sesizare care semnalează despre aceasta, a fost primită pe adresa redacției „Viața liberă". Potrivit sursei citate, gălățeanul care a făcut sesizarea susţine că „este vorba despre „incompetență și lipsă de […]
13:10
Frații Micula sunt vizați de percheziții efectuate de Direcția pentru Investigarea Crimelor Economice # PressHub
Surse judiciare citate de News.ro au declarat că o parte de perchezițiile derulate în județul Bihor, în cadrul unei operațiuni mai ample, i-au vizat pe frații Micula. Ei sunt suspectați că ar fi transferat sume de peste 160 de milioane de lei în active către firme aflate sub controlul lor, cu scopul împiedicării returnării ajutorului […]
11:50
Cel mai mare angajator din zona oraşului Ineu, fabrica de componente auto Aptiv, ar urma să se închidă din luna decembrie, conform autorităţilor locale, care spun că producţia s-ar muta într-o ţară din afara Uniunii Europene. În paralel, se fac pregătiri pentru reintegrarea cât mai multor angajaţi dintre cei care ar urma să fie concediaţi. […]
10:10
Extinderea este „cel mai important instrument geopolitic al UE” – în așteptarea raportului anual privind progresele țărilor candidate # PressHub
Raportul, care va fi publicat marți, 4 noiembrie, va fi și o ocazie pentru înalții oficiali europeni de a evoca ideea unei „Europe unite". Marta Kos (foto), comisarul european pentru Extindere, a vorbit chiar despre perspectiva istorică a unei Uniuni Europene care „pentru prima dată, ar putea include toate țările de pe continent". Se așteaptă […]
09:00
Un costum de damă visat pentru cununia civilă a devenit fundația unui brand cu peste 1.000 de clienți de top. Elittude, casa de modă din Iași fondată de soții Andruș, a crescut din 2.000 de euro și mult curaj, până la producție proprie, showroom și comenzi internaționale. Azi, livrează de la costume office până la […]
Acum 24 ore
22:20
Premierul României, Ilie Bolojan, nu se va prezenta luni în parlament, la invitația AUR și PSD. Un comunicat de presă al guvernului transmite că premierul este de acord să poarte un dialog, dar agenda sa este supraîncărcată pentru data de 3 noiembrie. Comunicatul este deschis de o reafirmare a interesului premierului pentru întâlnire. „Prim-ministrul Ilie […]
Ieri
21:20
Primăria Galațiului, alături de operatorul Apă Canal au cerut Guvernului să intervină de urgență pentru a proteja stația de captare a apei „Priza Dunării" și, astfel, să asigure hidroalimentarea zonei. Pe fondul incertitudinilor legate de Liberty Galați, stația ar putea intra în proprietate publică, sau să-i fie instituit un regim special, relatează Viața Liberă. Memoriul […]
20:30
Un livrator de 24 de ani, de cetățenie sri lankeză a fost agresat de un cuplu în Popești-Leordeni, județul Ilfov. Cei doi ar fi devenit agresivi fizic în urma unei șicanări în trafic, relatează spotmedia. Victima a anunțat Poliția d
19:50
Un nou guvern a preluat puterea în Republica Moldova. Condus de tehnocratul Alexandru Munteanu, Executivul de la Chișinău are în mâini o misiune extraordinar de importantă. Aceea de a duce țara în Uniunea Europeană. Ar fi realizarea supremă pentru al doilea stat de limbă română din lumea asta. Moldova nu va putea niciodată să se […] Articolul Aktual24|Guvernul celei mai mari șanse din istoria Moldovei apare prima dată în PRESShub.
17:50
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a felicitat noul guvern de la Chișinău, condus de Alexandru Munteanu. Printr-o postare pe X, aceasta s-a declarat pregătită să colaboreze cu noul executiv moldovan cu scopul integrării Republcii Moldova în Uniunea Europeană. „Călduroase felicitări proaspăt-numitului guvern moldovan al Prim-Ministrului Alexandru Muntanu.” a declarat Comisarul european. Aceasta a adăugat: […] Articolul Comisarul european pentru extindere a felicitat noul guvern de la Chișinău apare prima dată în PRESShub.
17:20
Lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. A fost prezent Nicușor Dan # PressHub
Deputatul USR, Cătălin Drulă, și-a lansat, duminică, candidatura în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. La ceremonia de desemnare a candidatului USR pentru PMB a participat și președintele României, Nicușor Dan. Succesorul lui Nicușor Dan Ceea ce a ieșit imediat în evidență au fost numeroasele paralele realizate între fostul primar general și fondator USR, Nicușor Dan, […] Articolul Lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă în cursa electorală pentru Primăria Capitalei. A fost prezent Nicușor Dan apare prima dată în PRESShub.
