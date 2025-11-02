Marele Muzeu Egiptean, inaugurat la Giza. 50.000 de artefacte expuse în fața lumii
ObservatorNews, 2 noiembrie 2025 20:20
Moment istoric la Giza, unde a avut loc inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean. Zeci de şefi de state şi guverne au avut parte de un spectacol impresionant, cu drone şi artificii. Sălile de expoziţii găzduiesc peste 50 de mii de artefacte. Complexul muzeal, a cărui construcţie a început acum mai bine de 20 de ani, a costat un miliard de dolari.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 30 minute
20:40
"Şoseaua lui Dorel", făcută din fonduri europene, subiect de glumă pe internet. Cum arată opera din Satu Mare # ObservatorNews
Dorel s-a întrecut pe el însuşi într-o comună din Satu Mare. Dacă piste de biciclete care şerpuiesc în jurul unui stâlp de electricitate am mai văzut, o şosea care să facă asta, nu. Aşa că drumul a devenit viral şi subiect de glume pe internet.
20:30
"Solo traveling", din ce în ce mai popular. Ce trebuie să ştie cei care vor să descopere lumea pe cont propriu # ObservatorNews
De câte ori ți-ai dorit să călătorești într-un loc, dar a trebuit să amâni pentru că nu aveai cu cine merge? Ai făcut-o degeaba, spun psihologii. Nu e deloc greșit să călătorești singur, ba din contră, tot mai mulți oameni aleg să facă acest lucru. În acest fel, îți faci propriul program, nu depinzi de nimeni și chiar ajungi să te cunoști mai bine.
Acum o oră
20:20
Moment istoric la Giza, unde a avut loc inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean. Zeci de şefi de state şi guverne au avut parte de un spectacol impresionant, cu drone şi artificii. Sălile de expoziţii găzduiesc peste 50 de mii de artefacte. Complexul muzeal, a cărui construcţie a început acum mai bine de 20 de ani, a costat un miliard de dolari.
20:10
Cătălin Drulă vrea să continue proiectele începute de Nicuşor Dan în Capitală. Bugetul, problema principală # ObservatorNews
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru primăria Capitalei! Fostul ministru al transporturilor și-a lansat azi candidatura din partea USR. Invitatul surprinză la eveniment a fost chiar președintele Nicușor Dan.
20:10
"Era plin de sânge". Martorii descriu scenele de groază din trenul unde 10 pasageri au fost înjunghiați, în UK # ObservatorNews
Atac şocant în Marea Britanie. Zece oameni au fost înjunghiaţi într-un tren care se îndrepta spre Londra. Doi bărbaţi au fost arestaţi. La anchetă participă şi agenţiile antiteroriste.
Acum 2 ore
19:40
Blocarea intersecțiilor din București se amendează cu până la 2.000 de lei. Puțini știu regula # ObservatorNews
Traficul din Bucureşti este tot mai aglomerat de la an la an. Autorităţile încearcă prin tot felul de metode să disciplineze şoferii, iar una dintre ele este haşurarea marilor intersecţii din centrul oraşului. Codul rutier spune că şoferii nu au voie să intre în perimetru dacă ieşirea este blocată. În teorie sună bine, dar în practică nimeni nu respectă acest lucru.
19:40
Orașul din România care se promovează singur pe Instagram și TikTok. A devenit o atracţie de top pentru tineri # ObservatorNews
Timișoara a devenit o destinație "de Instagram". Orașul nu mai atrage turiști doar prin ghiduri sau recomandări clasice, ci prin fotografii, reels-uri și postări virale. Tot mai mulți vizitatori ajung aici după ce descoperă capitala Banatului pe rețelele de socializare.
19:40
Primele ipoteze în cazul exploziei din Dej. Anchetatorii caută probe sub ce a mai rămas din casa distrusă # ObservatorNews
Încă o tragedie provocată de gaze. Un bărbat de 53 de ani din Dej a murit după ce casa lui a sărit în aer. Reprezentanţii companiei de gaze verificaseră instalaţia în urmă cu doar trei săptămâni şi nu au găsit nimic în neregulă. Ancheta se anunţă a fi complicată. Procurorii verifică toate ipotezele, inclusiv dacă robinetul a fost lăsat deschis intenţionat.
