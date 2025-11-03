Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul.ro, 3 noiembrie 2025 23:00
După ce Călin Georgescu a anunțat că nu va susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei, Gigi Becali a reacționat public, lăudând decizia acestuia și criticând-o dur pe Anca Alexandrescu pentru „ambiția oarbă a unei femei care vrea să comande pe toți”.