14:30
Aktual24|Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” # PressHub
În București au apărut primele bannere electorale privind alegerile din 7 decembrie pentru funcția de primar general. Ca de obicei, PSD a furat startul, dar acesta nu este singurul lucru de remarcat privind campania PSD. Candidatul PSD la Primăria Generală este Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al partidului. Cu toate că public declară că este pesedist trup […] Articolul Aktual24|Cum a început campania pentru Primăria Capitalei. Candidatul PSD evită să apară cu simbolurile PSD: ”Nu mai spun că fonturile de pe afiș sunt furate de la USR” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Casa de cultură din Irpin, 2025: între memoria eroică și agresiunea prezentului. În 2025, Irpin se apropie de normalitate; șoselele noi care duc la intrarea și ieșirea din oraș, cu trotuare și borduri vopsite, geamuri noi și acoperișuri în construcție sau deja finalizate, cu mici restaurante și cafenele cochete, deschise mereu, orașul arată aproape ca […] Articolul Invazia care țintea Kievul: Borodianka, Bucha, Irpin în 2025 apare prima dată în PRESShub.
10:40
Termenul finalizării liniei de mare viteză Lisabona-Madrid a fost stabilit de UE pentru 2034 # PressHub
O decizie adoptată de Comisia Europeană ce 30 octombrie vizează finalizarea construcției unei linii ferate de mare viteză între Lisabona și Madrid până în 2034. Scopul acesteia este să reducă durata de călătorie dintre cele două capitale iberice la maxim trei ore. Potrivit planului, prima fază a proiectului va fi finalizată până în 2030, când […] Articolul Termenul finalizării liniei de mare viteză Lisabona-Madrid a fost stabilit de UE pentru 2034 apare prima dată în PRESShub.
10:20
Bulgaria analizează posibilitatea de a solicita o derogare de la noile sancțiuni impuse de Statele Unite celei mai mari companii petroliere private din Rusia, Lukoil, potrivit unor surse apropiate guvernului de la Sofia, citate de POLITICO. Autoritățile bulgare se tem că măsurile ar putea provoca penurii grave de combustibil și o reacție populistă care ar destabiliza […] Articolul Bulgaria și Ungaria vor o derogare de la noile sancțiuni americane împotriva Lukoil apare prima dată în PRESShub.
09:50
În discursul său privind starea uniunii din 2025, Ursula von der Leyen a lansat ideea unui „Scut al Democraiei Europene” împotriva dezinformării. O platformă defensivă digitală, construită pe valori civice, democratice, menită să devină parte a arhitecturii comune a apărării democratice europene. Un studiu recent al Parlamentului European arată însă că pentru ca acest scut să funcționeze, […] Articolul Inițiativa europeană împotriva dezinformării: „Scutul Democrației Europene” apare prima dată în PRESShub.
00:00
Val de critici la adresa lui George Simion după ce acesta a solicitat protecția SPP. Liderul AUR ripostează # PressHub
Mai multe figuri politice au lansat critici la adresa președintelui formațiunii extremiste AUR, George Simion, după ce acesta a solicitat, vineri, protecția SPP. Alexandru (deputat PNL) , Vasile Bănescu (membru al CNA) și Virgil Popescu (fostul Ministru al Energiei) și i Victoria Stoiciu (senatoare PSD) au ridicat obiecții sau chiar ridiculizat acțiunea sa. Printre primii […] Articolul Val de critici la adresa lui George Simion după ce acesta a solicitat protecția SPP. Liderul AUR ripostează apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:20
O explozie a avut loc pe strada Mihai Viteazu din Dej, județul Cluj, vineri seara. Aceasta a fost urmată de un incendiu. Autoritățile transmit că un bărbat a fost găsit decedat, relatează ProTV. Explozia a avut loc într-o casă. Pompierii s-au deplasat la fața locului, unde efectuează o misiune de căutare-salvare. În cadrul misiunii participă […] Articolul Explozie în Dej. O persoană a decedat apare prima dată în PRESShub.