19:30
Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club # ObservatorNews
Un poliţist din Constanţa a fost la un pas să provoace o tragedie după ce s-a urcat băut la volan. Agentul a rănit trei femei după ce le-a lovit cu maşina, şi-a continuat cursa şi s-a oprit abia după ce s-a răsucit pe şosea şi a izbit alte două maşini parcate. Tânărul de 21 de ani s-a făcut nevăzut înainte să ajungă colegii lui la faţa locului, dar în cele din urmă s-a predat.
Acum 4 ore
18:40
Jaf ca-n filme în Dragonul Roşu. Deşurubau pereţii de tablă ai unui depozit, apoi mutau marfa furată în altul # ObservatorNews
Cinci hoți au fost prinși după ce au furat din depozite: deșurubau pereții de tablă și treceau marfa direct în spațiul închiriat legal. Gruparea fura covoare și fețe de masă din depozitele centrului comercial Dragon și Juventus Colentina. Polițiștii din București au făcut, duminică, șapte percheziții, în București și în județele Ialomița și Ilfov, într-un dosar penal de furt calificat și complicitate la furt calificat, scrie Mediafax.
18:30
Un bărbat a fost lovit mortal de un tren plin cu pasageri în Argeș. Victima ar fi vrut să se sinucidă # ObservatorNews
Tragedie pe calea ferată, în județul Argeș. Un bărbat a murit, duminică după-amiază, după ce a fost lovit de un tren de călători care circula pe ruta București–Pitești. Potrivit primelor informații, anchetatorii iau în calcul ipoteza unui suicid. Circulația feroviară este oprită între stațiile Patroaia și Leordeni Argeș, scrie Mediafax.
18:00
Scandal la o petrecere de Halloween în Cluj: mai multe tinere s-au bătut în plină stradă # ObservatorNews
O petrecere de Halloween din Cluj-Napoca s-a transformat într-un adevărat scandal după ce mai multe tinere, aflate sub influența alcoolului, s-au luat la bătaie în plină stradă. Imaginile violente, în care se lovesc cu pumnii și picioarele și se trag de păr, au devenit virale, iar poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă pentru lovire și tulburarea ordinii publice.
18:00
Rezultate LOTO 6/49, duminică 2 noiembrie 2025. Numerele extrase la tragerile loto de azi # ObservatorNews
Rezultate LOTO 6/49. Duminică, 2 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 229.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.
18:00
Furtună devastatoare în Brazilia. Un mort și zeci de răniți după prăbușirea unei structuri metalice # ObservatorNews
Tragedie în Brazilia. O persoană a murit și cel puțin 40 au fost rănite după ce o structură metalică s-a prăbușit în timpul unei furtuni violente, în toiul unei petreceri universitare în Sao Paulo. Rafalele de vânt au atins aproape 100 km/h, iar victima, un bărbat de 47 de ani, a fost lovită mortal de o creangă desprinsă dintr-un copac, potrivit Agerpres.
17:30
Orașul din Europa unde o cină la restaurant costă cât o cafea la Paris. Un city break spectaculos la buget mic # ObservatorNews
Un oraș din Europa de Est a devenit tot mai popular printre turiștii care caută o destinație ieftină, dar spectaculoasă. Cu transport public gratuit, restaurante accesibile, o fortăreață impresionantă și peisaje naturale de vis la doar câteva ore distanță, locul este descris de jurnaliștii britanici drept "grandios, dar fără prețul marilor capitale".
17:30
Turist italian, găsit mort în curtea Castelului Bran. Prima ipoteză luată în calcul # ObservatorNews
Un turist italian, în vârstă de 55 de ani, a fost găsit fără suflare duminică, în curtea interioară a Castelului Bran. Incidentul s-a produs în jurul orei 13:30, când autorităţile au fost sesizate că o persoană a decedat în timp ce mergea pe o alee a monumentului istoric, scrie Mediafax.
17:20
S-a întors la casa de vacanţă şi a găsit geamul spart. Ce a urmat i-a dat toate planurile peste cap # ObservatorNews
Un om de afaceri britanic a avut parte de o surpriză cu adevărat neplăcută atunci când a ajuns la casa de vacanţă din Cornwall şi a descoperit un imigrant ilegal locuind acolo. Bărbatul ajunsese la proprietatea în valoare de peste 850.000 de euro din St. Ives împreună cu familia când a observat un geam spart şi, odată ce a intrat în locuinţă l-a găsit pe bărbatul de 28 de ani gătind în propria sa bucătărie.
17:10
În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr # ObservatorNews
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră "o prăbuşire morală".
