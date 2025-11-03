Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile

19:30

Nivelul Dunării a coborât sub limitele normale, iar traficul fluvial este grav afectat. Navele nu mai pot circula în siguranță, porțiuni întregi s-au transformat în plaje de nisip, iar pescarii se plâng că nu mai prind nimic şi spun că fluviul nu a mai fost atât de scăzut niciodată.