21:00
Aktual24|Cum a fost păcălit FSB-ul de la Moscova de un agent dublu ucrainean. Spionul dezvăluie acum tehnicile de manipulare și terorism folosite de Rusia # PressHub
Un dublu-agent care lucra pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), identificat doar ca Andrei, a dejucat o operaţiune a serviciilor ruse de securitate (FSB) menită să distrugă un sediu administrativ din sudul Ucrainei şi să ucidă zeci de angajaţi. Operaţiunea, relatată de Andrei, relevă modul în care Moscova recrutează localnici prin anunţuri pe reţele […] Articolul Aktual24|Cum a fost păcălit FSB-ul de la Moscova de un agent dublu ucrainean. Spionul dezvăluie acum tehnicile de manipulare și terorism folosite de Rusia apare prima dată în PRESShub.
20:40
Mii de manifestanți s-au adunat sâmbătă de ziua aniversării accidentului de la Novi Sad,capitala provinciei autonome Voivodina, unde acoperișul gării a căzut, ucigând 16 oameni. Acest lucru s-a petrecut în ciuda faptului că întreaga clădire fusese renovată de către o companie chineză, fapt care a dus la mari proteste împotriva președintelui sârb Alexander Vucic în […] Articolul Cum a arătat în Serbia aniversarea de un an al tragediei de la Novi Sad? apare prima dată în PRESShub.
19:10
În ultimele 9 luni, forțele de intervenție din Galați au fost mobilizate de 322 de ori pentru a combate incendii de pe terenurile agricole sau din fondul forestier, relatează Viața Liberă. Nerespectarea măsurilor de igienizare a terenurilor agricole, dar și neglijența prin utilizarea focului deschis în zone cu risc de incendiu au transformat județul Galați […] Articolul Peste 300 de incendii vegetale în Galați, în ultimele nouă luni apare prima dată în PRESShub.
18:30
Tensiunile din coaliția de guvernare au adus în discuție posibilitatea ca acest executiv să cadă. Iar el poate cădea în diverse moduri, inclusiv prin schimbarea premierului și continuarea în aceeași formulă. Dar una dintre posibilități este ieșirea – sau scoaterea – PSD de la guvernare. Deși în acest moment e la fel de posibilă plecarea […] Articolul Aktual24|ANALIZĂ: Se poate face un guvern fără PSD? apare prima dată în PRESShub.
14:20
Noul premier de la Chișinău: „Direcția strategică pro-europeană și democratică nu este negociabilă” # PressHub
Noul Guvern de la Chișinău a depus jurământul în această dimineața în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu. Un moment care semnifică preluarea oficială a atribuțiilor noului Executiv. Miercuri, acesta va avea prima ședință. Sarcina majoră a noului Guvern este de a continua și finaliza în următorii trei ani procesul de […] Articolul Noul premier de la Chișinău: „Direcția strategică pro-europeană și democratică nu este negociabilă” apare prima dată în PRESShub.
14:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul de investire în funcție a noului guvern condus de Alexandru Munteanu, relatează TV8Md. Semnarea decretului a avut loc după ceremonia de învestire în funcție a noului guvern (a cărui compoziție poate fi văzută în documentul atașat). În discursul său, lidera de la Chișinău a vorbit despre importanța […] Articolul Guvernul Republicii Moldova, condus de Alexandru Munteanu, investit astăzi în funcție apare prima dată în PRESShub.
13:10
Cât costă pentru România lipsa unui centru de mari arși ? Peste 11 milioane de euro pentru tratamentul acordat marilor arși în străinătate de la tagedia Colectiv # PressHub
Peste 11 milioane de euro au fost cheltuiți în ultimul deceniu pentru a trata mari arși la centrele din străinătate. Date oferite de CNAS, la solicitarea News.ro ne arată că, între 2015 și 2023, totalitatea tratamentelor aplicate perosanelor din România (în centre din UE, Spațiul Economic European, Elveția și Marea Britanie) care au suferit arsuri […] Articolul Cât costă pentru România lipsa unui centru de mari arși ? Peste 11 milioane de euro pentru tratamentul acordat marilor arși în străinătate de la tagedia Colectiv apare prima dată în PRESShub.
10:40
Alertă după ce o bovină din comuna Vlădiceni, județul Iași, a fost depistată cu rabie. Aceasta a fost eutanasiată, iar restul animalelor, dar și a locuitorilor din sat vor trece printr-un proces de vaccinare săptămâna viitoare, relatează Ziarul de Iași. Încă un focar de rabie, de data aceasta într-o localitate vecină municipiului Iași – Vlădiceni […] Articolul Nivel excesiv al cazurilor de rabie în județul Iași. Un om a decedat apare prima dată în PRESShub.