Acum 6 ore
16:10
Român recidivist, condamnat a 24-a oară în Austria. A adormit beat în subsolul pe care tocmai îl jefuise # ObservatorNews
Un român de 49 de ani a fost condamnat din nou la închisoare în Austria, pentru o serie de spargeri comise în vestul țării. Este a 24-a condamnare primită de bărbat, care a petrecut deja 26 de ani din viață după gratii. La finalul procesului, acesta le-a mulțumit judecătorilor și a făcut o declarație bizară de dragoste față de Germania.
16:00
Dominic Fritz: "Cine l-a atacat pe Nicuşor Dan nu poate să aibă pretenţii acum să fie succesorul lui" # ObservatorNews
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că cei care l-au atacat, sabotat sau blocat pe Nicușor Dan nu pot acum să aibă pretenții să fie succesorii lui. De asemenea, Fritz a subliniat că este nevoie de alegeri în două tururi pentru ca Primăria Capitalei să fie câștigată de cel mai onest candidat.
16:00
Vremea de mâine 3 noiembrie. Temperaturi deosebit de ridicate, cu maxime de 23 de grade şi ploi slabe # ObservatorNews
Vremea în România se menţine caldă la începutul lunii noiembrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 şi 23 de grade, iar în unele zone va ploua slab. La munte, trecător vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.
15:50
Nicuşor Dan, la lansarea candidatului USR: Bucureștiul are nevoie de infrastructură, nu de panseluțe # ObservatorNews
Nicuşor Dan a participat duminică la lansarea candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei şi a vorbit despre problemele majore ale Bucureştiului. Şeful statului a declarat că oraşul are "un uriaş deficit de infrastructură" şi a acuzat că, în ultimele decenii, "mafia imobiliară a dezvoltat sectoarele din Bucureşti". Totodată, el a amintit despre referendumul organizat în calitate de primar general, subliniind că banii oraşului trebuie direcţionaţi către nevoile reale ale locuitorilor, nu spre "panseluţe şi prostii lucioase", scrie News.ro.
15:20
Venea de la Împărtăşanie şi s-a trezit implicat într-un accident auto. Ghinionul unui preot din Constanţa # ObservatorNews
Un preot din Constanța a fost implicat într-un accident rutier în timp ce se întorcea de la Împărtășanie. Testat de polițiști, acesta a fost depistat cu o alcoolemie infimă de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși valoarea este mică, legea îl poate sancționa contravențional.
15:20
Înșelăciune de mii de euro la amanet. Cum a fost păcălit proprietarul să dea pe gratis trei telefoane # ObservatorNews
Înşelăciune la amanet: o femeie a dat un tun de mii de euro după ce a prezentant mai multe ordine de plată false. S-a ales cu mai multe telefoane pe care nu a dat de fapt niciun leu.
Acum 8 ore
14:00
O explozie puternică a zguduit un bloc de locuinţe din Râmnicu Sărat. 50 de persoane s-au autoevacuat # ObservatorNews
O explozie puternică s-a produs în această dimineață într-un bloc de locuințe din Râmnicu Sărat. Cel mai probabil, şi aici a fost vorba despre o acumulare de gaz.
14:00
Un videoclip care arată câini cu blana colorată în albastru, surprinși în zona de excludere de la Cernobîl, a stârnit numeroase speculații privind posibile mutații cauzate de radiații. Un expert ucrainean a explicat însă că imaginile nu au legătură cu contaminarea radioactivă.
13:40
Cătălin Drulă şi-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Nicuşor Dan a participat la eveniment # ObservatorNews
Deputatul USR Cătălin Drulă a intrat oficial duminică în cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei. Fostul ministru al Transporturilor spune că are sprijinul președintelui Nicușor Dan și își propune să continue proiectele acestuia la București. Potrivit ultimelor sondaje, Drulă se află pe locul trei, în spatele social-democratului Daniel Băluță și liberalului Ciprian Ciucu.
13:30
Momentul în care jandarmii din Bacău "îşi dau întâlnire" cu un dealer de droguri. Cum au reuşit să îl prindă # ObservatorNews
Jandarmeria Bacău a reţinut trei tineri care aveau asupra lor substanţe stupefiante. Ei i-au depistat pe primii doi pe o stradă din oraş, apoi, prin intermediul acestora, au ajuns la un al treilea individ.
