Dunărea a coborât la cote alarmante. Traficul fluvial este parţial blocat, din cauza dunelor de nisip apărute pe unele rute

Nivelul Dunării a coborât sub limitele normale, iar traficul fluvial este grav afectat. Navele nu mai pot circula în siguranță, porțiuni întregi s-au transformat în plaje de nisip, iar pescarii se plâng că nu mai prind nimic şi spun că fluviul nu a mai fost atât de scăzut niciodată.