10:10
S-a vorbit mult, în ultima perioadă, despre Zidul Dronelor. Până să aflăm în ce constă, faptul că s-a vorbit mult despre el deja ne spune ceva: este un exemplu clasic de comunicare strategică, care a reușit să împacheteze un concept multistratificat, foarte complex din punct de vedere tehnologic, într-o sintagmă ce evocă familiarul – un […] Articolul Zidul împotriva dronelor: între concept și materializare apare prima dată în PRESShub.
31 octombrie 2025
21:30
Pentagonul a aprobat decizia trimiterii rachetelor Tomahawk către Ucraina. Trump urmează să decidă cursul acțiunii # PressHub
Pentagonul a raportat că trimiterea de rachete Tomahawk către Ucraina nu ar afecta în mod semnificativ stock-urile americane. Astfel, ultimul cuvânt, prin care se va decide dacă aceste rachete vor fi trimise sau nu în Ucraina, îi aparține președintelui american, Donald Trump, relatează CNN. Această declarație vine în contextul testelor nucleare ale desfășurate de Federația […] Articolul Pentagonul a aprobat decizia trimiterii rachetelor Tomahawk către Ucraina. Trump urmează să decidă cursul acțiunii apare prima dată în PRESShub.
20:40
Comisia Europeană a lansat pe 31 octombrie un apel public pentru contribuții în vederea planificării viitorului „Act European privind Tehnologiile Cuantice” (EU Quantum Act). Scopul actului este plasarea Uniunii Europene în fruntea clasamentului dezvoltării tehnologice, din care tehnologiile cuantice reprezintă o componentă crucială. Noua legislație se va baza pe Strategia Quantum Europe și va completa […] Articolul „Actul European pentru Tehnologii Cuantice” Apelul Comisiei Europene apare prima dată în PRESShub.
20:20
8.5 milioane de euro propuși de Comisia Europeană pentru sprijinirea muncitorilor suedezi concediați din compania Northvolt # PressHub
Comisia Europeană a propus joi susținerea muncitorilor concediați în urma falimentului companiei suedeze Northvolt. Ar urma să fie utilizate 8.5 milioane de euro din Fondul European de Ajustare la Globalizare pentru Lucrătorii Concediați (EGF). Costul total estimat al acestor măsuri este de 14,2 milioane de euro. Comisia va acoperi 60% din costuri (8,5 milioane €), […] Articolul 8.5 milioane de euro propuși de Comisia Europeană pentru sprijinirea muncitorilor suedezi concediați din compania Northvolt apare prima dată în PRESShub.
19:30
Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” # PressHub
La o locație secretă din mediul rural ucrainean, coloane de drone de atac sunt asamblate noaptea, în liniște aproape deplină, și lansate spre ținte strategice aflate la sute de kilometri în interiorul Rusiei. Obiectivele — rafinării petroliere, depozite de combustibil și noduri logistice militare — au fost intens vizate din vară încoace, într-o campanie de […] Articolul Aktual24|Atacurile Ucrainei au afectat 38% din capacitatea rafinăriilor din Rusia: ”Dronele noastre zboară acum peste 1.000 km. Moscova a ajuns să importe benzină” apare prima dată în PRESShub.
19:20
Miliardarul și fostul deputat ucrainian Rinat Ahmetov a achiziționat una dintre marile fabrici ieșene, Arcelor Mittal, informează Ziarul de Iași. Fosta fabrică Metalurgica (TEPRO), acum ArcelorMittal Tubular Products Iași, era deținută de firme controlate de miliardarul britanic de origine indiană Lakshmi Mittal. Acesta mai deține în România combinatul siderurgic Hunedoara și fabrica de țevi Roman, combinatul siderurgic […] Articolul Fost deputat și miliardar ucrainian a cumpărat uzina Arcelor Mittal (ex TEPRO) din Iași apare prima dată în PRESShub.
16:50
Începând din luna decembrie a anului trecut s – a repus pe tapet, ca o ciorbă reîncălzită, problema relațiilor româno – ruse. Majoritatea părerilor exprimate pe Tik – Tok sau pe alte canale de social – media sunt cam puerile. Din acest motiv este necesară o scurtă rememorare istorică. Ascensiunea Rusiei ca mare putere a […] Articolul ÎNTRE WASHINGTON; BRUXELLES ȘI MOSCOVA apare prima dată în PRESShub.