13:20
Cătălin Drulă îşi lansează oficial candidatura la Primăria Capitalei. Nicuşor Dan participă la eveniment # ObservatorNews
Deputatul USR Cătălin Drulă intră oficial duminică în cursa pentru fotoliul de primaral Capitalei. Fostul ministru al Transporturilor spune că are sprijinul președintelui Nicușor Dan și își propune să continue proiectele acestuia la București. Potrivit ultimelor sondaje, Drulă se află pe locul trei, în spatele social-democratului Daniel Băluță și liberalului Ciprian Ciucu.
13:10
Avalanșă în nordul Italiei. Cinci alpiniști germani au murit, între care o adolescentă de 17 ani şi tatăl ei # ObservatorNews
Cinci cetățeni germani și-au pierdut viața după ce au fost surprinși de o avalanșă în regiunea Tirolul de Sud, din nordul Italiei. Printre victime se află și o adolescentă de 17 ani, fiica unuia dintre alpiniști, potrivit Snow Brain.
13:00
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară în Nigeria # ObservatorNews
Tensiuni internaționale între Washington și Abuja, după ce fostul președinte american Donald Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă intervenție militară în Nigeria. Decizia vine pe fondul acuzațiilor lansate de Trump, care susține că guvernul nigerian nu protejează comunitățile creștine. Autoritățile din Nigeria resping însă acuzațiile și afirmă că situația este prezentată eronat, subliniind că violențele afectează deopotrivă creștini și musulmani.
Acum 12 ore
12:20
Calendarul complet pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Când pot fi depuse candidaturile # ObservatorNews
Perioada electorală pentru alegerile locale parţiale a început duminică, marcând startul procedurilor pentru scrutinul din 7 decembrie. Autorităţile au stabilit toate reperele-cheie ale calendarului electoral, de la depunerea candidaturilor și înregistrarea alianţelor, până la tipărirea buletinelor de vot și ziua votării.
11:50
Scandal la o petrecere de Halloween în Cluj: mai multe tinere s-au bătut în plină stradă # ObservatorNews
O petrecere de Halloween din Cluj-Napoca s-a transformat într-un adevărat scandal după ce mai multe tinere, aflate sub influența alcoolului, s-au luat la bătaie în plină stradă. Imaginile violente, în care se lovesc cu pumnii și picioarele și se trag de păr, au devenit virale, iar poliția s-a autosesizat și a deschis o anchetă pentru lovire și tulburarea ordinii publice.
11:40
Polițist din Constanţa, cercetat după ce băut fiind a lovit o mașină și a fugit de la locul accidentului # ObservatorNews
Un polițist de 21 de ani din Constanța este cercetat după ce a lovit un autoturism în care se aflau trei femei, a părăsit locul accidentului și a fost depistat ulterior cu o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat. Două dintre victime au fost rănite ușor, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului.
11:40
"Cravata galbenă", povestea marelui sergiu Celibidache, românul care şi-a urmat visul până "în pânzele albe" # ObservatorNews
"Cravata galbenă" - o capodoperă cinematografică care ilustrează viaţa unuia dintre cei mai mari dirijori din lume, Sergiu Celibidache, românul care şi-a urmat visul până "în pânzele albe". Aseară, la Sala Palatului, a avut loc premiera de gală a peliculei, una dintre cele mai aşteptate producţii româneşti. Marea surpriză a serii a fost prezenţa regizorului american Tim Burton care a apărut pe covorul... galben. Dublul nominalizat al premiilor Oscar - John Malkovich - care l-a jucat pe Sergiu Celibidache în a doua parte a vieţii - a atras şi el toate privirile. Premiera filmului în cinematografe va fi pe 14 noiembrie.
11:20
Șervețelul fermecat. Cum a fost păcălită o femeie din Dolj să-și dea aurul pe hârtii, prin "descântec" # ObservatorNews
O tânără de 23 de ani din Răcari, județul Dâmbovița, a fost reținută de polițiștii din Filiași după ce ar fi păcălit o femeie de 55 de ani să-i predea bijuteriile, sub pretextul unui descântec.
11:00
În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr # ObservatorNews
O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră "o prăbuşire morală".
10:30
Tarifele pentru transportul pe cablu în Poiana Brașov cresc în noul sezon de iarnă. Care sunt noile preţuri # ObservatorNews
La Poiana Brașov, iubitorii sporturilor de iarnă vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru transportul pe cablu. Consiliul Local a anunțat că tarifele vor crește în acest sezon.
10:20
Echipa României a obținut performanțe remarcabile la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025, desfășurat la Bangkok, Thailanda, revenind acasă cu cinci medalii și două clasări în top 5 mondial.
10:20
Panică într-un centru comercial din Germania: 8 persoane rănite după zgomote puternice # ObservatorNews
Panică într-un centru comercial din Frankfurt. Zgomote puternice au speriat clienții, care au crezut inițial că sunt focuri de armă, provocând haos și alergături disperate. Opt persoane au fost rănite în timpul evacuării, iar poliția a intervenit imediat.
10:10
Doi morți și 15 răniți în urma unui schimb de focuri între două familii rivale din Grecia # ObservatorNews
Un adevărat măcel a avut loc în Grecia, pe insula Creta, frecventată de turiști români: cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite, în urma unui schimb de focuri între două familii rivale.
10:00
Mariah Carey a dat startul sărbătorilor de iarnă aşa cum ne-a obişnuit în fiecare an, la început de noiembrie.
10:00
Conflict între vecini în Gorj: un bărbat a vărsat o remorcă de nisip în faţa curţii rivalului # ObservatorNews
Conflictul dintre vecini dintr-o comună din Gorj a escaladat într-un mod inedit: supărat pe omul de peste gard, un bărbat a trecut de la certuri și amenințări la o remorcă încărcată cu nisip. Mai întâi a încercat să-l lovească cu mașina, apoi i-a golit întreaga remorcă chiar în fața casei.
09:40
Ziua Morţilor sau Luminaţia, momentul în care porțile dintre cele două lumi se deschid. Tradiţii şi obiceiuri # ObservatorNews
Sâmbăta Morților a adus lumină în cimitirele din toată țara. Mii de oameni au aprins lumânări și au împărţit în memoria celor dragi care nu mai sunt printre noi. Iar la Săpânța, tradiția a căpătat o notă aparte. În Cimitirul Vesel, turiștii s-au oprit să citească epitafurile pline de umor, în timp ce localnicii și-au comemorat morții.
08:50
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent # ObservatorNews
Tragedia din Rahova pare că a fost doar începutul unui şir de tragedii din cauza acumulărilor de gaze. Un bărbat de 53 de ani din Dej a fost ucis în propria casă de o deflagraţie uriaşă. Locuinţa s-a făcut una cu pământul în urma exploziei, iar mai şocant este că în urmă cu doar trei săptămâni, familia a făcut revizia la instalaţia de gaze şi totul părea în regulă.
08:50
Ziua Morților, celebrată în întreaga lume: altare, parade și ritualuri în memoria celor dragi # ObservatorNews
Milioane de oameni din întreaga lume celebrează Ziua Morţilor - tradiţie plină de culoare, emoţie şi respect. Se spune că în această zi cei din lumea de dincolo se întorc pe pământ, iar cei vii trebuie să-i întampine cu flori, mâncăruri şi băuturi.
08:50
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări estice NATO # ObservatorNews
O alianţă bipartită formată din personalităţi influente din domeniul apărării din Congresul american intenţionează să blocheze planul controversat al administraţiei Trump de a retrage trupele din România şi din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia, scrie Kyiv Post.
08:30
Drone observate deasupra unei baze militare din Belgia, unde ar fi stocate arme nucleare americane # ObservatorNews
Autoritățile belgiene investighează un nou incident de securitate după ce o dronă a fost observată, pentru a doua oară în mai puțin de o zi, deasupra bazei aeriene Kleine Brogel, locul unde se presupune că sunt depozitate arme nucleare americane.
08:10
Horoscop 3 noiembrie 2025. Intuiție pentru Pești, energie pentru Scorpioni și organizare pentru Fecioare # ObservatorNews
Horoscop 3 noiembrie 2025. Ziua vine cu dinamism, claritate și provocări relaționale pentru multe zodii. Scorpionii sunt motivați să schimbe lucruri importante, Peștii se bazează pe intuiție, iar Fecioarele găsesc echilibrul în planificare.
08:10
Cel puțin 23 de persoane, printre care și copii, au murit în urma unei explozii produse sâmbătă într-un supermarket din orașul Hermosillo, capitala statului mexican Sonora. Alte 11 persoane au fost rănite, iar autoritățile investighează ipoteza unui incident accidental provocat de un transformator, potrivit AFP.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.